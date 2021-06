–

Las siguientes observaciones ya han sido, en su mayor parte, expresadas en textos anteriores; volver a proponerlas y precisarlas quiere ser, en la intenci贸n de quien escribe, una contribuci贸n a la reflexi贸n y al posible debate sobre el tema de las medidas de prevenci贸n y limitaci贸n de la libertad que, en el 煤ltimo per铆odo, han ocupado ciertamente los titulares del 芦movimiento禄 por la frecuencia con que se solicita su aplicaci贸n contra lxs anarquistas, pero no s贸lo, ciertamente tambi茅n contra muchos otrxs sujetxs del antagonismo social en general,

El recurso cada vez m谩s frecuente a las medidas preventivas contra lxs anarquistas se est谩 convirtiendo en una estrategia represiva claramente consolidada, que evoluciona, de diferentes maneras, a partir del 茅xito o el fracaso de las estrategias represivas anteriores.

En este sentido no hay nada nuevo ni extra帽o; la represi贸n es una condici贸n cr贸nica para todxs aquellxs que no se resignan a conciliar con las pr谩cticas de la dictadura democr谩tica y capitalista. Se trata de una consideraci贸n amarga, pero es la representaci贸n m谩s realista de lo que est谩 ocurriendo y es una conciencia inevitable; en esta guerra, aunque sea de baja intensidad, ser demasiado ingenuo y naif tiene a menudo el efecto de desactivar el potencial del conflicto.

Afrontar la represi贸n sin concesiones es la 煤nica manera de no traicionar la tensi贸n que la provoc贸; no considerar su posibilidad, no apoyar las situaciones resultantes con herramientas anal铆ticas y pr谩cticas adecuadas y con determinaci贸n, tiene el efecto de comprometer el sentido y la eficacia de los caminos pasados y poner en jaque la posibilidad de los futuros, reduciendo las luchas a mera representaci贸n, las ideas a vagos fantasmas.

Cuando la m谩quina de la dominaci贸n avanza con todos sus aparatos para engullir, como en este caso, la vida de lxs compa帽erxs hasta en los aspectos m谩s cotidianos, puede parecer dif铆cil oponerse a ella, pero en nuestro deseo m谩s disruptivo de libertad, en el odio a la autoridad y en la solidaridad activa podemos encontrar las palancas adecuadas para romper el frente del enemigo.

Estas consideraciones, por tanto, no quieren ser recriminatorias ni victimistas, sino una descripci贸n de la forma en que, en el caso concreto genov茅s, ha madurado y se aplica esta medida.

El dispositivo de la vigilancia especial tiene una forma intr铆nsecamente indefinida, ambigua y discrecional tambi茅n desde el punto de vista del derecho; es una medida preventiva, por lo tanto, una especie de juicio de la idea, de las intenciones; no est谩 siempre y propiamente ligada a delitos espec铆ficos, tiene como objetivo golpear una conducta de vida en conflicto con el Estado y sus instituciones, con el fin de limitar a la persona a la que se destina en su libertad de movimiento, de expresi贸n y de acci贸n en general; esta naturaleza vaga y elusiva hace que se pueda aplicar en una amplia variedad de casos y modalidades.

En el caso de la esfera an谩rquica, se puede afirmar tranquilamente que su uso, recientemente m谩s extendido, se sit煤a como un perfeccionamiento de la estrategia represiva ya ampliamente experimentada por el Estado, es decir, la expresada a trav茅s del ya habitual recurso a la serie de delitos asociativos (270 cp & compa帽铆a) y a trav茅s de los delitos de instigaci贸n o asociaci贸n para delinquir; A trav茅s de los distintos grados de juicio, en los largos procesos judiciales que de ellos se derivan, estos innobles instrumentos han demostrado perder, en algunos casos, parte de su eficacia, al menos en lo que a los objetivos de horca del Estado se refiere, y en m谩s de una ocasi贸n las cacareadas investigaciones por terrorismo han terminado por desinflarse, al menos en parte. No todas, por desgracia: aunque en ninguna de ellas han aparecido pruebas objetivas e irrefutables contra lxs acusadxs, estas investigaciones han dejado huellas tangibles en la vida de lxs compa帽eros implicadxs.

A principios de noviembre de 2020 se notifica a un compa帽ero de G茅nova, la solicitud de una medida de vigilancia especial: el fiscal Federico Manotti, acosador empedernido que durante a帽os ha estado acosando a lxs anarquistas de G茅nova, calca la mano con una solicitud de restricciones m谩ximas (obligaci贸n de volver a la noche de 21 a 6, la obligaci贸n de vivir en el municipio, la prohibici贸n de asistir a lxs presuntos delincuentes y las personas afectadas por las medidas cautelares, la prohibici贸n de asistir a actividades e iniciativas) durante 5 a帽os. Cabe se帽alar que el fiscal en cuesti贸n es el mismo que acusa a lxs compa帽erxs Beppe, Natascia y Robert en la operaci贸n 芦Prometeo禄 y que acaba de obtener una condena de 5 a帽os para Beppe sobre la base de una acusaci贸n muy cuestionable.

Contextualmente, surge una investigaci贸n, hasta ese momento desconocida, concluida con la solicitud, referida a 2019, siempre por el habitual Manotti, de medidas cautelares contra algunos anarquistas con el cargo de 270 bis por la supuesta pertenencia a una c茅lula de la FAI (Federazione Anarchica Informale) de inspiraci贸n genovesa, y por una serie de atentados contra antenas de telecomunicaciones ocurridos en G茅nova en el espacio de unos a帽os; esta solicitud de medidas cautelares fue rechazada y desestimada por el Tribunal de G茅nova debido a la falta de elementos circunstanciales concretos atribuibles a cualquiera de los acusados.

Tenemos, por lo tanto, el cuadro de la situaci贸n: un Fiscal tenaz que, siguiendo las directrices de la Direcci贸n Nacional Antimafia y Antiterrorista, orquesta, tambi茅n en G茅nova, una investigaci贸n en la l铆nea de otras similares puestas en marcha en el territorio nacional, que se han convertido ya en un cl谩sico de la campa帽a antian谩rquica. No se rinde ante la evidencia de que no tiene nada en la mano para incriminar a compa帽erxs y busca estrategias transversales para golpearlxs, utilizando la sugerencia de una investigaci贸n que 茅l mismo promovi贸 y que ya ha sido desestimada por el Tribunal, para apoyar la petici贸n de vigilancia especial contra unx de ellxs. Es evidente la construcci贸n de un castillo acusatorio que se autoalimenta, con la intenci贸n de aislar a ciertxs individuxs, reducirlxs al silencio y limitar su accesibilidad.

En concreto, Manotti argumenta la necesidad de esta medida apoy谩ndose en dos l铆neas de acusaci贸n diferentes: Por un lado, propone algunas hip贸tesis que no se apoyan en ninguna prueba concreta, es decir, que en el seno de lxs anarquistas genoveses se ha coagulado una c茅lula de matriz FAI y que el compa帽ero investigado forma parte de ella, y aqu铆 evidentemente intenta sentar las bases para posteriores peticiones de medidas a tomar contra otrxs compa帽erxs (la intenci贸n de volver a proponer el esquema del teorema asociativo adapt谩ndolo a la nueva estrategia es clar铆sima); Por otro lado, enumera una serie de prerrogativas personales que, seg煤n 茅l, son indicativas de la extrema peligrosidad de la compa帽era acusada, escarbando en el tiempo durante 20 a帽os en su trayectoria vital, y descubre el agua caliente, es decir, su condici贸n de anarquista, el hecho de que mantenga contactos con otrxs anarquistas, su actividad manifiesta de apoyo y solidaridad con lxs presxs an谩rquicxs, y la difusi贸n de textos y material de contrainformaci贸n, el hecho de que esta conducta se haya mantenido durante a帽os sin interrupci贸n.

Queda claro, por tanto, el uso instrumental de la sugesti贸n que producen las acusaciones trucadas que, sin embargo, ni siquiera se reflejan en las sentencias del mismo tribunal; o Manotti pone la mano en las acusaciones y peticiones sabiendo muy bien que est谩 pidiendo lo m谩ximo para obtener lo m铆nimo, demostrando claramente c贸mo funciona el juego de las partes en esas tristes salas de audiencia, y muestra qu茅 nivel de bajeza est谩 dispuesto a descender para gratificar por un lado sus necesidades de carrera y por otro sus mandantes del Ministerio del Interior que deben justificar de alguna manera el hecho de llevar durante a帽os una diligente investigaci贸n contra lxs anarquistas en G茅nova sin poder conseguir nunca gran cosa.

Despu茅s de dos audiencias, a finales de enero, el juez decide dictar, en perjuicio del compa帽ero, la medida de la vigilancia especial durante dos a帽os, con todas las restricciones (obligaci贸n de permanecer en casa, volver por la noche, de 22:00 a 5:00, prohibici贸n de frecuentar con delincuentes y personas sujetas a medidas de limitaci贸n preventiva de la libertad, prohibici贸n de participar en manifestaciones no autorizadas y situaciones de movimiento en general). Cabe se帽alar que la medida se dicta a pesar de que se decreta la inadmisibilidad de la principal hip贸tesis acusatoria, es decir, la de la afiliaci贸n a la FAI: en particular, la medida del Tribunal de G茅nova declara que manifestar la aprobaci贸n de las acciones reivindicadas por una sigla, expresar la solidaridad, contribuir con actividades de apoyo a lxs anarquistas procesadxs y encarceladxs, mantener correspondencia o frecuentar a compa帽erxs que est谩n, a su vez, acusadxs de delitos de terrorismo o que pueden ser rastreadxs a ciertas siglas espec铆ficas, no constituyen los requisitos para poder demostrar, en un proceso penal, la afiliaci贸n a una asociaci贸n.

Sin perjuicio de que la farsa organizada por el lacayo Manotti, con todas sus fantasiosas reconstrucciones e intentos de espect谩culo, ha revelado su inconsistencia hasta en las propias salas de audiencia (隆隆y eso es decir mucho!!), la medida de vigilancia especial se dicta, sin embargo, para ciertos antecedentes penales de menor importancia que, seg煤n la interpretaci贸n actual del C贸digo Penal, no tendr铆an, en ning煤n caso, las caracter铆sticas para constituir un requisito de atribuci贸n.

Este resultado no es tan sorprendente, ya que estaba claro, desde el principio, que la presi贸n ejercida por los aparatos institucionales implicados habr铆a conducido a un resultado penalizador para el compa帽ero acusado, m谩s all谩 de que las prerrogativas, en t茅rminos de ley, ni siquiera exist铆an para imponer la medida preventiva.

La medida entr贸 en vigor, por tanto, a principios de febrero, con todo el control policial que la acompa帽a. La venganza del Estado se concreta, a diario, en las m谩s miserables represalias: las peticiones presentadas por la compa帽era han sido rechazadas hasta el momento, pero por otro lado se han producido nuevas denuncias por episodios completamente irrelevantes y advertencias m谩s o menos formales por el hecho de no someterse voluntariamente a los rituales de control.

En la banalidad de su aplicaci贸n diaria la medida se revela en sus caracter铆sticas peculiares. Por un lado, toma la forma de la venganza y el castigo, la culpa que hay que pagar por apoyar las propias ideas; la omnipresencia del control pone a quienes est谩n sometidos a 茅l cada d铆a frente al l铆mite de sus propios espacios de expresi贸n y usabilidad incluso para las actividades m谩s comunes y obvias.

Por otro lado, implementa una separaci贸n: lxs individuxs consideradxs peligrosxs para el proceso de pacificaci贸n social son aisladxs, una especie de confinamiento de la memoria fascista readaptada a la sociedad de control contempor谩nea, que pretende aislarlxs de los contextos donde las semillas de su pensamiento cr铆tico podr铆an correr el riesgo de arraigar y germinar.

Para todxs lxs dem谩s se propone como medida disuasoria.

Como, adem谩s, se prefiguraba la tipolog铆a de la solicitud, basada fundamentalmente en el modelo del delito de asociaci贸n, la cuesti贸n no se limita a un asunto exclusivamente 芦personal禄: otra solicitud de vigilancia especial, con modalidades similares, se hizo contra otrx compa帽erx en G茅nova.

Parece bastante obvio que la extensi贸n de estas medidas podr铆a extenderse f谩cilmente y mucho m谩s all谩 de la esfera an谩rquica.

El Estado despliega sus medios y aparatos para intentar aplastar a lxs individuxs refractarixs a la autoridad y neutralizarlxs: la manera de equilibrar la disparidad de fuerzas en el campo es no mirar hacia otro lado, no esperar m谩s, rasgar el velo del aislamiento.

La pr谩ctica de la solidaridad es un arma.

