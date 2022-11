–

De parte de Kurdistan America Latina November 8, 2022 195 puntos de vista

Ayten Dersim, integrante de la coordinaci贸n del PAJK (Partido de la Libertad de las Mujeres en el Kurdist谩n), realiz贸 una profunda evaluaci贸n sobre la lucha de las mujeres, analiz贸 la importancia del concepto de libertad y asever贸 que redoblar la lucha es inevitable.

鈥淎tr谩s quedan milenios de lucha por la libertad鈥

En un art铆culo publicado en la web del PJAK, Dersim se refiri贸 a la lucha por la libertad y para derrotar al patriarcado: 鈥淟a libertad es el alma y la fuente de vida de todos los seres vivos y del universo. Por supuesto, la libertad es el objetivo indispensable de la vida para los pueblos colonizados, las mujeres y los desheredados. Con la colonizaci贸n de las mujeres y la esclavizaci贸n de los pueblos, la lucha por la libertad tambi茅n entr贸 en el orden del d铆a. Porque antes hab铆a una sociedad matrilineal, en la que la vida giraba en torno a la mujer. En esa 茅poca, la libertad era una parte natural de la vida, por lo que tampoco exist铆a el concepto de libertad鈥.

鈥淐uando la cultura matrilineal empez贸 a perderse 鈥揳greg贸-, las mujeres, a lo largo de la historia, han tratado de encontrar y recuperar lo que se perdi贸. Es una b煤squeda interminable de milenios de luchas por la libertad. Desde el momento en que comenz贸 la dominaci贸n, la historia de los pueblos tambi茅n se reescribi贸 y se apropi贸 en beneficio de los gobernantes. Por lo tanto, la historia se considera al mismo tiempo que los gobernantes. Pero hay milenios de historia que la preceden鈥.

鈥淟a historia no s贸lo est谩 escrita, est谩 viva鈥

Dersim tambi茅n se refiri贸 al l铆der kurdo Abdullah 脰calan, encarcelado desde 199 en Turqu铆a: 鈥淩锚ber Apo dijo: 鈥榊o escribo la historia no escrita, es la historia de los pueblos y las mujeres鈥. Ahora estamos luchando por volver a nuestro pasado y desenterrar lo que deber铆a permanecer oculto, escribir lo que no se ha escrito, para conseguir la libertad que merecemos y reescribir la historia. Como he mencionado al principio, esta lucha nunca se ha detenido; siempre ha habido una marcha ininterrumpida por la libertad de las mujeres y los pueblos鈥.

鈥淧ero la debilidad en la organizaci贸n, la debilidad en el liderazgo y, sobre todo, la debilidad en no mirar lo suficiente nuestra propia historia no escrita, desde una perspectiva hol铆stica basada en el nuevo paradigma apo铆sta, pueden jugar un papel de retraso y distracci贸n para llevarnos al desenlace 鈥搑eflexion贸-. Por supuesto, se pueden citar muchas m谩s razones. Pero como movimiento por la libertad y las mujeres, somos las defensoras de la gran historia de la libertad, la historia de la resistencia; reivindicamos el legado de todas las resistencias y luchas por la libertad. Llevamos este legado no escrito al presente y al futuro. La historia no s贸lo est谩 escrita, est谩 viva, se vive, es hoy鈥.

鈥淪e trata de la resistencia y la victoria鈥

La representante del PJAK asegur贸 que, 鈥渃omo movimiento por la libertad, hemos hecho enormes progresos y hemos pasado por encrucijadas muy dif铆ciles en nuestro viaje revolucionario que lleva 50 a帽os. Pero hoy, como en el pasado, se trata de la resistencia y la victoria. Est谩 clar铆simo: esta lucha es la lucha por la existencia de los pueblos negados y despreciados, es la lucha de las mujeres鈥.

鈥淓n nuestro medio siglo de lucha, la historia ha sido testigo de miles de resistencias 茅picas y grandes sacrificios 鈥搃ndic贸 Dersim-. Las pioneras de esta lucha por la libertad ten铆an claros sus ideales y objetivos. Eran conscientes de que pagar铆an un alto precio si se propon铆an crear conciencia y difundir la confianza en s铆 mismas. Al principio, dijeron: 鈥楨ste pueblo existe y existir谩. Caminar por la senda de esta verdad ya significa dignidad y libertad鈥. Sab铆an que ser luchadores por la libertad significa enfrentarse a todas las dificultades, superar los obst谩culos y afilar la propia convicci贸n como un cuchillo afilado en cada oportunidad. Esta m谩xima es la filosof铆a de vida que ense帽a R锚ber Apo a este movimiento. Es un movimiento que ha sido la esperanza de las mujeres y los pueblos durante medio siglo鈥.

鈥淪omos las hijas del fuego y del sol鈥

鈥淪omos las hijas del fuego y del sol 鈥搑emarc贸 Dersim-. Todas nuestras fuerzas vienen del fuego y del sol, y son ellos los que nos conectan con el amor sagrado de la libertad. Hemos reforzado nuestra supervivencia en Oriente Medio y en el Kurdist谩n con nuestras referencias del pasado, y nuestra lucha no se detendr谩 hasta que recuperemos nuestra existencia robada por los dioses enmascarados de hoy鈥.

La integrante del PJAK estim贸: 鈥淔uimos, somos y seremos, resistiendo y luchando. Lo que hemos logrado ser谩 un espejo de lo que lograremos, y los que son conscientes saben que como guerrilleras de la libertad, estamos entre las que matan a la muerte con su auto-sacrificio, que crean una perspectiva de c贸mo vivir y c贸mo luchar, y c贸mo seguir los pasos de las compa帽eras que dijeron: 鈥楿na vida vivida debe ser libre o no debe ser鈥欌.

鈥淪ara y R没ken han mostrado la realidad de las mujeres libres鈥

Para Dersim, 鈥渆n la dial茅ctica del movimiento por la libertad, nuestras compa帽eras nos muestran nuestra voluntad y nuestra perspectiva de resistencia en cada fase con sus acciones. Con esta voluntad, nuestras compa帽eras Sara y R没ken, llenas de amor por la humanidad, se han convertido en pioneras, que han escrito la historia de la libertad. En Mersin, donde el enemigo nunca las hubiera esperado, mostraron con su acci贸n la realidad de las mujeres que han sido educadas por la filosof铆a de la libertad鈥.

鈥淓s necesario comprender la acci贸n y la trayectoria de nuestras camaradas Sara y R没ken, y el legado que han dejado 鈥搒e帽al贸-. Estas compa帽eras han mostrado, una vez m谩s, la realidad del movimiento de las mujeres libres, la integralidad de la acci贸n de las mujeres que se han dado sentido a s铆 mismas, y han dado un golpe a la pol铆tica de guerra especial del enemigo鈥.

Dersim escribi贸: 鈥淎 trav茅s de Sara y R没ken, hemos visto una vez m谩s que nuestra historia de libertad, nuestras ra铆ces y nuestra historia de lucha nos han sostenido durante milenios y nos llevar谩n al 茅xito con la mentalidad y la acci贸n correctas鈥.

鈥淣uestras compa帽eras R没ken y Sara son el resultado de los valores creados por el movimiento de mujeres libres 鈥搈anifest贸-. Hace 30 a帽os se construy贸 un ej茅rcito de mujeres y se desarroll贸 un partido de mujeres, y su paradigma y perspectiva de la vida han dado pasos firmes hacia adelante y han creado libertad y socialidad鈥.

鈥淐onstruyendo el Confederalismo de Mujeres Mundial鈥

Dersim afirm贸 que en la actualidad, la consigna 鈥淛in Jiyan Azad卯鈥 (Mujer, Vida, Libertad), que se gira en Rojhilat (Kurdist谩n iran铆), y ya se extendi贸 por todo Ir谩n, 鈥渆s una filosof铆a, que es una segunda naturaleza para las mujeres libres que est谩n dispuestas a sacrificar sus vidas para no dar un paso atr谩s en su papel de liderazgo. Ola tras ola, esta filosof铆a se convertir谩 en la utop铆a de la libertad de las mujeres en todo el mundo y crear谩 el confederalismo femenino mundial鈥.

Por 煤ltimo, Dersim reflexion贸: 鈥淗ay un dicho que dice: 鈥楥uando la noche es m谩s profunda, el d铆a est谩 m谩s cerca鈥. Teniendo en cuenta el proceso que estamos viviendo, el amanecer est谩 ahora m谩s cerca y se requieren m谩s esfuerzos y sacrificios que nunca. Nuestro objetivo intelectual y operativo m谩s importante debe ser la lucha por la libertad f铆sica de R锚ber Apo y la uni贸n en torno a la guerrilla. Llamamos a fortalecer las filas de la lucha y a arrojar juntos al fascismo al basurero de la historia鈥.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>