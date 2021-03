–

De parte de CGT Fesi Bac March 27, 2021 18 puntos de vista

Esta Junta está marcada, inevitablemente, por las continuadas apariciones del Sr. Genç en la prensa y sus alusiones a Reestructuraciones de costes en BBVA o, como han acuñado la expresión: “Repensar los costes en BBVA”.

CGT ya hemos expuesto a la Alta Dirección –en un principio- y de forma pública, posteriormente, que no es de recibo soltar “globos sonda” en prensa generando inquietud, sin concretar y sin avisar previamente a la RLT. Le recordamos al Presidente las 1.000 oficinas a cerrar que él mismo dijo –y después matizóen prensa cuando era “segundo de FG” y las declaraciones de Onur Genç de finales de enero. CGT no admitiremos reestructuración de costes sin haberse presentado un plan de viabilidad que no conlleve, tras haber acometido todos los recortes posibles en todos los ámbitos “no humanos”, más que en última instancia a la plantilla, y, en todo caso, vía prejubilaciones.

La pandemia ha dejado patente la carencia de plantillas en oficinas, con todos los problemas de atención presencial que se han generado y siguen generándose (p.ej. abrir oficinas de varias personas de plantilla atendidas por una sola persona con el cierre echado). No cabe, en nuestra opinión, ningún recorte de plantilla. Estamos a favor de cierre de oficinas recolocando al personal en oficinas de mayor tamaño, y, por tanto, generando un mejor ambiente laboral al poderse distribuir mejor y más eficientemente el abundante trabajo diario, pero nunca daremos el visto bueno a otras salidas en empresas con beneficios, y menos cuando éstos son ingentes y recurrentes.

Además, CGT BBVA seguimos denunciando, y así también se lo hemos hecho saber en distintas reuniones mantenidas, entre otros asuntos:

Riesgos Psicosociales en BBVA:

Presiones comerciales insostenibles, con buena parte de la plantilla, sobre todo las Fuerzas de Venta, con ataques de ansiedad y bajas por depresión. Sistemas de reporte comercial excesivos y agobiantes (varias veces al día, no permitiendo trabajar adecuadamente).

Siguen las objetivaciones diarias sin tener en cuenta las excepciones de jornadas reducidas. Se incorpora al denominado Plan Mejora a personas que han estado de baja o en excedencias de maternidad/paternidad recientes por baja productividad.

Continúan los rankings/drives de visualización masiva sin consentimiento de las personas interesadas, a pesar de que no está permitido en la Agencia Española de Protección de Datos.

Precisamente, en el año en que se está negociando una más que necesaria Actualización del Plan de Igualdad de 2010, ni dejan a la plantilla elegir sus vacaciones, haciendo el cuadre de las mismas no ya en el ámbito de su centro de trabajo o dependencia, sino que deben cuadrarse entre distintos centros de trabajo.

Recortes del DOR de 2020 y 2021:

¡Menudo pago a la plantilla por todos los esfuerzos realizados!, sobre todo a quienes han puesto en peligro su salud atendiendo presencialmente. Se comunicaron, a modo de ejemplo, los recortes cuatrimestrales de octubre de 2020, al día siguiente de que la plantilla hubiera rellenado (en bastantes casos “adoctrinada”, para que saliera bien) la encuesta de satisfacción del empleado. Mal estilo, más habitual de lo esperado en BBVA.

Déficit de gestión de TyC con la plantilla:

A modo de ejemplo, que FF.VV. cuyos puestos se amortizan sean forzados desde gestión de TyC, impositivamente, a coger el puesto de BBVA Contigo/CSE u otros con jornada partida, conociendo el/la gestor/a de TyC el problema familiar que ocasiona, bajo amenaza de comisión de servicio – incluso de despido en algún casodentro de la Territorial, o, inclusive, a otra Territorial.

Poca o nula información anticipada a la RLT de cambios organizativos y sus repercusiones:

Demasiadas cartas enviadas por CGT sin contestar. Muchas veces, los cambios ocurren, la plantilla nos pregunta y no podemos contestarles al no sernos facilitada la información previamente. La mayoría de ocasiones es objeto de conflicto sindical por la poca claridad y comunicación de cuanto acontece, y, cuando se hace, el mensaje impartido institucionalmente se pervierte al llegar a mandos intermedios: (p.ej. Actuaciones a seguir en zonas con movilidad restringida, con restauración cerrada o con aforo limitado, actuaciones con el temporal Filomena –tener que ir bajo amenaza-, etc.). Determinadas personas Responsables de Zona/ CBC/ departamento, dependiendo de su mejor o peor criterio y sentido común, actúan, a veces, muy desafortunadamente, amparándose en el miedo. Eso no es liderar.

Ventas digitales:

Siguen objetivándose las ventas digitales (cuando, teóricamente, no se puede saber si un cliente contrata desde su terminal el producto que sea, salvo que al cliente presencial se le haga desde la oficina, lo que es práctica habitual). Se penaliza la contratación presencial debiendo “compensar” en el día dicha contratación con contrataciones digitales.

Registro de Jornada:

Estamos en contra de la aplicación del Acuerdo como se hace ahora, negando autorizar las horas extraordinarias, y la plantilla falseando los registros, bien marcando que se come en varias horas para que la prolongación cuente como asuntos personales, bien grabando la jornada oficial independientemente de la jornada real que hacen.

Venta “imaginativa” de Fondos ICO, venta de seguros de decesos durante la pandemia, etc. Mucha de la conflictividad viene generada por dejar hacer a Negocio lo que quiere, en contra de toda ética y, desde luego, sin que importe, ni el equipo ni la clientela.

Caso Cenyt:

No nos olvidamos de las noticias que siguen manchando la reputación de nuestro Banco.

Se están distribuyendo en estos días los Boletines para delegar la asistencia a la Junta y sabéis que, para quienes tengan menos de 500 acciones, se puede sacar el boletín para delegar por la aplicación correspondiente. Por todo lo expuesto anteriormente, CGT pedimos que DELEGUÉIS el mayor número de acciones posible en nuestro Sindicato, es la fórmula más eficaz para que oigan vuestra/nuestra voz.

También te pedimos que no participes del engaño masivo que se hace a la clientela pidiéndoles la delegación en blanco para dársela luego al Consejo. No podemos participar de la absurda e ilegal presión de insinuar siquiera que, si no se delega al Consejo, no hay regalo. Los “puntos” se dan por ayudar al cliente al ejercicio de su derecho al voto, no por delegar a nadie. Recuerda también que, con 500 acciones, tienes derecho al regalo (este año donación a una ONG) independientemente de en quien delegues tu voto.

Da la mayor fuerza posible a nuestra voz en la Junta y tómate la pequeña molestia de hacernos llegar la Delegación de Acciones para que sea posible. Firma, por favor, el BOLETÍN DELEGACIÓN DE ASISTENCIA a favor de ANTONIO FRAGUA PERUCHA (si necesitas su DNI, pídenoslo a cgtbbva.estatal@cgtbbva.net) y envíanoslo por valija interna a BBVA, Código Valija 04039 Sección Sindical CGT Madrid, o dáselo a cualquiera de nuestras personas delegadas.

Marzo de 2021