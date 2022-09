Es el fin de semana de la tan esperada conferencia de pol铆tica monetaria de Jackson Hole. Puede ver la agenda, los trabajos y las notas de discusi贸n aqu铆. Desde que la conferencia se convirti贸 en un punto focal de la discusi贸n sobre pol铆tica monetaria mundial, en 1982, no se ha reunido nunca en condiciones tan complejas como las actuales.

Para marcar la ocasi贸n, Cameron Abadi y yo hicimos un segmento de podcast sobre la conferencia de Jackson Hole para “Ones and Tooze”.

La conferencia de Jackson Hole es diferente. No es un juerga como Davos, o una gigantesca reuni贸n mundial como las del FMI/Banco Mundial en Washington DC. Jackson Hole es un festival exclusivo al que asisten poco m谩s de 100 banqueros centrales, reguladores, economistas y periodistas cuidadosamente seleccionados. La conversaci贸n est谩 dominada por los banqueros centrales y la 眉ber-茅lite de economistas acad茅micos que participan en discusiones amistosas sobre art铆culos acad茅micos.

Para tener una idea de la multitud, consulte la lista de personas que asistieron al 煤ltimo evento antes del COVID en 2019.

C贸mo una conferencia de los principales pensadores y dise帽adores de pol铆tica monetaria del mundo termin贸 reuni茅ndose en un resort monta帽oso en Wyoming, es una historia entretenida muy bien narrada en una breve historia publicada por la Junta de Reserva de Kansas City.

El hecho de que esta mundialmente famosa conferencia surgiera a fines de la d茅cada de 1970 de una reuni贸n regional sobre agricultura global refuerza el punto de que la Junta de la Reserva de Kansas City tiene un punto de vista idiosincr谩sico pero fascinante desde el cual ver la historia econ贸mica mundial. Este es un punto h谩bilmente se帽alado en el estudio biogr谩fico de Leonard sobre Tom Hoenig, un oscuro economista local que lleg贸 a ser presidente del Kansas City Reserve Bank y un importante sparring de Ben Bernanke despu茅s de 2008. Discut铆 el libro de Leonard en Chartbook #85 antes este a帽o.

La primera reuni贸n a la que asisti贸 un presidente de la Fed fue en 1982, cuando Paul Volcker, atra铆do a Jackson Hole por la pesca con mosca, choc贸 con sus cr铆ticos keynesianos. El economista Edward Kane hizo una cr铆tica feroz de la pol铆tica de la Reserva Federal respaldada por divertidos anuncios que los bancos de Estados Unidos estaban publicando en ese momento.

Como se帽ala la historia de la conferencia:

“Aunque los asistentes notar铆an m谩s tarde que la presentaci贸n de Kane fue especialmente brutal e injusta tanto con Volcker como con la Fed, ciertamente no fue el 煤nico cr铆tico de la Fed en la sala. James Tobin, economista ganador del Premio Nobel de la Universidad de Yale, dijo durante una de las discusiones del simposio que la Fed deber铆a tener menos autonom铆a. Los objetivos de pol铆tica monetaria, dijo, deben establecerse en coordinaci贸n con las decisiones de pol铆tica fiscal del gobierno. 鈥淒espu茅s de todo, las decisiones de pol铆tica monetaria son las decisiones econ贸micas m谩s trascendentales que toma el gobierno federal鈥, dijo Tobin.4 鈥淢e parece an贸malo que cuando se planifica el presupuesto y finalmente se vota, el proceso est谩 completamente separado de la vigilancia suave y amateur que el Congreso ejerce sobre la pol铆tica monetaria鈥. En caso de que hubiera alguna duda sobre las opiniones de Tobin, el domingo siguiente, el Washington Post public贸 un largo art铆culo suyo con el t铆tulo ‘Evite que Volcker mate la econom铆a’鈥. 5

A mediados de la d茅cada de 1980, la conferencia de Jackson Hole se hab铆a establecido firmemente en el circuito y los periodistas armados con la primera generaci贸n de computadoras “port谩tiles” asist铆an con entusiasmo.

Al investigar para el podcast, quiz谩s la pieza m谩s notable que encontr茅 fue un art铆culo de Brian Cheung sobre la comunidad de Jackson Wyoming.

‘El lugar m谩s extra帽o del mundo’: lo que la Fed se perdi贸 en Jackson Hole

Brian Cheung 路 Presentador/Reportero

28 de agosto de 2019

Como inform贸 Cheung:

“El valle de Jackson Hole alberga el 谩rea metropolitana m谩s desigual de los Estados Unidos. Seg煤n los 铆ndices del Instituto de Pol铆tica Econ贸mica en 2015, el 1% superior de los residentes gan贸 un promedio de $16,2 millones, m谩s de 132 veces el ingreso promedio del 99% de las familias”.

Es una comunidad dividida entre, por un lado, las mansiones multimillonarias de la 茅lite estadounidense, atra铆das a Wyoming por el paisaje, el aislamiento y los grandes incentivos fiscales, y, por el otro, la clase de los trabajadores de servicio que lucha por encontrar alojamiento en la costosa ciudad tur铆stica. Seg煤n un residente, Jackson Wyoming es el 鈥減ueblo m谩s extra帽o鈥 de Estados Unidos porque siempre puedes encontrar trabajo. Siempre ganas bien. Pero siempre luchas para llegar a fin de mes.

Y estas impresiones fueron confirmadas en 2021 por un estudio del Economic Innovation Group que encontr贸 que dentro de Wyoming,

“El condado de Teton (Jackson Hole) es el domicilio preferido de los s煤per ricos y tiene el ingreso m谩s alto rentista per c谩pita en el pa铆s con $161,400, mientras que el condado de Uinta tiene solo $7,100 per c谩pita. A pesar de lo sustancial que es esta brecha, Uinta no est谩 lejos del promedio nacional”.

En 2022, todos los ojos estaban puestos en el presidente de la Fed, Jerome Powell, que lucha por definir una nueva agenda para la Fed frente al aumento de la inflaci贸n. Escrib铆 un art铆culo para Foreign Policy en el que analizo el fascinante uso de la historia por parte de Powell en su discurso ante la conferencia de Jackson Hole .

En mi opini贸n un tanto amargada, la presentaci贸n de Powell da una sensaci贸n de 鈥18 de Brumario鈥 -como en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx- en la que nos lleva a trav茅s de una recreaci贸n del shock de la subida de la tasa de inter茅s por Volcker en 1979, siendo realmente conscientes de que las condiciones son radicalmente diferentes.

En su discurso, el uso de la historia por parte de Powell parece haber sido bastante t铆mido. En un art铆culo de Colby Smith y Eric Platt, un administrador de carteras de valores, comenta:

鈥淟a teor铆a de un giro moderado ha sido aplastada鈥, dijo Brian Kennedy, gerente de cartera de Loomis Sayles. 鈥淧owell es una criatura de la historia y para m铆 esto es una confirmaci贸n m谩s de que la Fed no cree que la inflaci贸n est茅 disminuyendo y regrese al 2 por ciento鈥.

Como vio el FT, el discurso de Powell estuvo salpicado de referencias sabias al pasado.

“Los observadores de la Fed se帽alaron que “Keeping At It”, una frase que Powell us贸 dos veces en su discurso, es el t铆tulo de las memorias de Volcker de 2018, que se publicaron poco m谩s de un a帽o antes de su muerte”.

Mientras tanto, como para demostrar mi punto, Bloomberg obsequia a sus lectores con toda una bater铆a de analog铆as hist贸ricas sensacionalistas.

La realidad de 2022 es bastante menos dram谩tica de lo que sugieren las fotos de la d茅cada de 1930. La Fed puede estar arriesg谩ndose a una recesi贸n a medida que endurece la pol铆tica, pero 驴qu茅 tipo de recesi贸n?

“Los economistas tambi茅n esperan que la tasa de desempleo de EEUU aumente m谩s all谩 del 4,1 por ciento anticipado ampliamente por los miembros del Comit茅 Federal de Mercado Abierto y los presidentes de los bancos regionales en junio. La tasa de desempleo, un punto brillante a medida que se oscurece el panorama econ贸mico, se mantiene en un m铆nimo de varias d茅cadas del 3,5 por ciento”.

Como suele ser el caso, la versi贸n cr铆tica m谩s inteligente de los dilemas de Powell provino de Mohamed El-Erian. Sorprendentemente, El-Erian tambi茅n enmarc贸 su an谩lisis en t茅rminos de temporalidad, en su caso en t茅rminos del pasado, presente y futuro. El-Erian se mostr贸 complacido con el mensaje de Powell de que las tasas seguir谩n aumentando y lo seguir谩n haciendo durante alg煤n tiempo. Pero lament贸 la incapacidad de Powell para aceptar el pasado y trazar un mapa m谩s claro del futuro.

En opini贸n de El-Erian, Powell tiene un problema qu铆ntuple.

(1) El discurso de Powell de 2021 basado en la baja inflaci贸n le hizo rehen de la fortuna y, en retrospectiva, en opini贸n de El-Erian, fue un reflejo de un fracaso anticipado de “malos pron贸sticos, mala comunicaci贸n y respuestas pol铆ticas tard铆as”.

(2) En 2021, la Fed perdi贸 la oportunidad de un aterrizaje suave (al actuar antes) y ahora necesita mostrar determinaci贸n para actuar, ya que de lo contrario se convertir谩 en un 鈥渆rror que se construye sobre s铆 mismo, agravando los problemas de bajo crecimiento, alto inflaci贸n, empeoramiento de la desigualdad y futura inestabilidad financiera鈥.

(3) Las previsiones y la orientaci贸n de la Fed han perdido credibilidad. 鈥淪us pron贸sticos trimestrales (de inflaci贸n) han sido repetidamente descartados como fantas铆as y se considera que su comunicaci贸n carece de la consistencia necesaria para una orientaci贸n pol铆tica efectiva鈥. Esto es importante, seg煤n El-Erian, porque significa que la Fed tendr谩 m谩s dificultades para persuadir a los mercados de que crean su postura m谩s dura.

(4) La Fed debe abordar el hecho de que el “nuevo marco de pol铆tica” que comenz贸 a desarrollar por primera vez en 2020 para hacer frente a un mundo de baja inflaci贸n, parece estar fuera de sinton铆a con la realidad.

(5) Powell necesita 鈥渁sumir la responsabilidad de los 煤ltimos 18 meses de errores de la Fed, incluida la caracterizaci贸n err贸nea de cuestiones econ贸micas y pol铆ticas en el discurso del a帽o pasado鈥.

A juicio de El-Erian, el discurso inusualmente corto de Powell de 2022: 鈥渢rat贸 bien el presente, pero dej贸 de lado cuestiones importantes del pasado y del futuro. Sospecho que recordaremos el discurso de Jackson Hole de este a帽o como una oportunidad perdida para que la Fed recupere el control sobre su narrativa pol铆tica, as铆 como para delinear lo que se necesita para superar el considerable desaf铆o pol铆tico que enfrentan los bancos centrales m谩s poderosos y sist茅micamente m谩s importantes del mundo”.

Esta es quiz谩s la articulaci贸n m谩s sustantiva y extensa de la posici贸n cr铆tica. Ser谩 interesante ver c贸mo avanza la Fed a partir de este momento.

No todos est谩n de acuerdo con la cr铆tica mordaz de El-Erian. Como se帽ala Karl W. Smith en Bloomberg, la Fed, de hecho, ha pasado a una l铆nea mucho m谩s dura desde marzo. Parte del problema es que despu茅s de una liquidaci贸n inicial, los mercados han tardado en captar el mensaje. Durante el verano, el repunte ayud贸 a aliviar, al menos un poco, las condiciones crediticias.

En esta ocasi贸n los mercados parecen haber tomado la delantera. En lugar de recuperarse como lo han hecho despu茅s de las conferencias de prensa m谩s optimistas de Powell, la reacci贸n a su duro discurso en Jackson Hole fue una venta masiva.

Mientras tanto, Raghuram Rajan, ex gobernador del banco central de la India, es m谩s amable con Powell.

Claramente, el cambio de la Fed en agosto de 2021 a un marco m谩s complaciente de metas de inflaci贸n promedio fue inoportuno.

“Este era el marco adecuado para una era de demanda estructuralmente baja e inflaci贸n d茅bil, pero exactamente el equivocado para adoptar justo cuando la inflaci贸n estaba a punto de despegar y cada aumento de precios alimentaba otro. Pero, 驴qui茅n sab铆a que los tiempos estaban cambiando? Incluso con una previsi贸n perfecta, y en realidad no est谩n mejor informados que los agentes del mercado m谩s capaces, los banqueros centrales a煤n pueden haberse rezagado. Esto es comprensible. Un banco central enfr铆a la inflaci贸n al desacelerar el crecimiento econ贸mico. No importa como de independiente sea, sus pol铆ticas deben considerarse razonables o, de lo contrario, perder谩 su independencia. Dado que los gobiernos han gastado billones para apoyar sus econom铆as -el empleo acaba de recuperarse de m铆nimos terribles y la inflaci贸n apenas se ha notado durante m谩s de una d茅cada-, solo un banquero central temerario habr铆a subido las tasas para interrumpir el crecimiento si el p煤blico no viera la inflaci贸n como un peligro. Dicho de otra manera, los aumentos de tasas preventivos que ralentizaron el crecimiento habr铆an carecido de legitimidad p煤blica, especialmente si tuvieron 茅xito y la inflaci贸n no aument贸 posteriormente. Los bancos centrales necesitaban que el p煤blico viera una inflaci贸n m谩s alta para poder tomar medidas fuertes contra ella”.

La verdadera pregunta es qu茅 sucede despu茅s.

“Este no es un momento para autopsias para evaluar el funcionamiento del banco central”.

En lugar de eso, los bancos centrales, en opini贸n de Rajan, deber铆an concentrarse en combatir la inflaci贸n y deber铆an hacerlo sin temor a la deflaci贸n.

“Por supuesto, cuando los bancos centrales logren reducir la inflaci贸n, probablemente regresaremos a un mundo de bajo crecimiento. Es dif铆cil ver qu茅 compensar铆a los vientos en contra del envejecimiento de la poblaci贸n, una China en desaceleraci贸n y un mundo desconfiado, militarizado y desglobalizado. 鈥 驴Qu茅 pasa si la inflaci贸n es demasiado baja? Tal vez, como el virus, deber铆amos aprender a vivir con 茅l”.

La preocupaci贸n de Rajan es que si van m谩s all谩 de este mandato limitado pero crucial, se arriesgan a un ciclo mayor de expectativas exageradas, desilusi贸n y deslegitimaci贸n.

“Cuando los banqueros centrales se re煤nan en Jackson Hole, deben preguntarse hasta qu茅 punto han ca铆do ante los ojos del p煤blico. Hace poco tiempo, eran h茅roes que apoyaban el crecimiento d茅bil con pol铆ticas monetarias no convencionales, promov铆an la contrataci贸n de minor铆as al permitir que el mercado laboral se calentara un poco e incluso intentaban frenar el cambio clim谩tico, al mismo tiempo que rega帽aban a los parlamentos paralizados para que hicieran m谩s. Ahora est谩n acusados 鈥嬧媎e fallar en su tarea m谩s importante, mantener la inflaci贸n baja y estable. Los pol铆ticos, oliendo sangre y desconfiados del poder de los funcionarios no electos, quieren reexaminar los mandatos del banco central”.

Es un escenario dram谩tico, del cual Rajan tiene alguna experiencia en el contexto indio. Y nadie deber铆a subestimar las amenazas al tejido institucional en Estados Unidos hoy. Pero aqu铆 tambi茅n uno seguramente debe preguntarse, cuando la conversaci贸n se convierte en un ejercicio de “olfatear sangre”, 驴estamos hablando de la realidad o estamos representando una pantomima de econom铆a pol铆tica?