September 7, 2022

En su último manifiesto, el «Manifiesto Chthuluceno desde Santa Cruz«, Donna Haraway, profesora emérita de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas de la Universidad de Santa Cruz, propone un nombre para una nueva era, el Chthuluceno, “un ahora que ha sido, es, y aún está por venir”. A través de un ejercicio de ciencia ficción, Haraway nombra un espacio-tiempo difractado que va más allá y más acá del nombre Antropoceno dado a nuestra era actual.

Dando un giro conceptual a las horrendas criaturas imaginadas por Lovecraft en sus mitos del Cthulu, Haraway cambia la grafía «cth» por «chth», subvirtiendo el terror a lo subterráneo a través del llamado a las fuerzas chthónicas (chthnonic, en inglés, en griego, «de la tierra») deidades del mundo subterráneo en la mitología griega, buscando nuevos imaginarios en narradores como Ursula K. Le Guin, o la película Nausicäa del valle del viento, de Hayao Miyazaki. Su llamado final, Make Kin, Not Babies! (¡Generemos parentescos, no bebés!, o quizás ¡Hagamos comunas, no familias!), nos invita a tejer relatos de relaciones multiespecies para una supervivencia colaborativa, un resurgimiento de la vida en este escenario de doble muerte, de exterminios y genocidios, de aniquilación de la continuidad en que estamos viviendo y muriendo.

Helen Torres es socióloga, educadora y traductora. Trabaja desde perspectivas feministas y anticoloniales en la articulación entre lenguaje, arte y política.