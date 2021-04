–

De parte de Periodico Anarquia April 9, 2021

Si bien el Estado japonés se niega a publicar cifras, cifras no oficiales, hablan de más de 4448 personas que murieron solas en el 2020 y que un 14% fueron encontradas recién entre uno y tres meses después. La medida se suma a la de otros países donde el capitalismo avanzado ha convertido a la soledad y la depresión en verdaderas epidemias.

El capitalismo es un sistema de exclusión y aprovechamiento global de lxs demás que ha debido destruír comunidades, culturas e imponer su sentido del “sinsentido” para fortalecerse. La competencia permanente, la carrera por tener y tener cosas sustituyendo cualquier otra posibilidad de sentirse bien, el riesgo constante de la miseria y el egoísmo impuesto han sido una bomba que ha explotado en el seno de las ciudades. Todo tipo de “soluciones” son además vendidas como intentos vanos de llenar vacios ofreciendo más productos, desde “modos de vida”, drogas, hasta religiones, que sólo distraen un poco pero no cambian nada.

Al intentar sustituír todas las relaciones por relaciones de lucro, competencia y desconfianza permanente, al caer los imaginarios de transformación colectiva, el capitalismo ha provocado miles de solitarixs que naufragan sin sentido en nuestras ciudades. Varios son los Estados que ahora intentan paliar la situación contra la depresión que se ha convertido en la patología más común en las sociedades actuales. El capitalismo potencia una realidad de átomos solitarios y dependientes, consumidores tan voraces como ciegos.

Lo que no es destruído fisicamente es destruído psicologicamente en pos de explotar y sacar de la vida el mayor lucro posible. Pero si el sinsentido propuesto por nuestrxs explotadorxs puede contagiarse, tambén nuevos sentidos pueden potenciarse en el imaginario social. La tarea de las comunidades de lucha es fortalecer otros valores y prácticas que crean otros sentidos para la vida. Una vida donde todxs valen más allá del dinero, donde el apoyo mutuo, el placer sin dañar a otrxs o a unx mismx se crea en colectividades que potencian individuos fuertes, integradxs y donde la vida no es ese vacío que está destruyendo a nuestrxs hermanxs…

