De parte de Anarquia.info December 1, 2022 182 puntos de vista

We learn that Comrade Juan Sorroche has ended his hunger strike as of midnight Nov. 24, after exactly one month.

Comrade鈥檚 address:

Juan Antonio Sorroche Fernandez

C. C. of Terni

Campore Road 32

05100 Terni

Below are the addresses of Alfredo Cospito, on hunger strike to the bitter end since Oct. 20, and Ivan Alocco and Anna Beniamino, on hunger strike since Oct. 27 and Nov. 7, respectively, in solidarity with Alfredo:

Alfredo Cospito

C. C. 芦G. Bacchiddu禄

provincial road 56 no. 4

Bancali locality

07100 Sassari

Ivan Alocco

N. d鈥檈crou 46355

Maison d鈥橝rr锚t de Villepinte

40, Avenue Vauban

93420 Villepinte

France

Anna Beniamino

C. C. 芦G. Stefanini禄 鈥 Rebibbia

via Bartolo Longo 92

00156 Rome