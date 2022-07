–

De parte de CGT July 25, 2022 163 puntos de vista

La Distribuidora Zambra es un proyecto de autogesti贸n a trav茅s de la distribuci贸n, edici贸n y venta de materiales alternativos que surgi贸 hace 20 a帽os con la pretensi贸n de compartir reflexiones y an谩lisis de la realidad social que nos rodea con personas interesadas en libros de diversas editoriales, revistas, camisetas, etc. que por la tem谩tica que tratan (Renta B谩sica, feminismos, exclusi贸n social, pobreza, etc.) no son distribuidos comercialmente en las tiendas o, si lo son, es a un precio m谩s elevado.

Por ello, intentamos hacer llegar nuestros materiales a estas personas para que se planteen y cuestionen el funcionamiento de un sistema que crea desigualdades y malestar, con especial incidencia en el sector m谩s empobrecido de la poblaci贸n.

Adem谩s de la distribuci贸n y venta de estos art铆culos, editamos nuestros propios materiales a trav茅s de Baladre, Coordinaci贸n de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusi贸n social.

Puedes acceder a su web en el siguiente enlace: https://distri.asociacionzambra.org/

Si quieres inscribirte en la IV Escuela Libertaria Andaluza, puedes hacerlo clicando aqu铆.

Para m谩s informaci贸n: https://fb.me/e/39vfBLH3s

#IVEscuelaLibertariaDilar #FeminismosyCuidados #DILAR #DistribuidoraZambra

Fuente: CGT Andaluc铆a, Ceuta y Melilla