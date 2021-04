–

Nos enteramos de que nuestro compa帽ero Paolo ha sido trasladado de la prisi贸n de Uta (Cagliari) a la de Badu 鈥榚 Carros en N霉oro. Toda nuestra cercan铆a y solidaridad va para 茅l.

Para escribirle:

Paolo Todde

C. C. di Nuoro

Localit脿 Badu 鈥榚 Carros

via Badu 鈥榚 Carros 1

08100 Nuoro

Italia 鈥 Italia

Nota: Paolo es un anarquista sardo detenido el 31 de octubre de 2017 tras un robo a mano armada en una oficina de correos de Cagliari (Cerde帽a). El compa帽ero, que estaba con dos c贸mplices, fue detenido tras una persecuci贸n con la polic铆a en algunas calles de la ciudad. Al final del juicio en primer grado, fue condenado a 6 a帽os de prisi贸n.



FUENTE: MALACODA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A