June 2, 2021

En el marco de la campaña “Tu solidaridad Rompe el Bloqueo” organizada por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MAS Cuba) y la Unión de Residentes Cubanos en la Argentina (URCA) – y de la que participa activamente la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba – destinada a reunir agujas y jeringas que contribuyan a la vacunación del pueblo cubano, se despacharon de 380.000 jeringas y 359.000 agujas en el aeropvacunbauerto de Ezeiza, para ser cargados en el vuelo de Cubana de Aviación CU361. Por Alberto Mas (Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba-CAPAC).

Ante la paradoja de ser Cuba el único país latinoamericano en desarrollar cinco vacunas contra el Covid-19, y verse dificultada de la provisión de las jeringas y agujas para aplicar las dosis correspondientes a la población, debido esto exclusivamente al bloqueo que los Estados Unidos le aplican desde hace más de 60 años, el MAS Cuba y la URCA lanzaron una campaña nacional de recaudación de fondos que permitiera romper este genocida bloqueo y enviar a la Isla jeringas y agujas para aportar a la vacunación de su población.

Rápidamente la campaña se generalizó, a tal punto que la misma se comenzó a desarrollar en otros países del Continente y Europa.

Nunca como hasta ahora había quedado expuesto ante la sociedad que el bloqueo MATA, y la respuesta fue, y es, contundente, ya que se continuará para efectivizar nuevos envíos, una muestra de la solidaridad del pueblo argentino para con la Revolución Cubana y ese digno pueblo que no se doblega, resiste y contribuye diariamente a construir un mundo mejor, haciendo realidad el pensamiento Martiano de que Patria es Humanidad.

Se suma así un nuevo triunfo contra el bloqueo a Cuba, que seguramente volverá a tener este próximo 23 de junio, un contundente rechazo en la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de los países que sostienen la autodeterminación de los pueblos como principio innegable de convivencia pacífica.

En una reunión virtual realizada el 20 de abril, se lanzó la la campaña de donaciones de elementos sanitarios para apoyar el plan de vacunación en Cuba, donde el bloqueo norteamericano impide obtener a la isla jeringas, agujas y otros instrumentos indispensables para llevar la vacunación a la práctica para sus 11 millones de habitantes.

Cuba tiene previsto vacunar a sus habitantes entre mayo y agosto y para eso necesita la solidaridad de todos.

Al momento de presentar la campaña se sumaron numerosas organizaciones que integran el espacio de solidaridad con Cuba y participó la coordinadora de Misiones Cubanas en Argentina, Claudia Camba.

A tal efecto, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, dijo que “para nosotros y nosotros es muy importante estar en este espacio como movimiento obrero, donde no se piensa a la medicina como una mercancía, servicio o negocio, sino como un derecho”.

En ese marco, el dirigente afirmó: “lo que ATE viene a aportar es una mirada de clase sobre la solidaridad que hay que ejercer en esta campaña, juntando los elementos que hacen falta, pero la tarea política es salir a concientizar a nuestro pueblo del proceso que se vive en Cuba. Soy de la idea de romper esquemas y nos parece importante que la campaña se pueda llevar a cada barrio donde nuestra CTA Autónoma tiene trabajo solidario y social, a cada fábrica y lugar de trabajo con nuestra ATE”.

Giuliani lamentó que actualmente “la agenda mediática nos fija los temas a discutir y la gente no sabe que Cuba tiene cinco vacunas. Por eso creo que no es un problema de dinero sino que la discusión política es llevar esta campaña a cada rincón de Córdoba. Desde ATE y CTA ponemos a disposición nuestros locales sindicales para que todo lo que se vaya a recaudar se junte ahí. Y que la campaña sirva como puntapié para poder discutir sobre la revolución en Cuba porque, como decía el vasco, vamos a ser revolucionarios si hacemos la revolución acá. Cada uno desde su propia militancia aportamos nuestro granito de arena para cambiar esta sociedad”.

Por último, Giuliani citó al escritor Eduardo Galeano. “Él decía que pequeñas personas, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas son capaces de transformar la realidad. Ese es nuestro saludo, nuestro mensaje y entendemos que esta campaña debe ser el inicio para comprender que más allá de los acuerdos entre gobiernos, los acuerdos y solidaridades se deben dar entre los pueblos. Por eso los sindicatos y las organizaciones deben tomar esta tarea porque es integral, no sirve discutir convenios colectivos sino no discutimos la solidaridad con Cuba, o discutir la colonia de vacaciones si no somos capaces de ganarle la conciencia a los trabajadores para superar la individualidad porque esta pelea es colectiva y que si no nos salvamos todas y todos no se salva nadie”.

