–

De parte de CGT Fesi Bac April 10, 2021 84 puntos de vista

Despu茅s del monumental enga帽o al que nos ha sometido JLL en los 煤ltimos meses, haci茅ndonos creer que todos los esfuerzos que est谩bamos haciendo la plantilla, iban encaminados a una definitiva integraci贸n y consolidaci贸n de Valoraciones dentro del grupo empresarial, ahora nos encontramos con que nos niega determinada documentaci贸n sobre la operaci贸n societaria en curso, que resulta fundamental para la RLT. No obstante, esperamos ver atendida nuestra solicitud sobre la documentaci贸n solicitada a la mayor brevedad, ya que de lo contrario nos veremos obligados a reclamarla judicialmente.

Por si eso no fuera suficiente, se nos est谩 impidiendo mantener los contactos adecuados y necesarios con los nuevos propietarios. Toda la plantilla fue testigo de la solicitud de reuni贸n realizada por el responsable de esta Secci贸n Sindical el pasado martes d铆a 23 en el transcurso de una reuni贸n por Teams, donde la directora general se comprometi贸 a facilitar dicho contacto. Pues bien, solo despu茅s de haber reclamado reiteradamente al Director de RR.HH. de JLL a lo largo de la semana pasada que se nos facilitara dicha interlocuci贸n, ayer recibimos la llamada de los nuevos propietarios de nuestra Empresa, seis d铆as despu茅s de haberlo solicitado y a un d铆a laborable del traslado a las nuevas oficinas.

De la larga conversaci贸n telef贸nica mantenida con ellos, se desprende que desconocen muchas de nuestras condiciones laborales y sus particularidades, poniendo en riesgo su cumplimiento y que a su vez puede generar conflictos que ser铆an perfectamente evitables. Adem谩s, todav铆a no sabemos donde tenemos que ir a trabajar el pr贸ximo lunes y bajo qu茅 circunstancias. Nos comentan los nuevos propietarios, que no pueden dirigirse a nosotros hasta el d铆a 1 de abril, fecha en que previsiblemente ya estar谩 formalizada la operaci贸n de compraventa. Esto, que suena m谩s a una milonga de JLL que a otra cosa, nos est谩 impidiendo mantener las reuniones necesarias para una tranquila y ordenada transici贸n, que garantice una puesta en marcha adecuada el d铆a 5 en las nuevas oficinas. Esta situaci贸n se habr铆a evitado perfectamente, si JLL hubiera dado cumplimiento a la Ley, sobre lo que ya estamos cursando la denuncia correspondiente.

Nos parece lamentable este comportamiento por parte de JLL, obviando a la RLT en un asunto y en un escenario tan importantes como los actuales, teniendo en cuenta adem谩s, que tenemos noticia de que ya se han mantenido contactos y/o reuniones entre AT Valor y los responsables de departamento. Es por ello, que esta vulneraci贸n de los derechos de informaci贸n, y por tanto de la Libertad Sindical, no puede quedar sin respuesta.

Por otro lado, y no menos importante, queremos informaros, que realizadas las consultas pertinentes, nos confirman desde RR.HH. de JLL, que durante el proceso de negociaci贸n con AT Valor, no se ha alcanzado ning煤n compromiso de mantenimiento del empleo, y nos remiten a tratar ese asunto con los nuevos propietarios. Este dato es significativo, porque demuestra lo poco que le preocupa a JLL este colectivo de trabajadorxs, pese a habernos tratado de convencer de todo lo contrario. En este aspecto, conviene recordar, que cuando se produjo la venta de nuestra Empresa de BNP a JLL, se adquiri贸 ese compromiso con un l铆mite temporal, pero al menos, era algo. Adem谩s, aquella transici贸n fue ejemplar, puesto que se llev贸 a cabo con los medios adecuados, en un espacio de tiempo suficiente y contando con esta RLT.

Os seguiremos informando.