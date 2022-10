–

Por Jacques Baud, analista suizo que entre 1983 y 1990, fue miembro del Servicio de Inteligencia Estrat茅gica de Suiza y responsable de analizar las fuerzas del Pacto de Varsovia al este del Tel贸n de Acero y en todo el mundo.

La reconquista de la regi贸n de J谩rkov a principios de septiembre parece ser un 茅xito para las fuerzas ucranianas. Nuestros medios de comunicaci贸n se regocijaron y transmitieron propaganda ucraniana para darnos una imagen que no es del todo precisa. Una mirada m谩s cercana a las operaciones podr铆a haber llevado a Ucrania a ser m谩s cautelosa.

Desde un punto de vista militar, esta operaci贸n es una victoria t谩ctica para los ucranianos y una victoria operativa/estrat茅gica para la coalici贸n rusa.

Seg煤n el general alem谩n Eberhard Zorn, no ha habido una contraofensiva ucraniana sino “contraataques que se pueden usar para recuperar ubicaciones o secciones de frente individuales, pero no para hacer retroceder a Rusia… Soy cuidadoso con los t茅rminos” (Focus, 14.09.2022)

Del lado ucraniano, Kiev estaba bajo presi贸n para lograr alg煤n 茅xito en el campo de batalla. Volodymyr Zelensky tem铆a un cansancio de Occidente y que dejara de apoyarlo. Por eso, los estadounidenses y los brit谩nicos lo presionaron para que llevara a cabo ofensivas en el sector de Kherson. Estas ofensivas, emprendidas de manera desorganizada, con bajas desproporcionadas y sin 茅xito, crearon tensiones entre Zelensky y su estado mayor.

Desde hace varias semanas, los expertos occidentales han estado cuestionando la presencia de los rusos en el 谩rea de Kharkov, ya que claramente no ten铆an intenci贸n de luchar en la ciudad. En realidad, su presencia en esta zona solo ten铆a como objetivo fijar en el terreno a las tropas ucranianas para que no se dirigieran al Donb谩s, que es el verdadero objetivo operativo de los rusos.

En agosto, las indicaciones sugirieron que los rusos hab铆an planeado abandonar el 谩rea mucho antes del comienzo de la ofensiva ucraniana. Por lo tanto, se retiraron de manera ordenada, junto con algunos civiles que podr铆an haber sido objeto de represalias. Buena prueba de ello es que el enorme dep贸sito de municiones de Balaklaya estaba vac铆o cuando lo encontraron los ucranianos, lo que demuestra que los rusos hab铆an evacuado varios d铆as antes todo el personal y el equipamiento sensible que estaba en buen estado. Los rusos incluso hab铆an abandonado 谩reas que Ucrania no hab铆a atacado. Solo permanec铆an unas pocas tropas de la Guardia Nacional Rusa y de la milicia del Donb谩s cuando los ucranianos ingresaron al 谩rea.

Llegados a este punto, los ucranianos estaban ocupados lanzando m煤ltiples ataques en la regi贸n de Jers贸n, lo que hab铆a resultado en repetidos reveses y grandes p茅rdidas para su ej茅rcito desde agosto. Cuando la inteligencia estadounidense detect贸 la salida de los rusos de la regi贸n de Jarkov, vieron una oportunidad para que los ucranianos lograran un 茅xito operativo y transmitieron la informaci贸n. Ucrania decidi贸 as铆 abruptamente atacar el 谩rea de Jarkov que ya estaba pr谩cticamente vac铆a de tropas rusas.

Aparentemente, los rusos anticiparon la organizaci贸n de refer茅ndums en las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporozhe y Kherson. Se dieron cuenta de que el territorio de Kharkov no era directamente relevante para sus objetivos, y que estaban en la misma situaci贸n que con la isla de la serpiente en junio: la energ铆a necesaria para defender este territorio era mayor que su importancia estrat茅gica.

Al retirarse de Jarkov, la coalici贸n rusa pudo consolidar su l铆nea de defensa detr谩s del r铆o Oskoll y fortalecer su presencia en el norte del Donbass. De este modo, pudo realizar un avance significativo en la zona de Bakhmut, punto clave del sector Slavyansk-Kramatorsk, que es el verdadero objetivo operativo de la coalici贸n rusa.

Como ya no hab铆a tropas en Kharkov para 鈥渁corralar鈥 al ej茅rcito ucraniano, los rusos tuvieron que atacar la infraestructura el茅ctrica para evitar que los refuerzos ucranianos llegaran en tren al Donbass.

Como resultado, hoy, todas las fuerzas de la coalici贸n rusa est谩n ubicadas dentro de lo que pueden convertirse en las nuevas fronteras de Rusia despu茅s de los refer茅ndums en los cuatro oblasts (provincias o regiones, AyR) del sur de Ucrania.

Territorios de Ucrania ocupados por el ej茅rcito ruso (ROJO), provincias ucranianas en las que se ha llevado a cabo un refer茅ndum para unirse a la Federaci贸n Rusa (LINEAS ROJAS), y territorios de los que poco antes de los refer茅ndums se retir贸 el ej茅rcito ruso, cuya ocupaci贸n por el ej茅rcito ucraniano ha sido calificado de “contraofensiva” por la prensa occidental (AZUL).

Para los ucranianos, es una victoria p铆rrica. Avanzaron hacia Kharkov sin encontrar resistencia y apenas hubo combates. En cambio, el 谩rea se convirti贸 en una gran “zona de exterminio” (“蟹芯薪邪 锌芯褉邪卸械薪懈褟”), donde la artiller铆a rusa destruir铆a un n煤mero estimado en 4.000-5.000 soldados ucranianos (alrededor de 2 brigadas), mientras que la coalici贸n rusa solo sufri贸 p茅rdidas marginales ya que no hubo combates.

Estas p茅rdidas se suman a las de las ofensivas de Kherson. Seg煤n Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, los ucranianos perdieron unos 7.000 hombres en las tres primeras semanas de septiembre. Aunque estas cifras no se pueden verificar, su orden de magnitud coincide con las estimaciones de algunos expertos occidentales. En otras palabras, parece que los ucranianos han perdido alrededor del 25% de las 10 brigadas que se crearon y equiparon en los 煤ltimos meses con ayuda occidental. Esto est谩 muy lejos del ej茅rcito de un mill贸n de hombres mencionado por los l铆deres ucranianos.

Desde un punto de vista pol铆tico, es una victoria estrat茅gica para los ucranianos y una derrota t谩ctica para los rusos. Es la primera vez que los ucranianos recuperan tanto territorio desde 2014, y los rusos parecen estar perdiendo. Los ucranianos pudieron aprovechar esta oportunidad para comunicar su victoria final, lo que sin duda gener贸 esperanzas exageradas y los hizo a煤n menos dispuestos a entablar negociaciones.

El ej茅rcito ruso, seg煤n la propaganda occidental

Es por eso que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisi贸n Europea, declar贸 que “no es (el momento) de relajarse鈥 (1). Esta victoria p铆rrica es, por tanto, un regalo envenenado para Ucrania. Ha llevado a Occidente a sobrestimar las capacidades de las fuerzas ucranianas y empujarlas a participar en m谩s ofensivas, en lugar de negociar.

Las palabras 鈥渧ictoria鈥 y 鈥渄errota鈥 deben usarse con cuidado. Los objetivos declarados de “desmilitarizaci贸n” y “desnazificaci贸n” de Vladimir Putin no tienen que ver con ganar territorio, sino con destruir la amenaza al Donb谩s. En otras palabras, los ucranianos luchan por el territorio, mientras que los rusos buscan destruir capacidades militares. En cierto modo, al aferrarse al territorio, los ucranianos facilitan el trabajo de los rusos. Siempre puedes recuperar territorio, pero no puedes recuperar vidas humanas.

Con la creencia de que est谩n debilitando a Rusia, nuestros medios de comunicaci贸n est谩n favoreciendo la desaparici贸n gradual de la sociedad ucraniana. Parece una paradoja, pero esto es consistente con la forma en que nuestros l铆deres ven a Ucrania. No reaccionaron a las masacres de civiles ucranianos de habla rusa en el Donbass entre 2014 y 2022, como tampoco mencionan hoy las p茅rdidas de Ucrania. De hecho, para nuestros medios de comunicaci贸n y autoridades, los ucranianos son una especie de 鈥淯ntermenschen鈥 (subhumanos, el calificativo que daban los nazis a los habitantes de los territorios que ocuparon en el este de Europa durante la segunda guerra mundial, AyR) cuya vida solo est谩 destinada a satisfacer los objetivos de nuestros pol铆ticos.

Entre el 23 y el 27 de septiembre ten铆an lugar cuatro refer茅ndums en los que los habitantes deb铆an responder diferentes preguntas seg煤n su regi贸n. En las autoproclamadas rep煤blicas de Donetsk y Lugansk, que son oficialmente independientes, la pregunta es si la poblaci贸n quiere unirse a Rusia. En los oblasts de Jers贸n y Zaporiyia, que todav铆a son oficialmente parte de Ucrania, la pregunta es si la poblaci贸n quiere permanecer dentro de Ucrania, si quiere ser independiente o si quieren ser parte de Rusia.

Sin embargo, todav铆a hay algunas inc贸gnitas en esta etapa, como cu谩les ser谩n las fronteras de las entidades que se unir谩n a Rusia. 驴Ser谩n las fronteras de las 谩reas ocupadas hoy por la coalici贸n rusa o las fronteras de las regiones ucranianas? Si es la segunda soluci贸n, a煤n podr铆amos tener ofensivas rusas para apoderarse del resto de las regiones (oblasts).

Es dif铆cil estimar el resultado de estos refer茅ndums, aunque se puede suponer que los ucranianos de habla rusa probablemente querr谩n irse de Ucrania. Las encuestas, cuya fiabilidad no puede evaluarse, sugieren que el 80-90 % est谩 a favor de unirse a Rusia. Esto parece realista debido a varios factores.

Resultados oficiales de los refer茅ndums llevados a cabo en Donetsk, Lugansk, Jers贸n y Zaporiyia sobre su uni贸n a la Federaci贸n Rusa

En primer lugar, desde 2014, las minor铆as ling眉铆sticas en Ucrania han estado sujetas a restricciones que las han convertido en ciudadanos de segunda clase. Como resultado, la pol铆tica ucraniana ha provocado que los ciudadanos de habla rusa ya no se sientan ucranianos. Esto incluso fue enfatizado por la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas en julio de 2021, que es algo equivalente a las Leyes de Nuremberg de 1935, que otorgan diferentes derechos a los ciudadanos seg煤n su origen 茅tnico. Es por eso que Vladimir Putin escribi贸 un art铆culo el 12 de julio de 2021 en el que ped铆a a Ucrania que considerara a los hablantes de ruso como parte de la naci贸n ucraniana y que no los discriminara como propone la nueva ley.

Por supuesto, ning煤n pa铆s occidental protest贸 contra esta ley, que es una continuaci贸n de la abolici贸n de la ley sobre los idiomas oficiales en febrero de 2014, que fue el motivo de la secesi贸n de Crimea y Donbass.

En segundo lugar, en su lucha contra la secesi贸n de Donbass, los ucranianos nunca intentaron ganarse los 鈥渃orazones y las mentes鈥 de los insurgentes. Al contrario, han hecho de todo para alejarlos m谩s bombarde谩ndolos, minando sus caminos, cort谩ndoles el agua potable, suspendiendo el pago de pensiones y salarios, o paralizando todos los servicios bancarios. Esto es exactamente lo contrario de una estrategia eficaz de contrainsurgencia.

Por 煤ltimo, los ataques con artiller铆a y misiles contra la poblaci贸n de Donetsk y otras ciudades de la regi贸n de Zaporiyia y Jers贸n para intimidar a la poblaci贸n y evitar que acudan a las urnas aliena a煤n m谩s a la poblaci贸n local de Kiev. Hoy, la poblaci贸n de habla rusa teme las represalias de Ucrania si no se aceptan los refer茅ndums.

Entonces, tenemos una situaci贸n en la que los pa铆ses occidentales anuncian que no reconocer谩n estos refer茅ndums, pero por otro lado no han hecho absolutamente nada para alentar a Ucrania a tener una pol铆tica m谩s inclusiva con sus minor铆as. En 煤ltima instancia, lo que estos referendos podr铆an revelar es que nunca ha habido realmente una naci贸n ucraniana inclusiva.

Adem谩s, estos referendos congelar谩n una situaci贸n y har谩n irreversibles las conquistas de Rusia. Curiosamente, si Occidente hubiera dejado que Zelensky continuara con la propuesta que le hizo a Rusia a fines de marzo de 2022, Ucrania mantendr铆a m谩s o menos su configuraci贸n anterior a febrero de 2022. Recordemos que Zelensky hab铆a hecho una primera solicitud de negociaci贸n el 25 de febrero, que los rusos hab铆an aceptado, pero que la Uni贸n Europea rechaz贸 proporcionando un primer paquete de 450 millones de euros en armas. En marzo, Zelensky hizo otra oferta que Rusia acogi贸 con benepl谩cito y estaba lista para discutir, pero la Uni贸n Europea volvi贸 a impedirlo con un segundo paquete de 500 millones de euros para armas.

ARRIBA, la imagen de los medios de comunicaci贸n occidentales sobre el papel de Rusia en Ucrania.

ABAJO, caricatura de un medio de comunicaci贸n pro-ruso sobre el papel de EEUU en Ucrania.

Como explica Ukra茂nskaya Pravda (2), Boris Johnson llam贸 a Zelensky el 2 de abril y le pidi贸 que retirara su propuesta, de lo contrario Occidente dejar铆a de apoyarlo. Luego, el 9 de abril, durante su visita a Kiev, 鈥淏oJo鈥 le repiti贸 lo mismo al presidente ucraniano (3). Por lo tanto, Ucrania estaba lista para negociar con Rusia, pero Occidente no quiere negociaciones, como volvi贸 a dejar claro 鈥淏oJo鈥 en su 煤ltima visita a Ucrania en agosto (4).

Sin duda, es la perspectiva de que no habr谩 negociaciones lo que ha llevado a Rusia a participar en refer茅ndums. Cabe recordar que, hasta ahora, Vladimir Putin siempre hab铆a rechazado la idea de integrar los territorios del sur de Ucrania a Rusia.

Tambi茅n hay que recordar que si Occidente estuviera tan comprometido con Ucrania y su integridad territorial, Francia y Alemania ciertamente habr铆an cumplido con sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de Minsk antes de febrero de 2022. Adem谩s, habr铆an dejado que Zelensky continuara con su propuesta de acuerdo con Rusia en marzo de 2022. El problema es que Occidente no busca el inter茅s de Ucrania, sino debilitar a Rusia.

MOVILIZACI脫N PARCIAL

Respecto al anuncio de Vladimir Putin de una movilizaci贸n parcial, cabe recordar que Rusia ha intervenido en Ucrania con bastante menos tropas de las que Occidente considera necesarias para llevar a cabo una campa帽a ofensiva. Hay dos razones para esto. Primero, los rusos conf铆an en su dominio del 鈥渁rte operativo鈥 y juegan con sus m贸dulos operativos en el teatro de operaciones como un jugador de ajedrez. Esto es lo que les permite ser efectivos con mano de obra reducida. En otras palabras, saben c贸mo realizar operaciones de manera eficiente.

La segunda raz贸n que nuestros medios ignoran deliberadamente es que la gran mayor铆a de las acciones de combate en Ucrania las llevan a cabo las milicias de Donbass. En lugar de decir “los rusos”, deber铆an (si fueran honestos) decir “la coalici贸n rusa” o “la coalici贸n de habla rusa”. En otras palabras, el n煤mero de tropas rusas en Ucrania es relativamente peque帽o. Adem谩s, la pr谩ctica rusa es mantener tropas solo por un per铆odo limitado en el 谩rea de operaciones. Esto significa que tienden a rotar tropas con m谩s frecuencia que Occidente.

A pesar de jugar un papel clave en la guerra en el Donas, las milicias separatistas de Lugansk y Donetsk son cuasi “inexistentes” para los medios de comunicaci贸n occidentales, que s贸lo hablan del ej茅rcito ruso

A estas consideraciones generales se suman las posibles consecuencias de los referendos en el sur de Ucrania, que probablemente ampl铆en la frontera rusa en casi 1.000 kil贸metros. Esto requerir谩 capacidades adicionales para construir un sistema de defensa m谩s robusto, construir instalaciones para tropas, etc. En ese sentido, esta movilizaci贸n parcial es una buena idea. En este sentido, esta movilizaci贸n parcial es una consecuencia l贸gica de lo que hemos visto anteriormente.

Mucho se ha hablado en Occidente sobre aquellos que han tratado de abandonar Rusia para evitar la movilizaci贸n. 隆Ciertamente existen, como los miles de ucranianos que intentaron escapar del servicio militar obligatorio y se los puede ver en las calles de Bruselas conduciendo poderosos y costosos autos deportivos alemanes! 隆Mucha menos publicidad se ha dado a las largas colas de j贸venes frente a las oficinas de reclutamiento militar ya las manifestaciones populares a favor de la decisi贸n de movilizarse!

AMENAZAS NUCLEARES

En cuanto a las amenazas nucleares, en su discurso del 21 de septiembre (5), Vladimir Putin mencion贸 el riesgo de una escalada nuclear. Naturalmente, los medios de comunicaci贸n conspirativos (es decir, aquellos que construyen narrativas a partir de informaci贸n no relacionada con lo que afirman) inmediatamente hablaron de 鈥渁menazas nucleares鈥 (6).

En realidad, esto no es cierto. Si leemos la redacci贸n del discurso de Putin, podemos ver que no amenaz贸 con usar armas nucleares. De hecho, nunca lo ha hecho desde el comienzo de este conflicto en 2014. Sin embargo, ha advertido a Occidente contra el uso de este tipo de armas. Les recordar茅 que el 24 de agosto, Liz Truss declar贸 que era aceptable atacar a Rusia con armas nucleares y que estaba lista para hacerlo, incluso si eso conduc铆a a una 鈥渁niquilaci贸n global鈥 (7). No es la primera vez que el actual primer ministro brit谩nico hace una declaraci贸n de este tipo, que ya hab铆a suscitado advertencias del Kremlin en febrero (8). Adem谩s, me gustar铆a recordarles que en abril de este a帽o, Joe Biden decidi贸 apartarse de la pol铆tica estadounidense de “no ser el primero en usar” y, por lo tanto, se reserva el derecho de usar primero las armas nucleares.

Claramente, Vladimir Putin no conf铆a en el comportamiento occidental que es totalmente irracional e irresponsable, y que est谩 dispuesto a sacrificar a sus propios ciudadanos para lograr objetivos guiados por el dogmatismo y la ideolog铆a. Esto es lo que est谩 sucediendo en el campo de la energ铆a y las sanciones en este momento, y esto es lo que Liz Truss est谩 dispuesta a hacer con las armas nucleares. Putin ciertamente est谩 preocupado por las reacciones de nuestros l铆deres que se encuentran en situaciones cada vez m谩s inc贸modas debido a la catastr贸fica situaci贸n econ贸mica y social que han creado por su incompetencia. Esta presi贸n sobre nuestros l铆deres podr铆a llevarlos a escalar el conflicto solo para evitar perder la cara.

Mientras los medios de comunicaci贸n occidentales presentan a Rusia amenazando con. usar armas at贸micas, desde el principio Rusia amenaz贸 con intervenir en Ucrania para impedir que se convirtiera en el trampol铆n para un ataque nuclear “preventivo” de EEUU

En su discurso, Vladimir Putin no amenaza con usar armas nucleares, sino otro tipo de armas. Por supuesto, est谩 pensando en armas hipers贸nicas, que no necesitan ser nucleares para ser efectivas y que pueden frustrar las defensas occidentales. Adem谩s, contrariamente a lo que dicen nuestros medios, el uso de armas nucleares t谩cticas ya no est谩 en la doctrina militar rusa desde hace muchos a帽os. Adem谩s, a diferencia de Estados Unidos, Rusia tiene una pol铆tica de usar primero armas nucleares.

En otras palabras, son los occidentales y su comportamiento err谩tico los verdaderos factores de inseguridad.

No estoy seguro de que nuestros pol铆ticos tengan una visi贸n clara y objetiva de la situaci贸n. Los 煤ltimos tuits de Ignazio Cassis (9) muestran que su nivel de informaci贸n es bajo. En primer lugar, cuando menciona el papel y la neutralidad de Suiza al ofrecer sus buenos oficios, est谩 un poco fuera de contacto con la geograf铆a. En opini贸n de Rusia, Suiza ha abandonado su estatus de neutralidad y si quiere desempe帽ar un papel constructivo en este conflicto, tendr谩 que demostrar su neutralidad. Estamos muy, muy lejos de eso.

En segundo lugar, cuando Cassis expres贸 su preocupaci贸n por el uso de armas nucleares a Lavrov, claramente no entendi贸 el mensaje de Vladimir Putin. El problema con los l铆deres occidentales de hoy es que ninguno de ellos tiene actualmente la capacidad intelectual para hacer frente a los desaf铆os que ellos mismos han creado a trav茅s de su propia estupidez. 隆Probablemente habr铆a sido mejor aconsejar a Cassis que expresara sus preocupaciones a Truss y Biden!

Los rusos, y Vladimir Putin en particular, siempre han sido muy claros en sus declaraciones y han hecho de manera consistente y met贸dica lo que dijeron que har铆an. Ni mas ni menos. Por supuesto, uno puede estar en desacuerdo con lo que dice, pero es un error importante y probablemente incluso criminal no escuchar lo que dice. Porque si hubi茅ramos escuchado, podr铆amos haber evitado que la situaci贸n llegara a d贸nde ha llegado.

Tambi茅n es interesante comparar la situaci贸n general actual con lo que se describe en los informes de RAND Corporation publicados en 2019 como el plan para intentar desestabilizar Rusia.

Extracto del art铆culo de 2019 de RAND Corporation sobre c贸mo desestabilizar Rusia. Este documento muestra que EE. UU. estaba apuntando a una campa帽a de subversi贸n contra Rusia, en la que Ucrania fue solo un instrumento desafortunado.

Como podemos ver, lo que estamos presenciando es el resultado de un escenario cuidadosamente planeado. Es muy probable que los rusos pudieran anticipar lo que Occidente planeaba contra ellos. Rusia pudo as铆 prepararse pol铆tica y diplom谩ticamente para la crisis que se iba a crear. Es esta capacidad de anticipaci贸n estrat茅gica la que demuestra que Rusia es m谩s estable, m谩s eficaz y m谩s eficiente que Occidente. Por eso creo que si este conflicto va a escalar ser谩 m谩s por la incompetencia occidental que por un c谩lculo ruso.

