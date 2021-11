«Por eso la única idea innombrable, en la era de la dictadura de las opiniones, es la idea anarquista. No vamos hacia un giro totalitario. Esto no debe sugerir que subestimemos lo que está sucediendo. Nos dirigimos hacia una era de especificidad represiva: el Estado se esforzará mucho menos que un Estado fascista que quisiera controlar a toda la sociedad. Aquellos contra los que se desatará la reacción tendrán la violencia del poder totalmente concentrada en ellos. Esto no es mejor. Es diferente, comparado con el fascismo. Para nosotros, quizás peor».

Vetriolo, número 3