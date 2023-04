–

En la plaza

En la plaza calentada al sol



una muchacha se puso a bailar.



Gira siempre igual



que las bailarinas de la antigüedad.



Hace demasiado calor en la ciudad.



Hombres y mujeres adormecidos están



y miran por el ventanal



a esa muchacha a mediodía bailar.

Así ciertos días aparece



ante nuestra vista una llama.



En la iglesia donde yo iba



la llamaban «El Buen Dios»;



el enamorado la llama «el amor»;



el mendigo, «la caridad»;



el sol la llama «el día»,



y el hombre bueno, «la bondad».

En la plaza vibrante de aire caliente,



donde ni un perro aparece,



cimbreante como una caña



la muchacha salta y brinca.



Ni guitarra ni tamboril



acompañan su danza.



Ella sola se palmea



para darse cadencia.

Así ciertos días aparece



ante nuestra vista una llama.



En la iglesia donde yo iba



la llamaban «El Buen Dios»;



el enamorado la llama «el amor»;



el mendigo, «la caridad»;



el sol la llama «el día»,



y el hombre bueno, «la bondad».

En la plaza donde todo está tranquilo



una muchacha se puso a cantar



y su canto planea sobre la ciudad,



himno de amor y de bondad.



Pero hace demasiado calor en la ciudad



y para no oír su canto



los hombres sus ventanales cierran



como una puerta entre muertos y vivos.

Así ciertos días aparece



una llama en nuestros corazones,



pero nunca queremos



dejar lucir su luz.



Nos taponamos los oídos



y nos tapamos los ojos.



No amamos los despertares



de nuestro ya viejo corazón.

En la plaza todavía aúlla un perro



porque la muchacha se ha ido.



Y, como el perro aullando la muerte,



lloran los hombres su destino.

(Jacques Brel)





Sur le place

Sur la place chauffée au soleil



Une fille s’est mise à danser



Elle tourne toujours pareille



Aux danseuses d’antiquités



Sur la ville il fait trop chaud



Hommes et femmes sont assoupis



Et regardent par le carreau



Cette fille qui danse à midi

Ainsi certains jours paraît



Une flamme à nos yeux



A l’église où j’allais



On l’appelait le Bon Dieu



L’amoureux l’appelle l’amour



Le mendiant la charité



Le soleil l’appelle le jour



Et le brave homme la bonté

Sur la place vibrante d’air chaud



Où pas même ne paraît un chien



Ondulante comme un roseau



La fille bondit s’en va s’en vient



Ni guitare ni tambourin



Pour accompagner sa danse



Elle frappe dans ses mains



Pour se donner la cadence

Ainsi certains jours paraît



Une flamme à nos yeux



A l’église où j’allais



On l’appelait le Bon Dieu



L’amoureux l’appelle l’amour



Le mendiant la charité



Le soleil l’appelle le jour



Et le brave homme la bonté

Sur la place où tout est tranquille



Une fille s’est mise à chanter



Et son chant plane sur la ville



Hymne d’amour et de bonté



Mais sur la ville il fait trop chaud



Et pour ne point entendre son chant



Les hommes ferment leurs carreaux



Comme une porte entre morts et vivants

Ainsi certains jours paraît



Une flamme en nos c?urs



Mais nous ne voulons jamais



Laisser luire sa lueur



Nous nous bouchons les oreilles



Et nous nous voilons les yeux



Nous n’aimons point les réveils



De notre c?ur déjà vieux

Sur la place un chien hurle encore



Car la fille s’en est allée



Et comme le chien hurlant la mort



Pleurent les hommes leur destinée

(Jacques Brel)