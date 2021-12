Italia. Sobre la Operación Sibilla. Palabras del compañero anarquista Alfredo Cospito

En la esperanza de que puedan pasar la censura, dejo estas pocas l铆neas en el papel. En primer lugar, cari帽o y solidaridad a las compa帽eras y compa帽eros que se han visto envueltos en esta en茅sima payasada represiva. En particular modo a Michele que se encuentra bajo arresto domiciliario y a todxs lxs dem谩s compa帽erxs de 芦Vetriolo禄, y de las p谩ginas anarquistas 芦Round Robin禄 y 芦Malacoda禄 que han sido censuradas.

Env铆o al remitente la 芦solidaridad禄 pelosa que formaciones democr谩ticas y reformistas como 芦Poder al Pueblo禄, 芦Rifondazione Comunista禄 y 芦Partido Comunista Italiano禄 han dado indirectamente solidaridad con los investigados de la operaci贸n 芦Sibilla禄. No necesito vuestra 芦solidaridad禄 porque escupo encima de vuestra democracia, como escupo encima de vuestra constituci贸n. Nunca me ha gustado quejarme sobre la libertad de opini贸n y, por tanto, no me voy a parar sobre la falta de respeto de la libertad de pensamiento. Habiendo dicho esto, quiero reiterar que soy y hemos sido investigados no por las palabras en libertad, o alguna pintada en la pared, sino por aquello que somos: anarquistas coherentes.

Esta en茅sima operaci贸n represiva va a golpear, entre otras cosas, un peri贸dico anarquista y revolucionario como 芦Vetriolo禄 que en un per铆odo lleno de revueltas (y por tanto de ocasiones de no faltar) y de confusi贸n ideol贸gica ha seguido imperturbable a fomentar la lucha de clases en una 贸ptica anarquista y insurreccional. Por 煤ltimo, quiero ser muy claro en un punto: la teor铆a si no va acompa帽ada de la pr谩ctica es una mierda o poco m谩s. Permitirme decir, con un m铆nimo de orgullo, que mi vida (como la vida de todo anarquista digno de este nombre) se caracteriza por el intento de unir teor铆a y acci贸n.

A los siervos del Poder solo les digo una cosa: pod茅is tenerme en la c谩rcel para el resto de la vida pero resignaros, no conseguir茅is quitarme la coherencia y el respeto por m铆 mismo, ni mucho menos el placer y las ganas de combatirlos.

Siempre por la anarqu铆a

Alfredo Cospito, prisionero anarquista

10 de diciembre 2021

Fuente:

//infernourbano.altervista.org/scritto-di-alfredo-cospito-in-merito-alloperazione-sibilla/