Ram√≥n Pedregal Casanova.- A principios del siglo XIX segu√≠a viva la cr√≠tica al imperialismo, que ven√≠a del siglo XVIII, y para muchos era obvio tomar partido contra los genocidas. En su gran historia de las colonizaciones (Condiciones f√≠sicas, sociales y morales de varias colonias europeas en el mundo. 1834), John Howison escribe: ‚ÄúLas bendiciones de la civilizaci√≥n ya casi han exterminado a la poblaci√≥n originaria del continente americano. Por la misma raz√≥n no queda una sola familia de la poblaci√≥n originaria de las islas de las indias Occidentales. √Āfrica del Sur estar√° muy pronto en la misma situaci√≥n y los isle√Īos del Oc√©ano Pac√≠fico disminuyen r√°pidamente en cantidad, por las enfermedades europeas y el despotismo fan√°tico de los misioneros‚ÄĚ.

El nacimiento del racismo. Capítulo El nacimiento del racismo del libro: Exterminad a todos los salvajes. Autor: Sven Lindqvist. Traductor: Carlos Kristensen. Editorial Turner / Armas y Letras.

Colonos protegidos por el 4¬ļ ej√©rcito m√°s poderoso del mundo, asaltan casas de Palestinos para quedarse con ellas. Los colonos, ese 4¬ļ ej√©rcito poderoso, los regidores y administradores de ese conglomerado de funci√≥n imperialista llevan en su historia cientos de miles de muertos, Palestinos y Palestinas, 5, 6, 7 millones de refugiados, todo el Derecho Internacional acus√°ndolos de cr√≠menes de guerra y lesa humanidad, pero no tienen que enfrentar ning√ļn bloqueo, ninguna intervenci√≥n internacional, tan solo resoluciones en contra, comunicados de condena verbal, llamadas hip√≥critas que piden que no roben, no sigan demoliendo, no contin√ļen ocupando territorio, no asesinen, secuestren, hagan desaparecer o encierren en prisiones para toda su vida a ni√Īos, j√≥venes y adultos Palestinos. 73 a√Īos asesinando a la poblaci√≥n Palestina y todas las obligaciones adquiridas mediante el Derecho por los gobiernos del mundo, obligaciones como la intervenci√≥n en defensa del atacado por el recolonizador: a√ļn se esta esperando que alguna potencia se oponga al ente invasor. ¬ŅCu√°ndo va a ocurrir?

Si una sola piedra de todas las que lanzan los Palestinos para defenderse de las bombas y los ametrallamientos sionazis, se estrellase contra la cabeza de Netanyahu, r√°pidamente los grupos de presi√≥n sionazis estar√≠an en las redes sociales y sus medios de prensa, absolutamente mayoritarios, desencadenando una campa√Īa que titular√≠a de terroristas a quienes se defienden. No ha hecho falta que una sola piedra caiga en la cabeza de Netanyahu, a los Palestinos les han dicho terroristas todos los medios dependientes de Israel, son los que se difunden por el mundo, hoy, sin ir m√°s lejos, ponen al mismo nivel los aviones, tanques, ca√Īones, ‚Ķ de los invasores, de esa 4¬™ potencia guerrera mundial, con la fuerza de un pa√≠s sin ej√©rcito que solo cuenta con los proyectiles que sus milicianos son capaces de montar en peque√Īos talleres sin recursos, y, a ellos suman las piedras, ¬Ņson equivalentes?, ¬Ņes lo mismo el invasor que el invadido?, ¬Ņes lo mismo el atacante racista que la v√≠ctima del racismo y el colonialismo?, pues las emisoras de radio, las televisiones, los peri√≥dicos, dan el mismo mensaje: ‚Äúel conflicto ha entrado en una espiral imparable‚ÄĚ, callan el derecho de los pueblos invadidos a su defensa, derecho reconocido en todos los organismos internacionales, y lo callan para normalizar la intimidaci√≥n militar, la invasi√≥n, e imponer la expulsi√≥n de los habitantes del pa√≠s invadido y su asesinato como el nuevo/su derecho internacional, explotar a otros: volvemos al colonialismo. Sven Lindqvist nos dec√≠a en las primera l√≠neas aqu√≠ expuestas: A principios del siglo XIX segu√≠a viva la cr√≠tica al imperialismo, que ven√≠a del siglo XVIII, y para muchos era obvio tomar partido contra los genocidas. La historia del Pueblo Palestino es la Historia de quienes tomaron y toman partido contra los genocidas.

¬ŅRecuerdan que la intenci√≥n de Hitler, del nazismo para ser concluyente, de expansi√≥n hacia el Este y el exterminio y esclavizaci√≥n de los pueblos, era la aplicaci√≥n del colonialismo en los pa√≠ses a dominar?, pues preg√ļntense qui√©nes son los sionistas, esos a los que tanto se ve disfrutar con el exterminio del Pueblo Palestino que llevan a cabo.

La Liga √Ārabe, Amnist√≠a Internacional, la UE, numerosos gobiernos del mundo, excepto ¬Ņcu√°l?, el de la dictadura imperial: EEUU, donde tan solo una congresista ILan Omar ha declarado que los ataques a los Palestinos son ataques terroristas. Numerosos gobiernos han hecho declaraciones contra el ente recolonial por su intento de impedir el acceso a la Mezquita de Al-Aqsa a la poblaci√≥n Palestina, que se ha movilizado en la defensa de su derecho y por las familias de Sheij Yarrah, a las que las tropas mercenarias han intentado sacar de sus casas para entreg√°rselas a sus colonos, nazis como ya se ha dicho, la manifestaci√≥n m√°s clara de la limpieza √©tnica que viene desarrollando el ente israel√≠ desde su creaci√≥n en 1948, y esos dos actos han sido calificados como cr√≠menes de guerra ateni√©ndose al Derecho Internacional.

La crueldad de las fuerzas de ocupación se ha podido ver en multitud de vídeos que han salido por vías que no puede controlar el sionismo, de teléfono en teléfono, mientras los medios de difusión masiva lo ocultan, y si presentan algo lo hacen como si fuese un estado de cosas confuso. Entretanto hay más de treinta asesinados por los sicarios de Israel y han dejado más de 300 heridos en Jerusalén, además de haber incendiado las plazas de los Lugares Santos y haber secuestrado a cientos de Palestinos.

Y mientras bombardean barriadas, edificios, tierras agr√≠colas, un cementerio, ‚Ķ de Gaza causando un n√ļmero incontable de muertos y heridos. Entre los asesinados ayer se contaron 7 ni√Īos, hoy son 9, han derribado edificios y agudizan el espanto y el terror en el enclave que tienen bloqueado, ilegalmente, contra todo Derecho una vez m√°s, un crimen de dimensiones por las que los nazis fueron conocidos como genocidas, desde el 2007 para que no reciba alimentos, ni agua, ni medicinas, para que no pueda contar con la solidaridad de los internacionalistas que poniendo su vida por delante intentan romper el criminal bloqueo.

La Resistencia Palestina se ha puesto en pie y va a defenderse con heroicidad, ya lo ha hecho en estos d√≠as, y toca a los pueblos sumarse a las filas Palestinas y denunciar a los genocidas. ¬ŅQu√© van a hacer los gobiernos que dicen defender el Derecho Internacional?

Ram√≥n Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 d√≠as; Palestina. Cr√≥nicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de g√©nero y Jes√ļs Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Hist√≥rica. Posfacios. Presidente de la Asociaci√≥n Europea de Cooperaci√≥n Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisi√≥n Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.

