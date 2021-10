–

El pasado 25 de septiembre despedimos a Jimena Alonso con un homenaje en el Cementerio Civil de Madrid y despu茅s con una celebraci贸n en la que Alda, Viviana, Alvar y Fern谩n recrearon un acto festivo, porque 鈥渁s铆 le hubiera gustado a nuestra madre鈥, juntando a la gente querida, haci茅ndonos sentir a gusto y alegres como si ella siguiera a nuestro lado.

Conocimos a Jimena all谩 por 1973-1974 cuando 茅ramos estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid y ella era profesora de 谩rabe en la Facultad de Filosof铆a y Letras. Nosotras comenz谩bamos nuestra andadura pol铆tica con el compromiso que cualquier militancia revolucionaria significaba en la dictadura, emprendiendo a la vez el camino en un feminismo en el que todo estaba por hacer. Y ah铆 estaba Jimena, apasionada, radical, valiente, mostrando una gran coherencia en su forma de interpretar las ra铆ces de la opresi贸n de las mujeres y en las formas de luchar contra ella, defensora de la autonom铆a del movimiento y con un pensamiento profundo y combativo del que nosotras, dobles militantes, nos alimentamos y aprendimos.

Jimena es un referente del feminismo, fue lo que se llama pionera del feminismo reciente y representa buena parte de la historia del feminismo. De padres republicanos vinculados a la Instituci贸n Libre de Ense帽anza, tuvo la suerte de contar con una madre que supo transmitirle desde muy joven las conquistas que beneficiaron a todas las mujeres en la Segunda Rep煤blica en contraste con lo que supon铆a la dictadura.

En 1973, cuando Jimena llevaba varios a帽os participando en las luchas colectivas de los PNNs, (profesores no numerarios) y en la lucha por los derechos de las mujeres, fue elegida presidenta de la Asociaci贸n de Mujeres Universitarias (AEMU). M谩s tarde, en 1976, junto con otras mujeres j贸venes de la Asociaci贸n cre贸 el Frente de Liberaci贸n de la Mujer (FLM), grupo que se define como antipatriarcal, anticapitalista y socialista.

Sirva como muestra del feminismo que impulsaba Jimena su preocupaci贸n por las condiciones del empleo de las mujeres, no en vano el FLM siempre apoy贸 activamente la lucha de las trabajadoras de la empresa textil Induyco en huelga o a las de la F谩brica de Moneda y Timbre, entre otras.

No queremos reivindicar la figura de Jimena s贸lo por su importancia en aquellos a帽os, sino tambi茅n por su inter茅s y conexi贸n con el feminismo de ahora, al que acompa帽贸 en las movilizaciones y en las huelgas feministas, donde la encontramos.

Y para reivindicar ese hilo, nos detenemos en el texto que el Frente sac贸 criticando la Constituci贸n, esa que dio paso al r茅gimen del 78. En 茅l estaba la cr铆tica a las condiciones de empleo de las mujeres, tan presente siempre en las preocupaciones de Jimena; la cr铆tica radical a la familia tradicional y la propuesta de abolirla, y tambi茅n la defensa de 鈥渓as relaciones libres de pareja, vida comunal y de relaciones homosexuales鈥.

Un feminismo que clamaba por una sexualidad libre: 鈥渆l libre goce de nuestra sexualidad y libre disposici贸n de nuestro cuerpo鈥. Una idea de la sexualidad sin atisbos moralizadores, que llev贸 a Jimena a defender hoy las sexualidades e identidades diversas. Por supuesto, tambi茅n la reivindicaci贸n de la educaci贸n laica, el derecho al aborto y muchas otras reivindicaciones y, c贸mo no, el rechazo a la monarqu铆a que conectaba con su republicanismo.

Rechazaba la Constituci贸n porque consagraba el sistema de econom铆a de mercado. Un anticapitalismo que siempre marc贸 el pensamiento y propuesta de Jimena y la enfrentaba con el feminismo liberal de ayer y de hoy.

Tambi茅n porque institucionalizaba leyes antiterroristas que le aplicaron a ella luego y ampararon la impunidad de las torturas que sufri贸. Por eso, cuando la detuvieron, salimos muchas a la calle exigiendo su libertad y la derogaci贸n de la ley antiterrorista. Del mismo modo que ella hac铆a tambi茅n hoy contra la ley mordaza.

Y su rechazo ven铆a tambi茅n por algo que siempre defendi贸 Jimena: el reconocimiento del derecho a la autodeterminaci贸n de los pueblos.

El feminismo de Jimena era el que se enlazaba con otras causas y luchas sociales, obreras, y universitarias, o recientemente en la reivindicaci贸n de la memoria hist贸rica. Jimena defendi贸 entonces a las mujeres a las que no se hab铆a aplicado la ley de Amnist铆a y denunci贸 las condiciones inhumanas en las c谩rceles1/.

Ella, que nunca renunci贸 a sus ideas y las defend铆a con vehemencia, impuls贸 la creaci贸n en 1978 de la primera Librer铆a de Mujeres en Madrid como un proyecto colectivo, unitario, un proyecto para todas sin que estuviera vinculado a ninguna corriente del feminismo. Fue un lugar de encuentro, un espacio abierto desde el que transmit铆a su amor por los libros, la palabra y el conocimiento, que tambi茅n nos sirvi贸 en m谩s de una ocasi贸n para organizar las revueltas m谩s insospechadas. En el escrito que Jimena facilit贸 para Lugares de memoria feminista de Madrid (2017), recordaba con particular emoci贸n el acto con Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hern谩ndez, o 鈥渓a secci贸n atendida con m谩s cari帽o, la de los cuentos infantiles con visi贸n feminista鈥.

En los testimonios de Jimena, tanto en el que figura en Memorias para hacer camino (2016) como en otras grabaciones que Mavi Lorente realiz贸 como parte fundamental de recuperaci贸n de la memoria del feminismo impulsada por el grupo Candelas Feministas, todas las mujeres del movimiento feminista de la 茅poca que menciona Jimena est谩n tratadas con sumo respeto y cari帽o.

El mismo esp铆ritu unitario que tuvo la creaci贸n de la Librer铆a la llev贸 a poner en marcha, junto con Fini Rubio (tambi茅n del FLM) la Colecci贸n Tribuna Feminista de la Editorial Debate. Dec铆an: 鈥渘uestra militancia en unas siglas no indica que prevalecer谩n sobre otras. No queremos ser portavoces de un grupo, sino que nos interesa todo lo que resalte la condici贸n de la mujer. Los grupos no son m谩s que diferentes formas de lucha con una finalidad com煤n: reivindicar a la mujer en su situaci贸n actual鈥 Hay que seguir luchando por encontrar soluciones al problema y la colecci贸n no es m谩s que una parcela m谩s de esa lucha鈥. As铆, de la mano de esta colecci贸n pudimos acercarnos a t铆tulos como La mujer discriminada: biolog铆a y sociedad de Ann Oakley, La mujer ignorada por la historia de Sheila Rowbotham, o Vindicaci贸n de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, entre muchos otros.

Su detenci贸n, tortura y encarcelamiento en 1981 y posterior cumplimiento de cuatro a帽os de condena en 1983 hizo que Jimena cambiara de vida a su salida de la c谩rcel y se alejara de Madrid, pero nunca de su compromiso con el feminismo y las luchas sociales. En los 煤ltimos a帽os antes de la pandemia asisti贸 a numerosos actos, en alguno de los cuales particip贸 dando testimonio de su lucha y su experiencia.

El feminismo de Jimena era de los que se articulaban con otras causas, como lo hizo en la lucha de los PNN, en la lucha ecologista, y m谩s recientemente tambi茅n en la de la recuperaci贸n de la memoria hist贸rica en el Valle del Ti茅tar, donde viv铆a y muri贸 a los 84 a帽os.

Pero no queremos reivindicar a Jimena s贸lo como una figura importante, que lo fue, en aquellos a帽os, porque el feminismo que Jimena impuls贸 sigue teniendo un gran inter茅s y conexi贸n con el feminismo de ahora. Jimena era consciente y estaba orgullosa de la conquista de derechos y las mejoras logradas, aunque quedara mucho por hacer, por el movimiento feminista para la vida de las mujeres, tanto en el Estado espa帽ol como en Europa y los Estados Unidos. 鈥淓sos derechos no los ha regalado nadie, ha habido que lucharlos palmo a palmo, consiguiendo que las mujeres j贸venes puedan ser ahora m谩s felices y libres que en 茅pocas pasadas鈥.

En nuestro recuerdo Jimena Alonso ser谩 siempre la persona s贸lida, valiente, combativa y solidaria que en muchas ocasiones nos sirvi贸 de ejemplo, gu铆a y referente en nuestra lucha feminista, a la que respet谩bamos, apreci谩bamos, y a la que siempre nos gustaba encontrar y escuchar.

Que la tierra te sea leve, compa帽era. Estar谩s con nosotras siempre.

Referencias

Lugares de memoria feminista de Madrid, Candelas Feministas, 2017

Memorias para hacer camino, de Julia Varela, Pilar Parra, Alejandra Val, Ediciones Morata, 2016.

Notas

1/ Entrevista de Lucia Vicente a Jimena Alonso, Combate, 301 (17/03/1982) Accesible en https://cdn.vientosur.info/MaterialesLCR/pdf/combate_301-17_de_marzo_de_1983.pdf, pagina 11.

