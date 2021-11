–

De parte de La Haine November 12, 2021 21 puntos de vista

Adherente declarada del modelo de partido leninista. Dean convers贸 con la profesora Alla Ivanchikova sobre las razones por las que deber铆amos desempolvar nuestro ejemplar de 驴Qu茅 Hacer? para enfrentar los desaf铆os del siglo XXI, y por qu茅 el partido de masas sigue siendo nuestra mejor apuesta para el cambio pol铆tico radical.

Algunos sectores de la izquierda advierten contra el regreso a Lenin. 驴Crees que el pensamiento leninista tiene algo para ofrecer a la izquierda contempor谩nea? 驴Qu茅 es hoy el 芦leninismo禄?

Soy esc茅ptica de cualquiera que advierta contra el regreso de Lenin. Sin Lenin no tenemos forma de abordar los problemas m谩s apremiantes de nuestro tiempo: el cambio clim谩tico, la desigualdad econ贸mica extrema, el imperialismo y la globalizaci贸n. Hoy, m谩s que nunca, la 煤nica l铆nea pol铆tica que tiene sentido es la dibujada por el nombre de Lenin: a favor o en contra de la organizaci贸n, la revoluci贸n y la dictadura proletaria, es decir, el partido, la toma del Estado y el uso que el pueblo hace del Estado para abolir las condiciones de opresi贸n.

A finales de la d茅cada de 1980, el marxismo pas贸 de moda entre los llamados intelectuales de izquierda. Esto tampoco fue un accidente: fue la forma en que la derrota de la Uni贸n Sovi茅tica y las luchas de la clase trabajadora en el norte global se manifestaron en la academia. Fredric Jameson ten铆a raz贸n cuando asoci贸 la posmodernidad con el capitalismo tard铆o.

La extrema desigualdad que se ha afianzado en los EEUU, el Reino Unido, Rusia y partes de la UE (por no mencionar al Sur global) ha dado una nueva vida al marxismo. Su an谩lisis de la desigualdad que necesariamente produce el capitalismo ahora es ampliamente reconocido, incluso en los principales peri贸dicos y revistas, como sentido com煤n. Y algunos 芦progresistas禄 siempre se han sentido atra铆dos por la cr铆tica de la alienaci贸n de Marx. Pero este nuevo Marx aceptable es a menudo un marxismo desanimado y liberal, un marxismo sin Estado y sin revoluci贸n. Para esto necesitamos a Lenin.

El pensamiento leninista tiene una dimensi贸n de principios y de t谩ctica. El principio es la necesidad del control de la clase trabajadora sobre la sociedad, la producci贸n y la reproducci贸n. Lo interesante de este principio es c贸mo Lenin se da cuenta de que siempre es una cuesti贸n de organizaci贸n. Esto se conecta, entonces, a las t谩cticas: encontrar las mejores formas de alcanzar o lograr el principio en un contexto espec铆fico. A Lenin siempre le preocupan los detalles, 芦un an谩lisis objetivo de la situaci贸n禄 o el balance concreto de fuerzas.

El pensamiento de Lenin puede periodizarse en torno a la formaci贸n del partido, el avance de la revoluci贸n y la construcci贸n del Estado. En cada fase, Lenin se centra en la organizaci贸n: c贸mo organizar el partido, los pasos organizativos involucrados en la lucha revolucionaria, las estructuras organizativas que diferenciar谩n el Estado obrero del Estado de la burgues铆a.

Lenin vivi贸 y escribi贸 en tiempos de crisis sin precedentes: la primera revoluci贸n rusa de 1905-07, que casi derrib贸 la monarqu铆a, la primera guerra mundial鈥 驴Lenin nos ayuda a pensar m谩s claramente los tiempos de crisis?

En un breve art铆culo de 1914, Lenin escribe que toda crisis pol铆tica, cualquiera sea su resultado, es 煤til porque saca a relucir cosas que permanec铆an ocultas, pone de relieve las fuerzas que act煤an en pol铆tica, desenmascara el enga帽o y el autoenga帽o, las frases y ficciones, y proporciona una brillante demostraci贸n de 芦c贸mo son las cosas禄 meti茅ndolas, por as铆 decirlo, en la cabeza.

Podemos usar esto como un m茅todo para pensar en crisis: 驴qu茅 aparece m谩s claramente que antes? 驴Qu茅 nos dice esta nueva claridad sobre las estructuras que la produjeron? 驴C贸mo se conduce la nueva verdad a casa? Una crisis es una crisis para el sistema o estructura de la cual surge; expone su debilidad, rompiendo la ilusi贸n ideol贸gica que da forma al sentido de lo que es posible y lo que no.

Y, una vez m谩s, la organizaci贸n: una organizaci贸n bien estructurada, lo suficientemente flexible como para adaptarse a las circunstancias cambiantes y lo suficientemente disciplinada para mantener la coherencia de prop贸sito, es necesaria para convertir una crisis en una oportunidad.

Para muchos lectores, Lenin es mejor conocido como el te贸rico detr谩s de Imperialismo, fase superior del capitalismo (1916). Ah铆 se encuentra su c茅lebre formulaci贸n de que el imperialismo era la etapa final o 芦superior禄 del capitalismo, la era del capitalismo como sistema mundial. Ahora que los comentaristas sugieren que el capitalismo puede estar haciendo la transici贸n hacia 芦algo peor禄, 驴c贸mo deber铆amos leer Imperialismo en 2021? 驴Ha mutado el imperialismo de manera consonante o disonante con la 芦ortodoxia禄 leninista? 驴Necesitamos nuevas herramientas conceptuales?

El 芦monopolio禄 y el 芦capital bancario禄 a煤n gobiernan el mundo, pero incluso las inyecciones diarias de liquidez de billones de d贸lares no pueden sostener el crecimiento en este momento. 驴Estamos todav铆a en la etapa superior del capitalismo, avanzando poco a poco? 驴Ha entrado 鈥搊 esta por entrar鈥 el capitalismo en una nueva etapa?

El lenguaje de la 芦etapa superior禄 hace que parezca que Lenin ten铆a una concepci贸n bastante lineal de la historia, una en la que el socialismo se sigue necesariamente del capitalismo, como si se tratara de una trayectoria hist贸rica determinada. Sin embargo, el enfoque de Lenin sobre la revoluci贸n en Rusia no sigui贸 esta trayectoria. No estaba de acuerdo con los mencheviques en que Rusia necesitaba desarrollar el capitalismo bajo una democracia parlamentaria burguesa y solo despu茅s de que el capitalismo se desarrollara completamente ser铆a el momento oportuno para la revoluci贸n proletaria. En otras palabras, no era dogm谩tico sobre las etapas. Tambi茅n creo que no debemos ser dogm谩ticos sobre las etapas. La historia no es lineal. Las peores formas suceden a formas 芦mejores禄, como lo deja en claro la contrarrevoluci贸n neoliberal de los noventa.

As铆 que hoy necesitamos leer el imperialismo prestando atenci贸n a las desigualdades interconectadas de la econom铆a global. Hay din谩micas pret茅ritas 鈥揷omo el saqueo de los recursos naturales de los pa铆ses perif茅ricos鈥 que antes se orientaban 芦hacia afuera禄 y ahora se apuntan hacia adentro: el imperialismo contempor谩neo se basa, por ejemplo, en producir endeudamiento tanto en el pa铆s como en el extranjero. Del mismo modo, la explotaci贸n de las materias primas se acompa帽a de la dataficaci贸n de la vida y el 芦big data禄.

Como usted se帽ala, Lenin teoriz贸 el imperialismo como una intensificaci贸n de la concentraci贸n de capital, los monopolios y la oligarqu铆a financiera. Las complejas redes de hoy en d铆a 鈥揹igital, de comunicaci贸n e de informaci贸n鈥 amplifican estas tendencias hacia la desigualdad, ya que resultan en distribuciones a煤n m谩s extremas del poder (por ejemplo, piense en el n煤mero de seguidores en Twitter: los que est谩n en la cima tienen m谩s de cien millones de seguidores; la mayor铆a de las personas tiene alrededor de doscientos). Lo que quiero decir con esto es que las tendencias 芦neofeudales禄 actuales son una continuaci贸n y una 芦reflexivizaci贸n禄 del imperialismo bajo las condiciones de lo que he llamado 芦capitalismo comunicativo禄.

Para seguir con nuestro ejemplo: la estructura de redes sociales demuestra por qu茅 el capitalismo contempor谩neo tiende hacia el neofeudalismo. Las redes resultan en distribuciones de poder que socavan la igualdad e intensifican la jerarqu铆a 鈥搗alga la paradoja鈥 mediante la inclusi贸n y la participaci贸n democr谩tica. La jerarqu铆a es una caracter铆stica inmanente de las redes caracterizadas por la libre elecci贸n, el crecimiento y el apego preferencial (lo que explica por qu茅 los mercados producen monopolios). No es una imposici贸n externa. Es una propiedad emergente de las redes.

Al mismo tiempo, las pr谩cticas de capitalismo comunicativo asociadas con la democracia, como la libertad de expresi贸n y el debate, se concentran y se separan en redes afectivas donde la pol铆tica se reduce a la indignaci贸n diaria. Liberado de las cadenas democr谩ticas pero pretendiendo legitimidad democr谩tica, el Estado se refina como un instrumento de fuerza coercitiva, de vigilancia y de control, un medio para mantener el orden en medio de la expropiaci贸n, el despojo y la fragmentaci贸n en curso.

La cr铆tica de Badiou a Lenin y a la forma partido leninista es que este 煤ltimo no logr贸 orquestar la extinci贸n del Estado proletario. La democracia popular con la que Lenin hab铆a so帽ado nunca lleg贸, y la idea de centralizaci贸n fracas贸 cuando el partido, efectivamente, se convirti贸 en el aparato del Estado. En otras palabras, Lenin es reconocido como un mero te贸rico de la toma del Estado.

Este tipo de cr铆ticas son muy extra帽as. Es como culpar a las personas que aspiran a la victoria de no haber evitado una derrota futura. La tarea de Lenin antes de morir era construir el Estado proletario, no orquestar su desaparici贸n. Su objetivo inicial no era la democracia socialista sino la dictadura del proletariado, que es la forma de la democracia proletaria. Esta democracia siempre iba a implicar la exclusi贸n forzada de los opresores y explotadores del pueblo. La pol铆tica es un campo sin garant铆as. Siempre habr谩 potenciales imprevistos. Entonces, en general, no creo que sean cr铆ticas de buena fe.

Sin embargo, Lenin se preocup贸 de sobremanera por los detalles de la construcci贸n de un gobierno de clase trabajadora. Y esto en un contexto de tratar de sacar al pa铆s de la guerra imperialista, luchar contra la guerra civil en curso con invasiones de varios otros pa铆ses y reconstruir la econom铆a despu茅s de que las guerras la devastaron por completo. Su enfoque destac贸 la necesidad de control, la contabilidad y los informes para la producci贸n, distribuci贸n y planificaci贸n. Esta es una operaci贸n enorme por la cual la gente aprende a producir y administrar y, por lo tanto, asumir las funciones del Estado. En mi opini贸n, estos siguen siendo los temas centrales del autogobierno revolucionario: 驴c贸mo exactamente vamos a hacer las cosas?

Lars Lih dijo una vez que el valor cultural bolchevique que result贸 m谩s extra帽o para los estadounidenses era la importancia incomparable de la unidad frente a los enemigos. Los estadounidenses carec铆an, seg煤n Lih, de la capacidad instintiva de cerrar filas contra un enemigo conocido. 驴Existen impedimentos 芦culturales禄 para la reconstrucci贸n de los poderosos partidos comunistas en los EEUU (o en el mundo brit谩nico e 芦imperialista禄 en general)?

Durante mucho tiempo, los EEUU han estado dominados por varios tipos de individualismos: el individuo protestante de la fe religiosa como una cuesti贸n del alma del individuo; el legalismo liberal de los derechos b谩sicos que se atribuyen a los individuos; el individualismo de la frontera (que debe ser reconocido como una premisa del genocidio); el individualismo del capitalista que se levant贸 por s铆 mismo y del empresario que lo hizo todo por s铆 mismo; el individualismo del artista con su propia voz creativa 煤nica鈥 debo agregar que mi elecci贸n de pronombres masculinos aqu铆 es deliberada. El individualismo estadounidense ha sido, digamos, est煤pidamente y profundamente machista, ya que borra el hecho de que cada mujer sabe que las personas se unen con otras personas.

Entonces, el primer problema es el culto al individuo. Y ya sabes, algunos que se consideran izquierdistas en realidad no han abandonado este culto: enfatizan que todos deber铆an hablar por s铆 mismos; que nadie debe representar a otra persona. Estos individuos, entonces, son impedimentos culturales primarios para una colectividad pol铆tica disciplinada del tipo constitutivo de los partidos comunistas.

Hay, por supuesto, excepciones cruciales: algunas comunidades de inmigrantes, algunas comunidades de minor铆as racializadas, algunas comunidades religiosas. Y tambi茅n ha habido en los EEUU una amplia gama de organizaciones c铆vicas y patri贸ticas. En su mayor parte han sido presentados como no pol铆ticos. Reconociendo que, de hecho, afirman que el poder de la colectividad puede ayudar a desmantelar el culto al individualismo.

En la d茅cada de 1980, frente al surgimiento del neoliberalismo y la derrota de la clase trabajadora, varios partidos de izquierda europeos pensaron que ser铆a una buena idea dar m谩s espacio a los valores individuales. Uno de los recursos te贸ricos para este cambio fue ‘Hegemon铆a y estrategia socialista’ de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Su idea central era alejarse de la centralidad de la clase y enfatizar la necesidad de construir formaciones hegem贸nicas vinculando varias luchas de identidad. Representaron en teor铆a lo que el neoliberalismo estaba promulgando en la pr谩ctica. De hecho, el eslogan era el mismo: la sociedad no existe.

Lo que la izquierda deber铆a haber hecho fue duplicar la necesidad de solidaridad en un momento en que la clase trabajadora estaba bajo ataque. Particularmente en los EEUU, ha sido dif铆cil reconstruir la sensaci贸n de que la lucha pol铆tica requiere solidaridad. La gente se ha mostrado reacia a reconocer c贸mo el capitalismo comunicativo nos empuja hacia la expresi贸n individual ineficaz. Se presume que la identidad es la base de la pol铆tica, no parte del campo de la contestaci贸n. Y entre algunas porciones de la izquierda en l铆nea y en algunos c铆rculos activistas, existe un escepticismo hacia la disciplina que ofrece un partido organizado, como si la autoexpresi贸n individual fuera m谩s importante para la eficacia pol铆tica que las organizaciones fuertes y unidas. Por supuesto, hay y ha habido excepciones importantes. Los Panteras Negras son admirados por todos por su disciplina.

Para no parecer pesimista, debemos tener en cuenta que esta imagen triste ha cambiado desde el movimiento Occupy. Incluso con las derrotas de Corbyn y Sanders, la pol铆tica socialista en el Reino Unido y EEUU se ha revitalizado. Y esta revitalizaci贸n ha tra铆do consigo una nueva apreciaci贸n por el hecho de que la clase trabajadora es multinacional, multigeneracional, de g茅nero y que la lucha por la justicia econ贸mica, es decir, contra el capitalismo y por el socialismo es m谩s necesario ahora en una era de cambio clim谩tico y pandemia global que nunca antes.

La escritura de Lenin tiene un sentido o tono de urgencia que es inusual, quiz谩s 煤nico. Esa urgencia podr铆a designar algo as铆 como una 芦temporalidad revolucionaria禄, quiz谩s similar al concepto de Walter Benjamin de tiempo-ahora (Jetzteit) en el presente revolucionario. 驴C贸mo funciona la temporalidad en los textos de Lenin? Si asumimos que los textos son intervenciones urgentes, 驴qu茅 m茅todos de lectura nos permiten destilar aplicaciones pol铆ticas pr谩cticas para nuestra coyuntura actual?

Creo que Lenin ofrece lo que yo llamo la 芦temporalidad del partido禄. Combina una ruptura en el presente, la respuesta al pasado y el futuro proyectado. El partido anticipa la revoluci贸n, materializando la creencia de que la revoluci贸n es posible no como un desbordamiento de las posibilidades actuales, sino como un efecto de la negaci贸n de algunas trayectorias y el forzamiento de otras. Mi idea aqu铆 se basa en la noci贸n de Jean-Pierre Dupuy de 芦tiempo proyectado禄 y el 茅nfasis de Georg Luk谩cs en la 芦actualidad de la revoluci贸n禄.

Dupuy introduce el 芦tiempo proyectado禄 como un nombre para la 芦coordinaci贸n por medio del futuro禄, es decir, como un t茅rmino para una metaf铆sica temporal en la que 芦el futuro determina de manera contraf谩ctica el pasado, que a su vez lo determina causalmente. El futuro es fijo, pero su necesidad existe solo en retrospectiva禄. Desde la perspectiva del futuro, lo que lo llev贸 a ser necesario. No podr铆a haber sido de otra manera porque todo lo que sucedi贸 lo llev贸 a ello.

Antes de que ocurra un evento, hay posibilidades, opciones. Despu茅s de que algo sucede, parece inevitable, destinado. El tiempo proyectado supone una inevitabilidad futura, estableciendo esta inevitabilidad como el punto fijo desde el cual decidir sobre las acciones presentes. La anticipaci贸n tiene efectos pr谩cticos.

Cuando pasamos a la revoluci贸n, surge la pregunta inmediata: 驴de qui茅n es la anticipaci贸n? 驴Qu茅 conlleva el futuro proyectado? Para que el futuro proyectado tenga efectos de coordinaci贸n, para generar los procesos que lo conducir谩n, debe ser llevado por una colectividad, alg煤n tipo de instituci贸n u organismo. En la pol铆tica, particularmente en la pol铆tica revolucionaria de izquierda, este organismo ha sido el partido, una organizaci贸n pol铆tica movilizada por medio del futuro.

Considere a los bolcheviques. En el partido, el materialismo hist贸rico no es un relato del pasado. Es una relaci贸n con un futuro espec铆fico, uno donde 芦la revoluci贸n ya est谩 en su agenda禄. Como Georg Luk谩cs insiste en un estudio cl谩sico, Lenin convirti贸 la realidad de la revoluci贸n en el punto desde el cual se evaluaron todas las preguntas y se consideraron todas las acciones. El hecho del enfoque de la revoluci贸n atraves贸 m煤ltiples tendencias, los m煤ltiples conflictos de grupos e individuos dentro de las masas y el fatalismo econ贸mico que contribuye a la propia respuesta del capitalismo a las crisis.

El futuro seguro de la revoluci贸n permiti贸 al partido de Lenin elegir, decidir. Los bolcheviques no estaban solos al anticipar la revoluci贸n. Varios partidos de izquierda y tendencias en toda Europa y Rusia pensaban que la revoluci贸n era inminente. La contribuci贸n de Lenin consisti贸 en comprender los efectos de coordinaci贸n de la revoluci贸n, la forma en que su anticipaci贸n estableci贸 las tareas que deb铆an hacerse. Para los bolcheviques, el hecho de la revoluci贸n opera como una fuerza de negaci贸n en el presente que impulsa las pr谩cticas necesarias para la revoluci贸n. A trav茅s del partido, la revoluci贸n produce sus revolucionarios.

En el partido (y ahora me refiero al partido en su sentido m谩s amplio y formal), la anticipaci贸n de cierto futuro acompa帽a a otras dos temporalidades: la moment谩nea y la retroactiva. Designo 芦moment谩neas禄 aquellas interrupciones a las cuales el partido responde como si fueran las acciones de las personas como su sujeto.

En la historia del marxismo, vemos tales respuestas a la Comuna de Par铆s, a las huelgas y manifestaciones masivas, a las multitudes de mujeres que se amotinan. Las multitudes hacen lo inesperado, incluso lo imposible, interrumpiendo lo dado e instalando una brecha en el presente. El partido responde a las multitudes, leyendo el desorden que causan como el efecto del sujeto, el pueblo revolucionario, el proletarizado, el oprimido (en La teor铆a del sujeto, Badiou describe esto como subjetivaci贸n). La ruptura de la multitud se determina retroactivamente como un efecto de la gente como su causa. El pueblo revolucionario dividido fue el sujeto del evento disruptivo. El evento no fue solo algo aqu铆 y ahora; fue parte del proceso subjetivo de las personas (para usar los t茅rminos de Badiou).

En 1920, hace cien a帽os, Lenin se reuni贸 con Clara Zetkin; en su famoso ensayo, recuerda su conversaci贸n sobre el empoderamiento y el socialismo de las mujeres. Ese mismo a帽o, dirigi茅ndose a las mujeres en el D铆a Internacional de la Mujer, Lenin dijo que la lucha por la igualdad de las mujeres ser谩 芦una lucha larga禄 que terminar谩 con el triunfo del comunismo. 驴Crees que el pensamiento leninista puede ofrecer hoy algo a quienes luchan por los derechos de las mujeres en todo el mundo? 驴Podr铆a haber algo como un 芦feminismo leninista禄? 驴O ha evolucionado el feminismo m谩s all谩 del leninismo?

El leninismo proporciona el recordatorio imperativo de que el trabajo dom茅stico es trabajo pesado y que el socialismo requiere la socializaci贸n del trabajo reproductivo y productivo. Los primeros a帽os sovi茅ticos ten铆an toda la raz贸n al priorizar el cuidado de ni帽os, guarder铆as, cocinas y lavander铆as comunes, el derecho al aborto y la libertad sexual. Estos no fueron descritos en t茅rminos de derechos individuales. Eran condiciones sociales para la liberaci贸n y la igualdad. Entonces, el 芦feminismo leninista禄 enfatiza la necesidad de luchar para asegurar las condiciones de liberaci贸n e igualdad, y organizarse para esa lucha, analizar las t谩cticas que ser谩n necesarias para ganarla y hacer el trabajo que requiere.

Si fueras a recomendar entre tres y cinco textos de Lenin a un joven camarada hoy, 驴cu谩les recomendar铆as y por qu茅?

驴Podemos contar la discusi贸n con Clara Zetkin o eso ya se entiende como importante? Es crucial, en parte porque hay algunos momentos extra帽os y divertidos donde Lenin dice cosas como 芦y ahora yo soy la mujer禄 o algo as铆 y en parte porque desmiente el mito de que los comunistas hablan solo de clase y no de, digamos, 芦asuntos de mujeres禄 (como si los asuntos de mujeres no fueran problemas de clase).

Entonces, para un joven compa帽ero o compa帽era鈥 Bueno, supondr茅 que ya ha le铆do los cl谩sicos: ‘驴Qu茅 hacer?’, ‘El Estado y la revoluci贸n’ e ‘Imperialismo: fase superior del capitalismo’. Estos son indispensables para comprender la importancia de organizar el partido y el Estado y para comprender las dimensiones internacionales de la lucha por el comunismo.

Tambi茅n recomendar铆a 芦Una carta a un camarada sobre nuestras tareas organizativas禄: esta es una versi贸n m谩s corta y puntiaguda de los temas del ‘驴Qu茅 hacer?’ La esposa de Lenin, Nadezhda Krupskaya, lo recomienda en sus ‘Reminiscencias de Lenin’ debido a la comprensi贸n que brinda de la atenci贸n de Lenin a los detalles organizacionales y la importancia del centralismo democr谩tico.

芦El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo禄 es crucial para reconocer los l铆mites del anarquismo o cualquier tipo de purismo de izquierda. 芦La revoluci贸n proletaria y el renegado de Kautsky禄 es importante para comprender el argumento a favor de la dictadura del proletariado.

Tambi茅n me gusta mucho las 芦Cartas desde lejos禄. Son modelos para el “tiempo del partido”. La revoluci贸n est谩 en la agenda, pero no solo la revoluci贸n burguesa, tambi茅n la revoluci贸n proletaria. Lenin ve esto cuando nadie m谩s lo hace y su anticipaci贸n tiene efectos pr谩cticos mientras organiza su fiesta en preparaci贸n para ello.

observatoriocrisis.com