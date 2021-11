–

De parte de Nodo50 November 26, 2021 5 puntos de vista

Redacci贸n. LQSomos.

En gran manera multiplicar茅 tu dolor en el parto,

con dolor dar谩s a luz los hijos; y con todo,

tu deseo ser谩 para tu marido,

y 茅l tendr谩 dominio sobre ti.

Ep铆stola I a Timoteo 2:11

I Entrega: Cat贸licos, risas y cintas de v铆deo

II Entrega. El bueno, el feo y el cat贸lico

III Entrega: Ese oscuro objeto de la religi贸n

Como tantas otras cosas en el mundo, la iglesia cat贸lica es una instituci贸n creada por hombres y para hombres, y uno de sus fines a lo largo de la historia ha sido propagar su 芦ideal禄 de sociedad en la que el hombre es el ser superior, dominante, y la mujer es un ser de segunda clase, destinada a servir y satisfacer al primero.

No hace falta extenderse mucho sobre esa novela de ficci贸n que es la Biblia, pero ya sabemos que en ese libro, pese a todas las atrocidades que se narran, la mala es la mujer. No solo es un ser inferior, salido de una costilla (!!!) del hombre, sino que adem谩s es ella la que introduce en su mente el mal, la tentaci贸n, el pecado鈥 茅l que era tan buenecito antes de que llegara Eva. 隆Acab谩ramos!

Pero dejando las chorradas b铆blicas, vamos a la instituci贸n como tal, a la empresa llamada 芦iglesia cat贸lica禄. Y vamos a hablar del presente, no del pasado, aunque mucho se podr铆a decir sobre la caza de brujas, etc.. Pero no hace falta irse al siglo XVI para ver las barbaridades que dice y hace la iglesia cat贸lica en relaci贸n con la mujer.

Papa Francisco (el 芦Papa progre禄): 芦Las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos pol铆ticos. [鈥 La mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor, pero nada m谩s que eso禄. Arzobispo de Granada, Javier Mart铆nez: 芦Si una mujer aborta, da al var贸n licencia sin l铆mites para abusar de su cuerpo禄. Obispo de Tenerife, Bernando 脕lvarez: 芦Hay menores que desean el abuso e incluso lo provocan禄.

Con este tipo de declaraciones p煤blicas, la jerarqu铆a eclesi谩stica trata de difundir su misoginia. Porque lo peor de esto no es que ellos sean mis贸ginos, sino que tratan de imponer su moral cat贸lica a toda la sociedad, y no lo hacen solo a trav茅s de declaraciones como estas o de sermones en las parroquias, no. Lo hacen mediante la educaci贸n (que pagamos todas), los medios de comunicaci贸n (COPE, TreceTV, etc.) y la injerencia brutal en la justicia y en la pol铆tica. Su discurso y sus oscuros manejos contribuyen a perpetuar las violencias machistas, negando el abuso, legitimando a los hombres como 芦due帽os禄 de las mujeres, intentando reglamentar de forma obsesiva c贸mo deben comportarse o vestirse las mujeres y reduciendo la sexualidad femenina a un papel de simples procreadoras. El macho cat贸lico debe ser quien piensa, quien decide, quien domina, y para facilit谩rselo esos otros machos cat贸licos con vestiditos rojos o morados que son los obispos y dem谩s curia, condenan el aborto, el divorcio, la diversidad sexual, el feminismo.

Quiz谩s haya en el mundo otras religiones m谩s 芦unisex禄鈥 Pero desde luego, ante el panorama cat贸lico, cuesta entender que todav铆a queden mujeres que no se hayan dado de baja de esa secta mis贸gina.

Aqu铆 os dejamos la cuarta entrega de cine bajo la tem谩tica de la religi贸n cat贸lica y la mujer. No buscamos pretensiones metaf铆sicas, pero s铆 reflexivas o cr铆ticas, y de paso disfrutar viendo esta selecci贸n de documentales y pel铆culas sobre los fundamentos de la religi贸n. Para ello hemos realizado una recopilaci贸n de t铆tulos cinematogr谩ficos de forma colectiva entre todo el equipo que va y viene en LoQueSomos.

Monjas violadas: el otro esc谩ndalo de la iglesia (Documental)

A帽o: 2018

T铆tulo original: Religieuses abus茅es, l鈥檃utre scandale de l鈥櫭塯lise

Duraci贸n: 97 minutos

Pa铆s: Francia

G茅nero: Documental

Direcci贸n: Marie Pierre Raimbault, Elizabeth Dr茅villon y Eric Quintin

Notas: Un tema del que nadie habla porque las propias v铆ctimas tienen m谩s problemas a煤n para denunciar. En todas partes del mundo hay monjas que sufren violaciones por parte de eclesi谩sticos que abusan de su autoridad. Algunos sacerdotes retuercen el significado de los evangelios para aprovecharse del cuerpo de las monjas con impunidad. De los abusos por parte de ciertas comunidades clericales a los abortos forzados y los m茅todos utilizados para sofocar el esc谩ndalo, una inmersi贸n escalofriante en el coraz贸n de uno de los tab煤es m谩s antiguos de la instituci贸n cat贸lica. Poco despu茅s de estrenarse la productora fue denunciada por un cura alem谩n cuyo nombre no se cita, pero que al parecer se reconoci贸, y durante meses no pudo emitirse.

Primera parte: https://www.youtube.com/watch?v=BHRnq-KRJPA

Segunda parte: https://www.youtube.com/watch?v=RHesuW-S_WQ

Las hermanas Magdalenas

A帽o: 2003

T铆tulo original: The Magdelene Sisters

Duraci贸n: 1 hora 59 minutos

Pa铆s: Reino Unido/Irlanda

G茅nero: Drama

Reparto: Geraldine McEwan, Dorothy Duffy, Anne-Marie Duff, Eileen Walsh, Nora-Jane Noone

Direcci贸n: Peter Mullan

Notas: El drama asombroso de Peter Mullen Las Hermanas Magdalenas se basa en hechos reales que ocurrieron en Irlanda desde los a帽os sesenta hasta 1996. Aproximadamente 30.000 mujeres j贸venes, acusadas injustamente por sus familias de haber cometido 芦pecados禄 sexuales, fueron expulsadas de sus casas para hacer penitencia, trabajando en lucrativas lavander铆as dirigidos estricta y abusivamente por la Orden de las Hermanas Magdalenas.

Yo te saludo, Mar铆a

A帽o: 1984

T铆tulo original: Je vous salue, Marie

Duraci贸n: 106 min.

Pa铆s: Francia

Reparto: Myriem Roussel, Thierry Rode, Philippe Lacoste, Juliette Binoche, Manon Andersen, Malachi Jara Kohan.

Direcci贸n: Jean-Luc Godard

Notas: Mar铆a es una joven que juega al baloncesto y ayuda a su padre en la gasolinera. Un d铆a descubre que est谩 embarazada a pesar de no haberse acostado con ning煤n hombre, ni tan siquiera con su novio Jos茅, un taxista que apenas puede creerse que su amada vaya a tener un hijo siendo virgen. La personal y moderna adaptaci贸n de la historia b铆blica escandaliz贸 a los cat贸licos de todo el mundo, fue acusada de blasfema y sufri贸 numerosos boicots.

La noche del cazador

A帽o: 1955

T铆tulo original: The Night of the Hunter

Duraci贸n: 1 hora 33 minutos

Pa铆s: Estados Unidos

Reparto: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, James Gleason, Evelyn Varden

Director: Charles Laughton

Notas: La pel铆cula se basa en hechos reales, en asesinatos motivados por avaricia. Un hombre se casa con viudas por su dinero y las asesina para ayudar a Dios a eliminar a las mujeres que estimulan los instintos carnales del hombre. Convence a cada viuda con sus citas b铆blicas, sermones e himnos y en la noche de boda le dice que nunca tendr谩n relaciones sexuales porque es pecado.

La mujer Papa (La Pont铆fice)

A帽o: 2009

T铆tulo original: Die P盲pstin (Pope Joan)

Duraci贸n: 149 min.

Pa铆s: Alemania

Reparto: Johanna Wokalek, David Wenham, John Goodman, Iain Glen, Edward Petherbridge, Anatole Taubman, Lotte Flack, Tigerlily Hutchinson, Branko Tomovic, Ian Gelder

Direcci贸n: S枚nke Wortmann

Notas: Una de las leyendas m谩s intrigantes de la historia: la vida de la Papisa Juana, una joven alemana que llega a ser Papa en el siglo IX haci茅ndose pasar por un hombre, y a la que se descubre dando a luz tras mantener relaciones sexuales con un miembro del clero. Dos a帽os despu茅s es borrada de los libros Papales, pero a煤n as铆 alguien evocar谩 para que esto no suceda.

Las normas de la casa de la sidra

T铆tulo original: The Cider House Rules

A帽o:1999

Duraci贸n: 2 horas 10 minutos

Pa铆s: Estados Unidos

Reparto: Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy Lindo

Director: Lasse Hallstrom

Notas: La pel铆cula no se centra directamente en la religi贸n pero explora la cuesti贸n del aborto en un contexto de ambig眉edad moral. Reflexiona sobre la vida misma y la necesidad de adaptar normas y valores a las circunstancias reinantes, con un complejo abanico de paradojas 茅ticas.

Viridiana

A帽o. 1961

Duraci贸n: 90 min.

Pa铆s: Espa帽a

Reparto: Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal, Margarita Lozano, Jos茅 Calvo, Teresa Rabal, Luis Heredia, Victoria Zinny, Joaqu铆n Roa, Jos茅 Manuel Mart铆n, Lola Gaos, Juan Garc铆a Tienda, Sergio Mendiz谩bal, Mar铆a Isbert.

Direcci贸n: Luis Bu帽uel

Notas: La novicia Viridiana, a punto de tomar los h谩bitos, debe abandonar el convento para visitar a su t铆o don Jaime, quien le ha pagado los estudios. Durante su visita, don Jaime, impresionado por el parecido entre Viridiana y su difunta esposa, la adormece e intenta violarla, pero finalmente no se atreve. Posteriormente, para retenerla y que no vuelva al convento, le miente dici茅ndole que ya no podr谩 profesar monja, porque la ha pose铆do mientras dorm铆a. Esto aleja a煤n m谩s a Viridiana de su t铆o, que, tras la marcha de esta, se suicida. Viridiana renuncia a ser monja y se queda en la mansi贸n a practicar la caridad cristiana, acogiendo a un grupo de vagabundos. La pel铆cula se concibi贸 como una continuaci贸n de Nazar铆n (1959).

Los Girasoles ciegos

A帽o: 2008

Duraci贸n: 95 min.

Pa铆s: Espa帽a

Reparto: Maribel Verd煤, Javier C谩mara, Ra煤l Ar茅valo, Irene Escolar, Marti帽o Rivas, Jos茅 脕ngel Egido, Roger Pr铆ncep, Patrick Criado, Miguel de Lira, Fanny de Castro, Juan Antonio Quintana, David Janer, Santi Prego.

Direcci贸n: Jos茅 Luis Cuerda

Notas: Orense, 1940. Cada vez que Elena (Maribel Verd煤) cierra la puerta de casa, echa la llave a sus secretos. Su marido, Ricardo (Javier C谩mara), amenazado por una despiadada persecuci贸n ideol贸gica, lleva a帽os escondido en el piso donde conviven con sus hijos: Elenita (Irene Escolar) y Lorenzo (Roger Princep). Salvador (Ra煤l Ar茅valo), un di谩cono desorientado tras su lucha en el frente, vuelve al seminario de Orense. Las dudas en la vocaci贸n del joven llevan al rector a retrasar su acceso al sacerdocio durante un a帽o. Mientras, Salvador dar谩 clases en el colegio donde estudia Lorenzo, el hijo de Elena, a quien Salvador cree viuda. El di谩cono se obsesiona con ella y la acosa. La fr谩gil realidad de la familia se tambalea.

Akelarre

A帽o: 2020

Duraci贸n: 90 min.

Pa铆s: Espa帽a

Reparto: Amaia Aberasturi, 脌lex Brendem眉hl, Daniel Fanego, Jone Laspiur, Daniel Chamorro, I帽igo de la Iglesia, Yune Nogueiras, Elena Uriz, Asier Oruesagasti, Garazi Urkola, Irati Saez de Urabain, Lorea Ibarra

Direcci贸n: Pablo Ag眉ero

Notas: Pa铆s Vasco, 1609. Los hombres de la regi贸n se han ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el Rey para purificar la regi贸n, las arresta y acusa de brujer铆a. Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, ceremonia m谩gica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.

Los demonios

A帽o: 1971

T铆tulo original. The Devils (Ken Russell鈥檚 Film of The Devils)

Duraci贸n: 103 min.

Pa铆s: Reino Unido

Reparto: Vanessa Redgrave, Oliver Reed, Dudley Sutton, Max Adrian, Gemma Jones, Murray Melvin, Michael Gothard, Georgina Hale.

Direcci贸n: Ken Russell

Notas: The Devils relata la historia del cl茅rigo Urbain Grandier en la Francia del siglo XVII, acusado de herej铆a y brujer铆a. La historia est谩 basada en los hechos reales acaecidos en la ciudad de Loudun, conocidos mundialmente como el caso de las endemoniadas de Loudun, uno de los eventos de posesi贸n demon铆aca m谩s famosos de la historia.

Y hasta aqu铆 la cuarta parte (tenemos m谩s), seguro que al repasar estas sugerencias audiovisuales te has dado cuenta de que no est谩 esa pel铆cula que te gusta tanto, pues est谩s a tiempo, nos la puedes dejar en comentarios o escribiendo a lqsredaccion@gmail.com y seguramente hagamos un capitulo m谩s con un totum revolutum.

#NoviembreLibrepensador #ConLaIglesiaHemosTopado

I Entrega: Cat贸licos, risas y cintas de v铆deo

II Entrega. El bueno, el feo y el cat贸lico

III Entrega: Ese oscuro objeto de la religi贸n

鈥 Agn贸sticas, Ateas, Librepensadoras

鈥 Ilustraci贸n de portada de la revista Onda Feminista.

S铆guenos en redes sociales鈥 Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos