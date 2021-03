Italia. Nuevo 270 Bis para la compañera anarquista Anna Beniamino, y comunicado de su parte

Desde cuando la DNAA (Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo), desde el 2015, coordina a las varias procuras del antiterrorismo, estas últimas compiten por quién tiene el 270bis más fácil.

En esta competición entre cabezas pensantes se ha unido también la policía penitenciaria, cuyo núcleo, a partir del otoño del 2020, ha comenzado a dar su propia contribución a la DNAA.

Así el pasado viernes 26 de febrero, la Digos [1] de Messina ha acudido a la cárcel de esa ciudad para notificar a la compañera Anna Beniamino un nuevo 270bis. Según los investigadores, Anna habría recibido por correo un disco duro con contenido aún desconocido, esta es la contestación de la cual parte todo. Ironía -o mejor dicho idiotez- quiere que el disco duro en cuestión contenga los expedientes de la investigación de otro 270bis, aquello de Scripta Manent, y que haya sido autorizado a Anna en el 2017 para darle la oportunidad de consultar los papeles policiales de aquel procedimiento. Desde entonces hasta hoy ha seguido a Anna a través de los distintos registros penitenciarios por los que ella ha pasado, por lo tanto, Rebibbia, L’Aquila, Lecce, Messina, nuevamente Rebibbia y de nuevo Messina, hasta la aguda intuición de la procura de Messina.

Comunicado de la compañera anarquista Anna Beniamino sobre el 270bis

(Sacado desde contrainfo)

KAFKA A LO MESSINESE

Existen fenómenos represivos en los cuales lo cómico supera lo trágico. Los pasados días he sido protagonista involuntaria de uno de estos, entre los muchos que la prisión de Messina puede regalar, todos los días. La D.D.A. (Dirección Distrital Antimafia) de Messina, a través de emisarios de la Digos [1] de la ciudad, me ha notificado en prisión, el 26 de febrero de 2021, un aviso de garantía [2] por el 270bis (asociación subversiva con fines de terrorismo), a mí sola contra el Estado, por obra de los fiscales Vito Di Giorgio y Antonio Carchietti porque ha sido:

«Enviado un disco duro por correspondencia dirigido a la misma prisión. Considerando que el contenido del referido disco duro puede aportar elementos útiles a evidenciar la conducta delictiva de la misma o para resaltar el surgimiento de nuevas acciones con fines terroristas o de subversión del orden democrático. Se ha observado que, como señalado de la Digos en la información arriba indicada, parece necesario conocer el contenido del mencionado disco duro».

A añadir ridículo a todo esto, esta que el mencionado disco duro no ha entrado a través de una «correspondencia» no especificada (lo cual es casi imposible para cualquiera que conozca un mínimo de los métodos de recepción, registro y control postal en prisión) sino que estaba custodiado en archivo, en la oficina de valores y me ha seguido a distancia en las diversas peregrinaciones entre las cárceles del país de los últimos 4 años, conteniendo… simplemente las actas judiciales del proceso Scripta Manen. En fin… un 270bis por la posesión de actas judiciales de un proceso por 270bis. Había solicitado su liberación, como objeto depositado en la oficina de valores, durante una visita.

Con esto el D.D.A. y Digos de Messina se han destacado por la aplicación más creativa del año del uso del espantapájaros «asociativo»… visto que en este caso los corrieres solo podrían ser los fiscales de Turín que redactaron las actas… o los empleados de la oficinas de valores de la prisión que los custodiaban.

Una tragicomedia que revela las mezquinas repercusiones del estado policial (penitenciario) en curso.

Anna

Messina, marzo de 2021

Notas:

[1] policía política.

[2] por ley están obligados a informar que se abre una investigación.