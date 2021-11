–

De parte de Anarquia.info November 19, 2021 66 puntos de vista

Primero vinieron a denigrar a los fil贸sofos e investigadores que criticaron p煤blicamente la validez de las razones y los datos expuestos por el gobierno para legitimar la imposici贸n de prohibiciones y la suspensi贸n de libertades. Pero el com煤n de los mortales no frecuenta los claustros especulativos ni los laboratorios cient铆ficos, as铆 que muy pocos se interesaron por ellos.

Luego vinieron a inhabilitar a los m茅dicos que dudaban de los protocolos sanitarios antipand茅micos establecidos por el gobierno. Pero estos m茅dicos no aparecen habitualmente en los programas de televisi贸n, no tienen reputaci贸n, as铆 que pocos se interesaron por ellos.

Luego vinieron a chantajear a los trabajadores sanitarios que no quer铆an acatar la obligaci贸n de vacunarse. Cuando esta amenaza se convirti贸 en ley, muy pocos se negaron a prestar atenci贸n, as铆 que que muy pocos se interesaron por ellos.

Luego vinieron a chantajear a todos los trabajadores que no tienen el certificado verde digital [pasaporte Covid], que al fin y al cabo no es dif铆cil de obtener: basta con no ser terraplanista ni conspiranoico y ofrecer el brazo, o a lo sumo pagar una peque帽a suma cada 48 horas para que te martillen la nariz, as铆 que muy pocos se interesaron por ellos.

Ayer, de madrugada, vinieron a por algunos anarquistas a buscar y tomar medidas cautelares porque consideraban abiertamente al Estado como un enemigo a batir y participaron con su contenido en las protestas contra la obligaci贸n del certificado verde digital. La acusaci贸n contra ellos es casi vergonzosa por su especificidad e idiotez: incitaci贸n a la violencia a trav茅s de un peri贸dico clandestino. Dejando de lado el hecho de que el peri贸dico en cuesti贸n no es en absoluto clandestino, pero entonces鈥 驴se puede creer 鈥損or poner un ejemplo f谩cil鈥 que un ataque a la polic铆a se debe a la lectura de un art铆culo en un peri贸dico anarquista, en lugar de la ira por la masacre de un Stefano Cucchi o Federico Aldrovandi, por las palizas a los inmigrantes, por la violencia ejercida sobre los manifestantes, por la tortura en Bolzaneto? Pero los anarquistas son cuatro gatos, ya se sabe, y muy pocos se interesan por ellos.

Hoy han llamado a la puerta de algunos opositores al certificado verde digital, han registrado sus domicilios y han sido imputados (por el grupo antiterrorista de la Fiscal铆a de Mil谩n) por 芦violencia privada agravada禄 y 芦actitudes transgresoras禄 hacia algunos periodistas, insultados durante las recientes manis Tambi茅n en este caso nos encontramos con acusaciones hiperb贸licas formuladas para justificar medidas repentinas. Pero los anti-pasaporte Covid son posibles contagiadores, como nos martillean los medios de comunicaci贸n, y muy pocos se interesan por ellos.

驴Y a por qui茅n ir谩n ma帽ana? A lo largo de esta pendiente, 驴qui茅n quedar谩 para protestar? Nadie. 驴A qui茅n le importa?

El poeta tiene raz贸n 鈥 no hay m谩s canciones para hacer bailar al oso. El ung眉ento del silencio sobre las brasas de una sola palabra. Imaginad la duda, la grieta de la noche y el fr铆o fantasmal del juego que debe decidir el regreso de los seres.

[12/11/21]

FUENTE: FINIMONDO

TRADUCCI脫N: ENVIADA AL CORREO