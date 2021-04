鈥淪in una plena asunci贸n del poder pol铆tico que le corresponde a la clase obrera vasca, no se podr谩 lograr una amnist铆a total鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Jon Iurrebaso Atutxa, miembro del Movimiento Pro Amnist铆a y Contra la Represi贸n de Euskal Herria, advierte de que esta organizaci贸n 鈥渢iene buena salud en cuanto a cohesi贸n interna y en cuanto a la clarificaci贸n de los objetivos que persigue鈥. Admite, adem谩s, que 鈥渟in una plena asunci贸n del poder pol铆tico que le corresponde a la clase obrera vasca, no se podr谩 lograr una amnist铆a total鈥 y precisa que 鈥渆ntendemos la reivindicaci贸n de la amnist铆a como un horizonte de poder para la clase obrera vasca鈥. Iurrebaso indica ante el resurgimiento del fascismo que 鈥渆n 1977 se auto-amnisti贸 la dictadura franquista, ya sin Franco, y la mayor铆a de las fuerzas pol铆ticas del momento negoci贸 tales hechos con el beneficio (para las estructuras pol铆ticas, no para la clase obrera) de integrarse en el sistema鈥. Y lamenta que el encarcelamiento de Pablo Has猫l es 鈥渦n aviso para los que dudaban de que los socialdem贸cratas de derechas no se iban a atrever a encarcelar a alguien por ejercer el derecho de expresi贸n鈥 y, por 煤ltimo, ante el encarcelamiento de Valentina Morisolli y Gaizka Astorkizaga, Fito, lo condena y expresa 鈥渆l derecho a luchar que nos asiste a todas y todos los que queremos destruir la opresi贸n y explotaci贸n鈥.

驴En qu茅 situaci贸n se encuentra el Movimiento Pro Amnist铆a y Contra la Represi贸n en Euskal Herria? 驴C贸mo se puede colaborar o apoyar para lograr la amnist铆a?

Pienso que el Movimiento tiene buena salud en cuanto a cohesi贸n interna y en cuanto a la clarificaci贸n de los objetivos que persigue. Nosotras y nosotros hemos definido expl铆citamente cuales son nuestros objetivos y, en base a ello, nuestra l铆nea de intervenci贸n y din谩micas a llevar a cabo. En este sentido el oto帽o pasado el Movimiento actualiz贸 y concret贸 de forma resumida sus bases ideol贸gicas, las cuales se pueden encontrar en su p谩gina de internet: Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimendua https://www.amnistiaaskatasuna.com

En ese sentido, hay que especificar que la reivindicaci贸n de la amnist铆a no es una consigna abstracta que el Movimiento tiene clavada como una espina. Entendemos la reivindicaci贸n de la amnist铆a como un horizonte de poder para la clase obrera vasca. Un horizonte donde la naci贸n obrera vasca pueda desarrollarse en plenitud, de una manera integral, donde no existan las razones para ser encarceladas y encarcelados por los Estados que nos ocupan ni por la clase que nos explota.

En cuanto a colaborar o ayudar en esta tarea no es f谩cil, en tanto en cuanto que no vamos a poder palpar resultados positivos a corto plazo. A su vez, y a pesar de las dificultades, tenemos que ser conscientes de que la clase obrera vasca no va disponer de m谩s fuerzas y ayuda que las que genere su propia actividad. Nada vendr谩 de ninguna instancia interior o exterior salvo de la solidaridad de los pueblos oprimidos o que ya se hayan liberado o de la solidaridad de clase internacional. En esta perspectiva tenemos que trabajar o de lo contrario haremos, poco a poco, nuestros los mensajes del enemigo quien constantemente nos insta a perseguir reivindicaciones parciales y asumibles por su sistema.

驴Por qu茅 es necesaria la amnist铆a total? Sin la misma, 驴se cierra o se est谩 cerrando un proceso en falso?

Sin una plena asunci贸n del poder pol铆tico que le corresponde a la clase obrera vasca, no se podr谩 lograr una amnist铆a total. Cualquier otra cosa beneficiar谩 a quienes nos ocupan y explotan. Pretender谩n confundirnos y desviarnos de nuestros objetivos. Eso no quita para que mientras tanto denunciemos situaciones represivas, condiciones de vida inhumanas, falta de reconocimiento pol铆tico de la lucha llevada a cabo y del car谩cter concreto de las y los presos pol铆ticos vascos, etc.

Sobre la segunda parte de tu pregunta, pienso que el proceso de liberaci贸n de la naci贸n obrera vasca va a ser largo y dif铆cil. No porque seamos amables con nuestro enemigo nacional y de clase vamos a conseguir nada substancial de cara a nuestros objetivos. Legitimando su sistema lo que hacemos es cavar nuestra propia tumba a cambio de que nos dejen gestionar algo que les interese a ellos en alg煤n momento circunstancial.

驴Por qu茅 a algunos les cuesta pronunciar la amnist铆a y nos dicen que quieren a los presos en sus casas? Eso no es amnist铆a total, 驴verdad?

En cuanto a la primera parte de la pregunta, es evidente que no puedo responder salvo por m铆 mismo. Es l贸gico que familiares, amigos y las y los de a pie, los quieran tener en casa. Otra cosa es que esa persona que tiene a alguien querido dentro, y adem谩s reflexiona sobre la amnist铆a (en los t茅rminos que hemos expuesto), y ve que la mayor铆a del cuerpo pol铆tico que acompa帽aba a su familiar se ha integrado en el sistema que combat铆a, pues鈥 Es posible que genere un nivel de contradicci贸n personal y pol铆tico importante. Otra cuesti贸n es c贸mo lo resuelva cada cual.

La segunda pregunta queda contestada con los indultos de 1977. Se dieron a final del 77 y para enero ya hab铆a nuevos/as presos/as pol铆ticos/as vascos/as. Es decir, se auto-amnisti贸 la dictadura franquista, ya sin Franco, y la mayor铆a de las fuerzas pol铆ticas del momento negoci贸 tales hechos con el beneficio (para las estructuras pol铆ticas, no para la clase obrera) de integrarse en el sistema. Cambiando los tiempos y algunas circunstancias es lo que ha ocurrido en Euskal Herria con la ley de partidos y su obligado cumplimiento para poder hacer vida pol铆tica legal y dentro del sistema.

驴Cu谩ntos presos pol铆ticos vascos hay en las c谩rceles espa帽olas, vascas y francesas? 驴Cu谩ntos refugiadas/os y exiladas/os vascos hay en estos momentos? Y 驴en qu茅 situaci贸n se encuentran a nivel general?

Seg煤n los datos disponibles, hay 116 vascas y vascos encarcelados y repartidos entre Francia, Espa帽a y Euskal Herria por motivaciones pol铆ticas. Entre ellos/as hay varios en Euskal Herria que est谩n internados en centros de salud o en sus domicilios, dada la gravedad de sus enfermedades. Asimismo, a煤n quedar铆an 8 deportados y medio centenar de exiliados/as en varios territorios del mundo.

En cuanto a su situaci贸n. Tanto la vida de alguien que est谩 privado de libertad como quien tiene un c煤mulo de impedimentos para sobrevivir lejos de Euskal Herria, es evidente que es penosa. Cualquiera es capaz de imaginarlo por poco que reflexione.

驴Hay privilegios para unos o unas presas y para todas y todos? 驴La izquierda abertzale oficial ha negociado a favor de quienes romp铆an con su pasado a cambio de ofrecer apoyo al Gobierno espa帽ol de Pedro Sanchez?

En los actuales sistemas penitenciarios franc茅s, espa帽ol y del mundo, en general, el orden y el reglamento interno lo imponen los propios Estados. Ahora bien, la distinci贸n entre diferentes situaciones tambi茅n (en su mayor铆a) viene dada por la actitud de la presas y presos.

En el caso de los presos pol铆ticos vascos hay una l铆nea roja que no hab铆an cruzado a lo largo de su existencia. Desde hace unos a帽os, oficial y pol铆ticamente a partir de 2017, la mayor铆a (no todos/as) de los adscritos al EPPK (Colectivo de Presos Pol铆ticos Vascos), admiten la ley penitenciaria. Esto quiere decir que deben renunciar a la solidaridad ante un hecho represivo en la c谩rcel o pierden su progresi贸n de grado para alcanzar la libertad; toman el camino penitenciario que mejor les convenga a sus intereses sin tener que reparar en nada m谩s, y en general, aunque la actitud es colectiva, su salida es totalmente individual. No es m谩s que lo que han hecho las estructuras de la izquierda abertzale oficial con la ley de partidos y dem谩s.

No s茅 qu茅, ni si han negociado. Es dif铆cil de entender que se pueda negociar algo cuando entregaron su arsenal, su teor铆a pol铆tica y se insertaron en los sistemas de los Estados que nos ocupan y explotan. Acaso, alg煤n matiz de ritmos en cuanto a su sumisi贸n.

驴Qu茅 opinas del apoyo de EH Bildu a los presupuestos de Madrid, que ni derogan las reformas laborales, ni la ley mordaza, ni apuestan por la libertad de expresi贸n, que permiten incrementos de partidas para compra de armas de represi贸n, de apoyo a la corona, al TAV鈥? 驴Se ha perdido el norte o es que hemos cambiado tras d茅cadas de lucha?

Es lo que deviene ante el hecho de atarte de pies y manos, y conscientemente, al capital y sus instrumentos de gesti贸n para que 茅ste pueda perpetuar su dictadura burguesa.

En cuanto a si se ha perdido el norte鈥o que se ha perdido en gran parte es la ilusi贸n y la necesidad de la lucha a pesar de que la explotaci贸n cada vez es mayor. En segundo lugar, y en base a lo dicho, es muy posible que la represi贸n y las perspectivas de lucha, a medio y largo plazo, hayan hecho sucumbir anhelos idealistas y ello haya terminado para algunos en una huida desbocada hacia quien nos oprime.

Tambi茅n la lucha interclasista tiene sus consecuencias cuando lo que m谩s cuenta es cuidar el ombligo. Es decir, si se pierden, en este caso, los intereses nacionales y de clase se puede perder todo, menos la ilusi贸n de una falsa paz, estabilidad y prosperidad que es lo que algunas/os pretender bajo la bota del ocupante y el capital.

驴Qu茅 razones impulsan a favor de la lucha por la Independencia y el Socialismo para Euskal Herria?

Es una pregunta general鈥. Pienso que los y las trabajadores vascos y vascas no tenemos m谩s que un futuro y es mirar con ilusi贸n al camino que nos lleve a la Independencia, el Socialismo y la solidaridad internacional entre pueblos y proletarios. En ese contexto entendemos la Amnist铆a total y nuestra liberaci贸n integral como trabajadoras y trabajadores vascos.

驴Hay tiempo para la esperanza, para la utop铆a, de un futuro mejor para la clase trabajadora y todos los pueblos que luchan por su libertad?

No puede haber un futuro espl茅ndido para el capital y su clase. El futuro tiene que ser de los pueblos oprimidos/as y explotados/as. No pensamos que sea una utop铆a. Tambi茅n es cierto que tendremos que luchar toda la vida, pero el futuro es nuestro. Lo contrario es la pura barbarie. No hay t茅rmino medio.

驴Qu茅 piensas del encarcelamiento de Valentina y Fito?

Condeno el encarcelamiento de luchadoras y luchadores vascos e insisto en el derecho a luchar que nos asiste a todas y todos los que queremos destruir la opresi贸n y explotaci贸n.

Y 驴de los m谩s de dos meses del encarcelamiento de Pablo Has猫l por sus cr铆ticas a la corona, etc.?

Reconocer su militancia antifascista y comunista y mostrar nuestra solidaridad. Es evidente que Pablo Has猫l es un aviso para los que dudaban de que los socialdem贸cratas de derechas no se iban a atrever a encarcelar a alguien por ejercer el derecho de expresi贸n. Espa帽a continua con el proceso que inici贸 el 16 de julio de 1936 a pesar de que en Euskal Herria haya socialdem贸cratas (驴de centro?) que en la misma frase lo manifiestan y lo niegan para obtener no sabemos qu茅 r茅ditos.

https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/04/jon-iurrebaso-sin-una-plena-asuncion.html