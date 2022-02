–

De parte de Acracia February 20, 2022 82 puntos de vista

Javier Krake nos dej贸, de forma algo temprana, en 2015; un cantautor brillante, irreverente y divertid铆simo, digno heredero del gran George Brassens. Adem谩s de su obra, nos ha legado un enfrentamiento con instituciones de lo m谩s cuestionables en una actitud permanentemente irreductible. Hay que recordar aquel tema de Cuervo ingenuo, interpretado en el m铆tico concierto de Joaquin Sabina y Viceversa, grabado en directo en febrero de 1986 en el Teatro Salamanca de Madrid. Cuando Krahe iba a iniciar su actuaci贸n, las c谩maras de Televisi贸n Espa帽ola dejaron de grabar, en un ejercicio de censura gubernamental, un tema donde se cantaban las verdades al hoy sorprendentemente alabado Felipe Gonz谩lez. Y es que lo de este pa铆s sigue siendo un grave problema de memoria hist贸rica.

A Krahe se le llam贸 a menudo el 芦Brassens espa帽ol禄, cantante y compositor franc茅s del siglo pasado, y del que creo puede decirse que es uno de los grandes poetas contempor谩neos. Efectivamente, no solo por su gran talento, son var铆as las similitudes que hay entre los dos cantautores: malos estudiantes, pero devoradores de libros con avidez, lo que les supuso una gran cultura, ambos empezaron a cantar pasados los treinta, se mantuvieron al margen de los circuitos de 茅xito permaneciendo fieles a sus m煤sicos y amigos, y los dos son simpatizantes del anarquismo. A pesar de esa filosof铆a vital coherente, honesta y profundamente inconformista, Brassens acab贸 siendo adorado por Francia y sus discos son ampliamente conocidos. No es el caso, todav铆a, de Javier Krahe, aunque sus fieles son (somos) una enorme minor铆a.

Un tipo que no se arrug贸 jam谩s ante el poder, que ha dicho y hecho lo que le ha apetecido, tiene que tener reconocimiento tarde o temprano. El poder trabajar, seguir componiendo y escribiendo geniales temas, y llenar una sala con unos pocos cientos de fieles (no tanto los discos, documentales o actos de reconocimiento, que algunos ha habido), estoy seguro de que fueron para 茅l su mejor recompensa. Krahe, junto a sus m煤sicos Javier L贸pez de Guere帽a, a la guitarra, Fernando Anguita, al contrabajo, Andreas Prittwitz, al saxof贸n o contrabajo, y las percusiones de Jimmy R铆os, fueron los habituales de la Sala Galileo o del Caf茅 Central, en Madrid. El p煤blico que compone sus recitales no era homog茅neo, lo que result贸 siempre esperanzador, ya que pueden encontrarse personas de distintas edades y diversa condici贸n, el local se llenaba casi con seguridad. La complicidad entre el cantautor y los m煤sicos hicieron que la calidad y la calidez fueran a煤n mayores, las introducciones de Krahe a cada tema eran tan inteligentes e hilarantes como los propios textos escritos.

Krahe naci贸 en 1944, en el seno de una familia de clase media del barrio de Salamanca de Madrid. Aunque pueda parecer lo contrario, la mayor铆a de sus canciones recog铆an de manera sutil hechos reales de su propia vida o referencias indirectas. En el colegio marianista de Nuestra Se帽ora del Pilar, en la calle Ayala del barrio mencionado, fue form谩ndose un 谩crata que dedicar谩 gran parte de su trabajo a combatir a esos siniestros individuos con sotana, una directa intenci贸n anticlerical que resulta tremendamente necesaria en una sociedad espa帽ola muy deudora todav铆a del franquismo. Los que nos consideramos ateos, creo que puedo hablar al menos por gran n煤mero de ellos que trato y conozco, tomamos la valiente decisi贸n a una determinada edad de no buscar seguridades metaf铆sicas ni tranquilidades existenciales de tipo alguno; por otra parte, estamos obligados igualmente a oponernos a toda instituci贸n que se arrogue la pretensi贸n de una verdad con may煤sculas, que tienda al absolutismo, que pretenda gobernar las vidas de las personas manipulando conceptos muy humanos. Pienso, sinceramente, que es esta tambi茅n la actitud vital que tom贸 el gran Javier Krahe.

Krahe, antes de optar por la carrera musical, estuvo muy interesado en ser realizador cinematogr谩fico. Lo atestiguan unos cortometrajes, que realiz贸 a finales de los 70 junto a Enrique Sese帽a, en los que se daban una serie de reflexiones sobre distintos aspectos de la vida. Uno de ellos ser铆a el llamado Sobre la Cristofagia, que posteriormente ser铆a conocido por C贸mo cocinar un Cristo. Este genial e irreverente trabajo solo se dio a conocer de manera algo amplia, un cuarto de siglo despu茅s, cuando se incluye en el documental Esta no es la vida privada de Javier Krahe y se emite en una cadena de televisi贸n. Como si fuera una receta de cocina, una voz en off nos narra los pasos a seguir para cocinar dicho s铆mbolo religioso, mientras unas manos de mujer llevan a cabo la operaci贸n: 芦quitar un Cristo macilento del crucifijo, lavarlo con agua tibia para 鈥榙esencostrarlo鈥, secarlo, untarlo con bastante mantequilla sobre un lecho de cebolla, salpimentarlo o aderezarlo con algunas especias y, finalmente, meterlo en el horno durante tres d铆as, transcurridos los cuales, el Cristo sale solito禄.

Poco despu茅s de la emisi贸n del corto, aparece una denuncia ante la Fiscal铆a General del Estado contra los responsables de la misma, y tambi茅n otra contra Krahe a t铆tulo personal. Parece ser que hay cierto resquicio en el C贸digo Penal al que se pueden acoger las personas susceptibles de haber visto ofendidos o ridiculizados sus sentimientos religiosos, algo que resulta a煤n m谩s indignante y jocoso en el caso de figurar por escrito. El propio Krahe, irreductible, se帽al贸 lo rid铆culo de la denuncia, as铆 c贸mo las amenazas y persecuci贸n que sufri贸 por los fundamentalistas cat贸licos en no pocas ocasiones. Las declaraciones que tuvo que realizar en diversos juzgados, respondiendo a preguntas marcianas, son una muestra m谩s del esperpento nacional. Como dijo el cantautor ante una pregunta sobre si no le parec铆a f谩cil transgredir con semejante corto, eso lo realiz贸 hace m谩s de tres d茅cadas, y lo asombroso es que a煤n siga escandalizando.

Krahe utilizaba el humor para transgredir, para defender sus ideas y filosof铆a de vida, as铆 como se val铆a de la provocaci贸n, con todas las intenciones de molestar, mostrando el profundo desprecio que le producen ciertas clases, como son los curas y pol铆ticos. Tal vez su tema anticlerical m谩s logrado, y celebrado, es Los caminos del se帽or. Krahe tuvo el acierto de dedicar la canci贸n en un concierto al siniestro y da帽ino Rouco Varela, lo que parece ser que provoc贸 las iras de 茅ste. Va a ser que el trabajo de Javier Krahe es mucho m谩s influyente de lo que cabe suponer, para alegr铆a de sus 芦fieles禄, la esperanza y la fe se mantienen y parecen potenciarse. En Los caminos del se帽or se produce una situaci贸n, tan irreverente, como absurda, alguien que padece de amnesia aparece en una Iglesia con la vaga sensaci贸n de que todo aquello le produce un gran rechazo: 芦a qui茅n co帽o fui a rezar / yo, que siento por Jes煤s 隆repel煤s!禄. Despu茅s de pedir a un sacrist谩n que le ayude y eche una jaculatoria para que recobre la memoria, algo que el hombre hace a San Cucufato obr谩ndose el milagro: recupera todo lo que hab铆a perdido鈥 隆incluido un mechero! Es el colof贸n del tema el que resulta especialmente memorable (valga el juego de palabras), el hombre recuerda que en realidad entro en el templo a robar: 芦T煤, que nunca vas al templo, / t煤 que est谩s en el error, / toma de mi historia ejemplo ejemplo, / rectifica pecador / y recorre sin temor / los caminos del se帽or. / S铆, se帽or禄. El tema es de una efectividad en su irreverencia que tumba de espaldas. El fundamentalismo, por supuesto, no tiene nada de sentido del humor.