February 23, 2022

ALTERNANCIA ENTRE LA ESCUELA Y EL TRABAJO:

MORIR COMO ESTUDIANTES – TRABAJADORES

Antecedentes

La muerte de Lorenzo Parelli, un estudiante de

18 a帽os, durante las pr谩cticas de la escuela al trabajo, ha

despertado la indignaci贸n tanto de las fuerzas democr谩ticas

(sin贸nimo de burguesas) como de los estudiantes. Su nombre, como el

de muchos otros antes que 茅l (y como el de Giuseppe Lenoci,

fallecido muy poco antes de escribir este art铆culo), representa el

s铆mbolo de la juventud rota por la clase burguesa, oprimida por una

escuela organizada y construida con el 煤nico fin de formar a la

nueva mano de obra. No contentos con haber creado este sistema, los

patrones (y esto es un hecho internacional) quisieron quitarse la

m谩scara de la educaci贸n, instituyendo el sistema de alternancia

escuela-trabajo. Las ventajas de este sistema son considerables para

la clase burguesa: tanto para las grandes empresas, que obtienen,

mediante la adaptaci贸n de los estudiantes, futuros trabajadores

menos propensos a la insubordinaci贸n, como para las peque帽as

empresas, que en cambio obtienen un buen ahorro de personal.

De hecho, el Sistema Alternativo

Escuela-Trabajo (ASL por sus siglas en italiano) -un ejemplo infame

de la sed infinita de beneficios de la clase dominante- es ahora uno

de los mayores enemigos de los estudiantes. Es un sistema infernal

seg煤n el cual hacer 200 horas de trabajo no remunerado por parte de

cada estudiante se supone que es de alguna manera educativo. Sin

embargo, lo m谩s preocupante es la forma en que se forma a los

alumnos, ense帽谩ndoles a someterse a un maestro desde una edad

temprana, en situaciones de trabajo a menudo inseguras y con

infraestructuras deterioradas (habituales entre los alumnos y los

trabajadores). Si los estudiantes han decidido salir a la calle es

precisamente por el m茅todo seguido por la escuela burguesa en su

explotaci贸n sistem谩tica de los trabajadores del futuro. El

Ministerio de Educaci贸n, asustado (a帽adimos, por supuesto, ante las

demandas contrarias a los intereses de la patronal), ha decidido

incluso cambiar el nombre de la ASL, para enturbiar las aguas. Y dado

que los peri贸dicos “independientes” est谩n llenos de

art铆culos contra los manifestantes, es necesario entrar en m谩s

detalles.

Las manifestaciones

Las primeras manifestaciones, que

inmediatamente condujeron a la movilizaci贸n general de los

estudiantes en toda Italia, tuvieron lugar el 28 de enero y el 4 de

febrero, con el objetivo de obtener la abolici贸n del Sistema

Alternativo Escuela-Trabajo (y tambi茅n para conmemorar la muerte de

Parelli), la abolici贸n de la segunda prueba de bachillerato

(restaurada fraudulentamente por el Ministerio, sin tener en cuenta

ni los tiempos de estudio de los estudiantes ni el brev铆simo tiempo

previo a la prueba) y mayores derechos de reuni贸n. Las

manifestaciones, gracias a la criminal intervenci贸n de la represi贸n

policial, se saldaron con decenas de heridos entre los estudiantes:

las feroces cargas golpearon a los manifestantes pac铆ficos para

impedirles manifestarse en el centro de las ciudades. Una vez m谩s,

la represi贸n golpea a quienes luchan por mejores condiciones. En

este caso, absurdamente, la demanda ser铆a s贸lo para permitir a los

estudiantes estudiar, sin trabajo no remunerado.

Hoy, 18 de febrero, se han celebrado grandes

manifestaciones en todo el pa铆s, demostrando una vez m谩s la

combatividad de los estudiantes. Al parecer, este movimiento no tiene

intenci贸n de detenerse pronto. La creciente rabia social de los

estudiantes, despu茅s de dos a帽os de ense帽anza por as铆 decirlo,

s贸lo para demostrar que la escuela sigue funcionando, est谩

provocando acciones de lucha cada vez mayores, con ocupaciones de

escuelas por parte de los estudiantes y con irrupciones cada vez m谩s

frecuentes en las comisar铆as. Por otro lado, la porra golpea cada

vez con m谩s fuerza, lo que lleva, por un lado, a las decenas de

heridos mencionados anteriormente y, por otro, al desalojo

sistem谩tico de las escuelas ocupadas. La imagen, si no es de 1968,

parece al menos una reminiscencia de las situaciones estudiantiles de

aquellos a帽os. Esto nos pone, necesariamente, en la tesitura de

hacer apuntes de continuidad respecto al hilo rojo de la teor铆a

marxista que abordaba la cuesti贸n te贸rica del an谩lisis de aquellos

a帽os.

Ilusiones movimientistas y certeza

cient铆fica del marxismo

Como bien dice A. Bordiga (Il Programma

Comunista n潞 8 de 1968) en su documento Nota

elementare sugli studenti ed il marxismo autentico di sinistra,

el Partido no reconoce ninguna autonom铆a pol铆tica o hist贸rica al

Movimiento Estudiantil. Si se ha desechado el viejo ropaje

pseudo-mao铆sta, hoy en d铆a seguimos escuchando notas rid铆culas

sobre las posibilidades de la “autonom铆a del movimiento” o

la “revoluci贸n estudiantil”. Intentar desalojar al

proletariado mundial de su 煤nico lugar como clase socialista

revolucionaria con tesis absurdas sobre la supuesta existencia (隆!)

de una clase estudiantil no s贸lo es absurdo respecto a la teor铆a

marxista, sino tambi茅n un completo desprop贸sito. Repetimos, con la

certeza de la invariancia del marxismo, que la sociedad capitalista

est谩 dividida en dos clases, y que no es posible una “revoluci贸n

estudiantil”.

Los estudiantes de hoy, a煤n m谩s confundidos

que sus predecesores de hace 50 a帽os, no tienen una br煤jula te贸rica

y pr谩ctica para comprender el papel de clase que deben desempe帽ar

en la lucha que libran contra las instituciones burguesas. La

negaci贸n de las necesidades program谩ticas de su propio supuesto

movimiento es un s铆ntoma actual de esta enorme confusi贸n. El

objetivo ni siquiera se disfraza de una corriente pol铆tica mentirosa

del marxismo. Muchos de los estudiantes, pol铆ticamente, se oponen al

Estado burgu茅s desvi谩ndose hacia el oportunismo estalinista o los

colectivos anarquistas. El desorden y la forma abigarrada de las

fuerzas estudiantiles ni siquiera permiten entender qu茅 movimientos

son los que dirigen y cu谩les son los subordinados, etc. Una cosa es

cierta: no ser谩 a trav茅s de las manifestaciones de las asociaciones

comandadas por el CIGL como los estudiantes podr谩n alcanzar sus

objetivos, sino todo lo contrario. Sin embargo, la ilusi贸n del

movimientismo maximalista tampoco puede conducir a los j贸venes a

resultados reales.

Les decimos a los estudiantes -en base a

nuestra evaluaci贸n hist贸rica- que no pueden pensar que pueden ganar

realmente contra su enemigo, el Estado burgu茅s, sin una clara

impronta de clase. Obtener mejores situaciones es importante, por

supuesto, pero el problema reside en el sistema capitalista en su

totalidad, que con su inevitable din谩mica nunca puede garantizar a

los estudiantes una condici贸n 贸ptima. S贸lo la revoluci贸n

proletaria mundial, socialista y clasista, podr谩 resolver

definitivamente las contradicciones de este sistema.

隆ESTUDIANTE! 隆MIRA TAMBI脡N LAS CONDICIONES

DE LOS TRABAJADORES!





隆ESTUDIANTE! 隆SIN ORGANIZACI脫N DE CLASE TODA

LUCHA ES IN脷TIL!





S脫LO CON EL PARTIDO COMUNISTA MUNDIAL Y UN

PROGRAMA REVOLUCIONARIO MARXISTA SE PODR脕 REVOLUCIONAR ESTE SISTEMA

DE ARRIBA A ABAJO.





18 de febrero de 2022





