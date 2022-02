–

De parte de Anarquia.info February 6, 2022 7 puntos de vista

Convocatoria de una movilizaci贸n internacionalista el 25 de abril y el 1 de mayo.

En los 煤ltimos veinte a帽os se ha producido un distanciamiento de las ideas revolucionarias: los propios compa帽eros han dejado de creer que su pensamiento tiene la posibilidad y la capacidad de ir m谩s all谩. Ideas revolucionarias que, en cambio, son hoy m谩s necesarias que nunca.

Dejar de luchar, dejar de creer en la posibilidad de 芦ganar禄, es decir, de destruir realmente esta sociedad y descarrilar una historia que avanza r谩pidamente hacia la cat谩strofe -sanitaria, ecol贸gica, militar- ha hecho que los oprimidos se debiliten, permitiendo a la patronal seguir un giro autoritario en la gesti贸n de la sociedad. En los 煤ltimos tiempos esta amarga verdad se ha hecho m谩s evidente que nunca, en un continuo que se ha expresado -por limitarnos s贸lo a los dos 煤ltimos a帽os- en la masacre de las c谩rceles de marzo de 2020, en las f谩bricas que se manten铆an abiertas por la feroz presi贸n de Confindustria mientras los individuos eran encarcelados en sus casas, en una recuperaci贸n econ贸mica que no ha mirado a nadie a la cara, como demuestran dram谩ticamente las muertes en el trabajo, las masacres con fines de lucro como la de Stresa, los ataques y asesinatos ante las puertas de los almacenes en huelga (y la lista podr铆a seguir y seguir). Es precisamente la ausencia de un horizonte revolucionario concreto lo que hace que los patrones duerman tranquilos, lo que les autoriza a exigir m谩s y m谩s.

Un giro autoritario con un claro car谩cter de clase: si los proletarios siempre han vivido bajo numerosos chantajes, empezando por el esencial de tener que trabajar para vivir, 茅stos se multiplican en los 煤ltimos tiempos. El pase verde se a帽ade como un instrumento m谩s de ataque por parte de la patronal, determinando la vida cotidiana de forma cada vez m谩s omnipresente. Los decretos de los dos 煤ltimos a帽os agravan sobre todo el chantaje del trabajo, que siempre ha sido un instrumento de masificaci贸n y de disciplina en la sociedad.

El m茅todo que se sigue para hacer m谩s aceptables las nuevas imposiciones y el empeoramiento del control es el del empuje de la Unidad Nacional, por el que se llama al pueblo a reunirse en torno a la bandera para defenderse del enemigo. El gobierno y el estado se convierten en la expresi贸n de la colectividad, de la comunidad, que pide a todos y cada uno que sigan sus directrices, objetivadas a trav茅s de la cita de cient铆ficos y t茅cnicos, los nuevos sacerdotes del momento. El sentido de comunidad se utiliza para empujar, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, a los individuos a sacrificarse por una supuesta 芦gran familia禄, como si todos estuvi茅ramos realmente en el mismo barco. No es una pr谩ctica nueva: se utiliz贸 como norma durante las guerras, en las f谩bricas con el modelo Olivetti y las diversas distop铆as toyotistas, con la colectivizaci贸n de los problemas patronales y el empoderamiento individual de los explotados. Los que no responden a la llamada son reconocidos y tachados de locos o desviados, perdiendo incluso la dignidad de expresar sus motivaciones.

Una din谩mica similar podr铆a repetirse con las pol铆ticas energ茅ticas que lleva a cabo la Uni贸n Europea. En el 煤ltimo a帽o, los medios de comunicaci贸n han prestado especial atenci贸n a la emergencia clim谩tica, resultado parad贸jico de un capitalismo que est谩 destruyendo el mundo y quiere ofrecerse como soluci贸n a los problemas que ha creado. Aprovechando el a帽o nuevo, la Comisi贸n Europea ha reintroducido de la noche a la ma帽ana la energ铆a nuclear de cuarta generaci贸n en la lista de las llamadas energ铆as limpias que se invertir谩n en el PNR. Una vez m谩s, se dir谩 que quienes se oponen a esto son defensores del carb贸n, enemigos de la soluci贸n de emergencia. Lo que no quieren ver es que el problema es la propia sociedad energ茅tica y la industrializaci贸n capitalista.

Frente a la guerra de clases emprendida por la patronal, los compa帽eros -no s贸lo en Italia- han respondido sin esperar a que otro lo haga por ellos, con pr谩cticas de ataque que compartimos y que tambi茅n son nuestras. Estamos cerca de nuestros hermanos y hermanas, de los desconocidos y de los que hoy pagan con a帽os de c谩rcel el haber decidido tomar partido y actuar contra los que nos matan y el mundo en el que vivimos cada d铆a. Y tambi茅n estamos cerca de los compa帽eros que est谩n en prisi贸n acusados de pr谩cticas anarquistas, a menudo s贸lo por lo que han dicho y escrito.

Incluso los recientes ataques a la prensa anarquista parecen remitir, junto con muchos otros acontecimientos recientes, a una din谩mica de creciente intolerancia hacia los que disienten. En realidad, en esta forma actualizada de democracia, no es en s铆 misma la fantasmag贸rica libertad de opini贸n la que est谩 en peligro, sino las palabras coherentes que llaman a la acci贸n, la solidaridad expl铆cita con los que han cruzado los caminos de la libertad, con los que han demostrado con hechos y no con palabrer铆a que este orden social no es un destino ineludible, sino que puede y debe desangrarse.

Palabras coherentes y hechos consecuentes que queremos seguir asumiendo. La Unidad Nacional llama a la guerra. Nuestro internacionalismo tambi茅n, pero de una naturaleza muy diferente.

Con este esp铆ritu proponemos dos eventos en las plazas para la pr贸xima primavera: el 25 de abril en Spoleto y el Primero de Mayo en Carrara. Conscientes de que dos eventos no son capaces de impactar concretamente en la tendencia vigente, creemos, sin embargo, que el anarquismo debe volver a tomar las calles con la fuerza y consistencia de sus ideas.

Para un manifiesto propagand铆stico eficaz, que no d茅 un paso atr谩s en cuanto al contenido, pero que tambi茅n se inscriba en el per铆odo hist贸rico, hemos pensado en estos puntos provisionales, a los que se podr谩n a帽adir otros a medida que cambie la situaci贸n o a petici贸n de los camaradas de la calle que encontremos:

鈥 CONTRA EL GIRO AUTORITARIO

鈥 CONTRA LA UNIDAD NACIONAL

鈥 CONTRA LA ENERG脥A NUCLEAR

鈥 EN DEFENSA DE LA PRENSA ANARQUISTA

鈥 EN SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS REVOLUCIONARIOS Y LAS PR脕CTICAS DE LAS QUE SE LES ACUSA.

Anarquistas

Con los que quieran participar en la construcci贸n de la movilizaci贸n, nos vemos el s谩bado 26 de febrero en el Circolo Culturale Anarchico Goliardo Fiaschi de Carrara, en Via degli Ulivi, a las 16.

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A