April 18, 2023

El prefacio de John Holloway a Sociolog铆a de la libertad, de Abdullah 脰calan, consigue ser, a la vez, enormemente solidario y 煤tilmente cr铆tico, por lo que me entusiasm贸 poder reunirme con 茅l en la Conferencia Challenging Capitalist Modernity, realizada en Hamburgo, Alemania, y pedirle su opini贸n sobre c贸mo las ideas del l铆der kurdo encarcelado y el movimiento kurdo pueden inspirar a la izquierda anticapitalista m谩s amplia, e interactuar con ella.

Holloway observ贸 que 脰calan le hab铆a mostrado el mundo a trav茅s de un contexto hist贸rico y geogr谩fico nuevo y diferente, y que la filosof铆a del fundador del PKK aporta un enfoque fresco, que est谩 implicando a la gente en su pol铆tica. Se帽al贸 que la conferencia en la que ambos estuvimos, demostr贸 que el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n se ha convertido en una influencia muy importante para la izquierda radical y el pensamiento anticapitalista, y tambi茅n que el propio movimiento se ha abierto a diferentes formas de pensar, dando lugar a una estimulante uni贸n de diferentes experiencias.

Le pregunt茅, como acad茅mico, sobre la educaci贸n, y, tras expresar su rabia e indignaci贸n por la expulsi贸n de la conferencia de la universidad por parte del rector de la Universidad de Hamburgo, habl贸 del papel de la educaci贸n en la pr谩ctica tanto del movimiento kurdo como de los zapatistas, que son objeto de gran parte de sus propias investigaciones y escritos. Pero subray贸 que las pr谩cticas educativas tienen que lidiar con el sistema en el que realmente vivimos, donde 鈥渆xistimos en y contra el sistema鈥.

Cuando se ped铆 que dijera qu茅 es lo que m谩s le gustar铆a discutir con 脰calan, plante贸 la necesidad de deshacerse por completo del dinero y de las relaciones de mercado, un tema que fue el centro de su discurso en la conferencia, pero que no est谩 en la agenda de 脰calan. Y dijo -se帽alando el ejemplo del Subcomandante Marcos retir谩ndose de los zapatistas- que le gustar铆a preguntar a 脰calan sobre la contradicci贸n entre la ruptura de las estructuras jer谩rquicas, y el propio estatus de culto del l铆der kurdo.

Por 煤ltimo, Holloway destac贸 c贸mo el movimiento kurdo combina un alto nivel de debate, un ambiente muy amistoso y el internacionalismo, y subray贸 la importancia de movimientos como los de los kurdos y los zapatistas para nuestra forma de pensar sobre el mundo y la posibilidad de una sociedad mejor. El escritor e intelectual termin贸 recordando que no se trata de solidaridad para un grupo distante, sino de una interacci贸n estimulante.

-驴Qu茅 mensaje tiene Abdullah 脰calan para el movimiento anticapitalista en general?

-Me ha abierto el mundo en el sentido de introducir un contexto hist贸rico geogr谩fico diferente. Se remonta al imperio sumerio, algo que nunca se me habr铆a ocurrido. Me parece muy estimulante. Es un enfoque realmente interesante. Es fresco, es diferente. Es algo con lo que deber铆amos comprometernos mucho, creo. Y creo que es algo con lo que la gente se est谩 comprometiendo鈥

(La conferencia) muestra c贸mo el movimiento kurdo se ha convertido en una influencia tan importante en la izquierda radical, en el pensamiento anticapitalista radical en los 煤ltimos a帽os; y tambi茅n c贸mo el propio movimiento se ha abierto a diferentes direcciones, a diferentes formas de pensar.

-驴Qu茅 hay de 脰calan y la educaci贸n?

-Creo que lo que querr铆a decir, o lo que querr茅 decir sobre la educaci贸n, realmente tiene que empezar con el tipo de rabia e indignaci贸n que siento, y creo que todos aqu铆 sentimos, por la decisi贸n del presidente de la Universidad de Hamburgo -el consejo administrativo- de expulsar esta reuni贸n de la universidad鈥 Qu茅 horrible es eso. Para m铆, completamente anti-intelectual, anti-te贸rico, pol铆ticamente est煤pido, despreciable鈥

Tenemos que pensar en la educaci贸n desde donde estamos: desde nuestras propias experiencias contradictorias. En las escuelas y en las universidades no existimos realmente -la mayor铆a de nosotros- en un marco aut贸nomo. En realidad existimos en y contra el sistema.

-Si pudiera reunirse con 茅l, 驴qu茅 temas le plantear铆a a 脰calan?

-Podr铆an ser muchos puntos te贸ricos diferentes sobre la cuesti贸n del dinero y el mercado, por ejemplo. 脡l considera que el mercado es importante鈥 una especie de mercado a peque帽a escala, que es una parte importante del desarrollo de una sociedad pos-revolucionaria. A m铆 me parece, en un marco marxista mucho m谩s tradicional, que no, que no deber铆amos pensar en t茅rminos de mercado en absoluto: que tenemos que pensar en t茅rminos de alg煤n tipo de sistema com煤n, comunal, de planificaci贸n, de producci贸n y distribuci贸n. Creo que, en un nivel m谩s intermedio entre la teor铆a y la pr谩ctica, me gustar铆a preguntarle c贸mo se siente acerca de su propio estatus de culto dentro del movimiento. Es obvio que ha tenido un enorme impacto en hacer que la gente piense y se aleje de las estructuras jer谩rquicas, y piense en el movimiento revolucionario como un esfuerzo comunal colectivo, que es tan evidente aqu铆 en este Congreso, por ejemplo. Y, por otro lado, tienes a 脰calan como figura l铆der, lo que es una contradicci贸n obvia. 驴C贸mo se siente con eso? Ciertamente, ese fue tambi茅n un tema en el movimiento zapatista.

-驴Qu茅 hay de la organizaci贸n del movimiento y del hevalti (compa帽erismo)?

-Existe esta combinaci贸n de un nivel de discusi贸n muy alto y un ambiente muy amistoso. Muy acogedor, muy internacional, lo que evidentemente implica mucho trabajo鈥

-Una 煤ltima palabra.

-La 煤ltima palabra ser铆a sobre la importancia de estos acontecimientos. Lo importante que es la influencia de movimientos, como el kurdo y el zapatista para la forma en que nosotros -que no somos ni kurdos ni ind铆genas mexicanos- pensamos, la forma en que pensamos sobre el mundo, la forma en que esperamos una sociedad diferente. Creo que lo importante para m铆, no es pensar en t茅rminos de solidaridad con ellos que est谩n all谩, sino realmente pensar en la forma en que la interacci贸n con ellos es enormemente estimulante. Sin duda, para nosotros y espero que tambi茅n para las personas directamente involucradas en el movimiento kurdo.

FUENTE: Sarah Glynn / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

