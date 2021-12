Italia.SIBILACIONES Sobre la operación anti-anarquista denominada «Sibilla»

Todo esto tiene que acabar. Para siempre. Y si el Estado y los patrones son nuestros vivientes enemigos, entonces resulta evidente m谩s que nunca el rol hist贸rico del anarquismo como la pala con la que cavaremos su tumba.

Primero las Buenas noticias, Ottone degli Ulivi

Antes del amanecer del 11 de noviembre de 2021 ha habido en Italia decenas y decenas de registros en casas de compa帽eros y compa帽eras anarquistas en G茅nova, Carrara, Pisa, Cremona, B茅rgamo, Roma, Perugia, Viterbo, Lecce, Taranto, Cosenza y Cagliari. Las investigaciones llevadas a cabo por los carabineros del ROS, por orden de la Fiscal铆a de Perugia, se concentran sobre las asibilaciones anarquistas y en particular modo sobre el peri贸dico Vetriolo y de 芦contorno禄 las p谩ginas web de contrainformaci贸n como roundrobin.info y malacoda.noblogs. El delito principal que viene contestado a los compa帽eros y a las compa帽eras es aquello de haber constituido y/o participado en una asociaci贸n subversiva con fines de terrorismo (270bis), ya que, seg煤n los esbirros, a trav茅s de las publicaciones citadas antes los/as compa帽eros/as habr铆an instigado a cometer actos del terrorismo contra el Estado.

Adem谩s de las decenas de registros en toda la pen铆nsula, 6 las medidas cautelares: el 芦arresto禄 de Alfredo, ya detenido en la c谩rcel de Terni, un compa帽ero sometido a arresto domiciliario con brazalete electr贸nico y otros 4 con obligaci贸n de residencia y firmas.

No nos sorprende en modo alguno la represi贸n por parte del Estado en el confronto de palabras claras y decididas, y todav铆a menos nos extra帽a en este momento de temor de alteraciones sociales. La creaci贸n del enemigo interno es funcional a reclamar para si la lealtad del pueblo hacia su rey 鈥 el Estado 鈥 lo estamos viendo claramente con los 芦no vax禄 [1]: el Estado propio en estos d铆as est谩 golpeando a las plazas que se mueven contra el pase verde, impidiendo manifestaciones en los lugares en los cuales el capitalismo tiene necesidad de florecer.

Como anarquistas somos y seguimos siendo enemigos internos y externos, de arriba, de abajo, en direcciones ca贸ticamente razonadas, de cualquier autoridad. La complicidad con las palabras expresadas contra los enemigos, que sean esos funcionarios del Estado o del capitalismo, incluido aquello militarista, es entonces para nosotros clara.

Como es habitual en la mente jur铆dica de los investigadores, la 煤nica organizaci贸n posible es aquella verticistica, jer谩rquica. No entienden, o mejor dicho, no se la sienten de expresar p煤blicamente que la imprevisibilidad de los anarquistas en su desorganizaci贸n no es seguramente una organizaci贸n, imagin茅monos si han existido alguna vez jefes y gregarios.

Quedamos al lado de quien viene golpeado/a por la represi贸n porque elige atacar, no esconderse detr谩s de la necesidad de ser amados por las masas con palabras dulces y complacientes, de difundir palabras de compa帽eros golpeados por d茅cadas de prisi贸n. .

隆Viva la anarqu铆a!

Anarquistas de Carrara

11/11/2021

Nota:

[1] no vacunas

Fuente:

//noinonabbiamopatria.blog/2021/11/11/solidarieta-ai-compagni-del-circolaccio-anarchico-di-spoleto-e-della-rivista-vetriolo/