Jorge Caballero Sánchez, anarquista

asesinado el 28-3-80 por el fascio español

El 28 de marzo de 1980, frente al cine

Azul, en la Gran Vía madrileña, un grupo de extrema derecha apalea y apuñala a

Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, que muere quince días después.

El joven sale del cine con su novia

cuando un grupo de ultras se abalanza sobre él. Lleva insignia con la dentro de un círculo, el símbolo anarquista.

El presunto autor de la muerte es declarado en rebeldía y los otros dos

implicados son puestos en libertad provisional a los dos meses, tras depositar

sendas fianzas de sólo 25.000 pesetas, que son abonadas por Fuerza Nueva. Según

se deduce de los careos efectuados durante la investigación, los participantes

en el asesinato de Jorge Caballero son diez miembros de Fuerza Joven. La

policía sólo consigue detener a nueve de ellos. El décimo y presunto autor del

asesinato, José Antonio Llobregat Ferré, se encuentra, desde el momento de

iniciarse la investigación, en paradero desconocido. En unas declaraciones

efectuadas a la revista “Cambio 16”, otro de los integrantes del comando

criminal, Juan Miguel Gómez González, alias “Masa”, sostiene que la fuga de

Llobregat, alias “el Loco”, ha sido organizada por Ricardo Alba, subjefe

nacional de Fuerza Nueva en esas fechas.

Así informaba El País por esas fechas

acerca de las detenciones llevadas a cabo:

Dos de las ocho personas presuntamente

implicadas en la muerte de Jorge Caballero, registrada el pasado día 14 de

abril, a consecuencia de las heridas sufridas el día 28 de marzo a la salida de

un cine de la Gran Vía, han sido trasladados a la cárcel de Carabanchel. Cuatro

de ellos fueron puestos en libertad provisional y los dos restantes internados

en el Tribunal Tutelar de Menores, informan a Efe en fuentes solventes.Los dos

trasladados a la cárcel de Carabanchel son: José María Vargas Villalba, de

diecisiete años, y Juan Miguel Gómez González, de igual edad. Fueron puestos en

libertad provisional: Fernando Saliquet de la Torre, Pascual García Porres Sánchez

de Anioga, Javier Fernando Mesia Lizama, todos ellos de diecisiete años, y

Miguel Angel Mesía Lizama, de dieciocho. Los internados en el Tribunal Tutelar

de Menores son: J. R. M., de quince años, y A. P. I., de catorce.

Instruye el sumario el entonces

titular del Juzgado número 2 de Instrucción, Luis Lerga, un hombre considerado

de talante liberal, que procesa sólo a cinco de los implicados. Cuatro,

inicialmente: los citados Llobregat Farre y Gómez González, además de Fernando

Saliquet de la Torre y José María Vargas Villalba. Con posterioridad, también

incluye a Felipe Queipo Zimmermann, cuya presencia en el lugar del asesinato ha

sido ocultada a lo largo de las primeras declaraciones. También están

implicados en el asesinato Antonio Pagazartundía Irache, Pascual García Porras

y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza.

Los problemas comienzan cuando el

expediente se traslada a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que

dilata enormemente la tramitación del caso y al final, levanta el procesamiento

de Queipo y Saliquet, dos ultraderechistas miembros de familias militares. Esta

Sección, presidida en el año 80 por Francisco Alberto Gutiérrez y de la que

también forman parte Carlos Díaz Aguado Fernández y Andrés Martínez, tiene fama

de “ultra” entre los letrados demócratas. Estos magistrados fijan la fianza

para el ejercicio de la acción pública en 3.400.000 pesetas, que deben ser

depositadas en el plazo de dos semanas. “Eso fue una muesra evidente del poco

interés que tenían para que la acción prosperase”, recuerda la letrada María

Angeles López, que encabezó la acusación. “Pudo verse claramente por

contraposición con la cantidad que impuso el juez Auger en el caso de los

estudiantes muertos por la policía en Embajadores, que fue sólo de mil

pesetas”.

Con el levantamiento del procesamiento

a Queipo y Saliquet, este último nieto de un almirante franquista, se cargan

las responsabilidades del asesinato en el individuo fugado y en los dos

elementos con menos respaldo “familiar” del grupo: “El Masa”, una especie de

salvaje, entre lúmpen y nazi, que se meterá más tarde en la delincuencia común,

y Vargas Villalba, alias “el Jerezano”, hijo de un jornalero andaluz, el débil

del grupo, que acaba denunciando al juez las presiones de las que es objeto

para cargar él solo con el muerto, por parte de sus compañeros de celda y sus

abogados, los hermanos Muñoz Perea. Uno de ellos, Antonio, yerno de Blas Piñar

defiende también a los asesinos de Yolanda González.

En 2001 conseguimos localizar a Vargas

Villalba en un pueblo de Galicia, donde sobrevive a salto de mata, y nos relata

su versión de los hechos: “Los policías nos apoyaban, tenían gran simpatía

hacia nosotros. Es evidente, porque incluso cuando yo fui detenido, me

comentaron que ya nos tenían más que superlocalizados, pero que, claro, al

haber sido la cosa tan grave no habían tenido más remedio que actuar, porque

los habían presionado. A mí, la Guardia Civil, cuando estaba esposado en la

Plaza de Castilla, al enterarse de que yo era de ultraderecha, me han quitado

las esposas e incluso me han invitado a vino. Y lo que sí es cierto es que, más

de una vez, en nuestras correrías nos ha acompañado algún guardia civil joven.

Algunos de ellos venían bastante por la sede de Fuerza Nueva de Mejía Lequerica”,

añade. “Y el que estaba siempre allí era Lorenzo Sanz, que luego ha sido

presidente del Real Madrid”.

“El auto estaba dirigido y redactado

para responsabilizar única y exclusivamente a la persona ausente, como era

habitual en casos como este”, señala la letrada Angeles López. “En él no se

hablaba de asesinato, sino de homicidio, que es un grado inferior. Y de los

careos se deduce que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de

karate, porras, machetes de monte y otros medios naturales, cuando no esperaba

ni sospechaba agresión alguna”. El principal culpable del asesinato sigue sin

aparecer. En dos ocasiones, Interpol Austria se comunica con la policía

española desde Viena, pidiendo instrucciones porque ha localizado allí a

Llobregat. En ambos casos se deja correr el tiempo sin contestar ni avisar a la

acusación privada.

Los dos únicos cómplices del asesinato

procesados son condenados a pagar una multa de 50.000 pesetas, “por desórdenes

públicos”. En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio de 1987, el juez

ponente, Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público

franquista, ni siquiera menciona la condición de ultraderechistras de los

acusados. Olvida el hecho de que “El Masa” es jefe de centuria de Fuerza Joven

y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeuntes en varias

ocasiones antes de asesinar a Jorge. Otro crimen sin castigo.

Este

artículo fue escrito por compañeros cenetistas de Jorge en el 25 aniversario de

su muerte:

Era el 28 de Marzo de 1980, sobre las

diez de la noche, cuando Jorge C. salía del cine Azul acompañado por su novia,

apenas a unos metros de la salida del cine un grupo de jóvenes fascistas de

Fuerza Nueva (FN), observaron que el joven Jorge llevaba en la chaqueta una

insignia con el anagrama de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

Entonces, fue cuando le señalaron y le abordaron con gritos e insultos, la

compañera de Jorge salio corriendo en busca de ayuda…

El grupo de fascistas : José Juan

Llobregat, alias el “loco”, armado con un machete; José Maria Vargas Villaba,

alias “el jerezano”; y José Miguel Gomez Gonzalez, “el masa”, jefe de centuria

de Fuerza Joven, ambos armados con palos, los demás llevaban bates de béisbol y

navajas. Todos ellos, habían salido de caza a la Gran Vía de Madrid, en busca

de una víctima.

Los fascistas rodearon al joven

cenetista de Agromán, y en un estado frenético y de superioridad numérica,

pasaron de los insultos a la violencia, le golpearon en la cara, hasta que cayó

al suelo, una vez en el suelo comenzaron a patearle los costados y la cabeza.

Cuando el compañero intentaba ponerse en pie, José Juan Llobregat empuñó su

machete y con la furia del cobarde, hundió su arma en el pecho de su víctima

hasta la empuñadura. El machete atravesó el hígado y parte del pulmón derecho.

El compañero Jorge Caballero tardaría

en morir 15 días agónicos en el hospital a causa como explicó el propio forense

de la agresión sufrida.

El asesino Juan Jose Llobregat huyó al

extranjero gracias a la ayuda del propio subjefe de Fuerza Nueva, Ricardo Alba,

éste le había proporcionado el billete para sacarlo del país, para así evitar

la acción de la justicia así como por posibles represalias de las

organizaciones tanto anarquistas como de izquierdas.

Finalmente la policía detuvo a algunos

de ellos. Junto a “el masa” y “el jerezano”, estaban como agresores y

colaboradores del asesinato, los siguientes miembros de FN: Fernando Saliquet

de la Torre, Felipe Queipo Zimmerman, Antonio Pagazanturdia Irache, Pascual

García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masia Linaza.

Mientras a los dos encausados se les impuso una fianza de 25.000 Pts, ese mismo

tribunal exigió 3.400.000 pesetas a los partidos y sindicatos que intentaban

ejercer como acusación popular.

Tras mas de siete años de espera, el

28 de Abril de 1987, la Audiencia Provincial de Madrid, sentó a los acusados en

el banquillo, acusándoles de “desordenes públicos” y no de asesinato como pedía

la abogada Maria Ángeles López, abogada particular de los familiares del

asesinado Jorge Caballero.

El texto de la sentencia dictada el 5

de Junio por el juez Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden

Público del franquismo, ni siquiera mencionó la condición ultra fascista de los

acusados, olvidando también que estos habían amenazado con sus armas a los

transeúntes en varias ocasiones durante aquella misma noche.

Los acusados solo fueron condenados a

pagar ridículas multas, mientras el asesino material, Juan José Llobregat se

encontraba en paradero desconocido…

Por todo esto, hoy, 30 años después la

Confederación, viene a recordar y denunciar este asesinato de un trabajador,

así como denunciamos a los asesinos, denunciamos a la justicia burguesa, que

escurrió el bulto, ante este evidente asesinato político

Porqué nosotros ni olvidamos, ni

perdonamos. Ahora y siempre muerte al fascismo en todas sus formas.

JOSE JUAN LLOBREGAT FERRE (alias PEPE

EL LOCO), huyo a Venezuela despues del crimen, allá fue preso por intento de

asesinato, apuñaló a un cocinero en un restaurante, despues sus padres NURIA

FERRE Y JOSE LLOBREGAT PASTOR lo llevaron a la capital de la Republica

Dominicana Santo Domingo, actualmente trabaja en Llobregat, S A., reside en

Arroyo Hondo (México¿) y esta casado con NELLY SANTIAGO. Tiene dos hijos CARLOS

y PALOMA. Se dedica al golf, a engañar a todo el que puede y a emborracharse y

drogarse. Siempre que contaba su crimen era con burlas, usando palabras muy

despectivas y no ha sentido nunca ningun arrepentimiento. Cuenta que habia gozado

cargándose a un rojo y que se moría de la risa cada vez que recordaba la cara

de espanto y de miedo que tenia su infeliz víctima, se enorgullece contando

como desde los catorce años salía a torturar y matar a todos los rojos.

