Hemos decidido hacer uso de la palabra tambi茅n nosotrxs en merito a la declaraci贸n dejada durante la revisi贸n de la operaci贸n Scintilla (chispa) en febrero de 2019. Lo hacemos ahora en la web, a distancia de m谩s de dos a帽os, fuertes de un largo, agotador y enriquecedor recorrido. La decisi贸n de salir ahora en internet tiene diferentes razones. Seguramente est谩 motivada por un debate que lleva varios meses abierto con compa帽eros y compa帽eras a nosotrxs cercanxs sobre la necesidad de ampliar la historia de cuanto sucedido a quien est谩 encerrado en las c谩rceles italianas, as铆 como aquellos que viven fuera de los confines nacionales. Por otro lado, el incentivo llega de los textos publicados recientemente, los cuales abren un nivel de confrontaci贸n al cual, por una completitud de la narrativa, no sentimos que podamos quitarnos. Precisamos que, desde un principio no hemos considerado internet una herramienta adecuada para afrontar cuanto ha sucedido por el limitado razonamiento que este instrumento necesariamente impone. De hecho, no reconocemos este espacio adecuado para una discusi贸n profunda y sincera. Por ello, quisi茅ramos subrayar los l铆mites que este texto inevitablemente por fuerza trae consigo, no pudiendo trasmitir la complejidad de los razonamientos y de los modos elaborados desde cuando hemos comenzado a afrontar cuanto por nosotros hecho.

Estas l铆neas, sin embargo, se ponen dos objetivos:

鈥 Informar sobre los hechos a cuantos, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no lo est茅n, trayendo una breve cronolog铆a de cuanto sucedido y agregando al final del texto las palabras de la declaraci贸n.

鈥 dar algunas ideas respecto al intento realizado para afrontar nuestro error

Los hechos son estos:

El 7 de febrero de 2019, en contempor谩nea con el desalojo del Asilo ocupado, se puso en marcha la Operaci贸n Scintilla, investigaci贸n dirigida a golpear la lucha que se estaba llevando adelante en Tur铆n contra los Cpr. Seis entre compa帽eros y compa帽eras fueron encarcelados con la acusaci贸n en com煤n de asociaci贸n subversiva, tres de ellos con el a帽adido de la acusaci贸n de instigaci贸n a delinquir y una con tambi茅n con el hecho espec铆fico relativo a una lata de gasolina colocada frente a una oficina de correos. Adem谩s de los seis arrestados, una compa帽era ha sido investigada quedando en libertad, mientras que otra, acusada tanto por la asociaci贸n subversiva como por la colocaci贸n de un artefacto frente a una oficina de correos, inici贸 una larga fuga que dur贸 m谩s de un a帽o y medio. Para la revisi贸n de la operaci贸n Scintilla, que se llev贸 a cabo el 26 de febrero de 2019, se depositaron en la sala cuatro declaraciones individuales y una declaraci贸n colectiva. La declaraci贸n colectiva, por voluntad de los propios firmantes y de lxs compa帽erxs a ellxs m谩s cercanxs, ha sido, enseguida, sometida a severa cr铆tica. A pesar del, neto error cometido, nada puede sonar diferente a una justificaci贸n, somos los primeros en reconocerlo como tal. Reconocemos en primer lugar la problem谩tica del tono de toda la declaraci贸n y de algunos pasajes contenidos en la misma, pero de manera m谩s general y antes de esto, reconocemos que nos equivocamos al elegir el tribunal como referente, sin habernos dado el tiempo adecuado para hacer madurar las palabras y los conceptos a expresar, as铆 como los objetivos a alcanzar. Tambi茅n pensamos que haya sido un error de m茅todo presentar una declaraci贸n colectiva sin el necesario confronto, ni entre los coacusados 鈥嬧媦 coacusadas, actualmente detenidxs en dos c谩rceles diferentes, ni con lxs compa帽erxs fuera con los cuales se ha luchado y, entre otras cosas, se ha llevado adelante la lucha contra los Cie-Cpr bajo acusaci贸n en la operaci贸n Scintilla. Adem谩s, sin tener en cuenta que una compa帽era segu铆a todav铆a pr贸fuga, la hemos obligado a confrontarse con las consecuencias de nuestra elecci贸n tanto en los tribunales como, todav铆a hoy, que est谩 bajo arresto domiciliario, respecto a la solidaridad que se pod铆a y se puede desarrollar en torno a su situaci贸n.

C贸mo se ha optado de afrontarlo hasta ahora y la posibilidad de a帽adir un trozo. Elegir la calle para afrontar aquello que hab铆amos creado ha sido dif铆cil, por momentos muy lento y no lineal, tambi茅n porque si primero la escritura ha ganado sobre el pensamiento, despu茅s el pensamiento ciertamente ha ralentizado y a veces frenado la escritura. Cada paso ha sido el resultado de m煤ltiples confrontaciones que nos esper谩bamos, como m铆nimo, pudieran meter de acuerdo, a medida que ven铆an dejados, los distintos signatarios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha habido divergencias en el modo de afrontar el problema, que a veces nos ha hecho tomar diferentes direcciones.

El m茅todo intentado ha tenido seguramente su g茅nesis en la confianza que muchxs entre compa帽eros y compa帽eras han decidido de acordarse dej谩ndonos el espacio de un recorrido en el cual nos hemos metido en cuesti贸n, hemos recogido las cr铆ticas que se nos han dirigido y hemos elaborado los motivos del porque nos hemos equivocado. A partir de esto, hemos decidido enfrentar la situaci贸n tratando de difundir lo m谩s posible cuanto sucedido, buscando un confronto directo con compa帽eros y compa帽eras, cercanos y lejanos, conocidos y desconocidos. El objetivo no era solamente aquello de contar lo sucedido, sino, problematizarlo en todos sus aspectos, convertirlo en una oportunidad para un debate sincero con la intenci贸n de conseguir razonamientos v谩lidos para todxs. La intenci贸n ha sido, tambi茅n, aquella de recoger nuestro error como una ocasi贸n para una profundizaci贸n que, saltando el caso especifico, pudiera tener que ver adem谩s de con la relaci贸n con los tribunales y la represi贸n, tambi茅n otras cuestiones como la posibilidad de divulgaci贸n de los propios proyectos de lucha o de las propias perspectivas revolucionarias.

De esta forma, a pesar de la aspereza de las confrontaciones y en la dureza de las cr铆ticas recibidas, hemos llegado a tener discusiones enriquecedoras que esperamos que hayan sido tales no solo para nosotros y que esperamos tener tambi茅n con aquellos a los que a煤n no hemos llegado. Desde nuestro punto de vista, pensamos de haber madurado, en estos a帽os, posiciones mucho m谩s s贸lidas, complejas y articuladas, aunque si nunca llegaron, sobre m煤ltiples aspectos que esta declaraci贸n ha hecho emerger. Nos gustar铆a decir que nada de esta historia ha sido a nivel personal y pr谩ctico simple y f谩cil de manejar. Nos interesa tambi茅n afrontar la cr铆tica de quien piensa que hemos f谩cilmente querido resolver la cuesti贸n en privado, para reiterar que no ha sido esto a movernos sino la voluntad de llegar tambi茅n muy lejano de nosotros, intentando, de vez en vez, reducir lo m谩s posible los obst谩culos del m茅todo elegido. Es de seguro cierto, sin embargo, que a una difusi贸n cuantitativa de cuanto sucedido, que tambi茅n se ha buscado, hemos preferido la calidad que los diferentes pasajes nos pod铆an ofrecer en la direcci贸n de un superamiento de las razones que nos han llevado a depositar en sede de revisi贸n tales declaraciones. Por esto al subrayar el compromiso que nosotros ponemos en el entender c贸mo superar las dificultades que, de vez en vez, las distancias han impuesto al m茅todo elegido, pedimos disculpas por las veces que no hemos sido capaces.

Hasta hoy decidimos publicar el texto depositado en sede de revisi贸n el 26 de febrero de 2019 as铆 que aquellas palabras puedan ser le铆das por todxs y puedan dar aclaraciones a quien no ten铆an elementos. Creemos en el confronto entre compa帽eros y compa帽eras, y continuaremos a elegir los modos de discusi贸n vis a vis, tambi茅n colectivos, para quien estar铆a interesado 鈥嬧媏n profundizar la cuesti贸n.

Giada y Silvia

Declaraci贸n presentada en sede de Revisi贸n el 26/02/2019

Tras la lectura de la ordenanza y en un primer confronto que hemos conseguido tener entre los imputados detenidos en la misma secci贸n de la prisi贸n de Ferrara [1] declaramos cuanto sigue (las comillas est谩n tomadas de la ordenanza)

鈥 de no formar parte de ninguna 芦componente m谩s restringida y secreta禄 respecto a los habituales frecuentadores del ex espacio ocupado denominado Asilo que normalmente pensaban en concentraciones, cenas ben茅ficas, conciertos, piquetes y diversas iniciativas.

鈥 de no haber elaborado nunca ning煤n 芦proyecto禄 para la realizaci贸n de los delitos objetivos contestados ni ninguna 芦divisi贸n de roles禄 o estrategia, compuesta de 芦fases禄 o de 芦niveles禄.

鈥 que la idea o la voluntad de ofender indiscriminadamente 芦un n煤mero indeterminado de personas禄, cu谩les podr铆an ser secretarias de oficina, empleados o transe煤ntes, de ninguna manera nos pertenece.

鈥 que entre el 2015 y el 2017 se ha desarrollado, entre los ambientes as铆 llamados antagonistas, y tambi茅n parainstitucionales, un debate que reguarda el uso excesivo y sobrestimado del ADN, cual elemento indiciario en los procesos judiciales, inserido en una m谩s amplia cr铆tica sobre el control social y sobre la intrusividad de la tecnolog铆a en la vida de las personas.

Un debate que evidentemente se ha reflejado en diversas iniciativas p煤blicas, pero tambi茅n en charlas m谩s informales entre amigas y amigos. En particular modo recordamos diversas discusiones en merito a la intromisi贸n del 芦Banco de datos de los detenidos禄, insertado despu茅s en aquellos a帽os, as铆 como de algunas solicitudes de pruebas hasta ahora inusuales, vinculadas a iniciativas de calle, tambi茅n en ocasi贸n de las protestas 芦No Expo禄. Solicitudes de pruebas sobre las cuales algunas de las personas implicadas hab铆an tambi茅n publicado sobre internet textos de cr铆tica y an谩lisis.

Tambi茅n hay que destacar como en ocasi贸n de las detenciones del 28/11/2016 a cargo de algunas amigas y amigos que frecuentaban el ex Asilo Ocupado, entre las cuales Silvia Ruggeri, aprendimos por primera vez de la toma de muestras obligatoria del ADN en caso de aplicaci贸n de medidas cautelares, alimentando aquel orden de cr铆ticas y razonamientos poco antes expuestos; tambi茅n porque no se sab铆a si era posible rechazarlos, como es posible en otros pa铆ses como en Francia.

鈥 Por 煤ltimo, hay que destacar como muchos frecuentadores del Asilo ocupado y participantes en las diversas iniciativas que suced铆an en el barrio, han sido, mas veces, sometidos a medidas cautelares en el 谩mbito de investigaciones a menudo referidas a hechos de menor importancia. En particular modo se recuerda las investigaciones y las medidas del 18/12/2015 鈥 18/5/2016 鈥 29/10/2016 鈥 3/8/2017, medidas a continuaci贸n ca铆das o redimensionadas por el Tribunal de Revisi贸n de Tur铆n y en algunos casos que han visto la absoluci贸n en la fase de juicio o a multas muy reducidas en comparaci贸n con la sospechada gravedad inicial.

Motivo que llevaba a muchos amigos y amigas a discutir sobre el clima intimidatorio puesto en acto por la procura hacia las actividades de lucha y protesta, utilizando pr谩cticas cuales protestas y piquetes, sobre todo en el confronto de j贸venes que se acercaban a estas iniciativas.

[1] La declaraci贸n ha sido escrita en la prisi贸n de Ferrara y tambi茅n firmada por las compa帽eras actualmente encerradas en la secci贸n de mujeres de la Vallette en Tur铆n.

