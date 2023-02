–

De parte de Anticarcelarias February 1, 2023

El 23 de enero, he terminado la huelga de hambre que empec茅 el 22 de diciembre, en solidaridad con la lucha de Alfredo Cospito contra el r茅gimen de aislamiento y tortura psicol贸gica 41 bis. Les deseo mucha fuerza, en este dif铆cil momento, y agradezco a todxs lxs que me hab茅is apoyado estos 32 d铆as (y, m谩s en general, que me apoyan desde hace siete meses y medio).

Hoy, 25 enero, he pasado ante el Juez de libertades, quien ha decidido renovar mi detenci贸n preventiva por otros cuatro meses.

Entre otras cosas, he aqu铆 un episodio de represi贸n carcelaria-judicial.

Lunes 9 de enero, por segunda vez (la primera fue el 6 de diciembre, mira por donde poco despu茅s de ser interrogado por el juez de instrucci贸n y poco despu茅s de terminar mi anterior huelga de hambre), los carceleros han registrado la celda que comparto con otro detenido (茅l con condena firme).

En ambos casos han encontrado dos tel茅fonos con sus respectivos cargadores.

Ma帽ana 26 de enero tendremos la correspondiente comisi贸n disciplinar. Extra帽a la diligencia: normalmente pasan de dos o tres meses entre un registro en el que se encuentran objetos prohibidos y la comisi贸n disciplinar correspondiente. 驴Un aspecto m谩s de mi 鈥渢ratamiento especial鈥 (como el correo bloqueado durante meses, la imposibilidad de acceder a determinadas actividades, al trabajo o a formaci贸n鈥) o simples mezquinas represalias por las dos huelgas de hambre?

Luego hay otra cosa que me hace pensar que el registro del 9 de enero podr铆a haberse realizado bajo petici贸n de la Juez de instrucci贸n (que seguramente habr谩 sido informada de los tel茅fonos encontrados el 6 de diciembre). En efecto, al d铆a siguiente, el jefe de los ELAC (los gorilas de la Administraci贸n penitenciaria), que dirig铆a el registro me pidi贸 (s贸lo a mi) que firmase un documento 鈥減ara examinar el contenido de mi tel茅fono鈥, algo que nunca hab铆amos visto (y que en diciembre no me pidieron). Obviamente me he negado a firmar.

Por lo dem谩s estoy bien y sigo determinado.

隆Fuerza Alfredo!

隆Viva la Anarqu铆a!

Ivan

prisi贸n de Villepinte

25 enero 2023