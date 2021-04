Publicamos la 煤ltima carta que les ha llegado a les compas de la 芦La Corda禄 de Jose Antonio Molina Barrilao, preso en lucha en la prisi贸n de Estremera (Madrid). El compa帽ero comenta el brutal abandono m茅dico al que lo tienen sometido, su desesperaci贸n y la necesidad de tener contacto con personas del exterior.

25.02.2021.

Saludos a M, P y lxs dem谩s compas del grupo.

Hola X! Como est谩s? Mis mayores deseos que tanto t煤 como tu entorno os encontr茅is lo mejor posible. Ante todo pido disculpas por no haber contestado antes, disculpas de coraz贸n. X, no estoy muy bien que pueda decir. Estoy depresivo y con tantos dolores en los huesos por la art铆tis, el brazo derecho me duele y no tengo fuerza, hasta pierdo la sensibilidad y el tacto en la mano. Ya hace un a帽o que tuve las ca铆das, lesion谩ndome, sin que estos sanguinarios de m茅dicos hagan nada, y tuve otra ca铆da hace dos d铆as que me ha dejado mas da帽ado en una parte de la espalda. Pero bueno, aguanto鈥 No me dan la medicaci贸n cr贸nica del colon (pancolitis) y tampoco me hacen las anal铆ticas trimestrales desde hace un a帽o que estoy aqu铆, ni tampoco despu茅s de pasar la huelga de hambre. Aqu铆 lo que quieren es que unx se muera.

Estoy viendo lo que est谩 pasando por el rapero, y ya quisiera yo estar all铆 con todxs! Viva todxs vosotrxs. Mi apoyo a Pablo Hasel y muerte al Estado corrupto.

Ah! No s茅 que pas贸 con lo que escrib铆 cuando se inici贸 la huelga de hambre rotativa, lo que yo le envi茅 a L, a Valencia y no lo he visto, al igual que vosotrxs creo鈥 Pero bueno, lo que pueda te lo hare llegar a ti.

X, seguimos en contacto, claro que si. Estoy solo pero al menos les tengo a ustedes. Os necesito ver, hablar, un tel茅fono para llamar, ya que me encuentro mal. Los torturadores estos que dicen ser m茅dicos no me atienden y no soluciono el dolor que padezco dia tras dia. Ya he tenido varias veces intenci贸n de matarlos o matarme. Me siento muy solo鈥 Si tuviese un abogado que moviese mis causas, que estoy en 42 y 6 meses, me podr铆a ir en verano. Llevo 19 a帽os preso y todo lo que dicen los peri贸dicos de Granada (Ideal) es denunciable. No tengo problema en contar todo de mi, porque estoy condenado por un homicidio que no he cometido.

Quiero que todo lo mio lo publiqu茅is con todos mis datos, que miedo a nada. Que se muera el puto gobierno y los opresores. Hasta la victoria siempre!

Cuidate mucho, besitos y saludos a lxs dem谩s.