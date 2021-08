–

De parte de Contrainformacion Anarquista August 18, 2021 40 puntos de vista

La web anarcoqueer se ha movido sobre noblogs. La nueva direcci贸n, en la cual encontrais tambi茅n las nuevas publicaciones, es: //anarcoqueer.noblogs.org/

La antigua web en wordpress permanecer谩 como archivo hist贸rico, pero ya no se actualizar谩.

Se ha inaugurado una nueva secci贸n de opusculos de cr铆tica a la tecnociencia: 芦Quadernos contra la megamaquina禄, alojada sobre anarcoqueer.

Estos son los tres primeros t铆tulos disponibles:

1. JACQUES ELLUL 芦Reflexiones sobre la ambivalencia del progreso t茅cnico禄

2. CHELLIS GLENDINNING 禄 La tecnolog铆a, el trauma, lo salvaje禄

3. RADICAL INTERFERENCIA 芦驴Un mundo-prisi贸n m谩s smart?禄

Los podeis descargar desde: //anarcoqueer.noblogs.org/quaderni-contro-la-megamacchina-una-nuova-collana-di-opuscoli-di-critica-nei-confronti-della-tecnoscienza-ospitata-da- anarcoqueer /

A continuaci贸n se muestra un resumen de los 煤ltimos folletos de anarcoqueer:

# Trabajo sexual entre capitalismo, estado y patriarcado. Formas de represi贸n y pr谩cticas de rebeli贸n

La escritura de este op煤sculo surge de la necesidad de colmar la falta de material, reflexiones y traducciones en lengua italiana que aborden el tema del trabajo sexual desde un punto de vista anarquista y no reformista/legal. Este texto quiere ser por un lado una cr铆tica al sistema hetero-cis-patriarcal, racista, clasista, capitalista que produce y perpet煤a las diferentes formas de opresi贸n, represi贸n y estigma contra quien por diferentes razones practica el trabajo sexual y por otro lado una manifestaci贸n de solidaridad hacia las/ x sex worker que, frente a las l贸gicas de la dominaci贸n que las/x quisieran v铆ctimas pasivas, reaccionan y act煤an incluso violentamente a ellas, individualmente o en grupo: superando los confines creados y impuestos de las pol铆ticas migratorias, rebel谩ndose al control de los esbirros, militares y instituciones, robando a los clientes y organiz谩ndose para resistir.

# Transmysogyny: 驴qui茅n gana?

Es dif铆cil reconocer que la asignaci贸n y la categorizaci贸n son procesos que los hombres han creado para hacer que el mundo sea inteligible.

Si decidimos que existen solo dos categor铆as, entonces es m谩s simple organizar el mundo y atribuir a cada una de las categor铆as sentimientos, emociones y formas de ser. Y estos son aquello que etiquetamos como 芦g茅nero禄. Para el mundo en el cual organiza nuestras existencias, el g茅nero puede tener consecuencias de vida o muerte. Se piense, por ejemplo, en c贸mo se mantienen vigiladas a las personas que no se adecuan y conforman al sexo que ha sido a ellxs asignado. Mujeres masculinas. Hombres afeminados.

Hombres y mujeres transg茅nder, personas de g茅nero no binario, personas no conformes al g茅nero. La gente muere todos los d铆as porque desaf铆a, subvierte y amenaza el gui贸n de la dualidad de g茅nero. Y cuando las feministas adoptan una comprensi贸n binaria del g茅nero y la idea ontol贸gica de que la biolog铆a es un destino, ponen en riesgo a las mujeres transexuales.

Establecer una relaci贸n hostil entre mujeres transexuales y cissexuales es solamente una distracci贸n de la posibilidad de identificar las causas a la base de los mecanismos sociales que ponen en peligro la vida de todas las mujeres. 驴Qui茅n gana este juego? 驴Qu茅 vidas est谩n en juego mientras se piensa en dividir a las mujeres reales de aquellas falsas?

# Craving for a reason. R茅quiem rebelde por Valerie Solanas

Una historia hecha comic inspirada en la vida rebelde de Valerie Solanas.

芦驴En qu茅 modo Solanas era subversiva, adem谩s de loca? 驴Cu谩les fueron sus reivindicaciones anormales? En su Manifiesto SCUM (literalmente Manifiesto Escoria) so帽aba un ej茅rcito de los m谩rgenes listo para avanzar de forma r谩pida m谩s all谩 de aquello que la sociedad que conocemos tiene para ofrecer:

un ej茅rcito femenino, compuesto por mujeres irreverentes y radicales y de hombres transformados m谩s all谩 de las fronteras de la masculinidad, literalmente feministizados. Un ej茅rcito de todas esas subjetividades extremas pero agudas y testarudas que constitu铆an la escoria del bello pensamiento禄.

# Female keep separadas. Las prisiones, el g茅nero y la violencia de la inclusi贸n

Una cr铆tica a las pol铆ticas liberales de inclusi贸n de las personas trans basadas en la auto-identificaci贸n de g茅nero en las c谩rceles canadienses, a partir de la experiencia vivida de una persona trans en prisi贸n. Para seguir luchando por un mundo sin c谩rceles y sin violencia de g茅nero.

# El tiempo de las hogueras

Una peque帽a s铆ntesis pero articulada de algunas de las razones hist贸ricas que llevaron a la as铆 llamada 芦caza a las brujas禄. Al principio, la autora se pregunta no tanto el porqu茅 de la caza a las brujas sino m谩s bien por qu茅 se haya desarrollada propio en aquel preciso momento hist贸rico. As铆 nos lleva a los siglos XVI y XVII, los siglos de la gran transformaci贸n, que siguen al descubrimiento del nuevo mundo y la reforma protestante, los siglos de la afirmaci贸n del estado naci贸n y del nacimiento del capitalismo industrial. Es a partir de la condici贸n de las mujeres de las aldeas rurales, custodias de los conocimientos relacionados con las hierbas y a los gestos terap茅uticos, as铆 como a los rituales y a las creencias precristianas, que se construye el retrato de la bruja. Una construcci贸n metida a punto por el poder, para acusar, juzgar y en muchos casos eliminar todas estas pr谩cticas, que no pueden integrarse, descritas como signos evidentes de la encarnaci贸n del mal.

# El privilegio del tiempo

芦Este op煤sculo trata de una agresi贸n sexual y todo el proceso que ha girado en torno [鈥. El texto es el resultado de una reflexi贸n personal primero, que comenz贸 despu茅s de haber vivido una agresi贸n que me ha vista obligada a hacerla p煤blica, y de una reflexi贸n colectiva despu茅s, compartida con varios grupos de mujeres que han pasado por situaciones similares. Aquella que ha comenzado como una reflexi贸n sobre el tiempo gastado y el costo emocional que implica la gesti贸n de una agresi贸n, se ha transformada en una cr铆tica mucho m谩s amplia al movimiento, todav铆a demasiado masculino, y a las din谩micas que en el se generan禄.

隆Buena lectura!

隆Difunde a tus contactos, gracias!

Para informaci贸n: fuckgender@riseup.net

Fuente:

//roundrobin.info/2021/08/anarcoqueer-nuovo-sito-nuove-zines-e-nuova-collana-antitecnologia/amp/

<!–

–>