De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 7, 2023 238 puntos de vista

(M谩s abajo, en castellano)

Enguany de nou se celebren les Jornades de Cultura Popular El Sarangollo. Les organitza el Grup Antimilitarista Tortuga i comptaran amb la col路laboraci贸 de diferents associacions.

El dissabte 11 de febrer a les nou del mat铆 farem una marxeta per El Fondo per a gaudir de la rica fauna av铆cola d鈥檃quest parc natural. Ens veurem al berenador que hi ha al costat del Centre d鈥橧nterpretaci贸. Coneix les aus de El Fondo ser脿 possible gr脿cies a la col路laboraci贸 de la Societat Il路licitana d鈥橭rnitologia.

M茅s tard, a les onze, visitarem el museu de Pu莽ol (incl貌s per la Unesco al Registre de Pr脿ctiques Excel路lents en Mat猫ria de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial). All铆 coneixerem la vida quotidiana de l鈥檃ntic Baix Vinalop贸.

I aquest cap de setmana ja no hi haur脿 m茅s coses, per貌 enguany les Jornades de Cultura Popular El Sarangollo tindran una segona part. Ja us informarem millor, per貌 al mar莽 tindr脿 lloc la projecci贸 de Huelga del calzado, documental in猫dit sobre el moviment assembleari de 1977.

I tamb茅 hi haur脿 campionat de sarangollo, 茅s clar.

Animeu-vos i, de moment, veniu aquest dissabte.

Us esperem.





Otro a帽o m谩s, se celebran las Jornades de Cultura Popular El Sarangollo. Las organiza el Grup Antimilitarista Tortuga y contar谩n con la colaboraci贸n de distintas asociaciones.

El s谩bado 11 de febrero a las nueve de la ma帽ana haremos una marchita por El Hondo para disfrutar de la rica fauna av铆cola de este parque natural. Nos veremos en el merendero que hay al lado del Centro de Interpretaci贸n. Coneix les aus de El Fondo ser谩 posible gracias a la colaboraci贸n de la Sociedad Ilicitana de Ornitolog铆a.

M谩s tarde, a las once, visitaremos el museo de Pu莽ol (incluido por la Unesco en su Registro de Pr谩cticas Excelentes en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial). All铆 conoceremos la vida cotidiana del antiguo Baix Vinalop贸.

Y este fin de semana ya no habr谩 m谩s cosas, pero este a帽o las Jornadas de Cultura Popular El Sarangollo tendr谩n una segunda parte. Ya os informaremos mejor, pero en marzo tendr谩 lugar la proyecci贸n de Huelga del calzado, documental in茅dito sobre el movimiento asambleario de 1977.

Y tambi茅n habr谩 campeonato de sarangollo, claro est谩.

Animaos y, de momento, venid este s谩bado.

Os esperamos.