Esta Junta est谩 marcada por el ERE sufrido en BBVA y que acabar谩 este 31 de marzo.

CGT NO ADMITIMOS ninguna reestructuraci贸n de costes sin haberse presentado un plan de viabilidad que no conlleve, tras haber acometido todos los recortes posibles en todos los 谩mbitos 鈥渘o humanos鈥, m谩s que en 煤ltima instancia a la plantilla, y, en todo caso, v铆a prejubilaciones.

MANTENEMOS, y as铆 lo hemos defendido en la Audiencia Nacional -SOMOS EL 脷NICO SINDICATO que present贸 DEMANDA POR IMPUGNACI脫N DEL ERE y que, tras haber sido desestimada, HEMOS RECURRIDO AL TRIBUNAL SUPREMO- que no exist铆a causa econ贸mica, ni exist铆a causa productiva y que s贸lo se reduc铆a a un cambio organizativo y de jornada laboral que la Legislaci贸n ordinaria y nuestro Convenio Colectivo impide hacer unilateralmente por la empresa. Los informes contradictorios presentados por toda la representaci贸n Sindical presente en la Mesa de 鈥淣egociaci贸n鈥 del ERE (incluidos los de los firmantes) fueron contrarios 鈥揷omo el nuestroal Informe T茅cnico presentado por el Banco, con cifras retorcidas aprovechando la pandemia y una digitalizaci贸n ficticia, que, en muchos casos, realiza el propio personal de la oficina a la clientela con el terminal de 茅sta.

MANTENEMOS que, si se ha apuntado mucha gente al ERE, es PORQUE CASI NADIE AGUANTA TRABAJAR EN BBVA actualmente, sobre todo, en la Red de oficinas. No s贸lo se han apuntado personas cercanas a la jubilaci贸n anticipada, con hijos mayores y con poco endeudamiento. Se han apuntado personas j贸venes que, o bien viven con sus padres, o son familias j贸venes con dos sueldos y renuncian a uno de ellos PORQUE NO HAY QUIEN AGUANTE TRABAJAR AQU脥, por m谩s que el Banco utilice un sistema propio de medici贸n de Riesgos psicosociales que, curiosamente, siempre da mediciones de que los centros de trabajo en BBVA son poco menos que balnearios y somos la MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR.

DENUNCIAMOS:

QUE BBVA HAYA HECHO UN DESPIDO COLECTIVO DE 3.000 PERSONAS para: REPARTIR miles de MM 鈧 A LOS FONDOS DE INVERSI脫N ACCIONISTAS MAYORITARIOS y para: SUBIRSE EL SUELDO EL SR. TORRES HASTA 7,8 MM 鈧 Y EL SR. GEN脟 HASTA 6,8 MM 鈧 y, de nuevo, autorizarse en Junta de Accionistas una subida de hasta el 200 % de sus incalificables remuneraciones. INSACIABLE SU CODICIA.

(Por cierto, el salario medio de la Plantilla de BBVA en 2021 NO ES DE 73.000 鈧, como han filtrado a los medios de comunicaci贸n afines al Banco, salvo que en esa media est茅n SUS SALARIOS, Sr. Torres).

Que PERSONAS SE HAYAN TENIDO QUE DESPEDIR O QUE SU VIDA FAMILIAR SE HAYA IDO AL GARETE POR TRASLADOS FORZOSOS AL AMPARO DEL ERE, ya sea a CSE de la propia provincia o por movilidad geogr谩fica fuera de la misma.

LA FALTA DE PREVISI脫N en demasiados aspectos (Caja Postal, CX, UNNIM, Convenio Especial鈥) de un Banco que aglutina otros muchos y que ha motivado que se haya seguido negociando tras la firma del ERE en las distintas Comisiones de Seguimiento por los firmantes exclusivamente.

LA SITUACI脫N QUE ESTAMOS SUFRIENDO EN LA RED DE OFICINAS, CON AGRESIONES VERBALES Y F脥SICAS y el abandono de esa clientela que quieren incrementar en 3,6 millones de captaciones a la que 驴c贸mo se va a atender? 驴c贸mo se va a dar cumplimiento a la solicitud del Gobierno de atenci贸n presencial a las personas mayores en la banca? Porque, presencialmente, con la reducci贸n de oficinas y personal de las mismas, vemos absolutamente inviable siquiera atender a la clientela actual. Si, antes del ERE, faltaba plantilla para atender a la clientela aun con CITA PREVIA, despu茅s de 3.000 despidos, d铆gannos c贸mo lo van a hacer sin que nuestra plantilla actual no est茅 continuamente dopada con Lexatin, Trankimazin, Lorazepam, etc. Bonita manera de cuidar a un SERVICIO ESENCIAL.

Que LAS POCAS PERSONAS AL FRENTE DE LOS PUESTOS DE CAJA, 鈥 a veces la 煤nica disponibles en muchos kms. a la redonda con horario reducido, salvo en 630 oficinas desde el 15 de febrero deben, adem谩s, cuadrar los cajeros autom谩ticos de las oficinas del entorno que ya no prestan servicio de caja.

El efecto del ERE supondr谩/ya supone la contrataci贸n de personas temporales a trav茅s de Randstad para sustituir las personas fijas que han sido despedidas por el mismo, con todos los parabienes de la judicatura.

PRESIONES COMERCIALES EXACERBADAS: Siguen los y las 鈥淢anagers鈥 atizando como si no hubiera un ma帽ana, con innumerables reportes de lo que se ha hecho varias veces durante la jornada, obviando la FALTA DE PLANTILLA, como CGT ven铆amos denunciando antes del ERE. No s贸lo FALTA PLANTILLA en la Red, que es lo m谩s evidente: Grandes Centros, aun con menos recorte, siguen con el mismo o m谩s trabajo para menos personas. Siguen las objetivaciones diarias sin tener en cuenta las excepciones de jornadas reducidas.

REGISTRO DE JORNADA: Hemos interpuesto Conflicto Colectivo el pasado 26 de enero, cuyo juicio se celebrar谩, previsiblemente, el 16 de marzo de 2022. Estamos en contra de la aplicaci贸n del Acuerdo como se hace ahora, negando autorizar las horas extraordinarias, y la plantilla falseando los registros, bien marcando que se come en varias horas para que la prolongaci贸n cuente como asuntos personales, bien grabando la jornada oficial independientemente de la jornada real que hacen.

SITUACI脫N DEL CASO CENYT: Noticias de que citan a testificar a personal de la sucursal donde ten铆a las cuentas鈥 Villarejo, nueva demora de 6 meses del procedimiento鈥 Tiene raz贸n, Sr. Torres, es cansino鈥 que BBVA siga arrastrando su reputaci贸n.

Se est谩n distribuyendo en estos d铆as los Boletines para delegar la asistencia a la Junta y sab茅is que, para quienes tengan menos de 500 acciones, se puede sacar el bolet铆n para delegar por la aplicaci贸n correspondiente. Por todo lo expuesto anteriormente, CGT pedimos que DELEGU脡IS el mayor n煤mero de acciones posible en nuestro Sindicato, es la f贸rmula m谩s eficaz para que oigan vuestra/nuestra voz.

Tambi茅n te pedimos que no participes del enga帽o masivo que se hace a la clientela pidi茅ndoles la delegaci贸n en blanco para d谩rsela luego al Consejo. No podemos participar de la absurda e ilegal presi贸n de delegar al Consejo, 鈥減or los puntos鈥. Los 鈥減untos鈥 se dan por ayudar al cliente al ejercicio de su derecho al voto, no por delegar a nadie. Recuerda tambi茅n que, tienes derecho este a帽o, de nuevo, a una donaci贸n a una ONG independientemente de en quien delegues tu voto.

Da la mayor fuerza posible a nuestra voz en la Junta y t贸mate la peque帽a molestia de hacernos llegar la Delegaci贸n de Acciones para que sea posible. Firma, por favor, el BOLET脥N DELEGACI脫N DE ASISTENCIA a favor de ANTONIO FRAGUA PERUCHA (si necesitas su DNI para votar en la web/app, p铆denoslo: cgtbbva.estatal@cgtbbva.net), rellenando los otros campos con 鈥淪EG脷N ESTIME OPORTUNO EN CADA PUNTO DEL ORDEN DEL D脥A鈥 y env铆anoslo por valija interna a CGT BBVA, C贸digo Valija 04039 Secci贸n Sindical CGT Madrid, o d谩selo a cualquiera de nuestras personas delegadas.