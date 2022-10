–

A luta das mulheres no Irã contra um regime teocrático repressivo não pode ser separada da luta das mulheres curdas contra o autoritarismo apoiado pela OTAN na Turquia e o extremismo ISIS no Iraque e na Síria. Uma revolta liderada por mulheres contra a discriminação sistêmica de gênero e o regime teocrático repressivo no Irã está entrando em sua quarta semana após o início das manifestações em resposta ao assassinato de Jina Amini, uma mulher curda de 22 anos de idade, pela “polícia de moralidade” iraniana.

O slogan icônico do movimento de protesto – “jin, jiyan, azadi” ou “mulher, vida, liberdade” – está enraizado em mais de 40 anos de luta das mulheres curdas contra o autoritarismo apoiado pela OTAN na Turquia e o extremismo ISIS no Iraque e na Síria. As mulheres curdas no Irã, as primeiras a utilizá-lo em protestos iniciais, têm uma história igualmente poderosa de resistência à intervenção estrangeira, regimes repressivos e fundamentalistas religiosos.

Esta história foi apagada das principais narrativas em torno dos protestos – mas é essencial para entender como a revolta se encaixa em uma história mais longa de lutas revolucionárias na região. “Jin, jiyan, azadi” tem origem no movimento de resistência curdo na Turquia. Ela reflete o papel único das mulheres no Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) e grupos inspirados por suas idéias.

A história da luta das mulheres no PKK

As mulheres estiveram presentes na luta do movimento desde o início, embora em pequeno número. Sakine Cansiz, a única co-fundadora do PKK, trouxe uma proposta para a formação de unidades femininas ao congresso de fundação do grupo em 1978, inspirada em exemplos de outros movimentos socialistas. A primeira comandante de combate feminina do PKK assumiu o comando de uma unidade mista em Eruh apenas semanas após os primeiros ataques armados do grupo lá, em 1984.

À medida que a guerra no Curdistão se intensificou e mais mulheres se juntaram às forças guerrilheiras, elas enfrentaram a mesma contradição que as mulheres dos movimentos revolucionários encontraram ao longo da história. O conflito criou oportunidades para que as mulheres desafiassem as normas sociais conservadoras e escapassem da opressão em casa. No entanto, ainda se esperava que elas subordinassem suas preocupações à causa nacional, e seus camaradas homens freqüentemente tinham as mesmas atitudes patriarcais que prevaleciam em suas comunidades.

Em resposta, durante os anos mais duros do conflito armado com o Estado turco, as mulheres do PKK começaram a travar outra batalha: uma luta ideológica interna sobre a questão da libertação da mulher.

Em 1993, elas organizaram as primeiras unidades de guerrilha exclusivamente femininas, predecessoras das forças YJA-STAR que lutaram em grandes batalhas contra o ISIS no Iraque e na Síria e formaram o projeto das Unidades de Defesa das Mulheres Curdas da Síria (YPJ). Com base nessa experiência, em 1995, o 5º Congresso do PKK emitiu uma decisão apelando para a criação de estruturas femininas mais autônomas nas esferas política, cultural e econômica.

Mudanças teóricas ocorreram paralelamente a estes desenvolvimentos práticos. Abdullah Ocalan, o fundador e líder do PKK, começou a argumentar que a opressão da mulher é a base de todas as outras formas de opressão – e por isso a sociedade não pode ser livre se as mulheres não forem livres.

No Dia Internacional da Mulher em 1998, foi apresentada a “Ideologia da Libertação da Mulher”. Este esboço dos princípios que as mulheres devem respeitar na luta pela liberdade enfatizou a necessidade de total autonomia e auto-organização: as mulheres tinham que se libertar não apenas dos papéis sociais tradicionais e da mentalidade que as justificava, mas da dependência total dos homens.

Como essas mudanças ocorreram, os líderes masculinos no PKK questionaram a necessidade de estruturas autônomas das mulheres e tentaram dobrá-las de volta para uma cadeia de comando dominada pelos homens. No entanto, as mulheres haviam acumulado um grau suficientemente alto de poder político e organizacional para protestar com sucesso contra esses esforços e preservar sua autonomia.

Com sua reestruturação no início dos anos 2000, o PKK tornou-se o único movimento político curdo a fazer da libertação da mulher uma prioridade de igual importância para a causa nacional. Suas teorias rapidamente se transformaram em política legal pró-curda e sociedade civil curda na Turquia e mais além. Foi por volta dessa época que “jin, jiyan, azadi” surgiu como um slogan, usado pelas mulheres curdas resistindo à violência estatal contra seu povo e à violência masculina contra as mulheres em suas comunidades. Ela condensou um legado de luta e inovação revolucionária em três palavras poderosas.

A luta contra o ISIS

Em 2012, quando os curdos sírios estabeleceram um governo autônomo, estas idéias sobre a libertação da mulher e como ela deveria ser alcançada estavam no centro de seu projeto. O YPJ lutou contra o ISIS na linha de frente, enquanto organizações autônomas de mulheres em todas as áreas de governança e sociedade assumiram atitudes patriarcais arraigadas, violência, discriminação e outras ameaças que as mulheres enfrentavam em suas famílias e comunidades.

Como mais território foi liberado do ISIS, as mulheres de outras comunidades da Síria aderiram. Hoje, as mulheres árabes, sírio-assírias, yezidi e armênias não só participam ativamente das instituições femininas da Administração Autônoma, mas também têm suas próprias organizações para atender às necessidades específicas das mulheres de suas comunidades.

A luta comum contra o terrorismo ISIS e a ocupação turca e a experiência comum da opressão patriarcal uniram as mulheres através de linhas étnicas e religiosas – realçando o potencial universalista das teorias do movimento curdo de mulheres.

Não é coincidência que as mulheres curdas iranianas se identifiquem com este slogan. Elas têm uma tradição de décadas de resistência própria, informando seu papel de liderança no movimento de protesto em andamento.

As mulheres eram politicamente ativas na República do Curdistão, que foi estabelecida em Mahabad em 1946 e é amplamente considerada como tendo sido o primeiro estado curdo no Oriente Médio antes de ser esmagada pelo regime do Xá.

No final dos anos 70 e início dos anos 80, as mulheres nas regiões curdas do Irã participaram da luta para derrubar a monarquia apoiada pelos EUA – e depois resistiram ao estabelecimento de uma República Islâmica de direita e repressiva em seu lugar. Muitos pegaram em armas: o partido socialista curdo Komala tinha unidades de peshmerga só de mulheres.

Sua luta pela liberdade não foi restringida por fronteiras nacionais. As mulheres curdas do Irã se juntaram à luta contra o ISIS como membros de diferentes grupos curdos, incluindo as Unidades de Defesa das Mulheres (YPJ) na Síria. Viyan Peyman, uma comandante da YPJ famosa pela música que escreveu e gravou enquanto lutava em Kobane sitiada, era originalmente da cidade curda iraniana de Maku.

“Jin, jiyan, azadi” e sentimento revolucionário no Irã

No Irã, a Rede de Direitos Humanos do Curdistão documentou as prisões politicamente motivadas de mais de 30 mulheres curdas somente entre março de 2020 e março de 2021, incluindo ativistas de direitos humanos, ambientalistas, manifestantes e membros de grupos curdos da oposição. A prisioneira política curda mais antiga, Zeynab Jalalian, é uma mulher curda.

O significado das idéias e dos símbolos pode mudar conforme elas atravessam as fronteiras e as causas. Mas para as mulheres iranianas de hoje nas ruas, “jin, jiyan, azadi” é um sentimento tão revolucionário quanto o foi para as mulheres curdas que o desenvolveram e difundiram. Tanto no Irã quanto no Curdistão, as mulheres estão liderando movimentos de massa de formas sem precedentes, e a insistência das mulheres na liberdade da violência masculina e estatal está no centro de uma luta pela liberdade de toda uma sociedade.

Para as mulheres da região, estes paralelos são claros. As mulheres do nordeste da Síria enfrentaram constantes ameaças de bombardeios turcos e ataques com drones para organizar uma marcha de massa em Qamishlo em solidariedade com as mulheres do Irã. Presas políticas feministas curdas na Turquia cortaram seus cabelos e expressaram apoio à revolta em suas defesas judiciais.

No entanto, internacionalmente, a grande mídia, políticos, marcas e celebridades dividem as revoluções destas mulheres, apagando as raízes curdas deste slogan e a luta que ele representa. É comum ver “mulher, vida, liberdade” escrito em inglês ou “zan, zendegi, azadi” escrito em farsi sem nenhuma menção às palavras curdas originais. Os líderes ocidentais que orgulhosamente dizem “mulher, vida, liberdade” para oferecer apoio oportunista às mulheres no Irã criminalizaram o movimento do qual “jin, jiyan, azadi” se originou e fornecem à Turquia as armas que ela usa para atingir essas mulheres.

A solidariedade genuína com a resistência das mulheres exige que lembremos que “jin, jiyan, azadi” não é um hashtag ou uma tendência. É uma filosofia política que representa inúmeras mulheres de todas as camadas sociais na vanguarda da luta por um Oriente Médio democrático, pacífico e pluralista, livre de todas as formas de opressão e exploração.

Para apoiar estas mulheres, é essencial estar com todas elas contra todas as ameaças que enfrentam – e não permitir que suas lutas contra diferentes manifestações de patriarcado, imperialismo, repressão e guerra sejam divididas, mercantilizadas ou descontextualizadas.

