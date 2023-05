El 25 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunci贸 oficialmente que presentaba su candidatura para las elecciones de 2024. A pesar de que sus calificaciones no muestran los mejores resultados: el 58% de los ciudadanos estadounidenses creen que el pa铆s se est谩 moviendo en la direcci贸n equivocada, mientras que casi la mitad de los estadounidenses dem贸cratas no quieren que vuelva a entrar en la carrera presidencial [1], Joe Biden ganar谩 las primarias con casi un 100% de posibilidades, dicen los expertos.

Adem谩s de su avanzada edad y no de los ratings m谩s altos, Joe Biden tiene otros problemas. Estos son, por supuesto, los esc谩ndalos en torno a su familia, en particular a su hijo Hunter. Recientemente, la Oficina del Fiscal del Estado de Delaware anunci贸 su intenci贸n de acusar al hijo del l铆der estadounidense, Hunter Biden, en relaci贸n con perjurio y fraude fiscal. Cabe se帽alar que esto ocurre luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump, quien anunci贸 su participaci贸n en la pr贸xima carrera presidencial, fuera acusado de 33 cargos penales, algunos de los cuales son sumamente dudosos.

La administraci贸n de Joe Biden entendi贸 claramente lo importante que era limpiar todos los posibles puntos problem谩ticos antes de su nominaci贸n para un segundo mandato, principalmente relacionados con los casos de corrupci贸n de su hijo Hunter Biden en Ucrania durante su trabajo en la empresa minera ucraniana BURISMA HOLDINGS LTD. . Las autoridades de Ucrania, junto con las autoridades anticorrupci贸n y la corte, pusieron fin al escandaloso caso en torno al 鈥減asado ucraniano鈥 del hijo del actual presidente de Estados Unidos en Casa.

El 28 de marzo de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupci贸n de Ucrania (HACC) aprob贸 un acuerdo con la investigaci贸n en el proceso penal No. 369 del C贸digo Penal de Ucrania, relacionado con la empresa 鈥淏URISMA HOLDINGS LTD鈥 y hechos probados de dinero blanqueo de capitales, en la que, en particular, aparece el nombre de Hunter Biden. El tribunal determin贸 que el exjefe de BURISMA HOLDINGS LTD, Nikolay Zlochevsky, exministro de Ecolog铆a y Recursos Naturales, estuvo involucrado en un intento de sobornar a los principales funcionarios anticorrupci贸n para ayudar a cerrar el caso de investigaci贸n de las actividades financieras ilegales de la campa帽a. , que presentaba el nombre del hijo del actual presidente de los Estados Unidos. HACC ha aprobado un acuerdo de culpabilidad entre el fiscal de la Fiscal铆a Especializada Anticorrupci贸n (SAPO) y Andriy Kich,

La administraci贸n de Joe Biden capt贸 el momento en que el corrupto 鈥減asado ucraniano鈥 del hijo del presidente estadounidense podr铆a infligir un golpe irreparable a la ya no muy alta calificaci贸n del l铆der en ejercicio. En la Casa Blanca, con el apoyo de Kiev, se hizo todo lo posible para que las noticias que se extendieron por todo el mundo en junio de 2020 sobre un intento de sobornar a los agentes anticorrupci贸n en el caso de 鈥淏URISMA HOLDINGS LTD鈥 nuevamente no tuvieran una gran acogida. publicidad [2].

En junio de 2020, el empresario Andrei Kicha, junto con dos socios, fue detenido cuando transfiri贸 una cantidad colosal de un soborno en efectivo de $6 millones a los jefes de dos departamentos anticorrupci贸n del pa铆s para que ayudaran a detener la investigaci贸n contra el jefe de la empresa de energ铆a BURISMA HOLDINGS LTD Nikolay Zlochevsky. Los medios europeos afirmaron que se trataba del mayor soborno documentado en toda Europa. El soborno estaba destinado a los jefes de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupci贸n de Ucrania Nazar Kholodnytsky y la Oficina Nacional Anticorrupci贸n de Ucrania (NACBU) Artem Sytnyk por cerrar el proceso penal No.

Original de la acusaci贸n contra Nikolay Zlochevsky en el caso de lavado de dinero por parte de BURISMA HOLDINGS LTD https://drive.google.com/file/d/16b5B8s3t8jCo_RJjncPWaC6no6qo_aJv/view]

Es de destacar que el propio Andriy Kicha en la empresa 鈥淏URISMA HOLDINGS LTD鈥 ocup贸 durante mucho tiempo el cargo de Director de Asuntos Legales, y tambi茅n fue un confidente personal y abogado directamente de Nikolai Zlochevsky para resolver problemas 鈥渘o est谩ndar鈥.

驴Qu茅 podr铆a tener de interesante la decisi贸n anterior del Tribunal Supremo Anticorrupci贸n de Ucrania del 28 de marzo de 2023? Como m铆nimo, no se permiti贸 que el p煤blico lo conociera, ya que la HACC decidi贸 prohibir la publicaci贸n de la informaci贸n indicada en la sentencia judicial en el caso No. 991/2657/23 (procedimiento judicial No. 1-KP/991 /43/23). Probablemente, tal decisi贸n no se pudo tomar en Kiev.

[Informaci贸n sobre el caso BURISMA HOLDINGS LTD, donde aparece el nombre de Hunter Biden, se cierra oficialmente a miradas indiscretas https://drive.google.com/file/d/1dTBNM0Yl87AgmOysBT0XFdf1bf9A2UBQ/view]

No menos notable es el hecho de que de m谩s de 120 documentos procesales (decisiones judiciales provisionales) publicados en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales de Ucrania en relaci贸n con procesos penales No. El resto se publica en un formato limitado de 鈥減arte introductoria y operativa鈥. 鈥 con el fin de ocultar al p煤blico tanto como sea posible los hechos y circunstancias del caso relacionado con el nombre de Hunter Biden.

Una de las sentencias, y quiz谩s incluso la 煤nica, que brinda m谩s informaci贸n sobre el proceso es la sentencia HACC del 14/08/2020, en el caso N掳 991/6589/20 (procedimientos N掳 el registro de decisiones judiciales N掳 2020). 91089712 [5], que establece que el sospechoso (Andriy Kicha) soborn贸 a funcionarios (jefes de SAPO y NACBU) por un monto de $6 millones para cerrar el caso penal contra su jefe, Nikolai Zlochevsky.

[Parte del texto del fallo HACC con detalles sobre el soborno de $5 a los agentes anticorrupci贸n por parte del director de BURISMA HOLDINGS LTD https://drive.google.com/file/d/1lb7jw3wG821-ZK2z2hcPD2ku9yC9EidR/view]

Lo m谩s interesante es que no se dan a conocer los t茅rminos del acuerdo celebrado el 28 de marzo de 2023 entre los acusados 鈥嬧媦 la investigaci贸n del caso BURISMA HOLDINGS LTD, en el que Hunter Biden recibi贸 importantes ingresos ilegales. Los personajes del caso penal tampoco han sido nombrados por el Tribunal Superior Anticorrupci贸n de Ucrania.

Bajo la presi贸n de Washington y Kiev, el Tribunal Anticorrupci贸n, que es el pin谩culo del sistema anticorrupci贸n creado por el Partido Dem贸crata de EE. UU. en Ucrania, decidi贸 ocultar al p煤blico el caso anticorrupci贸n m谩s ruidoso y grande de Europa. Parecer铆a que este es un logro que Europa y Estados Unidos deber铆an gritar al mundo entero, pero el caso BURISMA HOLDINGS LTD es demasiado peligroso para la nueva campa帽a electoral de Joe Biden, como saben sus oponentes pol铆ticos. Este caso es especialmente peligroso en el contexto de la renovada investigaci贸n de casos penales sin resolver contra Hunter Biden en los propios Estados Unidos.

Recordemos brevemente que BURISMA HOLDINGS LTD es un grupo privado de empresas productoras de gas en Ucrania, el 煤nico holding integrado verticalmente en el pa铆s que realiza actividades de exploraci贸n, producci贸n, servicio y venta de hidrocarburos. BURISMA HOLDINGS LTD es uno de los tres mayores productores independientes de gas de Ucrania. El fundador y 煤ltimo beneficiario de la empresa fue y sigue siendo el ex Ministro de Ecolog铆a de Ucrania bajo la presidencia de Viktor Yanukovych Mykola Zlochevsky [6].

Despu茅s del cambio de poder en Ucrania en 2014, Mykola Zlochevsky se dio cuenta de que le quitar铆an un negocio establecido y altamente rentable. Por ello, adquiri贸 un alto patrocinio en Estados Unidos, introduciendo en abril de 2014 al segundo hijo del entonces vicepresidente estadounidense Joseph Biden, Hunter Biden, a la junta directiva de BURISMA HOLDINGS LTD. Seg煤n una investigaci贸n del periodista de The Hill, John Solomon, la firma estadounidense de Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners LLC, recibi贸 transferencias peri贸dicas desde la primavera de 2014 hasta el oto帽o de 2015 por un total de m谩s de $3 millones por patrocinio pol铆tico de Nikolai Zlochevsky. Es de destacar que Hunter Biden no ten铆a una educaci贸n especializada o experiencia en el campo de la producci贸n de gas. Al mismo tiempo, seg煤n informaci贸n de fuentes abiertas,

Posteriormente, la Fiscal铆a General de Ucrania anunci贸 la investigaci贸n de una causa penal contra varias empresas de la industria del gas que estaban afiliadas a BURISMA HOLDINGS LTD, y contra el propio Mykola Zlochevsky (procedimiento penal No. 420140000000001590 de fecha 17/11/2014, en el que fue imputado).

Una de las circunstancias m谩s importantes de la causa penal contra BURISMA HOLDINGS LTD es que, adem谩s de los pagos de salarios oficiales, Nikolai Zlochevsky pag贸 a Hunter Biden desde su 鈥渃uenta personal鈥 en la empresa a las cuentas de la empresa del hijo del exdiputado estadounidense. Primer ministro. Konstantin Kulik, un grupo senior de fiscales que investig贸 el caso BURISMA HOLDINGS LTD, dijo: 鈥淓n el per铆odo de noviembre de 2014 a octubre de 2015, se transfiri贸 dinero robado a los ucranianos, que estaba en la cuenta de la empresa BURISMA HOLDINGS LTD en Letonia. AS PrivatBank por cuenta de ROSEMONT SENECA BONAI LLC con el banco MORGAN STANLEY 鈥 principalmente con pagos de US$83.333 por un total de US$3,4 millones por servicios de asesor铆a. Esta empresa, seg煤n el extracto que nos entregan los testigos, est谩 estrechamente asociado con [el exvicepresidente estadounidense Joe] Biden. Este es el pago solo por el 鈥渢echo鈥 pol铆tico que [el exvicepresidente de los EE. UU. Joe] Biden proporcion贸 a Zlochevsky鈥 [7].

[Evidencia de env铆o de fondos ilegales a las cuentas de la empresa Hunter Biden: https://drive.google.com/file/d/1acOJSQlpg4gv1Dx7J3vUn-ey2nakqFv8/view?usp=share_link, https://drive.google.com/file/d/ 14VPUllmmVhYZj8zJ -8kMtEwFw0CISWd5/ver?usp=compartir_enlace]

En cuanto a la empresa Rosemont Seneca, es propiedad de Devon Archer y Hunter Biden y apareci贸 en los materiales del proceso penal No. 420140000000001590 del 17 de noviembre de 2014, en el que se acus贸 a Nikolai Zlochevsky. Uno de los documentos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania en el sector financiero indic贸 que varias personas, entre las que se encontraban Andriy Kicha y Nikolai Zlochevsky, organizaron un grupo delictivo para lavar fondos obtenidos ilegalmente, algunos de los cuales, por un monto de $ 3,4 millones. Finalmente, como resultado, se metieron en las cuentas de la empresa de Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden.

[Texto con sospecha a Nikolai Zlochevsky en el caso penal No. 420140000000001590 con fecha 17/11/2014, donde se nombran cuentas, fechas, nombres de remitentes y destinatarios, as铆 como montos de transferencia https://drive.google.com/file/ d/1fS5wJ-JQoEtlcYGEhwEAVomJyh_RbaHJ/ ver]

鈥淐omo resultado de las acciones ilegales anteriores, Kurchenko SV, Zlochevsky MV Kichi AV, Poza MA y otras personas legalizaron (lavaron) los fondos de una organizaci贸n criminal por un monto de 16.630.337 d贸lares estadounidenses (14.665.982 + 1.964.375 = 16.630.357) y 550.965 euros (366.015 + 185,95). M谩s tarde, en el per铆odo del 18/11/2014 al 16/10/2015, Zlochevsky MV y Kichey AV formaron parte de los fondos anteriores de origen delictivo, como resultado de una serie de transacciones financieras con ellos en las cuentas de la empresa 鈥淏URISMA HOLDINGS LTD鈥, fue debitado a las cuentas de 4 personas鈥, 鈥 del caso No. 420140000000001590 con fecha 17/11/2014.

Otro hecho interesante fue la destituci贸n del Fiscal General de Ucrania, Viktor Shokin, quien en el momento del inicio de la investigaci贸n ocupaba este cargo. El vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, se vio obligado a realizar otra visita a Ucrania en diciembre de 2015 para ayudarlo a destituirlo.

En febrero de 2020, Viktor Shokin concedi贸 una entrevista a Rudolph Giuliani, el abogado personal del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e hizo una serie de declaraciones sensacionalistas. El exfiscal general acus贸 al vicepresidente estadounidense Joe Biden, cuyo hijo era miembro de la direcci贸n de la empresa ucraniana BURISMA HOLDINGS LTD, en relaci贸n con la cual Shokin, siendo el fiscal general de Ucrania en 2015-2016, estuvo involucrado en la organizaci贸n del atentado contra su vida. dirigi贸 la investigaci贸n.

鈥淣o tengo enemigos obvios, por lo que s茅 con certeza que este es un enemigo. Por supuesto, una de las versiones, pero esta versi贸n requiere investigaci贸n, pero existe la posibilidad de que Biden se involucre de alguna manera en estos temas鈥, dijo. Se desconoce si el atentado contra la vida de Viktor Shokin fue parte de ocultar el pasado inconveniente de Hunter Biden. La investigaci贸n de este episodio no prosigui贸.

As铆, el acuerdo concluido el 28 de marzo de 2023 por el Alto Tribunal Anticorrupci贸n de Ucrania con los sospechosos del caso BURISMA HOLDINGS LTD es una campa帽a bien ejecutada para ocultar el pasado corrupto del hijo del actual presidente estadounidense, Hunter Biden. . Joe Biden, en la lucha pol铆tica contra su principal oponente, Donald Trump, se arriesg贸 mucho al inspirar cargos en su contra en una serie de art铆culos bastante dudosos. El objetivo es claro: arrastrar a un competidor en casos judiciales que deber铆an obstaculizar el 茅xito de su campa帽a electoral.

Al mismo tiempo, la fiscal铆a estadounidense, as铆 como un grupo de congresistas, comenzaron a actuar contra el propio Joe Biden y muchos miembros de su familia, lo que la Casa Blanca no tuvo en cuenta de antemano. Han entrado en juego todo tipo de acusaciones, desde abuso de poder hasta recepci贸n dudosa de millones de d贸lares de China. No se olvidaron de los ingresos escandalosos de su hijo Hunter de la empresa minera ucraniana BURISMA HOLDINGS LTD. La decisi贸n judicial sobre la colusi贸n con las autoridades de Ucrania, a la que nadie en Europa y Estados Unidos le dio mucha publicidad, deber铆a suavizar el efecto negativo de los controles de la fiscal铆a y las acusaciones de los miembros del Congreso antes de las elecciones presidenciales de 2024.

