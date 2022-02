–

Mientras que est谩 llegando el D铆a Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, quiero presentarles tres conceptos fundamentales en torno a los cuales las mujeres kurdas desarrollamos Jineoloj卯, nuestro esfuerzo te贸rico y pr谩ctico colectivo para crear una 鈥渃iencia de las mujeres y la vida鈥. Se dice heb没n, que en kurdo significa 鈥渆xistencia鈥; zaneb没n, que significa 鈥減roducir conocimiento鈥, y xweb没n, que significa 鈥渟er una misma鈥. Estos tres conceptos construyen la forma y el camino de trabajar en y para Jineoloj卯.

Jineoloj卯 es el pensamiento cr铆tico de las mujeres kurdas sobre su propia experiencia de lucha, que es una continuaci贸n de la 鈥渢eor铆a de la ruptura鈥 desarrollada en 1996, y de la 鈥淚deolog铆a de la Liberaci贸n de la Mujer鈥, teorizada en 1998 por el Movimiento de Mujeres Kurdas.

Como ya saben, las mujeres han participado activamente en todos los 谩mbitos de la lucha kurda por la libertad, desde el primer d铆a de la fundaci贸n del PKK, en 1978, empezando con la participaci贸n en la lucha armada y las rebeld铆as populares. El proceso de incorporaci贸n de las mujeres a la lucha nacional por la 鈥渓iberaci贸n鈥 pronto llev贸 a las mujeres a preguntarse 鈥溌縬u茅 significa la liberaci贸n?鈥.

En las primeras d茅cadas de la lucha kurda, al igual que otros movimientos nacionales de este periodo, la comprensi贸n de la libertad o, en la definici贸n correcta, la 鈥渓iberaci贸n nacional鈥, ten铆a referencias como identidad, lengua, cultura, etc. Lo com煤n era el an谩lisis de colonialismo, las luchas nacionales eran para independizarse como naci贸n. Es decir, la formulaci贸n de la libertad era nacional, pero no era social. S贸lo se abordaba esta cuesti贸n mediante un an谩lisis de la lucha de clases, que segu铆a siendo abstracto. A su vez, no se mencionaba la liberaci贸n de g茅nero, ni siquiera en un sentido abstracto. Sin embargo, la comunidad kurda de la que surgi贸 el PKK, y que quer铆a liberarse, era una sociedad que trataba a las mujeres como cosas que los hombres pod铆an intercambiar entre s铆, con sus reglas feudales y patriarcales. En otras palabras, la cuesti贸n de la libertad se reduc铆a a un contenido estrecho, centrado en el poder, patriarcal y determinado por los hombres, como 鈥渆stablecer un Estado-naci贸n propio e independiente鈥. Sin duda, las mujeres quer铆an la libertad como naci贸n, pero tambi茅n comprendieron que quer铆an algo m谩s, ya que los conflictos de g茅nero surgieron en su vida guerrillera en las monta帽as y en los espacios de la lucha en general.

Por lo tanto, para Jineoloj卯 es muy importante la pregunta con la cual empez贸 este camino: 鈥溌縌u茅 es la libertad?鈥 y, en particular, 鈥溌縞贸mo se liberan las mujeres?鈥. O tambi茅n: 鈥溌縞贸mo garantizar la liberaci贸n de g茅nero en una sociedad?鈥, 鈥溌縞贸mo la sociedad llega a ser libre?鈥. Quiero decir, Jineoloj卯 no surgi贸 como una curiosidad te贸rica sino como una necesidad que las propias mujeres kurdas expresan para seguir participando en la lucha, y que la lucha garantice una sociedad democr谩tica y comunal.

Estas preguntas siguen siendo las que nos hacemos hoy. Creemos que todav铆a no hemos respondido a estas preguntas, tampoco creemos que es f谩cil responderlas, pero estamos buscando esas respuestas. Por eso, para m铆, Jineoloj卯 es 鈥渦na b煤squeda para volver a dar sentido al concepto de libertad desde la perspectiva de las mujeres; no se trata de definir y cerrar/cuadrar el concepto de libertad鈥. Por eso, Jineoloj卯 sigue siendo una 鈥減ropuesta鈥 que estamos discutiendo y desarrollando con todas las mujeres que est谩n en la lucha, particularmente con las mujeres del sur global, con quienes sentimos mucha cercan铆a y sinton铆a. Creemos que ser mujer es una realidad que puede destruir todas las identidades 茅tnicas, lenguas, religiones, naciones y fronteras, y crear una mirada com煤n hacia la vida (cuando decimos 鈥渕ujeres鈥 no significa que estemos ignorando otras identidades que no encajan en la 鈥渋dentidad mujer鈥, pero est谩n en misma lucha con nosotrxs contra el patriarcado).

Heb没n

En Jineoloj卯, principalmente reflexionamos sobre nuestra existencia como mujeres, y consideramos que no somos s贸lo objetos que sufren la violencia y represi贸n machista, sino que a largo de la historia tambi茅n nos convertimos en sujetos que reproducimos el sistema patriarcal junto con los hombres -creo que 茅sta es una de las cosas m谩s radicales que hace Jineoloj卯, la autocr铆tica de la identidad femenina-. Seg煤n Jineoloj卯, para reencontrar nuestro origen de ser femenina necesitamos una autocr铆tica de nuestra propia existencia, pr谩ctica, formas de pensar y sentir, e incluso de nuestra sexualidad y forma de mirar. Y este cuestionamiento permanente debe llevarse a cabo tanto colectiva como individualmente.

Zaneb没n

En segundo lugar, Jineoloj卯 se centra en criticar el enfoque positivista y androc茅ntrico de las ciencias sociales, y prev茅 una alteraci贸n de todas sus 谩reas para crear nuevas formas de producci贸n de conocimiento, redefinir la sociedad y revelar la sabidur铆a comunitaria de las mujeres, que est谩 reprimido por la hegemon铆a del patriarcado, pero sigue siendo la sabidur铆a que organiza y reproduce la vida.

Por ello, Jineoloj卯 trabaja en muchos subtemas como la sociolog铆a, la historia, la econom铆a, la filosof铆a, la 茅tica, la est茅tica, el arte, la cultura, el derecho y la ecolog铆a, previendo la reinterpretaci贸n de las ciencias sociales La metodolog铆a b谩sica que adquiere es eliminar la distinci贸n sujeto-objeto dominada por la ciencia positivista, e interpretar los fen贸menos sociales desde un punto de vista femenino.

Jineoloj卯 se nutre de muchas fuentes: los relatos de las diosas mitol贸gicas, la historia de las luchas de las mujeres, la historia de los movimientos feministas, la existencia y la resistencia de las mujeres en las luchas mixtas, la experiencia de las mujeres guerrilleras y el conocimiento de la vida de las mujeres que luchan en la vida cotidiana鈥 Investiga, sistematiza, escribe, y trasmite estos conocimientos en las sociedades para que sean conocimientos comunes y sean los que organicen la vida contra el patriarcado. Una vez que miramos hacia estas fuentes, vemos que como mujeres estamos resistiendo colectivamente durante miles a帽os, aunque la historia convencional capitalista no habla de nosotras.

Xweb没n

Jineoloj卯 promueve la idea de autoorganizarse, para que las mujeres seamos nosotras mismas. Mediante la autoorganizaci贸n (que, en kurdo, nombramos la organizaci贸n original) las mujeres pueden redescubrir, en primer lugar, las relaciones entre ellas, en segundo lugar, con la naturaleza y, finalmente, con la sociedad. As铆, podemos volver y revivir nuestras relaciones originales entre nosotras y con la naturaleza. Y podemos recuperar la posici贸n que hemos perdido en la vida social. En estos espacios aut贸nomos, como mujeres, podemos liberar nuestra creatividad, nuestros sue帽os y, sobre todo, nuestras emociones.

Nosotras, las mujeres de Kurdist谩n, hemos dado estos pasos poco a poco, cada 8 de marzo, hemos decido crear un nuevo espacio aut贸nomo para nosotrxs y para las mujeres del mundo. As铆 contamos, desde comunas, congresos, partidos, unidades de autodefensa, academias, cooperativas, el contrato social y la confederaci贸n hasta canal de radio, televisi贸n, peri贸dico, centro cultural y m谩s, s贸lo por y para las mujeres.

FUENTE: Azize Aslan / Desinformémonos

