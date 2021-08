–

鈥淪e muri贸 la Pachamama鈥: do帽a Felisa Arias de Balderrama era combativa, luchadora, trabajadora de la tierra, coplera y maestra artesana. Durante la dictadura, corri贸 a los militares de su casa ella sola. Trabaj贸 y vivi贸 con sus propias tierras y animales hasta los 98 a帽os. Entre coplas y llantos, el valle la despide.

09/08/2021

鈥淐uando me vaya quiero que me despidan cantando y bailando鈥: All谩 en lo m谩s alto de Tucum谩n, primero en su casita de Encalilla y luego en el pueblo de la Puntilla, por 98 a帽os vivi贸 do帽a Felisa Arias de Balderrama, que a pesar de que tan solo en el 2014 fue nombrada como Pachamama por la comunidad de Amaicha y los valles, fue considerada como un sin贸nimo de la madre tierra por muchos a帽os m谩s para la gente de la zona. Alicia Gasparini es una vecina que desde hace algunos a帽os integra la comunidad amaichense, y ni bien sali贸 del velorio de Felisa, nos cuenta su experiencia con esta mam谩 del coraz贸n que la adopt贸 cuando lleg贸 desde Buenos Aires, enamorada de las tierras calchaqu铆es: 鈥淓lla me adopt贸 como hija del coraz贸n y yo como madre del coraz贸n, cuando las hijas y nietas no pod铆an acompa帽arla yo iba con ella. Era muy querida. De todas las viejitas de aqu铆 que son Pachamama, ella fue una gran referente cultural, una referente para mucha gente, espiritual sobre todo鈥.

El humor y una energ铆a envidiable eran la bandera que enarbolaban a la figura de esta mujer que sobrevivi贸 a una cirug铆a al coraz贸n hace unos a帽os y tambi茅n al covid-19, pero cuya partida en el d铆a previo al D铆a Internacional de los Pueblos Originarios golpe贸 a todos los habitantes de los valles que se agolparon para despedir los restos f铆sicos de esta mujer que ahora volvi贸 a la madre tierra para ser parte de ella nuevamente: 鈥淓n el velorio est谩bamos todos conmovidos, hab铆a copleras (algunas hijas y nietas de Felisa, herederas de su gran bagaje cultural), cajas, tambores y sikus. A pesar de que casi ten铆a 100 a帽os y de que un fallecimiento a esa edad es esperable, ella ten铆a un esp铆ritu tan grande e inmenso que nadie esperaba que partiera鈥, le cuenta Alicia a eltucumano.com.

鈥淧on茅te un gorro y yo digo que sos hija del pata de lana鈥 le dec铆a Felisa a su hija del coraz贸n cuando viajaban hasta la capital tucumana por alg煤n tr谩mite: 鈥, era una conquista corazones. Cuando 铆bamos a San Miguel de Tucum谩n ella despertaba un cari帽o natural, la segu铆an mucho鈥.

鈥淓lla se levantaba a las 4 de la ma帽ana para vender sus productos en burro y volv铆a a vestir a sus hijos para llevarlos al colegio鈥

Y es de destacar que esta referente espiritual que fue despedida no solamente por la casa de Gobernanza de Amaicha sino que tambi茅n por el Ente Cultural de la Provincia, ten铆a una especial relaci贸n de respeto y de amor por la madre tierra y por los animales: 鈥淪e caracterizaba por la lucha, era combativa de su territorio. A pesar de no haber terminado el primario ten铆a una inmensa pol铆tica ind铆gena de la tierra, del cuidado de la misma y de los animales鈥.

Gabriela Balderrama, integrante de la comunidad originaria, coincide con Alicia en el especial trato que ten铆a la Pachamama 2014 con el territorio en donde estaba: 鈥淪u forma de vida dejaba ver que ten铆a muy arraigada la cultura del trabajo y la tierra. Siempre tuvo esa producci贸n de vegetales y con sus propias manos pudo darle vida a todo鈥.

La p茅rdida de do帽a Felisa no solamente representa la partida de una persona en particular, sino que significa para los vecinos del valle el fallecimiento nuevamente de una de las personas que quedan para retransmitir los conocimientos y la cultura ancestral que cada vez es m谩s dif铆cil de defender y de sostener.

鈥淓n la 茅poca de la dictadura ellos le quemaron un cuadro de Eva y de Per贸n, y los ech贸 corriendo a patadas sola a los milicos junto a otra se帽ora que es una mujer que se llamaba Esperanza Nieva, cuyo femicidio no est谩 aclarado hasta ahora. Luchaba contra las mineras, ha viajado a Buenos Aires a marchar con los originarios, era muy combativa鈥, nos cuenta Gasparini, con una inmensa emoci贸n.

鈥淓ra una gran coplera e hiladora, dej贸 una familia muy numerosa con todos los hijos, nietos, bisnietos y los hijos de coraz贸n que desparramaba por ah铆. La humildad que ten铆a era inmensa, defend铆a a los humildes, a los pobres鈥.

La ma帽ana de este lunes, todos los vecinos de Amaicha y de otras zonas del valle se acercaron al 煤ltimo adi贸s la que fuera Pachamama hace algunos a帽os, intentando quiz谩s reflexionar en las ense帽anzas sobre el respeto a la naturaleza, y la filosof铆a ancestral del sacrificio con las manos propias para producir el alimento, que llevaron a esta sabia mujer del Valle a vivir casi un centenario.

Felisa Arias de Balderrama fue internada el 1 de agosto por una falla renal y estomacal. Tras un poco m谩s de una semana internada, falleci贸 a las 17:30 del domingo 8 de agosto en la capital tucumana. Casi de inmediato, sus restos fueron trasladados a su Amaicha nativo.

Fuente: https://www.eltucumano.com/noticia/libre/275192/jallala-entre-coplas-y-llanto-el-valle-despide-a-su-pachamama-2014