De parte de Anarquia.info November 19, 2021 82 puntos de vista

«…El uso que se está haciendo de la acusación de instigación, ya sea utilizada «en pureza» o como «condimento» de otras acusaciones, es indicativo porque pretende romper el vínculo entre la acción revolucionaria y la propaganda de las ideas que suscita y apoya, pretendiendo así empujarnos a rebajar nuestras convicciones así como los modos de expresión…» (De Vetriolo N6)

Con estas pocas líneas queremos expresar toda nuestra solidaridad y cercanía a los compañeros anarquistas detenidos e investigados por la enésima investigación iniciada por la Fiscalía de Perugia, que esta vez se llama «Operación Sibila».

Las investigaciones llevadas a cabo por los Carabinieri del R.O.S., por orden de la Fiscalía de Perugia en la persona de Manuela Comodi, se centran en particular en el periódico anarquista VETRIOLO.

Los compañeros son investigados, por diversas causas, por delitos de instigación a la delincuencia e instigación a la delincuencia agravada por finalidad de terrorismo y subversión del orden democrático, además de asociación genérica. Seis son las medidas cautelares decretadas, cuatro obligaciones de permanencia [obblighi di dimora] y de firma, una de prisión fue notificada al compañero anarquista Alfredo Cospito ya encarcelado por otros procedimientos, y el arresto domiciliario con restricciones y brazalete electrónico para el compañero anarquista Michele Fabiani.

Como anarquistas, ciertamente no esperamos que el poder nos trate con guantes de terciopelo blanco, lo sabemos desde hace tiempo, ya que el sistema Estado-Capital Global busca deshacerse de todo aquel que no acepte en su piel las causas y consecuencias de este sistema mortífero, somos conscientes de ello, lo tenemos bien presente desde el momento en que intentamos poner en práctica el pensamiento anarquista.

Creemos que es importante no quedarnos en silencio, un silencio que en una época de fuerte pacificación social y de extrema «politización» de las luchas (en el sentido más despreciable) facilitaría el trabajo que el poder realiza diariamente para aislar y criminalizar a todos aquellos que no se someten a sus reglas. Ante el pútrido espectáculo de la realidad y el patente retroceso cultural y moral de los individuos y de las relaciones humanas en todos los ámbitos de la existencia, no pretendemos permanecer inertes. Ayer como hoy, por tanto, estamos y estaremos en guerra abierta contra el sistema de dominación estatal, capitalista, tecnológico y religioso en todas sus formas y manifestaciones, y sean cuales sean los gobiernos que lo componen, ya sean democráticos o dictatoriales (o como quiera que se definan u organicen), siempre estaremos ahí para combatirlos con hierro y fuego desde los propios cimientos.

Expresamos de nuevo complicidad y afinidad total e incondicional a todos los compañeros detenidos e investigados, al espacio «Circolaccio Anarchico» y a la redacción del periódico anarquista VETRIOLO.

¡Michele y Alfredo libres!

Anarquistas sardos

FUENTE: ROUND ROBIN

TRADUCCIÓN: ENVIADA AL CORREO