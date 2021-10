–

De parte de Contrainformacion Anarquista October 9, 2021 102 puntos de vista

鈥 Recibido por correo electr贸nico.

Sentencia del juicio por la operaci贸n represiva Prometeo: Beppe, Natascia y Robert fueron absueltos (Italia, 4 de octubre de 2021)

A la espera de nuevas aportaciones, publicamos la noticia de la absoluci贸n de Beppe, Robert y Natascia en primera instancia en el juicio por la operaci贸n represiva Prometeo. Seg煤n los peri贸dicos, fueron absueltos 芦por no haber cometido el hecho禄, con la f贸rmula de insuficiencia de pruebas.

A la espera de la sentencia, los compa帽eros han realizado una concentraci贸n convertida en manifestaci贸n.

En la 煤ltima audiencia, el fiscal Federico Manotti hab铆a pedido 18 a帽os y 4 meses para Beppe y 17 a帽os para Robert y Natascia.

Beppe, detenido por otro caso, por ahora permanece en prisi贸n, mientras que Natascia, despu茅s de dos a帽os, 隆est谩 libre!

[Actualizaci贸n publicada en italiano por roundrobin.info].

Natascia, Beppe y Robert fueron detenidos el 21 de mayo de 2019, en el marco de la operaci贸n 芦Prometeo禄, llevada a cabo por el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale, 芦Agrupaci贸n Operativa Especial禄) de los carabinieri, bajo la acusaci贸n principal de 芦atentado con finalidad terrorista o subversiva禄, al ser considerados responsables por las fuerzas represivas de enviar, en junio de 2017, tres paquetes bomba dirigidos a los fiscales Rinaudo (fiscal en varios juicios contra el movimiento antagonista y los anarquistas) y Sparagna (fiscal en el juicio Scripta Manent), y a Santi Consolo (entonces director del Departamento de Administraci贸n Penitenciaria de Roma). Los tres paquetes bomba fueron desactivados. Robert sali贸 de la c谩rcel en diciembre de 2019. El 22 de junio de 2020 se celebr贸 la vista preliminar del juicio en primera instancia, que termin贸 el 4 de octubre de 2021 con la absoluci贸n de los tres compa帽eros.

El tribunal orden贸 la liberaci贸n de Natascia despu茅s de dos a帽os y medio de prisi贸n, mientras que Beppe sigue encarcelado debido a otro caso (est谩 acusado de haber colocado un artefacto incendiario contra una oficina de correos en G茅nova en junio de 2016, por lo que ya ha sido condenado a 5 a帽os de prisi贸n). A continuaci贸n, la direcci贸n del compa帽ero:

Giuseppe Bruna

C. C. de Bolonia 芦Dozza禄

via del Gomito 2

40127 Bolonia

Italia 鈥 Italia

<!–

–>