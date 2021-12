–

Recientemente el Colectivo Disonancia ha publicado un art铆culo extenso llamado 芦驴Sue帽an los liberales con monedas el茅ctricas? Una cr铆tica a las ilusiones de las criptomonedas禄 en el que explican c贸mo Bitcoin y otras criptomonedas no son m谩s que una avanzada neoliberal y que son incapaces de ofrecer algo de valor al progresismo o la izquierda pol铆tica, en sentido amplio.

En este art铆culo queremos contradecir tal postura, la cual entendemos como una continuaci贸n de una larga tradici贸n de rechazo hacia el dinero por parte de los intelectuales y activistas de izquierda. Este rechazo es en primera instancia moral: tener dinero o querer dinero es caracter铆stico de personas viles; y tambi茅n metodol贸gico: el dinero no se considera en el an谩lisis social, econ贸mico o pol铆tico como un factor relevante de ser estudiado en profundidad, sino como un mero ocultamiento de otro tipo de relaciones. Consideramos que esto es un error y un lastre que esos movimientos pol铆ticos arrastran, un obst谩culo que ha interferido con sus posibilidades de pensar y producir un cambio social. Repasaremos el art铆culo, se帽alando los puntos en los que estamos en desacuerdo y explicando nuestra postura al respecto. Ante todo, queremos manifestar un gran respeto por este colectivo y que abrazamos el debate y el involucramiento de movimientos progresistas respecto a este tema, central en nuestro Think Tank.

Sin m谩s pre谩mbulo, vayamos al art铆culo.

Introduce el tema con un repaso de las caracter铆sticas t茅cnicas de Bitcoin y ya adelanta las conclusiones:

芦se hace relevante abordar la tecnolog铆a que sustenta esta iniciativa econ贸mica para considerar si acaso es un aporte a la construcci贸n de una sociedad m谩s libre y descentralizada. Luego de analizar el funcionamiento y las propuestas asociadas a estas soluciones econ贸micas no es dif铆cil advertir que las criptomonedas son en gran parte ilusiones. Ninguna presunta tecnolog铆a innovadora va a salvarnos de las deficiencias del mercado ni tampoco un nuevo tipo de moneda har谩 m谩s justa y estable una econom铆a capitalista. Sin embargo, tras la bruma de las ilusiones queda en evidencia con bastante claridad que la verdad de las criptomonedas es una euforia financiera y un nuevo momento del neoliberalismo, y que las alternativas tecnol贸gicas para avanzar hacia un horizonte comunitario no pasan por usar la tecnolog铆a disponible en nuevos mercados de dinero sino en materializar una econom铆a enfocada en los recursos.禄

Si bien podemos estar de acuerdo con lo 煤ltimo, entendemos que las criptomonedas pueden jugar un papel fundamental en materializar esta econom铆a enfocada en los recursos. Es este el punto central de nuestro desacuerdo. La cr铆tica de Disonancia se realiza a partir de 4 contradicciones que encuentran entre los discursos y las realidades de Bitcoin. Hacia el final, proponen su propia alternativa a las criptomonedas. Estas contradicciones son las siguientes:

鈥 Autovalidaci贸n y el problema del consumo el茅ctrico:

芦El problema notorio con la Prueba de Trabajo es que mantiene una competencia entre usuarios que requiere consumir progresivamente cada vez m谩s recursos el茅ctricos para mantener la red en funcionamiento禄

Esta es una cr铆tica de las m谩s fuertes y comunes contra Bitcoin, tanto de parte del stablishment econ贸mico-financiero como de movimientos progresistas. Disonancia da cuenta de este debate y presenta las posturas de uno y otro lado pero omite un argumento fundamental de la defensa de Bitcoin: no se espera que las energ铆as renovables reemplacen a las f贸siles en la miner铆a de Bitcoin, es la miner铆a de Bitcoin la que impulsa el advenimiento de las renovables. Esto es as铆 porque las energ铆as renovables tienen una problem谩tica que, sin Bitcoin, es dif铆cil de abordar: la energ铆a e贸lica y solar no se generan de manera constante, sino que dependen del momento del d铆a y/o de las condiciones clim谩ticas. Esto provoca rendimientos irregulares: se desperdicia energ铆a solar durante horas del d铆a y durante la noche escasea. Bitcoin permite convertir ese excedente de energ铆a en valor monetario, a trav茅s de la miner铆a, y abaratar as铆 la producci贸n de energ铆a en zonas marginales. Cualquier peque帽o productor de energ铆a renovables puede monetizar la energ铆a que no utilice, amortizando sus gastos de infraestructura. De ese modo Bitcoin fomenta y facilita la autonom铆a energ茅tica y la formaci贸n de redes de distribuci贸n enrg茅tica descentralizadas (1). El problema acuciante que todav铆a no tiene una soluci贸n clara es el de los residuos electr贸nicos.

鈥 Falsa descentralizaci贸n: son varios los puntos se帽alados al respecto de este tema. Ante todo queremos aclarar que las cr铆ticas no solamente son v谩lidas sino que son problemas de los cuales la comunidad de Bitcoin tiene consciencia y que busca activamente resolver. Disonancia en parte reconoce esto, pero su perspectiva es tajante: considera que Bitcoin (y las criptomonedas en general) han hecho una promesa de descentralizaci贸n y que tal promesa fall贸. Esta perspectiva pasa por alto el hecho de que las cripto son creaciones colectivas y comunitarias, no son un producto ofrecido por un ente particular a un p煤blico meramente consumidor.

芦la descentralizaci贸n en la emisi贸n del dinero no evita la concentraci贸n de la riqueza禄

Esto es sabido y podr铆amos aventurar que evitar la concentraci贸n de riqueza nunca fue una prerrogativa de Bitcoin. Esto no implica que descentralizar la emisi贸n sea igual a nada. Que haya diferencia de riqueza entre distintos individuos es un asunto cuantitativo: A tiene una cantidad mayor o menor de dinero que B. Pero la asimetr铆a que existe entre un agente que posee la potestad de crear y administrar la moneda y quien est谩 forzado a usarla es cualitativa: A puede decidir cu谩nto dinero tiene B. Si aplicamos la met谩fora de un juego a la econom铆a, no es lo mismo competir e ir en desventaja, que competir contra quien pone las reglas del juego.

芦los usuarios de criptomonedas, en vez de utilizar los complejos mecanismos para mantener un monedero propio, han optado por la facilidad de uso que ofrecen los 鈥Exchanges鈥, las plataformas intermediarias que permiten cambiar criptomonedas por dinero fiat芦

Este punto si es, para la comunidad Bitcoin m谩s militante, un problema. Es en ese sentido que Andreas Antonopoulos sintetiz贸 la conocida frase: 芦No son tus claves, no son tus bitcoins芦. No solamente se le repite constantemente a los nuevos usuarios que deben aceptar la responsabilidad de cuidar sus ahorros en sus propias billeteras, tambi茅n se han creado efem茅rides en la comunidad para tomar consciencia de la importancia de esto: 3 de enero, el d铆a de 芦Proof of Keys芦. A este respecto se han detectado tendencias positivas durante los 煤ltimos meses, el suministro de bitcoins almacenadas en los exchanges ha ido bajando (2). En paralelo a esto, el desarrollo de los DEX (Descentralized Exchanges) tambi茅n es un 谩rea incentivada por las comunidades de criptos y ha tenido grandes avances el 煤ltimo tiempo, sobre todo en Ethereum como los AMM como UniSwap y SushiSwap. Estos DEX pretenden ofrecer un mercado de intercambio de distintas criptomonedas pero construido de forma descentralizada sobre cadenas de bloques. Un paso m谩s lejos se ubican las DeFi (Descentralized Finances), que buscan reemplazar otras instituciones y servicios financieros (pr茅stamos, futuros, cr茅ditos, seguros, etc.) de forma descentralizada.

芦Otro aspecto de descentralizaci贸n frustrada es el sistema de validaci贸n distribuida. En el caso de la miner铆a de Prueba de Trabajo, la competencia creciente por el aumento de la capacidad de c谩lculo tiende a la concentraci贸n de quienes cuentan con la inversi贸n suficiente para mantener una elevada capacidad de c谩lculo en sus equipos.禄

Este problema ha llamado la atenci贸n de la comunidad en un momento dado, pero los cambios en la miner铆a de los 煤ltimos tiempos ha desconcentrado el poder de minado, de modo que ha perdido importancia en los debates actuales. Las m茅tricas de concentraci贸n del poder de minado pueden consultarse p煤blicamente (3). De todos modos, existen propuestas de algoritmos de prueba de trabajo resistentes a ASICs, tales como el que utiliza Monero (4).

芦Los partidarios de estas divisas contin煤an buscando combinaciones o variantes de blockchain que, sin consumir muchos recursos, no tiendan a la centralizaci贸n; pero probablemente est茅n buscando una soluci贸n a un problema inherente a cualquier mercado禄

Aqu铆 se expresa un rechazo radical al mercado como instituci贸n, punto que va de la mano con el rechazo al dinero que manifiestan muchos intelectuales y activistas progresistas o de izquierda. Consideramos que una sociedad libre requiere de esta instituci贸n (5), lo que no significa que sea la instituci贸n social que debe estar en primer lugar, como ocurre en el capitalismo.

鈥 Aparente autonom铆a frente a la banca y el Estado:

芦La banca tradicional ha tomado la iniciativa y, al mismo nivel que los exchanges, ha empezado a abrir cuentas de criptomonedas para sus clientes , en donde el banco es el custodio de las llaves de cifrado y, por ende, tiene pleno control de las monedas del usuario.禄 芦el caso de El Salvador muestra que las criptomonedas no suponen un mercado aut贸nomo del Estado y la banca tradicional y, de hecho, la propia necesidad de escalar las transacciones facilita la centralizaci贸n y la participaci贸n de estas instituciones.禄

Muy por el contrario, la decisi贸n de El Salvador de aceptar a Bitcoin como su moneda de curso legal es un hecho paradigm谩tico. El Salvador ya ten铆a al d贸lar como 煤nica moneda de curso legal, habiendo renunciado a su autonom铆a en materia de pol铆tica monetaria. Al aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, se somete tambi茅n a su pol铆tica monetaria y la de la comunidad. Es decir: la ley salvadore帽a tendr谩 poco y ning煤n efecto en el funcionamiento de Bitcoin, pero cualquier cambio del protocolo de esta 煤ltima se aplicar谩 de forma instant谩nea en el pa铆s. Existe as铆 una asimetr铆a a favor de Bitcoin en este asunto. No es Bitcoin lo que se centraliza, es El Salvador quien se pliega a sus pol铆ticas descentralizadas.

芦El asunto de fondo es que solo cambiando el tipo de moneda no se puede evitar el hecho de que el propio mercado es tambi茅n una instituci贸n, es decir, una relaci贸n social que adquiere una inercia propia e hist贸rica que no depende ni se desarrolla seg煤n la voluntad de quienes la crearon. Y en ese sentido, el mercado, del tipo de dinero que sea, requiere a su vez de otras instituciones centralizadoras para funcionar, como lo son el Estado y la banca tradicional.禄

El mercado y el dinero son, ambas, instituciones, es verdad, pero no es cierto que necesiten de la banca y del Estado. Es m谩s, ni siquiera necesitan de escritura para existir (6). El mercado es en si una de las instituciones mas descentralizadas que existe; banca y Estado tratan de controlarlo de ariba a abajo, pero tambien existen entidades m谩s horizontales, como pueden ser los gremios, sindicatos, grupos de producci贸n o consumo, federaciones de prosumidores y asociaciones voluntarias de todo tipo.

芦cuando estas instituciones de apoyo no existen, las crea; como ocurre con la funci贸n bancaria cada vez m谩s evidente de los exchanges que, debido al grado de concentraci贸n de almacenamiento de dinero y de transacciones realizadas, perfectamente pueden llegar a operar como un nuevo tipo de banca. De manera similar, las cadenas de bloque que funcionan con delegaci贸n de prueba de participaci贸n 鈥扗elegated Proof of Stake o DpoS鈥, que operan eligiendo delegados para validar los bloques, introducen de manera incipiente una l贸gica de gobierno electo y plutocr谩tico .禄

Concidimos con esta postura respecto al consenso mediante pruebas de participaci贸n y delegaci贸ny consideramos que tal cosa es justamente un argumento a favor de la prueba de trabajo como mecanismo de consenso. La prueba de participacion s铆 puede ser interesante para ciertos proyectos de peque帽a escala y gran confianza interpersonal, pero sin duda la plutocracia es su tal贸n de Aquiles.

鈥 Innovaci贸n y solucionismo:

芦el [sic] blockchain pareciera ser a todas luces una gran innovaci贸n, particularmente al intentar descartar la necesidad de confianza humana en favor de mecanismos criptogr谩ficos que ser铆an m谩s seguros y certeros respecto a c贸mo resolver la coordinaci贸n y comunicaci贸n de una red descentralizada; sin la subjetividad humana de por medio se solucionar铆a el problema禄 芦las soluciones tecnol贸gicas basadas en blockchain suelen ser peores que otras alternativas existentes ya que, partiendo de una premisa equivocada, por un lado, intentan desconocer el valor de la confianza social para mantener los distintos sistemas funcionando y, en segundo lugar, aumentan el riesgo de dichos sistemas puesto que solo est谩n respaldados en aspectos t茅cnicos falibles . (鈥) El [sic] blockchain no reemplaza la confianza humana que hace posible la validez de nuestras acciones e intercambios, por lo cual es simplemente una falsa innovaci贸n y una tecnolog铆a prescindible.禄 芦la cadena de bloques podr铆a facilitar el mantener registros descentralizados de vigilancia o cr茅dito social, sin que eso contribuya a ning煤n 鈥済obierno abierto鈥. En una situaci贸n de explotaci贸n y opresi贸n, m谩s tecnolog铆a no es indicio directo de mayor emancipaci贸n, sino que puede contribuir a hacer m谩s eficiente una situaci贸n de dominaci贸n.禄 芦existen tecnolog铆as tan antiguas como internet que a煤n siguen vigentes y en permanente perfeccionamiento, como las redes P2P al estilo torrent o el cl谩sico cifrado de llaves que, adem谩s de su utilidad, se sostienen en 煤ltima instancia en la confianza de las redes humanas que las mantienen funcionando. Sin embargo, como no tienen un nombre grandilocuente o alguna artificiosa agencia de marketing creando expectativas, pasan desapercibidas como innovaci贸n.禄

No vemos por qu茅 plantear un antagonismo entre las tecnolog铆as que menciona y las criptomonedas. De hecho, consideramos que las 煤ltimas son herederas y continuaciones de las primeras. Es m谩s, tanto dinero digital basado en criptograf铆a como el cifrado de las comunicaciones son parte de la agenda del movimiento cypherpunk.

Tampoco hay que mezclar a Bitcoin, su n煤cleo (core) de desarrollo y de usuarios con las empresas y shitcoins que se establecieron alrededor.

En general, encontramos que este punto hace eco de un debate muy com煤n en el pensamiento social: a saber, el del individualismo vs. colectivismo. Peyrouzet (5) ha abordado este debate a prop贸sito de la tecnolog铆a de cadenas de bloques. Bitcoin y la mayor铆a de las criptos, se entiende que se inscriben del lado del individualismo, partiendo desde la premisa de que no se puede confiar en nadie. El contraargumento, de parte del ala colectivista, asociada a las izquierdas pol铆ticas, es que tal perspectiva es deshumanizante y que se deben construir comunidades a partir de lazos interpersonales y confianza mutua. Si bien esa perspectiva se ve m谩s optimista en primera instancia, obvia ciertas limitaciones que el desarrollo de comunidades de ese tipo presentan. En primer lugar est谩 el problema de la escala: una comunidad de fuertes lazos interpersonales no puede incorporar a cualquier cantidad de individuos. A este respecto es 煤til tener en cuenta el n煤mero de Dunbar (7), la cantidad m谩xima con que una persona puede mantener una relaci贸n fluida. Al aumentar el n煤mero de participantes en una comunidad m谩s all谩 de este umbral, aparecen relaciones de tipo funcional e impersonal, los llamados terceros de confianza. Las cadenas de bloques no pretenden reemplazar las relaciones interpersonales y cotidianas sino precisamente esas relaciones impersonales con autoridades e instituciones. Por dar un ejemplo: ir a comprar al mercado del barrio donde nos conocen. La moneda o sistema de pago que usemos no afectar谩 esa relaci贸n de compra, sino la relaci贸n que tanto el vendedor como el comprador tienen con el banco, la tarjeta de cr茅dito o el sistema de pago que usen. A este respecto podr铆a ser ilustrador prestar atenci贸n al caso de El Salvador, no la implementaci贸n oficial del gobierno, sino el previo desarrollo comunitario de Bitcoin Beach (8).

* * *

A ra铆z de todas las reflexiones previas, concluyen que:

芦No suponen una alternativa ni m谩s radical ni mejor al dinero convencional y eso se debe a que, si lo consideramos detenidamente, todo el dinero es virtual; las criptomonedas no son sustancialmente distintas al valor imaginado que tiene el dinero. Ninguna moneda tiene valor intr铆nseco sino que su valor es una virtualidad que depende de su contexto social.禄

Aqu铆 est谩n confundiendo valor, moneda y dinero y virtual con social. Si, el valor no es una propiedad que se encuentre en la naturaleza sino en la subjetividad humana (y quiz谩s animal). Mas eso no quiere decir que sea todo lo mismo. Tales reflexiones son consecuencia de una trayectoria te贸rica que ha ignorado al dinero como elemento del an谩lisis en econom铆a pol铆tica. Respecto a este tema, el trabajo de Mostafa Moini (9) puede ser muy 煤til para esclarecer los conceptos de dinero, moneda y cr茅dito y la importancia que tienen para comprender las relaciones sociales.

芦se nota que su motivaci贸n no es realmente transformar la econom铆a ni establecer un sistema de validaci贸n descentralizado; sino que simplemente los motiva la esperanza de hacerse millonarios por una v铆a f谩cil y presumir ante los dem谩s de lo astutos que son por haberlo hecho禄

Este tipo de argumentos est谩 tomando a una parte de la comunidad como representativa de todo el conjunto. Si bien es innegable que este tipo de personajes abundan en la discusi贸n p煤blica de criptomonedas, no son ni de cerca los m谩s relevantes. Quedarse con una cr铆tica de este tipo es insultante para montones de personas que dedican mucho tiempo y trabajo a desarrollar estas tecnolog铆as; y tambi茅n para comunidades que han encontrado en distintas criptomonedas una alternativa para evitar los abusos de poder y desequilibrios macroecon贸micos al rededor del mundo (10, 11, 12).

Adem谩s, esta cr铆tica se basa en una ignorancia respecto a lo que implica un sistema monetario deflacionario, como el que propone Bitcoin. El sistema de dinero legal de flotaci贸n libre es inflacionario, se imprime m谩s y m谩s dinero, que va perdiendo valor, para desincentivar el ahorro y fomentar la inversi贸n y el crecimiento econ贸mico. Este es el sistema que se elabor贸 durante el S XX, al abandonar el patr贸n oro (13) y el cual Bitcoin est谩 dise帽ada para desafiar. En un sistema deflacionario como el que propone Bitcoin, uno est谩 incentivado a ahorrar, no por ser un vil especulador, sino por una expectativa razonable de que las ganancias del d铆a no se evaporen al siguiente (14).

Lo que presentan a lo largo del cap铆tulo siguiente, 芦Un cementerio de tulipanes: jugando a las burbujas con el neoliberalismo禄, no son argumentos novedosos ni originales. De hecho, la comparaci贸n de Bitcoin con la burbuja especulativa de los tulipanes en el S. XVII es uno de los argumentos m谩s comunes que el stablishment econ贸mico-financiero viene esgrimiendo desde hace hace varios a帽os (15). Es llamativo que activistas progresistas coincidan en este punto con referentes del stablishment con quien la comunidad de Bitcoin (y ellos mismos) antagonizan abiertamente: Warren Buffet, Jamie Dimon, Yanet Yellen, entre otros.

芦Incluso los proyectos cooperativos basados en criptomonedas no hacen sino reforzar el mercado de monedas en competencia entre s铆 dado que una iniciativa financiera local y solidaria, pero integrada al mercado global, es perfectamente administrable por las grandes concentraciones de capital. Las iniciativas que busquen desarrollar propuestas comunitarias basadas en criptomonedas o que se financien por medio de ellas deben asumir esta contradicci贸n y considerar cu谩nto afecta en sus horizontes de transformaci贸n social; sin esto, simplemente se est谩 jugando dentro de los m谩rgenes controlados por el neoliberalismo .禄

Esta afirmaci贸n nos toca de cerca, ya que somos un Think Tank que precisamente busca desarrollar proyectos cooperativos utilizando cadenas de bloques. En la nota al pie precisamente menciona a Faircoop, proyecto en el cual participaron muchos miembros de este Think Tank y del cual se alejaron justamente debido a los tonos personalistas que adquiri贸 el proyecto. Sin entrar en detalles, vale la pena mencionar que la propuesta de Faircoop fue reemplazar la prueba de trabajo por una prueba de cooperaci贸n y la miner铆a por nodos coordinadores, a quienes se les deleg贸 la confianza en hacer funcionar el sistema. Como dijimos previamente, esto deriv贸 en personalismos y peleas internas que menoscabaron a la comunidad y dieron por tierra con el proyecto. Es decir, la confianza en personas result贸 ser menos viable que la confianza en las m谩quinas.

Por 煤ltimo, luego de decirnos por qu茅 las criptomonedas no son una alternativa v谩lida para la lucha anticapitalista, nos explican qu茅 cosa s铆 lo es.

芦el punto cr铆tico para el Poder no es necesariamente controlar el tipo de dinero sino controlar la divisi贸n del trabajo, es decir, controlar los medios t茅cnicos que hacen posible y determinan la especializaci贸n del trabajo y la producci贸n.禄

esto no es m谩s que el postulado marxista, hecho en base a citas de Smith en lugar de Marx.

芦para autores del pensamiento radical cl谩sico, como Karl Marx o Piotr Kropotkin, el problema pol铆tico de fondo en la dominaci贸n capitalista fuera la DST [divisi贸n del trabajo]禄

Sin embargo, Proudhon, contempor谩neo a ellos, s铆 propuso tomar el control de los medios de intercambio y del cr茅dito a trav茅s de un banco popular (16).

芦Si una comunidad emplea colectivamente la tecnolog铆a, dentro de condiciones de cooperaci贸n y de evaluaci贸n del impacto ambiental, puede empezar a producir, mantener y planificar sus propios recursos seg煤n sus necesidades. No hay nada que impida que el desarrollo tecnol贸gico aut贸nomo no pueda ayudar a contribuir a la producci贸n de alimentos, energ铆as y otros recursos para el bienestar colectivo; humano, animal y ambiental.禄

Si, lo hay: los monopolios de las armas y de la moneda. Dejando de lado el tema ya abordado sobre los l铆mites de la confianza interpersonal, las perspectivas marxistas son muy obtusas respecto a ciertos mecanismos de poder. En primer lugar, el desarrollo te贸rico del marxismo comenz贸 antes de la segunda revoluci贸n industrial y se desarroll贸 luego de esta, pero ya entr贸 en decadencia antes de la 3ra. Debido a esto, se queda corto al analizar la econom铆a financiarizada de este capitalismo 3.0 con el marco de an谩lisis hecho para la sociedad industrial del siglo XX. La URSS se derrumb贸 financieramente y hoy en d铆a el sector financiero absorbe las riquezas del sector productivo, utilizando esas herramientas que las izquierdas subestiman.

El art铆culo no dice m谩s. Al momento de proponer una alternativa a las criptomonedas; es decir, una soluci贸n al problema del dinero, cambia el tema y propone construir comunidades autogestivas para la producci贸n. No estamos diciendo que la producci贸n no sea importante, pero ese no era el problema en cuesti贸n. El principal problema que encontramos al dialogar con estos marcos te贸ricos es que no entienden al dinero como un problema social. El marxismo circunscribe todo el problema de la lucha de clases a la esfera de la producci贸n, dejando de lado la distribuci贸n y el consumo. Es por eso que no pueden apreciar que Bitcoin o las criptomonedas sirvan para algo. En otras palabras: est谩n criticando una soluci贸n cuando no han entendido el problema que intenta resolver, en primer lugar.

Si bien consideramos que algunos puntos de la cr铆tica est谩n algo flojos o recurren a lugares comunes, el art铆culo en conjunto est谩 bien fundamentado y presenta un debate de altura. Consideramos enriquecedor que movimientos de izquierda se involucren en el debate respecto a las criptomonedas y al dinero en general, que hist贸ricamente ha sido un cabo suelto en sus marcos te贸ricos. En ese sentido, aprovechamos para mencionar a algunos autores que han presentado argumentos favorables a la tecnolog铆a de cadena de bloques desde una perspectiva izquierdista. The Blockchain Socialist es un blog y podcast dedicado a involucrar a movimientos de izquierda en la tecnolog铆a de cadena de bloques y viceversa. Asimismo, el libro de Mark Alizart compartido en este blog, si bien demuestra un conocimiento precario del autor sobre el funcionamiento de Bitcoin, presenta un argumento muy original para que el comunismo se realice a trav茅s de Bitcoin.

Este art铆culo es original de Confoederatio Think Tank y fue redactado por Leo y Eznomada. 19/12/2021





