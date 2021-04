–

April 26, 2021

Por fin está disponible Quale internazionale? («¿Qué internacional?»), publicado poco más de un año después de la publicación de la tercera parte de la entrevista homónima al compañero encarcelado Alfredo Cospito en el periódico anarquista «Vetriolo». Este libro, editado por el propio Alfredo y otros compañeros del periódico, es la expresión de un camino apasionado de estudio y análisis. Al mismo tiempo constituye un aporte cognitivo e histórico al anarquismo, un volumen que esperamos suponga una implicación viva con las ideas anarquistas, llamando la atención de aquellas que se preocupan por la destrucción de este mundo que pende de la autoridad.

«Hoy en día, el mero hecho de publicar una discusión sobre la práctica de acción directa internacionalista anarquista, el mero hecho de elaborar una cronología de las acciones de la Federación Anarquista Informal y algunas de sus reivindicaciones y documentos, conlleva el riesgo real de ir a la cárcel durante años. Este libro tiene un gran mérito: entrar en las especificidades de la Federación Anarquista Informal, sin preámbulos disociadores o demonizantes. ¿Cómo es posible que un fenómeno que ha implicado (como sea que se piense) una tajada sustancial del anarquismo de acción-directa no haya sido nunca analizado de manera seria, en profundidad, y mucho menos desde el punto de vista histórico? Tal vez sea momento de abordar esta pieza de la historia anarquista de forma equilibrada, sin despecho. Hacer lo contrario sería demencial, porque ciertamente no es mistificando o borrando trozos de historia que no se corresponden con nuestras bellas teorías sobre el papel, que seremos capaces afianzar nuestra anarquía en el mundo» – Alfredo Cospito.

«Sólo sumergiéndonos sin reparos en el terreno de la confrontación, sólo sublevándonos sin demora ni vacilación contra el Estado, el capital y toda autoridad, podremos verificar y precisar concretamente nuestras convicciones, hipótesis y análisis. Las palabras sólo tienen sentido y significancia cuando están vinculadas al conflicto, a la acción, sólo cuando son inherentes y van a insertarse en el terreno del enfrentamiento. Las batallas de papel, incluso cuando se presentan como «debates», tienen poco sentido si no son inherentes a la acción revolucionaria anarquista en su totalidad. ¿Qué internacional? Es una pregunta que pone inexorablemente bajo la luz de nuestra reflexión una interrogante antigua y las posibilidades que siempre han animado al anarquismo, ese anarquismo que con su estruendosa determinación ha sido capaz de atacar, destruir y hacer sangrar al poder» – Anarquistas editores de «Vetriolo».

En el interior del libro:

— Prefacio de Alfredo Cospito

— Presentación de los anarquistas editores de «Vetriolo»

— ¿Qué internacional? Entrevista y diálogo con Alfredo Cospito desde la cárcel de Ferrara

— Desde el vientre del Leviatán. Declaración al inicio del juicio por la acción contra Adinolfi en Génova

— Quiénes somos. Carta abierta al movimiento anarquista y antiautoritario

— Cuatro años… Diciembre de 2006. Documento–reunión de la Federación Anarquista Informal cuatro años después de su nacimiento

— Cronología de las acciones. 1999–2020

— Nota editorial

Alfredo Cospito y muchos otros

¿Qué internacional?

Ediciones Monte Bove.

Serie: Tascabili clandestini – 2.

Primera edición, marzo de 2021.

Páginas 296.

Para solicitar copias, póngase en contacto con «Vetriolo»: vetriolo@autistici.org

O a Edizioni Monte Bove: edizionimontebove@riseup.net

Un ejemplar: 5,00 euros. Para la distribución, a pedidos de al menos cinco ejemplares: 3,00 euros por ejemplar. Sin incluir los gastos de envío.