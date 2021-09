–

La Jineoloj卯, que se basa en los estudios de la mujer, fue a帽adida al plan de estudios de las escuelas secundarias para el a帽o acad茅mico 2021-2022 por el Comit茅 de Educaci贸n y Formaci贸n de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES).

El objetivo de la Jineoloj卯, o ciencia de las mujeres, es descubrir la verdad hist贸rica de las mujeres y permitir que 茅stas recuperen sus roles sociales, perdidos por la mentalidad patriarcal.

La ciencia, la religi贸n y la historia fueron impactadas por la modernidad capitalista y utilizadas para arruinar a las mujeres. Planearon que las mujeres fueran esclavas de los hombres. Colocaron al var贸n en el centro del conflicto de las mujeres. Les ense帽aron a los hombres que una verdadera mujer es una herramienta. As铆 es como la modernidad capitalista deterior贸 el concepto de feminidad.

El 12 de septiembre comenz贸 el nuevo curso escolar en el noreste de Siria. El Comit茅 de Educaci贸n y Formaci贸n de la AANES, incorpor贸 varias reformas curriculares sobre Jineoloj卯 y las incluy贸 en el plan de estudios del curso 2021-2022 para los y las estudiantes de secundaria.

La ciencia de la mujer ya era materia de ense帽anza en a帽os anteriores. Sin embargo, la asignatura se suspendi贸 porque se revis贸 el contenido de los materiales did谩cticos. Este a帽o escolar, la Jineoloj卯 se ha vuelto a incluir en el plan de estudios del und茅cimo grado. Las lecciones se imparten en kurdo y 谩rabe.

El contenido de las lecciones trata de las formas de resolver los problemas sociales y, en particular, las cuestiones espec铆ficas de las mujeres. El libro de texto de Jineoloj卯 abarca temas como el patriarcado y el sexismo social. Seg煤n el Comit茅 de Educaci贸n, la Jineoloj卯 se impartir谩 tambi茅n en el duod茅cimo grado el pr贸ximo a帽o.

Nupel Ehmed, especialista en Jineoloj卯 de la Academia M谩rtir Egid Cilo, explic贸 que 鈥渘o es un estudio cient铆fico que s贸lo investigue a las mujeres. Re煤ne a ambos g茅neros y trata de liberarlos del concepto de servidumbre. Tambi茅n establece una base adecuada para debatir la existencia鈥.

鈥淟a ciencia de la mujer abarca la ciencia, la vida y la sociedad de las mujeres, as铆 como una vida com煤n y libre. La modernidad democr谩tica tambi茅n ha considerado la ciencia de las mujeres como una ciencia destinada a salvar a las mujeres y sus vidas del sexismo鈥, puntualiz贸 Ehmed.

Para dictar Jineoloj卯, los y las profesoras se forman en academias especializadas para transmitir correctamente la informaci贸n y mejorar la educaci贸n.

Henaa El Semran, destacando la importancia de la Jineoloj卯, declar贸: 鈥淎dquirimos informaci贸n muy detallada de la Academia M谩rtir Cilo. Nos esforzamos por transmitir esta informaci贸n a los estudiantes de la manera m谩s precisa posible. La ciencia de las mujeres est谩 a la vanguardia de los materiales did谩cticos鈥.

La Jineoloj卯 como ciencia de las mujeres critica la concepci贸n elitista, patriarcal y positivista de la investigaci贸n y la ense帽anza. Este pensamiento radical desarrolla conocimientos y m茅todos para investigar y superar las formas de conocimiento y las dominaciones patriarcales, estatales y capitalistas, con el objetivo de la revoluci贸n de las mujeres por una sociedad libre.

La primera vez que Abdullah 脰calan escribi贸 sobre la Jineoloj卯 fue en 2008 en la parte de sus defensas, bajo el nombre 鈥淪ociolog铆a de la Libertad鈥: 鈥淢ientras la esencia de la mujer permanezca en la oscuridad, no es posible aclarar la esencia de la sociedad. (鈥) Si no se resuelve la historia de la colonizaci贸n de la mujer -incluyendo su colonizaci贸n econ贸mica, social, pol铆tica y mental- no ser谩 posible el esclarecimiento de todas las dem谩s cuestiones de la historia y de todos los aspectos de las sociedades actuales鈥.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

