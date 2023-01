–

De parte de Anarquia.info January 15, 2023 205 puntos de vista

Mientras mi corazón está con las compañeras y compañeros que se enfrentan a decenas y decenas de años entre rejas, cuando ni siquiera la vida, cuando ni siquiera la muerte, se me ocurre que no es del todo estúpido relatar un par de sucesos que me han involucrado. Sólo dos apuntes para el presente y el futuro que tendremos que combatir. Por lo tanto, no le robaré más tiempo del necesario.

El que suscribe ha reunido un puñado de finales por cumplir («tenencia y fabricación de documentos de identidad falsos», «porte ilegal de armas» y varios más) que en total suman 2 años y 7 meses (por ahora), más un año de «libertad vigilada».

Decidí, tras varias y nada fáciles reflexiones, solicitar la medida de libertad vigilada para trabajar ya que no podía acceder, dada la duración de la condena, a la medida alternativa de arresto domiciliario. Ahora viene la mejor parte. Evidentemente, a los muy democráticos señores de la policía política y de los carabinieri (mientras el mundo democrático se escandaliza de la policía moral iraní y de la imposibilidad de oposición en Rusia) no les gustó que me saliera con la mía. Tanto es así que se presentaron en al menos tres centros de trabajo (que yo sepa) para ejercer su propia presión para que no me contrataran o me despidieran. El caso es que en el último trabajo en el que me contrataron les pusieron un poco más de presión y fracasaron. Pero no fue suficiente. Porque «la arraigada adhesión a los valores del anarquismo, unida a la falta de propensión a encontrar una forma de expresar las propias ideas que no sea la comisión de conductas ilegales, concreta el peligro de reincidencia»; ergo: «eres anarquista, así que vas a la cárcel». Esto es lo que dicen los jueces. Bien. Lo intentaron y lo consiguieron, tendré que cumplir estas condenas con la extravagante y odiosa medida de la semilibertad («libertad» para salir a trabajar, por supuesto). Esto es, aunque a pequeña escala, un signo indicativo de los tiempos. Tiempos de guerra, en los que hay que apalear a la oposición y borrar de las mentes la radicalidad de los principios. Y precisamente por eso no hay mucho de lo que sorprenderse: no queremos cambiar de opinión, así que acabamos en la cárcel; ni siquiera la cambiamos allí dentro, podemos acabar en regímenes especiales, hasta el diseñado para destruirnos física y psicológicamente: el 41 bis.

Sólo faltaría que los señores jueces, magistrados, asistentes sociales de algún tipo y psicólogos dejaran de llenarse la boca de respetabilidad. Y digan lo que digan estos personajillos, si estamos acabando en la cárcel por nuestras ideas es simplemente porque los «valores del anarquismo» están tan alejados de su mundo que no tienen más remedio que enjaularlos.

Por eso hoy es aún más importante llevarlos en el corazón y reivindicar nuestras historias. Yo, por mi parte, y alejado de cualquier posibilidad de abjuración (más allá de lo que esto pueda significar para un anarquista), mientras contemplo las estrellas entre los barrotes de una cárcel sólo puedo tener una cosa en el corazón. Un concepto tan simple como improbable, pero cada día más el único camino viable en medio de la miseria que se cierne sobre nuestro presente: ¡que caiga la organización social que nos asfixia, viva la anarquía!

Solidaridad con Alfredo Cospito, ¡en huelga de hambre hasta el final contra la cadena perpetua hostil y el 41 bis!

Solidaridad con Anna, Juan, Ivan, Toby que no dejaron de apoyarle.

Solidaridad con Massimo, confinado durante más de dos años por sus ideas irreductibles.

Solidaridad con todos los revolucionarios afectados por el Estado en todas partes.

Saludos a los que corren libres de incógnito por las calles del mundo.

10 de diciembre de 2022

Rupert