Trabajo publicado en la revista Temas, n√ļm. 3 oct./dic. 1995. Tomado de: Mart√≠nez Heredia, Fernando. El corrimiento hacia el rojo. Editorial Letras Cubanas, 2001. pp. 82-114.

En medio de una nueva situaci√≥n que es muy complicada, la cultura cubana actual est√° dando muestras de su vitalidad y su compleja madurez. Tratar el tema del marxismo es una de ellas. La comunicaci√≥n oral es la v√≠a m√°s utilizada en la actualidad, pero aparecen tambi√©n opiniones y escritos sobre el marxismo; me ha vuelto a tocar a m√≠ participar en ese debate, de ambas maneras.[1] Al responder a la convocatoria de Temas tengo en cuenta mis publicaciones recientes, y selecciono algunas otras cuestiones no tratadas en ellas, que me parecen de inter√©s; no evito, sin embargo, repetirme las pocas veces que lo he entendido necesario. Por la amplitud de los temas, he escogido una forma sint√©tica — en el primer ac√°pite es apenas telegr√°fica — , limitada por tanto a expresar puntos de vista personales — tanto, que s√≥lo me cito a m√≠ mismo — y a sugerir lugares de profundizaci√≥n y de debate.

1. La izquierda y el marxismo en Cuba

La historia pol√≠tica y de las ideas cubana de los √ļltimos 70 a√Īos registra una extraordinaria paradoja en lo tocante al tema de la izquierda. Los sentimientos e ideas de izquierda se arraigaron durante la Revoluci√≥n del 30; despu√©s, la gran revoluci√≥n que triunf√≥ en 1959 legitim√≥ y multiplic√≥ esas ideas y sentimientos, y los lig√≥ a innumerables aspectos de la vida de las personas y del pa√≠s. Pero esa larga historia ha sido responsable, a la vez, del ensombrecimiento del tema de la izquierda, que comenz√≥ desde el fin de la Revoluci√≥n del 30. La gran revoluci√≥n que promovi√≥ avances inmensos de la cultura pol√≠tica cubana — signados todos por la pertenencia de izquierda — termin√≥ por agudizar al extremo esa paradoja. Se produjo un cerco progresivo a la elaboraci√≥n de pensamiento de izquierda, y sobrevino su asfixia, su separaci√≥n de los sentimientos y de la vida pr√°ctica, durante una larga etapa que fue muy negativa en ese campo. Sin habernos restablecido de ella, el pa√≠s se precipit√≥ en la crisis de los primeros 90, y hoy estamos en una situaci√≥n muy desfavorable, en la que las ideas y sentimientos de izquierda parecen retroceder.

Me apresuro demasiado. M√°s valdr√≠a preguntar qu√© es la izquierda, remontarse quiz√°s al momento en que los partidos en la Convenci√≥n francesa se ubicaron en la geograf√≠a de la sala de sesiones, buscando unas identificaciones muy dif√≠ciles — inauguraban un sistema y una manera de hacer pol√≠tica — , y se valieron del lugar relativo que ocupaban en el sal√≥n. Despu√©s de aquella legislatura ligada formalmente a las im√°genes oratorias cl√°sicas, y en su pr√°ctica a la novedosa guillotina, los siglos XIX y XX han relacionado la izquierda con lo que antiguamente se llamaba ¬ęla cuesti√≥n social¬Ľ. Todas las variantes de oposici√≥n al capitalismo — total o parcial, decidida o t√≠mida, permanente o ef√≠mera, tremenda o pac√≠fica — se han calificado, han sido nombradas o acusadas, se han cobijado, bajo el ep√≠teto de ¬ęizquierda¬Ľ.

La izquierda es una de esas denominaciones que sobreviven a todos los avatares durante una larga √©poca, y que guardan en su ambig√ľedad y sus plurales significados una mayor riqueza respecto a la complejidad de los problemas a los que se refieren. Cumple m√°s funciones de alusi√≥n que de concepto. Al acercarnos a ella distinguimos a las izquierdas, no a la izquierda. Y las situamos, naturalmente, en el tiempo y el espacio. Estas dimensiones configuran una acumulaci√≥n cultural que cobija a las pr√°cticas de izquierda, los conceptos de izquierda y las identificaciones que se hacen de ella. Piensen s√≥lo un momento lo que va de la Monta√Īa jacobina a Brezhnev, o del joven Carlos Marx al joven Antonio Guiteras.

El problema principal al que se refiere la izquierda es el de las identificaciones de los dominados y las luchas contra la dominaci√≥n. Datos muy remotos se refieren a sentimientos, pensamientos, actividades humanas opuestos a la dominaci√≥n; ellos parecen, por consiguiente, tan antiguos como las sociedades de clase. Sus expresiones y su organizaci√≥n, el sentido y las funciones que han asumido, son muy diversos. Las expresiones coherentes adversas a la dominaci√≥n que han ganado ascendiente sobre grupos sociales pueden encontrarse entre los mitos, las religiones y las tradiciones m√°s dispares, en las protestas y rebeliones m√°s dis√≠miles, entre las escuelas de pensamiento filos√≥fico, pol√≠tico y social. Esas expresiones pueden ser totalmente alternativas u opuestas a la dominaci√≥n, o serlo parcialmente, y hasta de maneras contradictorias consigo mismas. Sin olvidar esta cultura de resistencia y de rebeld√≠a, convengo en que ¬ęizquierda¬Ľ se refiere a una √©poca hist√≥rica, la del triunfo general del capitalismo europeo, la de universalizaci√≥n de las pr√°cticas, ideas y tendencias del capitalismo y de la cultura pol√≠tica europea de los siglos XIX y XX, hasta llegar a las realidades mundiales de hoy.

Comienzo por la izquierda, y no por el marxismo, porque quiero enfatizar a la rebeli√≥n como la actividad cultural m√°s relacionada con el tema del marxismo y la cultura cubana. No entrar√© en los problemas de la cultura en general. En el caso que trato, cultura ser√≠a la acumulaci√≥n de actos, experiencias y saberes relativos a los procesos pol√≠ticos y sociales y sus campos ideol√≥gicos; la acumulaci√≥n de rasgos de permanencia del consenso a la hegemon√≠a, y de tendencias a la rebeld√≠a contra el orden constituido; y las visiones o formulaciones de proyectos de futuros sociales. Esta perspectiva no tiene un af√°n reduccionista, como se ver√°; pretende s√≥lo identificar lo esencial y partir de √©l. La izquierda, la presencia de rasgos suyos, ser√° un indicador respecto a la rebeli√≥n, e izquierda y cultura ser√°n un marco al cual referir — entre otros — al marxismo.

Anoto solamente algunas cuestiones que me parecen m√°s importantes.

1) Los comportamientos e ideas tendientes a la rebeli√≥n, que pudieran ser de izquierda, forman parte de la construcci√≥n de realidades sociales de grandes grupos humanos. Su conocimiento no puede ser sustituido por la historia del pensamiento de determinadas personas cultas, aunque esta tiene gran inter√©s. Las expresiones de los grandes grupos humanos pueden ser materia prima del conocimiento social; por ejemplo, los refranes, canciones y narraciones cumplen papeles notables en la cultura pol√≠tica del pueblo. Y las actuaciones, naturalmente; por ejemplo, ser insurreccional en los a√Īos 50 fue ser de izquierda, y su forma cultural m√°s lograda fue el Movimiento 26 de Julio.

2) La izquierda no ocupa m√°s que una parte del espacio en la cultura cubana. Aceptar esto releva de tratar de inclinar a ciertas personas destacadas del pasado a posiciones y significados que no tuvieron, para que formen parte de una supuesta marcha cubana ¬ęprogresiva¬Ľ. Ni ¬ęolvidar¬Ľ a otros. La moderaci√≥n, el conservatismo e incluso la contrarrevoluci√≥n, han tenido sus intelectuales, sus activistas, seguidores y organizaciones. El signo principal de la acumulaci√≥n hist√≥rica cubana es el radical, pero ella tambi√©n registra rearticulaciones sucesivas a la hegemon√≠a del capitalismo. El autonomismo de hace un siglo fue la primera pol√≠tica cubana antirrevolucionaria de masas; durante la rep√ļblica, el liberalismo miguelista, los abecedarios y el autenticismo grausista, dis√≠miles pero no revolucionarios, son tres ejemplos de obtenci√≥n de simpat√≠as o de verdadero apoyo de masas.

3) La cuestión básica de la rebeldía en el proceso histórico cubano es la de las relaciones entre la independencia nacional y la justicia social: ese es el contenido interno decisivo en nuestras luchas de clases, que ha sido específico en las diferentes etapas históricas. Su asociación o no, el modo como se han combinado, las acumulaciones culturales que fueron formando, constituyen una materia histórica fundamental. Aquí, como en todo lo demás, son cruciales las percepciones y representaciones, las ideologías a través de las cuales los actores han vivido y resuelto lo que después analizan los estudiosos. Los rasgos particulares que tuvieron en Cuba la constitución y el desarrollo del país en relación al capitalismo, el colonialismo y el neocolonialismo, tendieron a darle un lugar preponderante a la opción del radicalismo político, y por tanto un mayor espacio potencial a las posiciones y soluciones de izquierda.

4) La izquierda revolucionaria no ha sido necesariamente marxista, ni cultivar el marxismo ha significado obligadamente ser de izquierda revolucionaria. Dentro de los movimientos subversivos del siglo pasado, las posiciones más avanzadas no se identificaban por ninguna relación con el socialismo y el marxismo. En las luchas sociales y políticas del siglo XX, las izquierdas fueron de orientaciones diversas, entre ellas las de raíz marxista. Las influencias del marxismo alcanzaron a un amplio arco de acciones e ideas, que fueron desde la insurrección para el socialismo hasta amplias interpretaciones del progreso como motor general que debía ser aceptado y apoyado. La rebelión, y no el marxismo, es el elemento que hay que buscar para saber si es o no, o dónde ha estado, la izquierda en el proceso histórico cubano. Después del triunfo de 1959 es que comienza a predominar el marxismo, dentro del nuevo orden de transición socialista que vive el país. La existencia del poder revolucionario replantea a fondo los términos de la cuestión, aunque no elimina el problema.

5) Una cosa es utilizar el marxismo en el conocimiento de los procesos hist√≥ricos, y otra convertirlo en juez (y parte) de las valoraciones que hacemos en esos procesos de conocimiento. Evitar ese error ayuda, en este caso, contra la persecuci√≥n ¬ęhist√≥rica¬Ľ teleol√≥gica de ¬ęnuestras ra√≠ces¬Ľ, y contra los ¬ęolvidos¬Ľ de los hechos y personas inconvenientes. Esa atinada posici√≥n anal√≠tica podr√≠a mostrarnos, por ejemplo, que desde el fin de la Revoluci√≥n del 30 en adelante el marxismo influy√≥ mucho al pensamiento radical y a las pr√°cticas de rebeld√≠a.

6) El marxismo es un cuerpo te√≥rico de pensamiento, a la vez que una ideolog√≠a teorizada.[2] Los campos de pensamiento social tienen sus especificidades, su autonom√≠a de producci√≥n y de influencia, sus sucesiones y contraposiciones intelectuales, su entidad propia. Son realidades ellos mismos, no son ¬ęreflejo de la realidad¬Ľ. Como teor√≠a, tambi√©n el marxismo goza de esa relativa autonom√≠a, a pesar de su decidida vocaci√≥n originaria de constituir un instrumento del cambio social anticapitalista y de inspirar profundas transformaciones de los individuos y la sociedad. Los innumerables aportes, insuficiencias y problemas del marxismo como teor√≠a deben ser objeto del debate y el conocimiento, y no de avales, exhortaciones, acusaciones o justificaciones.

2. Un comentario sobre el marxismo en Cuba después de 1959.

El marxismo ha sido la teor√≠a anticapitalista m√°s exitosa como tal, y como ideolog√≠a, y la que m√°s pervivencia ha gozado durante el √ļltimo siglo y medio. En el primer tercio de ese tiempo no estaba muy extendido ni ten√≠a tanta fuerza social; pero durante el siglo XX se expandi√≥ — con altibajos — por todo el mundo y en numerosos √°mbitos culturales, llegando a desempe√Īar m√ļltiples papeles de la mayor importancia.

La motivaci√≥n central del europeo Carlos Marx era que su teor√≠a fuera la fundamentaci√≥n de la revoluci√≥n proletaria mundial — no una regeneraci√≥n de la Humanidad ni una evoluci√≥n de la especie humana — , esto es, que fuera el basamento de acciones colectivas futuras violentadoras de todo el orden social, en vez de vocero o int√©rprete de un acto o donaci√≥n desde arriba referido a un pasado ideal, o de un resultado del proceso natural presente (del siglo XIX europeo) que los humanos recibir√≠an como progreso civilizatorio. Marx crey√≥ en la lucha social decidida y radical para obtener la libertad para todos, como los anarquistas, pero a diferencia de ellos crey√≥ en la necesidad de constituir √≥rganos pol√≠ticos proletarios y hacer pol√≠tica proletaria, y en que har√≠a falta un largo ejercicio de poder proletario para que las personas se tornasen capaces de cambiarse a s√≠ mismos y a las sociedades clasistas, basadas ya nada menos que en el capitalismo. El proceso de transici√≥n iniciado con el poder liberador consistir√≠a en cambios tan profundos que llevar√≠an al mundo entero y a la gente en todas partes a lograr vivir sin clases sociales y sin Estado, sin enajenaciones — o, en t√©rmino m√°s actual, sin dominaciones — , en asociaci√≥n de productores libres, abierta al desarrollo pleno de los individuos.

Marx desarroll√≥ toda una teor√≠a del capitalismo, aunque incompleta en varios aspectos, y de la lucha de clases en las sociedades ¬ęmodernas¬Ľ; dej√≥ tambi√©n una teor√≠a de los fundamentos del conocimiento social. De ellas y de trabajos espec√≠ficos suyos proceden reglas indispensables para ayudar a estudiar formaciones sociales y movimientos productores de cambios sociales. Su concepci√≥n general polemiz√≥ con el idealismo y el materialismo de los sistemas filos√≥ficos, y tambi√©n con el positivismo. El conjunto de su producci√≥n te√≥rica y su posici√≥n ofrece un basamento determinado al pensamiento y a las pr√°cticas cient√≠ficas sociales.

Marx estimaba que las relaciones entre su posici√≥n y sus valores comunistas por una parte, y su actividad intelectual y sus productos, por otra, inclu√≠an aspectos que eran internos a la teor√≠a misma. Para √©l — que debe haber estado muy consciente de sus posibilidades como te√≥rico — , la teor√≠a del marxismo es posible s√≥lo porque se ha alcanzado en Europa un determinado estadio social y del pensamiento. Posible no es igual a hecho consumado o predeterminado — ya los griegos conoc√≠an la distancia entre la potencia y el acto — , y el marxismo ten√≠a por lo mismo que ser fruto de un trabajo. Pero la cuesti√≥n est√° llena de consecuencias y problemas. Las formulaciones marxianas de los fundamentos de la ciencia social, o de aspectos de ella, relacionan la producci√≥n de conocimientos sociales con sus condicionamientos sociales, lo que implica un juicio acerca de la historia de los conocimientos sociales, y otro juicio acerca de las relaciones existentes entre los valores y los conocimientos.

Me saldr√≠a del tema si desarrollo aqu√≠ mis criterios sobre los rasgos esenciales y distintivos de la teor√≠a marxista. Advierto al menos que la concepci√≥n marxiana y los aportes y problemas de un siglo de historia intelectual del marxismo son tan diferentes de la corriente que con el apelativo de marxista-leninista ha sido dominante en Cuba despu√©s de 1971, que recuperar a Marx mismo y al marxismo de Lenin y de tantos otros marxistas es parte indispensable de todo ejercicio intelectual sobre este tema. Y no olvido una realidad social mucho peor: el consumo obligado que durante 20 a√Īos hizo una buena parte de la poblaci√≥n, del batiburrillo de retazos de variad√≠sima cala√Īa que en nombre del marxismo aparec√≠a en los manuales al uso, de ¬ęfilosof√≠a materialista dial√©ctica e hist√≥rica¬Ľ, ¬ęeconom√≠a¬Ľ y ¬ęcomunismo cient√≠fico¬Ľ.

Al triunfo revolucionario de 1959 existía en Cuba, como es natural, un mundo espiritual inmenso, y dentro de él un acumulado de ideas sociales y filosóficas, de prácticas y teorías de ciencias sociales, de ejercicios profesionales, y una historia de todo esto. El conjunto constituía un enorme caudal, de una fértil complejidad y diversidad.

La revolución fue un acontecimiento social tan tremendo, y realizó cambios tan profundos, que a veces no nos damos cuenta de que ninguna revolución es sólo cambio, sino también continuidades, y que expresa permanencias además de cambios.

¬ŅPod√≠a el complejo cultural preexistente expresar las nuevas realidades cubanas, y su pensamiento y ciencias sociales plantear bien los nuevos problemas? Claro que parece imposible, pero si en la pr√°ctica las personas y las relaciones preexistentes fueron la base de la acci√≥n revolucionaria, que las violent√≥ en toda la medida que pudo hasta obtener relaciones y personas parcialmente nuevas, lo mismo deb√≠a suceder con el mundo espiritual preexistente, que expresar√≠a al mundo nuevo que se iniciaba, violent√°ndose en la medida que pudiese. La naturaleza de ambos procesos es, sin embargo, diferente.

Durante los 60 a√Īos que van de 1898 a 1959, pr√°cticamente todas las orientaciones ideol√≥gicas y la mayor√≠a de las ideas manejadas en Occidente fueron conocidas en Cuba, y tuvieron practicantes y seguidores. Ellos sostuvieron relaciones complicadas — y a veces angustiosas — con la sociedad a la que pertenec√≠an, complejidad y angustia presentes en todos los medios que, como el cubano, han recibido los impactos de la universalizaci√≥n de la modernidad y el capitalismo. De la pugna magn√≠fica contra la dominaci√≥n quedaron testimonios intelectuales descollantes, y otros no tan destacados pero tambi√©n valiosos. Y tambi√©n quedaron cierto n√ļmero de trabajos valios√≠simos — y otros que no lo eran tanto — del pensamiento cubano adecuado en √ļltima instancia al sistema, y a veces incluso de servidores directos de la dominaci√≥n.

La acumulaci√≥n de cultura pol√≠tica radical fue el potencial que, detonado por la vanguardia insurreccional y asumido por el pueblo desatado, transform√≥ la pol√≠tica antidictatorial en una revoluci√≥n socialista de liberaci√≥n nacional. Entonces todo se politiz√≥. Como afortunadamente el saldo del proceso hist√≥rico de las ideas en Cuba era de tendencia avanzada en cuanto a la liberaci√≥n nacional y la justicia social, la revoluci√≥n reivindic√≥ ser su heredera y continuadora. Pero asumirlo realmente, y utilizar sus productos, no fue nada f√°cil. Este es uno de la multitud de temas que esperan por estudios serios. Apunto al menos que el viejo apotegma de Marx de 1846 — ¬ęlas ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada √©poca¬Ľ — puede ayudar a guiar el inicio de ese estudio. Las ideas existentes al triunfo de la revoluci√≥n, incluidas las marxistas, padec√≠an de las insuficiencias, malformaciones y debilidades a las que la condici√≥n neocolonial y de mando burgu√©s mezquino sometieron a toda la sociedad cubana durante aquellos 60 a√Īos.

El poder revolucionario unido a la soberanía popular impusieron el nuevo orden. Que sucedió un tremendo impacto doble sobre las personas y la sociedad, libertario y de poder revolucionario, y que ambos coincidieron durante todo un período, es un dato fundamental de la revolución cubana.[3]

Además, la ideología sobredeterminó a las teorías y a las prácticas profesionales e intelectuales en general. En poco tiempo quedaron fuera del juego las posiciones ideológicas y teóricas opuestas al nuevo poder, o consideradas inaceptables por el ambiente reinante. Aunque el entusiasmo de unos y el dogmatismo de otros llevó a creer que el proceso en su totalidad se inspiraba en el marxismo, eso era inexacto. Sería un error creer que porque nos hicimos marxistas sucedió todo, cuando la verdad es que nos hicimos marxistas por todo lo que sucedió.

Hubo una incre√≠ble multiplicaci√≥n de la actividad social y pol√≠tica en todo el pa√≠s, y en muchas esferas de la vida. El marxismo s√≥lo comienza a adquirir peso masivo entre los cubanos en 1961, despu√©s de la victoria de Gir√≥n y de la declaraci√≥n de que la revoluci√≥n es socialista, cuando cien mil adolescentes est√°n ense√Īando a leer y a escribir a todos los analfabetos y aprendiendo a conocer a su pa√≠s y sus paisanos, y cientos de miles se organizan en las Milicias para defender la revoluci√≥n; cuando administradores improvisados dirigen todos los centros econ√≥micos nacionalizados y puestos en manos de aquellos que no ten√≠an nada, los sindicatos son verdaderas agencias de la sociedad en revoluci√≥n, y tambi√©n los comit√©s de defensa (CDR) y los agricultores (ANAP). Cuando se perfila el nuevo Estado nacido del Ej√©rcito Rebelde y del Instituto de Reforma Agraria (INRA), se crean sus instituciones y se dictan mil leyes en los tres primeros a√Īos de la Revoluci√≥n.

En 1961 ser socialistas implicaba ser marxistas, y serlo aliados a los sovi√©ticos inclu√≠a ser marxistas-leninistas, aunque la mayor√≠a no conociera nada de marxismo. Este comenz√≥ entonces a formar parte de la instrucci√≥n sistem√°tica de las personas, a considerarse la manera acertada de ver al mundo y la gu√≠a de la pol√≠tica, y tambi√©n un buen paradigma para historiadores y economistas. se crearon instituciones especializadas para ense√Īar marxismo. Pero lo caracter√≠stico de esa etapa fue la fiesta de alfabetizaci√≥n general que se viv√≠a, el asalto de las clases humildes a la cultura y una inigualada movilidad social. Ser revolucionario inclu√≠a lavarse las manos antes de comer, hervir el agua, ense√Īar al que no sabe, usar tractores y m√°quinas, etc√©tera. hasta 1967, las universidades tuvieron menos alumnos que en 1959. Todav√≠a en 1970, s√≥lo el 10 por ciento de los que matricularon el primer a√Īo en ellas ten√≠a 18 a√Īos o menos, y el 43 por ciento ten√≠a de 22 a√Īos en adelante.

El marxismo como fundamento te√≥rico general estuvo asociado de inicio a una inmensa revoluci√≥n social, y fue ella quien lo legitim√≥ como ideolog√≠a. Tambi√©n surgi√≥ asociado a la voracidad de asumir la cultura mundial desde Cuba. Ya en la primera etapa del proceso[4] — la que llega hasta inicios de los a√Īos setenta — el marxismo fue campo de debates y pugnas que guardan relaci√≥n — aunque no inmediata ni simplificable — con la diferencia de visiones que exist√≠a dentro del campo de la revoluci√≥n, acerca del alcance del proceso, los modos de actuar y sus fundamentos. El marxismo en Cuba hab√≠a tenido previamente influencia, historia y diversidad, ligadas durante d√©cadas a movimientos sociales y pol√≠ticos, como apunt√© antes, y a actividades intelectuales; en modo alguno hab√≠a fronteras delimitadas entre esos campos. La situaci√≥n en el campo intelectual era mucho m√°s compleja y rica, y con m√°s presencia del marxismo que lo que se ha cre√≠do despu√©s.

Esa etapa de los sesenta fue de expansi√≥n y florecimiento del marxismo. La filosof√≠a goz√≥ de existencia aut√≥noma, y ella y el pensamiento social avanzaron en el ambiente creado por la revoluci√≥n. La herej√≠a cubana les dio alas, contra la visi√≥n dogm√°tica y sectaria que tambi√©n trat√≥ de imponerse en Cuba desde entonces. El medio exig√≠a instrumentos intelectuales propios y capaces. Se sostuvieron fuertes pol√©micas sobre los m√°s variados temas, en los que las cuestiones te√≥ricas se ventilaban al calor de divergencias concretas, sin temor alguno a que la revoluci√≥n resultara perjudicada. Al contrario, se aceptaba que el aire del debate era indispensable a su desarrollo. En cuanto al marxismo, podemos discernir ahora — entonces estaban muy unidas — tres tareas principales de aquel per√≠odo: la divulgaci√≥n masiva; la preparaci√≥n de especialistas y formar parte de la instrucci√≥n de los dem√°s t√©cnicos y cient√≠ficos; y un arco muy dis√≠mil de intervenciones en investigaciones, ayudas a la producci√≥n, servicios y otras tareas — o trabajo directo en ellas — , algo que se denominaba gen√©ricamente ¬ęparticipar en la vida del pa√≠s¬Ľ.

La influencia cultural sovi√©tica, de otros pa√≠ses de su entorno y de China, y del movimiento comunista internacional, fue notable en la primera mitad de la d√©cada. Sus publicaciones sirvieron como literatura de adoctrinamiento, nueva lectura para los que — en gran proporci√≥n — eran nuevos lectores. Hoy miro con asombro lo que entonces vivimos con naturalidad: a pesar de todos los peligros y escaseces, de la ignorancia, inexperiencia y heterogeneidad de los actores, y de la necesidad de r√°pida concientizaci√≥n socialista, Cuba supo limitar aquella influencia y sujetarla al predominio de su cultura revolucionaria. En el campo del marxismo se fueron abriendo paso enfoques propios basados en las necesidades cubanas y en el ansia de fundamentar te√≥ricamente las convicciones socialistas cubanas. En esas condiciones se produjo una ¬ęvuelta a Marx¬Ľ diferente a la que ten√≠a lugar en la Europa post 20¬ļ Congreso del PCUS y de los primeros sesenta.[5]

La herej√≠a cubana reclamaba tambi√©n un pensamiento propio, y tuvo un marxismo que quiso ¬ęponerse a la altura de la Revoluci√≥n cubana¬Ľ. Resumo su posici√≥n: es condici√≥n inexcusable partir de la revoluci√≥n y participar en su defensa y en la producci√≥n, y a trav√©s del trabajo intelectual que hacemos, tan digno como las dem√°s labores; proponerse conocer a Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao, el Che, a todo el pensamiento marxista, a todo el pensamiento no marxista que fuera posible, y a la historia de las luchas de clases y nacionales; pensar con cabeza propia, no aceptar dogmas, someterlo todo a an√°lisis, argumentar en vez de citar o de acusar; comunicarse lo m√°s posible con todos, divulgar, debatir. Ser antidogm√°tico por ser militante, y no a pesar de serlo; por tanto, ser ajenos a la dicotom√≠a ¬ędogm√°ticos vs liberales¬Ľ de la que se hablaba entonces. Este marxismo choc√≥ forzosamente con la ideolog√≠a teorizada sovi√©tica y con posiciones cubanas afines o pr√≥ximas a aquella.

Este marxismo consideraba necesarios y de inter√©s un sinn√ļmero de temas: filos√≥ficos, sociol√≥gicos, econ√≥micos, hist√≥ricos, pedag√≥gicos, de ciencias pol√≠ticas, de psicolog√≠a social, antropol√≥gicos. El proceso que se viv√≠a, la historia de Cuba, los sucesos de Am√©rica y el mundo, las nuevas ideas, le eran imprescindibles. El auge de las ciencias sociales y los espacios creados por la reforma universitaria le favorecieron mucho. Investigar problemas se volvi√≥ una fiebre nacional en los a√Īos sesenta. Se incorporaron contingentes de j√≥venes al estudio y la pr√°ctica de las disciplinas sociales, y el entusiasmo general y las necesidades de la sociedad y sus instituciones promovieron notables resultados, algunos de ellos muy importantes. Con el auspicio directo de numerosos organismos del Estado y el Partido, y de la m√°xima direcci√≥n del pa√≠s, se desarroll√≥ mucho la investigaci√≥n concreta y la utilizaci√≥n de una gran variedad de medios auxiliares. La proliferaci√≥n de las investigaciones estuvo relacionada con los intentos de hacer teor√≠a, e incluso de que investigaciones y teor√≠as marcharan juntos, y se relacionaran de manera m√°s general con el marxismo.

En el terreno institucional, adem√°s del sistema nacional de Escuelas de Instrucci√≥n Revolucionaria del Partido — que daban docencia e investigaban marxismo y otras materias — , y de un Instituto de Filosof√≠a en la Academia de Ciencias, se crearon Departamentos de Filosof√≠a en las universidades, ya que la Reforma de 1962 establec√≠a el estudio de la filosof√≠a marxista en todas las carreras. Las organizaciones de masas fueron creando escuelas pol√≠ticas de inspiraci√≥n marxista, y las clases, charlas y c√≠rculos de estudios de marxismo eran comunes en ellas, en la mayor√≠a de los planteles de ense√Īanza y en los √≥rganos estatales y dem√°s instituciones. Pero eran el entusiasmo, el deseo y las convicciones los regidores de las motivaciones y trabajos marxistas; los planes, escuelas, etc√©tera, eran sus instrumentos. La historia de lo que efectivamente sucedi√≥ en el campo de la filosof√≠a, el pensamiento y las ciencias sociales en esa larga d√©cada espera por estudiosos que posean rigor anal√≠tico, amor por la verdad y pasi√≥n.

Unas palabras sobre una experiencia personal de entonces, s√≥lo a modo de ilustraci√≥n. Compart√≠ el esfuerzo colectivo de un numeroso grupo de j√≥venes cubanos — part√≠cipes del proceso revolucionario — agrupados en el Departamento de Filosof√≠a de la Universidad de La Habana, expresado en nueve a√Īos de docencia a muchos miles de alumnos universitarios — y de otras diversas instituciones — , con nuevos programas de estudios desde 1965; en un gran n√ļmero de investigaciones te√≥ricas y de campo; de divulgaciones y de edici√≥n de publicaciones; en estudios internos rigurosamente planeados y ejecutados, y en una gran cantidad de otras actividades muy distintas. La edici√≥n de gran n√ļmero de materiales, libros de texto y la revista mensual Pensamiento Cr√≠tico, fueron realizaciones de aquel grupo. Su actividad de conjunto influy√≥ en el marxismo de aquellos tiempos. No es este lugar para desarrollar este tema, que por otra parte fue satanizado primero y concienzudamente sepultado despu√©s en el olvido durante dos d√©cadas.[6]

Al inicio de los a√Īos setenta se vio claro que fallaban dos premisas b√°sicas del proyecto revolucionario cubano: 1) el triunfo de revoluciones en Am√©rica Latina, imprescindible para formar una nueva alianza en el campo econ√≥mico, pol√≠tico, militar y cultural que permitiera la expansi√≥n y por tanto la vida del proyecto; 2) el logro de lo que se llam√≥ desarrollo econ√≥mico socialista acelerado, esto es, un grado suficiente de independencia econ√≥mica. Terminaba entonces la primera etapa del proceso abierto con el triunfo revolucionario de enero de 1959.

Aunque el proyecto cubano no desapareci√≥ en la pr√°ctica, s√≠ se proclam√≥ bastante su abandono; es decir, en la pr√°ctica se renunci√≥ menos a √©l de lo que se proclam√≥. Se difundi√≥ que hab√≠amos sido idealistas, que hab√≠amos querido ser demasiado originales en vez de aprender modestamente de las experiencias de los pa√≠ses hermanos que hab√≠an construido el socialismo antes. Cuba se sujet√≥ ideol√≥gicamente a la URSS y consider√≥ antisovietismo y diversionismo ideol√≥gico todo lo que se diferenciara de esa sujeci√≥n. El pensamiento social recibi√≥ un golpe abrumador. Se cerr√≥ de tal manera el espacio que las corrientes no marxistas fueron malditas y se trat√≥ de erradicarlas, se consider√≥ incorrecto conocerlas y a√ļn m√°s tratar de utilizarlas. Dentro de las corrientes marxistas se afirm√≥ que s√≥lo la sovi√©tica era la acertada y la correcta — esa uni√≥n perversa de la verdad y la virtud — , por lo que se redujo el marxismo al llamado materialismo dial√©ctico e hist√≥rico, o filosof√≠a marxista-leninista, o al llamado marxismo-leninismo compuesto por filosof√≠a, econom√≠a y comunismo cient√≠fico.

Desde 1971 se cancelaron, de una u otra forma, valiosos esfuerzos diversos que se realizaban en el pa√≠s, dirigidos al desarrollo de un pensamiento correspondiente con el proyecto original de la revoluci√≥n cubana y con los requerimientos que a ella presentaban Am√©rica Latina y el mundo. Un pensamiento que fuera por tanto capaz de participar en un proceso tan original y tan ajeno a la espontaneidad como es la creaci√≥n de nuevas personas y nuevas realidades sociales. El cierre aquel a√Īo del citado Departamento de Filosof√≠a — y de la revista Pensamiento Cr√≠tico — determin√≥ la disoluci√≥n de ese grupo marxista y el fin de sus actividades. La maduraci√≥n del grupo, que ya comenzaba a expresarse en obras, no continu√≥.

El mundo de la segunda etapa del proceso tambi√©n tiene su historia, que es imprescindible recuperar y comprender para enfrentar con m√°s posibilidades de √©xito la etapa en que estamos adentr√°ndonos. No es f√°cil, no s√≥lo por tratarse de un pasado inmediato sino porque siguen presentes muchos de sus resultados. En lo que a m√≠ toca, desde 1987 he escrito mucho sobre aspectos y hechos de aquella etapa, que he calificado de contradictoria. Durante 15 a√Īos se registraron notables avances en algunos aspectos de la econom√≠a, en la pol√≠tica social, en los servicios de salud y educaci√≥n, en el bienestar material, en el tipo de ordenamiento institucional que se adopt√≥, como resultado del ordenado trabajo realizado en esos a√Īos, de los frutos de los enormes esfuerzos de la primera etapa y tambi√©n de la parte positiva de las relaciones econ√≥micas anudadas con la URSS y el bloque que ella dirig√≠a, relaciones que obtuvo Cuba por el valor que hab√≠a logrado darse a s√≠ misma y por el papel geopol√≠tico que ten√≠a. Pero tambi√©n se hicieron fuertes en esa etapa la burocratizaci√≥n generalizada, la formalizaci√≥n y ritualizaci√≥n, el autoritarismo, el seguidismo, la formaci√≥n de grupos privilegiados, la supresi√≥n de todo criterio diferente al considerado oficial, el reino de la autocensura, la simulaci√≥n, el unanimismo y otros males.

Un ¬ęmarxismo-leninismo¬Ľ — tr√°gico uso del nombre de uno de los m√°s grandes luchadores por la libertad del siglo XX — dogm√°tico, empobrecedor, dominante, autoritario, exclusivista, fue impuesto y difundido sistem√°ticamente, en el preciso momento en que crec√≠a tan bruscamente el nivel de preparaci√≥n de los ni√Īos y j√≥venes cubanos que es dif√≠cil encontrar en el mundo un ejemplo igual de avance obtenido en el plazo de una generaci√≥n. Las maneras soberbias y la aparente ocupaci√≥n absoluta del lugar de la ideolog√≠a por aquel tipo de marxismo fueron enga√Īosas; en esos a√Īos se echaron las bases de la futura indiferencia o aversi√≥n que ten√≠a que provocar esta situaci√≥n.

Casi se llegó a liquidar prácticamente las publicaciones de ciencias sociales; las sobrevivientes y alguna nueva fueron sujetas a limitaciones y esquemas muy rígidos. Al suprimirse el debate se acaba la razón de ser de esas publicaciones, al dogmatizarse el pensamiento social esos órganos pierden la posibilidad de expresar sus problemas y sus logros, y las publicaciones insultan al decoro al establecerse la práctica tan vergonzosa de la censura, y al volverse tan crónica que se convierte en autocensura, muchísimo más castradora que la censura y de efectos perniciosos más prolongados en el tiempo.

A pesar del quebranto de estos a√Īos las investigaciones de asuntos concretos continuaron, solicitadas por organismos estatales y pol√≠ticos, y se ampliaron con el crecimiento de las estructuras y de los niveles t√©cnicos generales. Pero se excluyeron temas de investigaci√≥n imprescindibles, se dificult√≥ la asunci√≥n de otros m√©todos e ideas, se presion√≥ en cuanto a resultados de investigaci√≥n que se estimularan inconvenientes, se cre√≥ una absurda cultura del secreto y de la sospecha, y se rompi√≥ la relaci√≥n entre las investigaciones de ciencias sociales concretas y el campo te√≥rico de esas ciencias. La carrera universitaria de Sociolog√≠a fue simple y torpemente eliminada. El predominio del marxismo sovi√©tico ejerci√≥ un efecto funesto. En la pr√°ctica de cada disciplina ha habido grados diferentes de dificultades. Por otra parte, muchas veces no hab√≠a una relaci√≥n fuerte entre la teor√≠a dominante y las pr√°cticas profesionales. Las pr√°cticas encontraban sus fuentes m√°s inmediatas en m√©todos e ideas impl√≠citamente relacionados con teor√≠as diversas, aunque en general todos los profesionales se declaraban marxistas-leninistas.

Los sistemas de ense√Īanza han creado muy numerosos contingentes de graduados de filosof√≠a y econom√≠a, y tambi√©n de algunas ciencias sociales. La docencia ha sido una de las m√°s socorridas fuentes de empleo. Aunque lo usual ha sido que los organismos se interesen por las investigaciones de corte emp√≠rico, a la vez se desarroll√≥ un enorme campo de eventos, instituciones y actividades p√ļblicas en nuestra sociedad, en los cuales lo te√≥rico ha encontrado espacio y dedicaciones permanentes. Tambi√©n es cierto que se ha denominado investigaciones te√≥ricas a ejercicios que distan mucho de serlo. Desgraciadamente, las investigaciones te√≥ricas se subdesarrollaron en t√©rminos generales. Durante una etapa bastante larga predomin√≥ una fraseolog√≠a singularmente vac√≠a que se convirti√≥ en tema, √°rbitro y lenguaje de la elaboraci√≥n te√≥rica; ella fue impuesta e incluso reclamada en muchos medios acad√©micos y de cient√≠ficos sociales, y nunca faltaba en los eventos. Ese mundo, que ya est√° completamente desgastado, ocup√≥ una vida de formaci√≥n y de pr√°cticas de gran parte de los profesionales existentes.

En el mundo complejo y contradictorio de los setenta-ochenta se fue creando un nuevo escenario nacional, con predominio num√©rico y de alta escolarizaci√≥n de la poblaci√≥n joven, ¬ęnacida despu√©s¬Ľ pero protagonista de otros eventos y con nuevas vivencias y preocupaciones. Otra vez permanencias y cambios fueron materia de la comprensi√≥n posible y necesaria del per√≠odo, aunque ahora sus modos de suceder y expresarse eran muy diferentes.[7] Los fundamentos de aquella segunda etapa comenzaron a cuestionarse cuando en 1986 se hizo p√ļblico el llamado a iniciar un proceso de rectificaci√≥n de errores y tendencias negativas, precoz toma de distancia cubana del ¬ęsocialismo real¬Ľ.

Las tensiones y dificultades que confront√≥ el proceso de rectificaci√≥n son sumamente importantes para quien desee comprender el proceso hist√≥rico 1986-1991, y por ende a cada uno de sus aspectos, incluido el del marxismo. En cuanto al necesario abandono de la ideolog√≠a del ¬ęmarxismo-leninismo¬Ľ se produjo una situaci√≥n que, quiz√°s por evitar ser dram√°tica, result√≥ totalmente ineficaz. Como resultado de ella no hubo un debate abierto nacional que motivara una renovaci√≥n del inter√©s sobre bases nuevas que ayudaran a la recuperaci√≥n del marxismo, y que franqueara un per√≠odo de transici√≥n eficaz para un nuevo florecimiento ideol√≥gico y te√≥rico. Falt√≥ un campo alternativo de publicaci√≥n de criterios diversos, de educaci√≥n, de debates, en el cual otros temas, otros procedimientos y otras posiciones marxistas pudieran abrirse paso. Adem√°s, el funcionariado a cargo de las √°reas ideol√≥gica y de educaci√≥n del marxismo leninismo hab√≠a sido formado intelectualmente, en general, en el sistema de la ideolog√≠a sovi√©tica, y estaba habituado a sus modos de pensar y actuar, y a los rasgos negativos nuestros tambi√©n. Una multitud de profesores y de otros t√©cnicos laboriosos y responsables qued√≥ sumida en una situaci√≥n profundamente desventajosa y desconcertante. Al faltar una ruptura y un avance, la confusi√≥n y el desaliento fueron crecientes.

3. El marxismo hoy: crisis y perspectivas

Cuando estalló el gran desprestigio del socialismo, y el final tan bochornoso del bloque de Europa oriental se tornó un siniestro Midas del fango, la situación de Cuba se volvió crítica en la economía y peligrosa en la seguridad nacional. Una nueva etapa ha comenzado con la reinserción en la economía mundial, y con las transformaciones económicas y sociales en curso. En medio de problemas enormes y acuciantes, no creo que el que analizamos sea objeto de mayor interés a altos niveles institucionales. Pero sigue ahí, ahora acumulando sobre sí viejas y nuevas complejidades.

No tengo datos suficientes, pero mi impresi√≥n es que el viejo ¬ęmarxismo-leninismo¬Ľ a√ļn funciona, como una rueda cada vez m√°s suelta, en unos casos desva√≠dos y en otros ligeramente remozado y mezclado con ingredientes ¬ęoccidentales¬Ľ. En los planteles educacionales se ha atemperado su imperio y recortado su alcance. Adem√°s, en los instrumentos de reproducci√≥n ideol√≥gica son cada vez m√°s escasas las referencias al socialismo, y el marxismo como un requerimiento ideol√≥gico ha ido desapareciendo; en los medios de comunicaci√≥n, las referencias a ambos son pr√°cticamente inexistentes. No subestimo la esterilidad vigente de sectores ideol√≥gico burocratizados que siguen funcionando e imponiendo su arbitrio o su inacci√≥n. Pero lo m√°s visible es una suerte de vac√≠o ideol√≥gico aparente. Me preocupa mucho que la agon√≠a vergonzante del ¬ęmarxismo-leninismo¬Ľ, que durante casi 20 a√Īos fue confundido con todo el marxismo, aumente el desaliento y la confusi√≥n actuales. Hay que evitar que esa ideolog√≠a arrastre en su ca√≠da a todo marxismo posible.

La magnitud del desastre ideol√≥gico es enorme e influye a todos, aunque los comportamientos sean dis√≠miles. La ruina del llamado ¬ęsocialismo real¬Ľ fue aparentemente s√ļbita, pero se estuvo incubando durante mucho tiempo. Los impactos tan grandes recibidos como consecuencia de los sucesos de Europa Oriental nos aclararon finalmente dos cuestiones: qu√© decisivo era el exterior para nosotros; y qu√© necesidad tan vital ten√≠amos de reconocernos y revisarnos en busca de nuestra propia fuerza e identidad. Fuimos muy dependientes de un centro de poder e ideol√≥gico que nos era ajeno, y que en su discurso y sus ritos escond√≠a a un sistema de dominaci√≥n en descomposici√≥n. No estamos solos ahora, sin embargo: nuestro destino no incluye la soledad. Ni estamos satisfaciendo bien la necesidad tan vital de autoidentificarnos y buscar nuestras propias fuerzas. El trabajo intelectual tiene entonces que contribuir, dentro de su especificidad y su modesto alcance, a esa tarea tan b√°sica.

El marxismo vive una crisis que tiene ra√≠ces muy hondas y se fue gestando durante d√©cadas. La liquidaci√≥n de reg√≠menes que se llamaban a s√≠ mismos socialistas, y el final aparente del supuesto conflicto a escala mundial entre el capitalismo y el socialismo, con el triunfo del primero, no nos dispensa del deber de conocer y valorar el proceso hist√≥rico implicado. Es urgente e imprescindible recuperar y comprender toda la larga y compleja historia del marxismo en el siglo XX. Sus procesos intelectuales: aparici√≥n de nuevos temas y ampliaci√≥n de su objeto, asunci√≥n de otras teor√≠as y m√©todos, los nuevos aportes, contracciones de su contenido y su eficiencia, contraposiciones con otros cuerpos de pensamiento, divulgaci√≥n para grupos y para millones, formaci√≥n y existencia de grupos profesionales dedicados al marxismo, entre otros temas. Recuperar y comprender la historia de sus relaciones con las luchas de clases y con las luchas por la independencia o por la liberaci√≥n nacional, con las esperanzas y las luchas de las mujeres, de etnias, creyentes religiosos y de otras comunidades, en todo el mundo de este siglo. La historia de sus relaciones tan complejas con la universalizaci√≥n — tantas veces colonial y neocolonial, hoy adem√°s transnacional — del capitalismo imperialista y de los campos culturales ligados o influidos por √©l. Sus nexos con las grandes revoluciones del siglo, Rusia, China, Cuba, Viet Nam y las dem√°s. Con los poderes y Estados que lo han invocado como ideolog√≠a y teor√≠a oficiales, y con las instituciones que lo han reconocido como su gu√≠a.

Todo es universo interactu√≥ con la teor√≠a marxista y la puso a prueba, a ella y a las pr√°cticas anticapitalistas. Recuperarlo y comprenderlo, conocerlo, me parece esencial para la formaci√≥n de nuestros estudiosos de ciencias sociales, y me temo que es un camino en que falta mucho por andar. Para los intelectuales cubanos la cuesti√≥n es inexcusable. Siempre estamos obligados a partir de lo existente, ya pretendamos llegar muy lejos o no. Para ejercitar ese deber de conocer y valorar al que me refiero, todos en Cuba estamos en una situaci√≥n dif√≠cil, con los grav√°menes y remanentes de una etapa muy nefasta que dur√≥ muchos a√Īos.

Un ejemplo muy claro es la gran reluctancia a aceptar la existencia de una crisis. En vez de discutir su naturaleza y las posibles v√≠as para superarla, muchos se han conformado durante a√Īos con el torneo verbal alrededor de la pregunta ¬ę¬Ņhay crisis en el marxismo?¬Ľ. S√≥lo la cruda realidad los va acallando. Lo cierto es que, en casos como el cubano, el marxismo puede especificarse en cinco aspectos: a) teor√≠a de la revoluci√≥n y del proyecto socialista-comunista, que informa a las instituciones, las relaciones sociales fundamentales y las conductas individuales atinentes a ellas; b) es parte de las concepciones e im√°genes del mundo que aspiran a regir las vidas y las conductas en una direcci√≥n determinada; c) ideolog√≠a oficial; d) cuerpo te√≥rico profesional: una disciplina, filosof√≠a, profesi√≥n, campo de investigaci√≥n y estudios, de docencia y de divulgaci√≥n; y e) influencia sobre campos culturales definidos, como ser√≠an los art√≠sticos, de ciencias y otros. En mi opini√≥n, el marxismo en Cuba atraviesa hoy una crisis en todos esos aspectos, aunque m√°s aguda en unos que en otros.

La crisis del marxismo en Cuba puede analizarse desde varias dimensiones. Forma parte de la peor crisis de toda la historia del marxismo como ideolog√≠a, a la que hemos aludido; las √≠ntimas relaciones sostenidas con el campo sovi√©tico hacen m√°s sensible esa dimensi√≥n, porque el desastre arras√≥ todo el prestigio de la teor√≠a sovi√©tica. En la dimensi√≥n nacional, factores sociales importantes de la actualidad influyen muy negativamente en la valoraci√≥n que se tenga del marxismo; su abandono forma parte, para muchos, de cambios m√°s abarcadores. En cierta medida, el descr√©dito o desahucio del marxismo como teor√≠a y como ideolog√≠a es tambi√©n una expresi√≥n de la modalidad de lucha cultural que asume una parte de la pol√≠tica actual. Desde otro √°ngulo, la crisis es exacerbada por el defensismo remanente del ¬ęmarxismo-leninismo¬Ľ que rigi√≥, que es est√©ril y contraproducente, porque se presenta como defensor de la ideolog√≠a de la revoluci√≥n. Por una u otra causa se suman el abandono del marxismo y el prejuicio contra su utilidad y su mero examen. La profesi√≥n pierde terreno en su utilizaci√≥n y su presencia social. Y la teor√≠a marxista misma pasa por uno de esos momentos en que se necesita revisi√≥n, recuperaci√≥n, puesta al d√≠a y b√ļsqueda de eficacia conceptual, frente a la falta de realizaci√≥n en el movimiento hist√≥rico, y al reto tan radical que hoy le presentan los problemas, las percepciones y las perspectivas de los individuos y las sociedades. Esta √ļltima dimensi√≥n de crisis no es privativa del marxismo; la comparte con las direcciones fundamentales del pensamiento social actual.

La situación es muy difícil: el marxismo se conoce muy mal y muy poco. Se conoce más la vulgarización que tomó el nombre del marxismo, se le desprecia bastante y se le asocia al autoritarismo, a la ineficacia y a muchos males atribuidos al socialismo, unos con razón y otros sin ella. Y el punto de partida de ese desprecio es peligrosísimo, forma parte de una ola conservadora que se extiende por el país, y que afecta también a sectores intelectuales. Tenemos numerosos profesionales preparados y con práctica, pero con fuertes deficiencias de información y formación teórica, e influidos por la situación que he descrito. Los problemas acumulados afectan mucho las posibilidades de desarrollo generales de la filosofía y los campos teóricos de las ciencias sociales, afirmación que relativizo cuando considero diferentes disciplinas e individualidades. La burocratización también afectó duramente a la administración de las ciencias, y no creo que en el caso de las ciencias sociales los llamados polos científicos resuelvan mucho. En Cuba algunas ciencias tienen un gran desarrollo, y allí sí son válidos los instrumentos de coordinación, y de racionalización de esfuerzos y recursos.

Pero lo que necesitan las ciencias y el pensamiento sociales son estímulos a las iniciativas, la diversidad, la información y el intercambio, y no esquemas administrativos que pudieran tornarse camisas de fuerza.

Tantos factores negativos pueden ser m√°s graves para el marxismo, al reforzarse unos a otros en condiciones propicias. Y ellas son advertibles actualmente. La sociedad constituida a partir de la revoluci√≥n — un complejo cultural de transici√≥n socialista, de relaciones, instituciones, conductas, costumbres, ideas, expectativas, proyectos — est√° siendo sometida a un conjunto de procesos e influencias que la desaf√≠an en muchos terrenos b√°sicos.[8] Esas nuevas realidades favorecen el aumento de actitudes de fatiga, de alejamiento o de disenso en unos; y en otros, generan grandes modificaciones del modo de vida respecto al modelo que predomin√≥ durante d√©cadas, con la consiguiente necesidad de justificaciones ideol√≥gicas y, si es posible, legitimaci√≥n. Ser√≠a err√≥neo, sin embargo, subestimar la fuerza y las capacidades existentes en Cuba a favor de una continuidad del r√©gimen de justicia social y soberan√≠a nacional que hemos tenido. Dentro de ese marco, la renovaci√≥n del inter√©s en el marxismo a que me refer√≠a al inicio puede ser un buen s√≠ntoma.

A su favor operan la acumulación de cultura política y sentimientos socialistas, y orgullo nacional, que persisten. Es apasionante la claridad ideológica, la profundidad de crítica, la sagacidad política y la capacidad cultural y técnica con que se expresan multitud de personas en cualquier institución, evento o lugar del país, por iniciativa y preocupación propia, sin haber recibido orientaciones. También es notable la gran expansión de las capacidades de investigar las realidades sociales y la sensibilidad para identificar los verdaderos problemas.

Y no es desde√Īable el n√ļmero de los que tienen conocimientos te√≥ricos √ļtiles, y los utilizan. Esos factores favorables pueden ser o no decisivos para una recuperaci√≥n cr√≠tica del marxismo; depender√° de algo m√°s que su voluntad, naturalmente. En realidad ha habido esfuerzos e iniciativas desde que comenz√≥ a aflojar el f√©rreo control que exist√≠a. Pero el caso es que en el campo del marxismo — y no s√≥lo en √©l — el dinamismo de individuos y grupos de la sociedad es mayor que el de las instituciones facultadas, y estas tienen en Cuba un peso muchas veces decisivo.

No creo que el problema actual del marxismo sea no tener un modelo a seguir, o de autoridad de clásicos, o de existencia de consensos. Sé que es muy difícil no representarse aquello a que se pertenece como un poder, o al menos como una parcela, cierta cantidad de poder. Pero es vital negarse a eso. Si el marxismo en un país es transición socialista se reduce a ser el marxismo desde el poder, ayuda a que el poder venza al proyecto y otra vez se pierda la batalla del socialismo. Y a escala mundial ni siquiera es pensable esa actitud. Para mí, ser marxista hoy no es asumir y encuadrarse. Es tomar parte en la creación de un rumbo, de un proyecto de vida y actuación ajeno y enfrentado al capitalismo, que incluya prácticas de pensamiento social rigurosas y críticas, relacionadas profundamente con unas posiciones ideológicas y una participación en la formación del campo cultural socialistas, y por tanto participantes en la contienda cultural en curso.

El capitalismo trata de ganar la guerra cultural de la vida cotidiana. Esto es, usted puede decir lo que le parezca y le pueden gustar o no las telenovelas, el anarquismo, la ecolog√≠a, Lezama Lima, el sexo seguro, la postmodernidad o los comunistas, pero at√©ngase a que la √ļnica cultura posible de la vida cotidiana es la del capitalismo. Los centros fundamentales del capitalismo mundial tienen dos cartas formidables a su favor: un poder inmenso en muchos terrenos, y que la naturaleza de la cultura del capitalismo es universalizante. La reproducci√≥n econ√≥mica de esos centros s√≥lo necesita y abarca a una parte de la poblaci√≥n mundial; el resto, enorme, es sobrante.

La reproducci√≥n cultural universal de su dominaci√≥n le es b√°sica entonces, para suplir los l√≠mites de su alcance real y dominar a todos los excluidos mediante su consenso. Para ganar su guerra cultural, al capitalismo le es preciso eliminar la rebeld√≠a y prevenir las rebeliones; homogeneizar los sentimientos y las ideas, igualar los sue√Īos. Si las mayor√≠as del mundo, oprimidas, explotadas o supeditadas al capitalismo mundial, no elaboran su alternativa diferente y opuesta a √©l, llegaremos a un consenso suicida, porque para nosotros no hay lugar futuro. Y en vez de proyectos y esperanzas s√≥lo quedar√≠a el recurso de apreciar el sosiego de nuestra resignaci√≥n.

Es necesario que haya una alternativa, y que incluya una recuperaci√≥n y utilizaci√≥n del marxismo, pero, ¬Ņqu√© marxismo recuperaremos?, ¬Ņen qu√© consiste realmente ¬ęrecuperarlo¬Ľ? Hoy esto est√° ligado √≠ntimamente a la recreaci√≥n del concepto de socialismo, porque si no lo recreamos seremos tan d√©biles que la tarea ser√≠a imposible. Si el socialismo entre nosotros es s√≥lo una referencia al pasado, est√° perdido. S√≥lo avanzaremos si es una referencia desde el presente hacia el futuro, y tratamos de elaborarlo entre todos.

En estas circunstancias y ante las necesidades del futuro cercano, el pensamiento social cubano tiene que volver a tener peso. Los niveles intelectuales tan superiores a escala masiva que se lograron no ser√°n forzosamente una fuerza positiva: en la sociedad que escogimos nada importante es espont√°neo, ni es otorgado por el destino. Ya es un teatro de esa tensi√≥n el de la reasunci√≥n de nuestra historia y la reinterpretaci√≥n de sus procesos, y entre ellos el pensamiento social, sus productos y sus condicionamientos. Reaparecen algunos autores — Ma√Īach es un ejemplo — y se ensayan revaloraciones, de t√©rminos, de adscripciones te√≥ricas, o de posiciones acerca del decursar hist√≥rico o el destino de Cuba. El denominador com√ļn de estos temas es haber sido abandonados, poco tratados o maltratados por lo menos durante 25 a√Īos.

Me parece muy positivo lo que sucede: de alguna manera ha de ponerse en movimiento otra vez el pensamiento cubano. S√≥lo llamo la atenci√≥n acerca de tres puntos: a) cualquiera que sea la opini√≥n sobre el tiempo transcurrido, ahora estamos en uno de esos momentos de obligada reasunci√≥n y revaloraci√≥n de un pa√≠s: la naci√≥n cubana, la historia, las ideas, los valores, los proyectos de futuro. Y no ha sido por decisi√≥n de los intelectuales, lo est√°n exigiendo las necesidades de la sociedad, aunque ellas no fueran expresadas; b) nunca han sido neutrales esas peri√≥dicas reasunciones y revaloraciones de un pa√≠s. Con todas las mediaciones, debidas precisamente a su entidad y autonom√≠a intelectuales, ellas expresan tambi√©n su condicionamiento por los distintos intereses y visiones sociales que existen, y por tanto implican posiciones diferentes y discordes; y c) las negativas consecuencias del gran desnivel que se cre√≥ entre la cultura adquirida por la poblaci√≥n en los √ļltimos 20 a√Īos y los lamentables atributos que han tenido los fundamentos del conocimiento social, a su vez confundidos con la ideolog√≠a oficial.

Me pregunto entonces, desde mi posici√≥n de intelectual socialista opuesto al funesto control burocr√°tico del trabajo intelectual: ¬Ņqu√© funciones cumplir√≠an las ideas, pensadores y proyectos de pa√≠s revalorizados en los a√Īos noventa, respecto a las necesidades, estados de √°nimo, expectativas y proyectos actuales? ¬ŅEn las condiciones que atravesamos habr√° suficiente independencia de criterio, formaci√≥n te√≥rica y presupuestos ideol√≥gicos socialistas al realizar estas actividades intelectuales?

Ese problema nos ilustra una realidad: ciertos temas son principales hoy, y ellos serán cruciales para el desarrollo de la teoría. La nación cubana actual y su proyecto, las clases sociales en Cuba hoy y sus relaciones con los aspectos de la formación social, son dos de esos temas. El impulso eficaz al desarrollo de la teoría y los métodos suele venir del trabajo serio con problemas básicos. La dimensión histórica de ellos, por ejemplo, exigirá abordar problemas fundamentales de la historia de Cuba a partir del marxismo, esto es, de la teoría de las luchas de clases. Otro tema necesario es el de la naturaleza y los mecanismos de la dominación capitalista en la actualidad.

La recuperaci√≥n y avance del marxismo tendr√° que incluir otra ¬ęvuelta a Marx¬Ľ. Esta vez lo exige la situaci√≥n creada por la bancarrota de los reg√≠menes, organizaciones e ideolog√≠a que utilizaron su nombre, y el obligado deslinde entre ellos y Marx. Pero tambi√©n la reclama la proximidad creciente entre el mundo del capitalismo transnacional de hoy y el formulado te√≥ricamente por Marx hace siglo y medio como primera premisa de la liberaci√≥n humana. Puede ser que su teor√≠a comience a entrar s√≥lo ahora en la fase de su verdadera aplicaci√≥n mundial. Adem√°s, a mi juicio su concepci√≥n es la m√°s apropiada para volver a impulsar los fundamentos de la ciencia social, al darles paradigma, algunos puntos de apoyo v√°lidos y una adecuada relaci√≥n ciencia-conciencia. Claro est√° que de nada servir√≠a la ¬ęvuelta¬Ľ si se convierte a Marx en un fetiche: sus errores y exageraciones, sus ausencias, lo que ya envejeci√≥, s√≥lo pueden ayudarnos a buscar mejor. Su m√©todo y sus aportes te√≥ricos y m√°s espec√≠ficos, su actitud intelectual, ser√°n inapreciables si s√≥lo los usamos como puntos de partida, o de inspiraci√≥n, como instrumentos, o para interrogarlos. Hay que poner a Marx y la historia del marxismo — ya sin exclusiones ni tergiversaciones — en relaci√≥n permanente con el rico y complejo desarrollo de las ciencias sociales y de los procesos sociales del siglo XX.

Reivindico a Marx, que estudiaba las circunstancias sociales condicionantes del pensamiento social, y reclamaba a la vez que el pensamiento sea una palanca eficaz para cambiar las circunstancias sociales. No me limito a declarar ¬ęsoy marxista¬Ľ, pues no soy una pieza de museo ni quiero serlo.

El marxismo es una buena br√ļjula para encontrar el camino en una situaci√≥n tan complicada como la actual. Pero ser marxista como una profesi√≥n de fe me parece est√ļpido; el marxismo no es un talism√°n, ni da buena suerte.

Ser marxista sería una de las formas de construir el desarrollo de las ciencias sociales cubanas, de recuperar los procesos históricos y los saberes acumulados en su sociedad, de conocer su circunstancia actual y sus opciones de futuro. Sería participar en la asimilación crítica de todos los campos de conocimiento estructurados como teorías y como profesiones, como técnicas y como resultado de investigaciones, en las ciencias sociales cubanas y del mundo de hoy. Naturalmente, tanto esfuerzo no será para convertirnos en bellos almacenes de erudición, sino para realizar trabajos intelectuales concretos sobre temas necesarios y con medios apropiados. Ser marxista no es tanto un asunto de paradigma, más bien es de lucha y angustia, de estudio y creación.

El pa√≠s est√° cambiando, desde el lugar magn√≠fico, dual, menguado y aventurado al que hemos podido llegar. Ese cambio no est√° regido por un destino inexorable: puede cambiar por rumbos diferentes, tener sus cambios sentidos dispares. ¬ŅNo le toca al trabajo intelectual papel alguno en esto, despu√©s de los esfuerzos grandiosos que hicimos, que elevaron tanto las capacidades de millones de personas? ¬ŅEs imposible entender que lo m√°s fuerte y avanzado que tiene Cuba es el nivel de los sentimientos y la cultura solidaria de su gente?

¬ŅDe qu√© servir√°n estos trabajos? ¬ŅSer√°n s√≥lo, como tantas otras situaciones de hoy, para el fastidio de algunos y la impotencia de los otros, fastidio e impotencia a veces, por momentos, permutados?

¬ŅHabr√° que esperar a que venga el tiempo de los juicios terribles? Y que despu√©s, los historiadores de ma√Īana queden perplejos ante la vez aquella en que enormes capacidades de percepci√≥n y lucidez no se correspond√≠an con ninguna actuaci√≥n. No puede ser tan est√©ril el trabajo intelectual.

Yo conf√≠o en la necesidad, que seg√ļn nos record√≥ una vez Federico Engels puede m√°s que las universidades, y en las reservas prodigiosas de este pa√≠s.

La Habana, junio de 1995.

—-

