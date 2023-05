–

Quinto encuentro internacional:

28 – 29 – 3 0 Julio 2023

TRES DÍAS CONTRA LAS

TECNOCIENCIASen Altradimora, strada Caranzano 72, Alessandria (AL), Italia

En la última edición de estos tres días nos centramos en la Gran Transformación en marcha, en todos sus aspectos principales donde esta es radical: a veces lenta e imperceptible para la mayoría, otras veces impuesta en nombre de la urgencia de otra emergencia declarada que es la salud o el clima. En todo esto hay un denominador común que actúa como fuerza motriz de estos nuevos cambios tumultuosos, que no se hacen para añadir a la realidad presente, sino para desintegrarla y pulverizar la memoria del pasado. Este denominador es la guerra, que no debe entenderse solo como un conflicto entre dos países o entre múltiples fuerzas y potencias como estamos presenciando actualmente. Más bien la guerra como un nuevo paradigma donde a partir de ahora tendremos que vivir. Estamos completamente inmersos en una guerra, dirigida contra nuestros cuerpos reducidos a cuyes para ser manipulados genéticamente, contra la vida responsable de tener un nacimiento y una muerte, contra la procreación que debe volverse artificial, contra la naturaleza como principal testimonio de lo que es la vida fuera de la artificialización del laboratorio, con sus ritmos lentos también marcados por sus rasgos biológicos, Contra el sentido mismo de ser humano, hizo un mero apéndice que puede ser desmontado y continuamente reensamblado en mil universos fluidos. Y, obviamente, no podía faltar la Guerra contra los portadores del pensamiento crítico transformados de antagonistas del sistema a tontos, a la que se levanta no sólo la mera propaganda, sino un proceso sin precedentes de aniquilación del propio pensamiento. Los que estaban en contra de los sueros genéticos querían matar gente, los que no creen en la narrativa oficial sobre el cambio climático son enemigos del planeta, los que no quieren la guerra son enemigos de la paz, los que se oponen a los Biolaboratorios rechazan la «seguridad sanitaria» y los que están en contra del paquete de género transhumano niegan los nuevos «derechos».

Las emergencias tienen su propio universo de significado que las une, no aportan críticas y tienen paladines precisos que las apoyan hablando algorítmicamente de salud, medio ambiente, paz, derechos, procreación, humanidad… Una salud que pasará de los sueros genéticos al ARNm, las terapias génicas y la nanomedicina, un medio ambiente que será salvado por técnicas de geoingeniería, nuevos transgénicos y carne sintética, una paz que pasará no solo por las armas atómicas, sino también por las biológicas, una procreación eugenésica que se convertirá en la nueva normalidad. Una humanidad que ya no será tal.

Obviamente no falta la construcción de los nuevos antagonistas verdes neomaltusianos nacidos en un clima de emergencia y necesarios para mantenerlo así y legitimar la Gran transformación tecnocientífica, transhumana y digital que corre con la red 5G.

En este nuevo universo que corre rápido y que va tomando forma, no vemos un posicionamiento estable de resistencia, más bien rollos confusos, adaptados a la carrera de la propia emergencia. El significado mismo de la libertad se vacía una vez más de significado y nos encontramos hablando de la libertad de elección de los sueros genéticos o, más recientemente, la libertad de defender la propia privacidad, tal vez en el modelo de las nuevas compañías de «Inteligencia Artificial ética» de Elon Musk.

En estos tres días hablaremos de este nuevo paradigma de Guerra que domina todo y de las posibilidades de resistir partiendo, como siempre, de luchas que realmente parten de la ba.Sso. Hemos visto demasiados especialistas de la disidencia en los últimos años confundiéndose y alejándose de la construcción de proyectos reales y caminos de resistencia hechos para durar y crecer, demasiados tecnocríticos que en el universo bionanotecnológico no han encontrado tanta incomodidad, sino nuevas posibilidades para invertir en la galaxia alternativa.

Volver a reunirse sigue siendo un punto fijo fundamental. Donde lo digital, telegrama, social, whatsapp corren rápido reiteramos la importancia de parar, la necesidad de escuchar, la complicidad encontrada, las palabras complejas, la belleza y alegría de ser personas libres, sin ningún cálculo político que mantener, sino solo aumentar nuestras herramientas para entender el presente y descubrir el compromiso y el coraje para iniciar una lucha, el que nunca se puede delegar en nadie.

Resistenze al nanomondo, Bérgamo, 25 de abril de 2023

El lugar donde tendrá lugar la reunión, Altradimora, (www.radiodelledonne.org/altradimora) es una casa con camas y la posibilidad de poner carpas en el césped frente a la casa.

Daremos desayunos, almuerzos y cenas para todos los días con productores orgánicos, veganos y locales. El costo para permanecer en la estructura que alquilamos es de 10 euros por día, para los tres días son 30 euros por persona. Para las comidas pedimos una oferta mínima de 10 euros.

Ayúdanos a organizar la reunión de la mejor manera posible, difundiendo esta presentación y el programa tanto como sea posible. Para participar será necesaria, con antelación, la reserva.

El espacio estará libre de wi-fi y pediremos apagar los teléfonos durante los debates para proteger a las personas sensibles (y a todos nosotros).

Para información, reservas y contactos:

www.resistenzealnanomondo.org, info@resistenzealnanomondo.org

www.facebook.com/3giornatecontroletecnoscienze/ (en proceso de actualización)

