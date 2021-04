–

Para nuestros ojos europeos, todo comienza donde comienzan ambos libros, a bordo de un barco de rescate de una ONG que navega por el Mediterr谩neo central en busca de lanchas a la deriva repletas de migrantes. El drama lleva tanto tiempo sucediendo que ya “nos hemos anestesiado” ante las im谩genes de esas cubiertas llenas de supervivientes arropados con una manta t茅rmica, reconoce el fotoperiodista espa帽ol Ricardo Garc铆a Vilanova (Barcelona, 1971), con dilatada experiencia en conflictos armados y gran proyecci贸n y reconocimiento internacional.

Quiz谩s sobren algunas im谩genes y falten m谩s historias de las que han moldeado esos rostros que tanto ha retratado Vilanova poco despu茅s de esquivar la muerte. Y eso ha hecho Javier Mart铆n (Salamanca, 1972), delegado de la agencia EFE en Argelia, Libia y T煤nez, veterano periodista que ha recibido, entre otros, el XXXV Premio Cirilo Rodr铆guez para corresponsales y enviados especiales.

Ambos han ido a bordo de estos buques humanitarios y los han tomado como punto de partida de un viaje period铆stico en direcci贸n inversa en el que tratan de explicar un fen贸meno, el migratorio, que solo en el Mediterr谩neo, se ha cobrado decenas de miles de vidas en la 煤ltima d茅cada. La mayor铆a siguen siendo n煤meros que un d铆a engull贸 el mar o, si acaso, esqueletos sepultados por una duna del desierto del S谩hara.

“No solo mueren, sino que mueren sin tumba, sin un sitio donde recordarlos, sin que sus familiares sepan qu茅 ha sido de ellos. Los cuerpos que escupe el mar acaban en una morgue y enterrados en una fosa com煤n”, explica Mart铆n. Por eso titul贸 as铆 su libro, No hay tierra sagrada para los vencidos un relato de muchos relatos que tienen como escenario principal Libia, un agujero negro del que zarpan las barcas que casi nunca llegan a su destino. Pero Mart铆n no se queda ah铆, porque este enclave es solo uno m谩s de los “innumerables obst谩culos que los migrantes tienen que sortear hasta llegar a Europa”, apunta.

N铆ger, Mali, Mauritania, Argelia, T煤nez o Marruecos se vuelven claroscuros en el tr谩nsito de una epopeya que ha comenzado mucho antes en Sud谩n, Camer煤n, Chad, Etiop铆a o Nigeria. Lugares donde golpea el terrorismo yihadista, la sequ铆a producto de la crisis clim谩tica, el hambre, la corrupci贸n y el desempleo, la falta de un futuro; g茅rmenes de una epidemia que escupe cientos de miles de migrantes y refugiados que ven en el norte rico y desarrollado su 煤nica posibilidad de escapar de un destino ya predeterminado desde hace demasiado tiempo.

“Los que llegan a los barcos son una minor铆a, aunque en Europa nos digan que son demasiados y se genere debate pol铆tico al respecto”, puntualiza el periodista de EFE, que a bordo de estos buques repasa los tortuosos caminos de ni帽os que so帽aban con convertirse en el nuevo Samuel Eto’o o Yaya Tour茅, grandes estrellas del f煤tbol europeo.

Samir, ocho a帽os, de Somalia, en la cubierta del buque Astral, de la ONG espa帽ola Open Arms, tras ser rescatado de una lancha neum谩tica en el Mediterr谩neo. 鈥 Ricardo Garc铆a Vilanova / THE LIBYAN CROSSROADS

El viaje de Mart铆n es la segunda parte del que inici贸 Vilanova, quien pone las im谩genes que pronto acaban con esa anestesia de la que hablaba al inicio de la entrevista. The Libyan Crossroads. Pasaje mortal a Europa 2011-2020 es un dur铆simo recorrido fotogr谩fico de nueve a帽os que abarca muy de cerca, en gran angular, las tres guerras civiles que han asolado Libia y han convertido a este pa铆s con dos gobiernos en el trampol铆n perfecto de las mafias que trafican con cualquier cosa: armas, combustible y tambi茅n seres humanos.

“El pueblo libio no tiene mucho que ver con las atrocidades que narran muchos de los rescatados en los barcos. Con las torturas, las extorsiones, la esclavitud y otras atrocidades a las que los someten las redes criminales. Esos son una minor铆a, clanes, familias, milicias armadas que hacen negocio. Porque la guerra de Libia es, sobre todo, una guerra econ贸mica deformada por los m煤ltiples intereses e injerencias extranjeras”, apunta el fot贸grafo.

Su libro es un repaso doloroso a un conflicto que conoce muy bien desde sus inicios y que avanza incluso por la guerra contra el Estado Isl谩mico, que lleg贸 a erigirse hasta su derrota en la ciudad de Sirte, en 2016, como un tercer gobierno paralelo en este estado fallido que derroc贸 y linch贸 a su tirano, Muamar al Gadafi, tras m谩s de 40 a帽os en el poder. Por eso Vilanova insiste en los matices. “Hay realidades que est谩n presentes a la vez pero no conviven. Por ejemplo, no son lo mismo los centros de detenci贸n donde las mafias extorsionan a los migrantes que los centros de detenci贸n oficiales. Los oficiales no distan tanto de los que podemos ver en algunos pa铆ses europeos”, sentencia.

La primera guerra privatizada

Mart铆n denomina a este largo e inconcluso enfrentamiento armado como la primera guerra totalmente privatizada de la historia. “En libia no hay ej茅rcitos desde que cay贸 Gadafi. Nunca fue un ej茅rcito realmente, eran familias a las que Gadafi les daba posiciones en el entramado militar, era una sociedad muy tribal que ahora ha derivado en se帽ores de la guerra muy armados van cambiando de bando en funci贸n del negocio que puedan hacer”, resume.

Soldados libios disparan contra yihadistas del Estado Isl谩mico durante los combates en Sirte, Libia, en 2016. 鈥 Ricardo Garc铆a Vilanova / THE LIBYAN CROSSROADS

A esto se suman “empresas de seguridad, mercenarios de otros pa铆ses. Empezaron con los de Sud谩n y de Chad, luego los rusos, despu茅s los americanos, los emirat铆es que trasportan tropas, jordanos y, en 2019, entra Turqu铆a, desplazando a Libia a contingentes de milicianos de la oposici贸n siria mientras Rusia hizo lo propio con combatientes favorables a Al Assad”, enumera.

Los recursos energ茅ticos de este pa铆s interesan demasiado a las grandes potencias, “pero es m谩s barato enviar mercenarios que un ej茅rcito regular. Y adem谩s no tienes que responder por violaciones de los derechos humanos o cr铆menes de guerra, ni llegar谩n ata煤des envueltos en la bandera nacional a ning煤n pa铆s”, apostilla Mart铆n.

Y es a este polvor铆n, que no hace tanto fue tierra de oportunidades para la migraci贸n africana, a donde la Uni贸n Europea permite devolver a los migrantes que interceptan los guardacostas libios, en gran parte financiados y entrenados con fondos europeos e italianos. “En muchos casos, estos guardacostas son parte del negocio del tr谩fico de personas en muchos casos y cobran dos veces: una, a los migrantes por lanzarlos al mar y otra, a Europa por interceptarlos rescatarlos y devolverlos”, explica el corresponsal de EFE. En lo que va de 2021, m谩s de 4.500 personas han sido retornadas desde la patera al pa铆s norteafricano, seg煤n la Organizaci贸n Internacional para las Migraciones (OIM), que contabiliz贸 11.891 en 2020.

Es toda esta vor谩gine, inmortalizada por Vilanova incluso desde la mira telesc贸pica de un francotirador o desde las rejas de un centro de detenci贸n de migrantes, la que tienen que atravesar los que solo quieren buscar una oportunidad en el continente que les impuso una modernidad salvaje y neocolonial. “Funcionamos por empat铆a o cercan铆a, y sus problemas solo nos importan cuando nos afectan de forma directa, pero lo que la migraci贸n nos afecta a nosotros en Europa no es nada comparado con lo que ellos sufren. En Europa hablamos de refugiados cuando llegan a nuestra frontera, pero no miramos cuando escapan de Siria ni de qu茅 escapan”, argumenta Vilanova.

Por eso lleva al libro su mirada a la represi贸n israel铆 en Gaza, a la malnutrici贸n infantil en Sud谩n y Chad o a la pobreza end茅mica de Banglad茅s. Porque desde todos estos sitios llega gente a la encrucijada libia, a esa pasarela tan estrecha como funesta que desemboca en mitad del Mediterr谩neo y, con mucha suerte, llega a bordo de un barco de rescate que, tambi茅n con mucha suerte, podr谩 desembarcar en un puerto italiano o malt茅s. “La situaci贸n en el Mediterr谩neo central es ahora mismo un desastre, sin apenas barcos de rescate. El bloqueo que impone la Uni贸n Europea no soluciona el problema en absoluto”, lamenta el fot贸grafo.

Sirios en el campo de refugiados de Al Hawl tras huir de la ciudad de Deir ez-Zor por los combates que la asolaron durante varios a帽os. 鈥 Ricardo Garc铆a Vilanova / THE LIBYAN CROSSROADS

“Las organizaciones sociales con las que habl茅 en Mali o en N铆ger [pa铆ses de tr谩nsito hacia las rutas migratoria libia o marroqu铆, donde la UE intenta poner freno] me transmitieron que la sensaci贸n que tienen los africanos es que la lucha contra la inmigraci贸n irregular es, en realidad, una guerra silenciosa contra los pobres“, sentencia Mart铆n.

Unos pocos africanos pudientes pueden conseguir un visado y viajar en avi贸n a Europa sin pasar por Libia, sin jug谩rsela en una patera o en el desierto o sin arriesgarse a sufrir brutales abusos. “Para un africano con pocos recursos esto no es posible, no se les da visado y se les criminaliza por intentar buscarse la vida de la 煤nica forma que hay. Europa, con sus fondos y ayuda militar, ha hecho que la inmigraci贸n sea un delito en N铆ger, por ejemplo, donde muchas familias viv铆an de la migraci贸n, que era un generador de empleo legal hasta hace pocos a帽os”, argumenta.

El periodista de EFE Javier Mart铆n realiza una entrevista. 鈥 Cedida

Y en medio, el germen del yihadismo que Europa cree vencido pero que, seg煤n Mart铆n, solo se ha se ha “aplazado y desplazado” hacia el Sahel. “No somos conscientes del riesgo que corremos. Hay amplias zonas de desierto donde los estados africanos no tienen el control y est谩n en manos de grupos m谩s extremistas incluso que el Estado Isl谩mico, con tent谩culos en todo este negocio del contrabando”, advierte.

El futuro 鈥攕obre todo, las proyecciones demogr谩ficas del continente鈥 no parece que vaya a contribuir a frenar las migraciones, por mucho que Europa se empe帽e en “construir un muro no f铆sico, pero s铆 pol铆tico a los migrantes“, a帽ade.

“Parte de la soluci贸n a este drama humano pasar铆a por fomentar una econom铆a circular”, concluye Vilanova. “Darles oportunidades econ贸micas a estas personas y la libertad de poder venir y trabajar en Europa, ganar algo de dinero que puedan reinvertir en sus pa铆ses de origen para contribuir a su desarrollo”, opina el fot贸grafo. Mart铆n coincide: “La pol铆tica de muros ya ha fracasado antes y seguir谩 fracasando. Tenemos que ver la migraci贸n no como amenaza, sino como oportunidad. Tenemos que integrarla, permitirles a los migrantes desarrollar capacidades educativas y econ贸micas aqu铆 para poder volver a sus pa铆ses con herramientas. Si ellos pudieran elegir querr铆an vivir en su casa, como quiere todo el mundo”, zanja.

Pero entre tanto, si es que eso ocurre alg煤n d铆a, los trabajos de ambos informadores intentan hacernos comprender el por qu茅 de esos rostros abatidos que a veces nos muestran los telediarios. “Una fotograf铆a nunca refleja el horror de una tragedia, pero sin ellas no tendr铆amos la prueba documental para nuestra memoria hist贸rica”, afirma Vilanova en su libro. Ser谩 dif铆cil recordar a quienes nunca supimos que se hund铆an en el mar o mor铆an de sed en el desierto, all铆 donde comienza la fortaleza Europa, la tumba sin nombre para los vencidos que describe Mart铆n.