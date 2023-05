Javier Milei y el discurso del odio en la historia argentina.

En el vasto teatro de la pol铆tica 驴basta que un argentino odie a otro para que toda la patria se desbarranque en ese odio? Y ah铆 lo escuchamos, en la retah铆la de ira con destinatarios precisos, con un lenguaje a escupitajos violentos, a un tal Javier Milei, con su melena alocada en sets de tev茅 o en hoteles de lujo frente a millonarios sedientos por ver c贸mo se logra que el Estado que cobra impuestos para sostener un pa铆s integrado, se quiebre. Dispuestos a escuchar teor铆as siempre adornadas por la verba de Milei que con una verborragia de improbable constataci贸n te贸rica alude a los padres del neoliberalismo, el austr铆aco Friedrich von Hayek, el norteamericano Milton Friedman y su primo sudaca Alfredo Mart铆nez de Hoz: troupe abominable porque la historia junta cad谩veres debajo de la aplicaci贸n de sus recetas econ贸micas. Lo saben los chilenos de 1973. Lo saben los argentinos de 1976.

Pero si hay que dinamitar la memoria sobre esas tragedias, 驴por qu茅 no ir m谩s atr谩s? Entonces, el candidato Milei avanza hacia atr谩s, hasta el deseo de legalizar tal vez su propia historia, donde los argentinos toleren, como una novedad de videoclip, la idea de que el liberalismo no proh铆be siquiera la venta legal de 贸rganos. En verdad para llegar a dinamitar las estructuras econ贸micas y sociales que mont贸 la burgues铆a en ascenso en la Revoluci贸n Francesa con 鈥淟ibertad, igualdad y fraternidad鈥, el ep铆gono del neoliberalismo argentino sue帽a con refundar el mundo convirti茅ndolo en ruinas. Hitler lo intent贸 sobre monta帽as de muertos. 驴Acaso para transformar a los obreros en explotados sin derechos no es indispensable deshumanizarlos, animalizarlos o matar al dios Estado, fuente de los derechos humanos, econ贸micos y sociales desde 1789 en adelante?

Es in煤til persignarse: se trata de la revelaci贸n m谩s aut茅ntica del principal ep铆gono Nac&Pop de las corporaciones financieras locales e internacionales que superan con sus activos al PBI de no pocos estados nacionales. Estas oligarqu铆as financieras ilimitadas 鈥搇a casta favorita de Milei鈥 necesitan no s贸lo desmontar 鈥渓os grilletes鈥 impuestos por los valores de 鈥渓ibertad, igualdad y fraternidad鈥 sino tambi茅n las Constituciones de los estados nacionales que se sellaron y profundizaron en la post guerra de mediados del siglo XX con la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos 鈥揺con贸micos, sociales y de g茅nero que la sucedieron鈥 en la postguerra a partir de 1948.

Se dir谩 que Milei, l铆der de la casta de los odiadores seriales contra choriplaneros, piqueteros y trabajadores sindicalizados con derechos adquiridos, en realidad es un producto del marketing que se apagar谩 cuando los grandes medios que responden a los empresarios reunidos en el hotel Llao-Llao que lo escucharon le bajen el pulgar. No importa cu谩l sea la aritm茅tica electoral: el mecanismo de producci贸n de un individuo de esta naturaleza, expresa el rencor, la hostilidad, el resentimiento, un deseo de aniquilaci贸n del otro, oscuro e incurable a lo largo del tiempo. Y como sosten铆a Walter Benjamin, para entender hay que pasar 鈥渆l cepillo a contrapelo鈥 de la cultura que lo engendr贸 en nuestra historia nacional.

Las redes sociales que festejan a Milei revelan un lenguaje que viene de muy lejos, expresado de manera cabal en la literatura argentina, como escribi贸 Guillermo Eduardo Pil铆a. Parida por el conflicto pol铆tico entre Unitarios y Federales, la novela La Cautiva de Esteban Echeverr铆a es fundamental para entender el odio social contra el indio de la elite blanca y terrateniente m谩s tarde en la Campa帽a del Desierto. El latifundio 鈥揵ase de la concentraci贸n agraria nacional鈥 no hubiera sido posible sin esa matanza.

Los caudillos como Facundo Quiroga fueron un nuevo objeto del odio. Civilizaci贸n y barbarie (el Facundo de Sarmiento) hacia mediados del siglo XIX fue le铆da, sostiene Pil铆a, durante generaciones 鈥渃omo un texto hist贸rico y no como literatura鈥. Y da una clave 鈥減orque ese odio contra Rosas no ces贸 despu茅s de Caseros o dictada la Constituci贸n de 1853 quiz谩 porque Rosas era simplemente la personificaci贸n de algo aborrecible que perdur贸 m谩s all谩 de sus mandatos e incluso de su muerte鈥. Lo que no se extingui贸 con Rosas 鈥 dice Pil铆a- fue 鈥淟a chusma, el gauchaje, los negros, los indios, a los que su gobierno favoreci贸 y que entraban en conflicto con una Argentina blanca, europea y civilizada鈥. Y en los a帽os 20, le toc贸 el desprecio a los inmigrantes que portaban ideolog铆as anarquistas y comunistas. En los a帽os 鈥40 del siglo XX le toc贸 el turno al desprecio de 鈥渓a chusma鈥 peronista.

El desarrollo capitalista argentino, el proceso de industrializaci贸n, expulsaba del interior del pa铆s a miles hacia las grandes ciudades: los 鈥渃abecitas negras鈥 y 鈥渓os descamisados鈥. Es el movimiento tel煤rico que va a expresar pol铆ticamente Juan Domingo Per贸n. De lo que se trata entonces es que el ejercicio del odio pol铆tico presupone una historia: y es la larga marcha del desarrollo capitalista argentino por el reparto de la renta nacional. Que no se trata solamente de prejuicios o intolerancias generados por cuestiones raciales: como fue la Campa帽a del Desierto encabezada por el Julio Argentino Roca en la etapa de consolidaci贸n de latifundio; como fue la persecuci贸n a los obreros e inmigrantes politizados al comienzo del siglo XX con el desarrollo fabril argentino y su asociaci贸n con el capital ingl茅s. Como fue con la constituci贸n del estado de bienestar durante el 1掳 y 2掳 peronismo. En el odio del lenguaje pol铆tico siempre anida el deseo de la rapi帽a econ贸mica. La dictadura militar de 1976 que conform贸 el estado terrorista-neoliberal y transnacional englob贸 en el lenguaje- esos 鈥渟ubversivos鈥- la justificaci贸n del exterminio de una generaci贸n pol铆tica mientras se iniciaba, con el plan econ贸mico Videla/Mart铆nez de Hoz, el ingreso de la Argentina a la etapa del saqueo neoliberal del siglo XX a trav茅s de la deuda externa como cadalso.

El fin de la dictadura criminal, el comienzo de la democracia amenazada y endeudada en tiempos de Ra煤l Alfons铆n hace 40 a帽os no modific贸 las matrices econ贸micas que sostuvieron la vigencia del lenguaje del odio contra los trabajadores y la participaci贸n del Estado para regular la apropiaci贸n de la riqueza por parte de la oligarqu铆a agraria. Durante el menemato en la d茅cada del noventa, mientras se sosten铆a una falsa convertibilidad del 1 a 1 peso-d贸lar, se privatizaba la estructura del estado nacional, plataforma b谩sica de cualquier proyecto de desarrollo capitalista aut贸nomo. La ilusi贸n que hoy vende Milei con la dolarizaci贸n estall贸 por los aires durante el gobierno de la Alianza en 2001.

Treinta a帽os despu茅s de la muerte de Juan Per贸n, con la Argentina herida por la deuda externa y el dominio del FMI, la llegada de N茅stor Kirchner a la Presidencia en 2003 retom贸 la her谩ldica del peronismo en su versi贸n de independencia econ贸mica, justicia social y soberan铆a pol铆tica. Al pagar la deuda con el FMI cancel贸 d茅cadas de sometimiento al gobierno off shore desde los EE.UU. 驴Acaso la concentraci贸n medi谩tica, la confrontaci贸n con las corporaciones agro- financieras durante el gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner (CFK) en 2008 no generaba su propio lenguaje al despreciar a 鈥減iqueteros鈥 y 鈥渃horiplaneros鈥 y 鈥渒ukas鈥 en la larga pol茅mica por las retenciones?

El advenimiento del gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos en 2015, versi贸n original de JuntosxElCambio 2019, el regreso de una deuda externa criminal y del gobierno off shore del FMI, 驴no es acaso la base material sobre la que se asienta el nuevo lenguaje del odio pol铆tico contra las pol铆ticas regulatorias del Estado nacional a partir de entonces, alimentada por la gula de varias corporaciones financieras, 鈥 un Shylock, el gran usurero de Shakespeare-, que exigen conculcar los derechos econ贸micos y sociales de los argentinos para que esa deuda no la paguen lo m谩s ricos? Porque lo que se discute es qui茅n tiene que pagarla.

Y se trata de reinventar entonces un ep铆gono de la libertad absoluta del mercado, un pir贸mano del Banco Central. Un Guas贸n de los medios de comunicaci贸n donde la violencia discursiva es como la bala que dispar贸 el personaje de la pel铆cula 鈥淭he Joker鈥 contra el presentador del programa que lo entrevistaba. O como la bala que no sali贸 en el atentado contra CFK el primero de setiembre de 2022. Mientras tanto, en la agitaci贸n de ese lenguaje de Milei que impregna la campa帽a electoral 2023, la violencia de la inflaci贸n atac贸 con furia, y 鈥渃uatro vivos鈥- dijo CFK- se quedan con la plata de millones de argentinos en una colosal transferencia de ingresos a las 20 empresas que concentran el 74% de la producci贸n de bienes. Pero tambi茅n asoma un ant铆doto: la necesidad de un nuevo pacto democr谩tico, de un amor pol铆tico que se transforme, dice Nora Merl铆n en su extraordinario libro 鈥淓l despertar afectivo鈥, en millones de votos contra el regreso de la oscuridad.