July 1, 2022

El momento de la invasi贸n de Ucrania me impuso la siguiente cuesti贸n: 驴es esta din谩mica de muerte una m谩scara de nuestro devenir hacia la extinci贸n? 驴O es el devenir a la extinci贸n lo que precisamente condiciona este nuevo montaje de la matanza, de la guerra en su forma antigua (no la guerra cibern茅tica), visible y tocante a la lucha por la supervivencia? Pero, de hecho, esto aplica a todos los conflictos armados actuales, que no comenzaron ayer.

Lo que se pone fundamentalmente de relieve es la importancia de la amenaza por ambos lados, pero especialmente del lado ruso. Y esto: el desencadenamiento de la enemistad. Los ucranianos reaccionaron al ataque ruso defendi茅ndose en茅rgicamente, lo cual es l贸gico y est谩 ampliamente justificado; pero esto fue acompa帽ado por un desencadenamiento de odio no s贸lo por parte de rusos y ucranianos, sino por parte de los que se llaman occidentales y apoyan a los ucranianos. De modo que la defensa de los ucranianos y la demonizaci贸n de los rusos han sido la principal preocupaci贸n de los medios, enmascarando, ocultando la cuesti贸n del Covid 19 (curiosa y repentinamente ya no se considera peligroso y las medidas contra 茅l pronto ser谩n derogadas) y la publicaci贸n del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) que destaca el grave peligro del calentamiento global y, por tanto, el aumento del riesgo de extinci贸n.

Los rusos se han sentido amenazados desde hace mucho tiempo, especialmente desde el fin de la Uni贸n Sovi茅tica, y es importante recordar que, en ese momento, ellos liquidaron el Pacto de Varsovia e incluso propusieron unirse a la OTAN 鈥搚a que volv铆an a ser amigos como lo hab铆an sido durante la guerra contra Alemania. 鈥淟a seguridad paneuropea es un sue帽o鈥, se les respondi贸. La realidad es la enemistad, y Estados Unidos necesitaba un enemigo. Tener un enemigo permite protegerse de una amenaza haci茅ndola visible gracias a alg煤n tipo de encarnaci贸n. Esta situaci贸n no ha hecho m谩s que incrementarse m谩s y m谩s hasta hoy.[1]

De hecho, tenemos que remontarnos m谩s atr谩s en el tiempo para encontrar los fundamentos de esta enemistad: a la Revoluci贸n de Octubre de 1917, que gener贸 una gran amenaza 鈥搎ue pareci贸 tener un fundamento real durante un corto per铆odo, pero que, de manera atenuada, persisti贸 incluso despu茅s del final de la fase revolucionaria鈥, as铆 como la enemistad contra el proletariado que estaba ligado a ella. Esta enemistad dur贸 hasta fines del siglo pasado, cuando el proletariado desapareci贸 y fue reemplazado por estratos sociales dominados y explotados en diversos grados. Se podr铆a decir que, hasta hoy, m谩s o menos inconscientemente, se culpa a los rusos de haber hecho la revoluci贸n.

Hemos afirmado varias veces que la especie humana trata continuamente de ponerse en guardia contra una amenaza. Esta puesta en guardia se actualiza tanto a nivel de naciones como de individuos: de ah铆 los diferentes conflictos que pueblan la historia. La muerte aparece como el medio de escapar de la amenaza.[2] Esta es una explicaci贸n de la intervenci贸n rusa en Ucrania, pero no una justificaci贸n. M谩s a煤n: cuanto m谩s se lucha contra una amenaza, m谩s se la refuerza, como muestra el caso de Rusia en lo que hace al presente y lo que viene.

Esta din谩mica 鈥搎ue provoca guerras que destruyen a hombres, mujeres, pero tambi茅n a la naturaleza (hecho que muchas veces queda encubierto)鈥 aumenta el riesgo de extinci贸n porque exalta la enemistad que es la causa esencial del calentamiento global ligada a la destrucci贸n de la naturaleza misma. Se trata de una din谩mica que no encuentra ning煤n obst谩culo porque se sustenta en otra din谩mica: la de la autonomizaci贸n de la forma capital 鈥搎ue fue capaz de imponerse gracias a la desaparici贸n del proletariado鈥 expresada a trav茅s de la necesidad de una constante innovaci贸n que induce a la obsolescencia de lo producido as铆 como de los productores no innovadores o insuficientes, generando una amenaza acompa帽ada de una enemistad en el seno de la realidad social y econ贸mica, complementaria a la de lo superfluo de los seres humanos, contribuyendo todo ello a la creaci贸n de condiciones de vida donde 鈥溌縉o es m谩s deseable la muerte que esa vida que es una mera medida preventiva contra la muerte?鈥 (Marx). De hecho, incluso la muerte no puede resolver nada, porque no puede abolir la cada vez m谩s cercana v铆spera de la extinci贸n. La humanidad s贸lo puede escapar de ella abandonando la enemistad como forma y principio de vida.

Jacques Camatte

Publicado originalmente en franc茅s bajo el t铆tulo 鈥淢ort et Extinction鈥, en Revue Invariance, el 10 de marzo de 2022:

Traducci贸n del ingl茅s al espa帽ol por Gonzalo D铆az-Letelier

Fuente: https://contemporaneafilosofia.blogspot.com

Notas

[1] Muchos documentos que prueban la validez de esta proposici贸n est谩n disponibles en Internet. Por otro lado, debemos mencionar el pasado nazi de Ucrania, que fue una amenaza para la URSS, ahora Rusia, pero fue igualmente una fuerza contra la Alemania nazi. Recordemos tambi茅n esto: 鈥淒e hecho, la crisis que llev贸 a la disoluci贸n de la URSS y del bloque del Este no es un fen贸meno local que concierne s贸lo a estos pa铆ses sino un fen贸meno global: el fin de la oposici贸n capital-trabajo y la evanescencia del fen贸meno de la propiedad basada en la tierra; la plena eliminaci贸n de los l铆mites al devenir del capital y la realizaci贸n de un desarrollo no antag贸nico, no dial茅ctico. M谩s exactamente, hay una disoluci贸n del conflicto por su generalizaci贸n dentro de la comunidad-sociedad del capital. Esto conmociona profundamente los cerebros de los humanos que est谩n acostumbrados a pensar solo en t茅rminos de conflicto y polarizaci贸n entre dos campos. El escenario ahora alcanzado por el capital impone a hombres y mujeres la necesidad de vivir sin enemigos, lo que socava todas sus representaciones y causa el actual desconcierto, que corre el riesgo de ser s贸lo transitorio porque los enemigos se transforman en competidores, en verdaderos actores capitalistas. Se necesita alg煤n tiempo para eliminar las viejas representaciones鈥 (Ep铆logo al 芦Manifiesto comunista de 1848禄, escrito en 1991).

[2] Cfr. la consigna franquista: 隆Viva la muerte!