Hoy cumple 25 días y su objetivo es llegar a 72 cuando se revise la situación del periodista vasco encarcelado 6 silenciado en Polonia

“Los ‘medios masivos’ no ducen la verdad por el interés económico del que manda en el mundo”

“Los gobiernos nos engañan no hay lugar a dudas y persiguen intereses que van contra los pueblos y las personas”

“Soy un activista social, que llevo casi 30 años ayudando a los más pobres y luchando alrededor del mundo”

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

Hablamos con Jorge Fernández, con la iniciativa Acampada Llibertat, cumple hoy 1 de julio 25 días en huelga de hambre en la Plaza de la Villa en la población de Santa Perpetua, a veinte minutos de Barcelona. Comenzó con 110,8 kilogramos de peso y la huelga de hambre le ha bajado hasta los 99,8 kilogramos, por el momento. Demanda la libertad de prensa y la libertad de los periodistas Pablo González y Julian Assange, pero también su protesta es un grito por la mejora de condiciones sociales para las personas necesitadas, para ello cree que el comedor social en esa población, “gobernada por la izquierda”, es “inaccesible para muchas personas necesitadas, porque es elitista”.

“Tengo náuseas, lo típico de las huelgas de hambre: dolor de huesos, el estómago me duele, porque tengo una hernia, dolor de cabeza…lo normal. Diarreas. Voy teniendo lo que se suele tener por estos días”, nos dice. Su objetivo es estar en huelga de hambre hasta la fecha de revisión de la prisión del periodista Pablo González, cuando cumpla 72 días en ayuno. A la vez, la Acampada Llibertat es parte de la lucha social con la que está comprometido con “el apoyo de muchas personas”.

De hecho, ayer intentó participar en el pleno municipal, pero no le dieron la palabra. Al salir se encontró con una mujer con dos hijos víctima de la violencia de género a la que le han cortado la luz hace ya más de un mes y “ayer recibió una notificación para que demandara pobreza energética después corte de luz. Esperamos realizar una acción social hoy para que le restablezcan la energía eléctrica”.

¿Qué es lo que pretendes con esta huelga de hambre que la habéis llamado Acampada Llibertat?

Estamos luchando por la libertad de prensa. Por la liberación principalmente de Pablo González y Julian Assange. Estamos viendo el mundo de las mentiras como gobierna y la verdad acaba encarcelada y con mensaje de que te mantenemos en la cárcel, aunque no has hecho nada, con acusaciones de espionaje. Es preocupante si queremos construir un futuro en el que exista verdad y se acabe con esa propaganda manipuladora que vemos todos los días en esos medios masivos relegándonos a medios alternativos a gente que venimos buscando la verdad por internet y otros medios menos masivos.

¿Por qué crees que no dicen la verdad esos “medios masivos”, como tu dices?

Siempre es por el interés económico del que manda en el mundo. Se ha visto muy claro ahora. La izquierda apoyando a la OTAN, ¿dónde se ha visto? Apoyamos asesinar gente, apoyamos plataformas bélicas y nos dicen que las armas son ayuda humanitaria. Las armas solo valen para matar, ¿cómo que son una ayuda humanitaria que envías a un país? Es muy surrealista. Igual deberíamos partir de si la verdad es que las armas ayudan o matan. Algo tan simple que creo que todo el mundo entiende. Debería preguntarse si me están mintiendo o me están engañando, porque me está diciendo que las armas son buenas. ¿Es bueno para un país enviar armas? No sé, no es un dilema muy complicado, solo se entiende desde que te manipulan, te mienten todos los días. Quien peinsa que las armas son buenas, la verdad es que igual tiene un problema o tiene otro interés, que no es el de hacer el bien.

¿Los gobiernos nos engañan?

Sí, sí, completamente y segurísimo. No hay lugar a dudas de que nos engañan y persiguen intereses que van contra los pueblos y las personas. Luego ves que ponen en marcha sanciones, que saben que van a perjudicar a tu propio pueblo y las llevas a cabo por joder a otro y te da igual que autojodas a tu pueblo, como voy a joder algo al otro y voy a mantener una hegemonía en la que tengo esclavizada a toda la población y que asesina impunemente continentes, porque les robes sus recursos, que más da. El interés es ese, el interés económico gobernado por élites que controlan aparatos de partidos, gobiernos y que no persiguen mejorar la sociedad, ni que tenga más derechos sino todo lo contrario, que la sociedad viva el tiempo que pueda aportar a estas elites y a estas instituciones cómplices y si se mueren todos a los 67 años seremos los más felices del mundo. Porque habremos conseguido nuestro objetivo y si no eres válido para pagar impuestos, desapareces. Te dejo fuera del sistema o te pongo estufas para no tener que ayudarte y que no supongas un coste económico, lo importante para éstos no son las personas, sino el dinero que puedo ganar con las personas que trabajan.

¿Quien es Jorge Fernández?

Soy un activista social, que llevo casi 30 años ayudando a los más pobres y luchando alrededor del mundo contra las injusticias y por los derechos de los pueblos, en general, y de la tierra. Al final, todos vivimos en un planeta que tenemos que conservar y respetar en lugar de apropiarse de el.

Pablo Hasel,y otros, también está en la cárcel, tu estás en Santa Perpetua, una población de Barcelona, ¿la represión no cesa?

Así es. Aquí hay bastante represión. Hay más de 4.000 represaliados, la represión que ha habido siempre en este estado fascista. Sigue siendo lo que era y lo vemos en que desde la mal llamada democracia, que fue la amnistia para los criminales de este estado, ha habido más de 400 personas que han sido represaliadas por su ideología de izquierdas y perseguidas por ello. Criticas a la monarquía, que no debiera de existir en una democracia, pues en cuanto te lo planeas te expones a la represión. Precisamente el 2 de julio hay un acto en Tarragona por otro caso por hacer un comentario sobre el rey en twitter. Hay un control a la disidencia para que mantengas un relato, que también lo hemos visto con el tema de Rusia censurando medios, voces que no querían ser parciales y acaban siendo acusadas de prorrusas. Y que acaban censuradas, suspendidas o bloqueadas.

Cuando ves los gobiernos y presidentes de gobiernos de la OTAN se juntan en Madrid, como ha ocurrido estos dias pasado, ¿qué piensas?

Pienso que sus acuerdos son de chiringuito, para mantener su hegemonía. Que utilizan las guerras para seguir consolidando su poder económico y les da igual la gente que muera para mantener eso. Preocupa que hayamos pasado de haber vivido una aberración mundial para haber acabado en otra posible aberración mundial con los mismos intereses que había antiguamente.

¿El capitalismo/neoliberalismo es insacibale?

Sí, ellos han puesto su sistema y han dicho a todos que prosperar es consumir. Nos han hecho consumidores en vez de humanos y la gente está luchando por su derecho a la propiedad, no por sus derechos. Están luchando por mantener un modelo que es caduco, que necesita menos gente, con lo cual hay que asesinar en masa y que solo les preocupa los recursos que puedan tener el planeta, también perjudicándolo. Esa es la realidad que tengo aqui a diario. Cómo educamos a la gente dentro del activismo siempre nos lo preguntamos. Cómo conseguimos, ¿qué está pasando ahora que sube todo y ni la gente sale a las calles?

Una educación que te meten desde pequeño, que te acabas acomodando en una situación que, incluso, piensas que si no tienes trabajo la culpa es tuya. Y les ha ido bien, porque han conseguido que el ser humano en lugar de reclamar lo que ocurre a quienes han puesto ahí con sus votos para que solucionen los problemas y mantengan sus derechos no se lo recriminan, se autoinculpan. Y preguntas ¿cómo puede estar ocurriendo eso? Cómo tu que ganas 800 euros trabajando de barrendero para un Ayuntamiento, servicio que ahora está privatizado, ya no trabajas como funcionario público, ves a personas que se suben el sueldo cada dos por tres y tú no llegas a final de mes y estás diciéndote que es culpa tuya que no trabajes, no de ellos. Han conseguido eso a base de repetir durante toda tu vida el que no tengas trabajo es culpa tuya.

Este fin de semana tenéis diferentes actos.

Todos los fines de semana tenemos jornadas. Este sábado 2 de julio intervendrán José Torralbo, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; y varios compas jurídicos de Paicam Xarxa Maresme, Mon Reyes y Rosa Cami, que darán cuenta de las denuncias que hay en materia de vivienda ante la ONU; también dónde van los fondos del parque público de vivienda europeos que se están dando en España, porque no van a ese fin. También los que están destinados a parques de vivienda destinados a violencia de género, ¿qué están haciendo con los recursos, en qué se está empleando?, porque se lo están gastando en otras cosas. Denunciar y seguir visibilizando eso. Luego viene Ramón Franquesa, que es de la Coespe y de Marea Pensionista en Catalunya.

El domingo, 3 de julio, habrá u a fideua solidaria, a partir de las 11:00 se repartirán los tickets para las personas necesitadas.

Y el próximo sábado 9 de julio haremos una jornada bastante internacionalista en la que participan más de una veintena de colectivos. Empezamos con un bloque sindical, con CNT, Cobas, sindicatos de base; después un bloque de pueblos, hablaremos con un grupo de represaliados de Catalaunya. Vendrá el sindicato de bomberos de Euskal Herria, que ayudaron el 1 de octubre a con el Referéndum, Ceivar, del pueblo Gallego, representantes de los de Pueblos de Andalucía, del Sahara, de organizaciones de pueblos africanos en contra la esclavitud, el embajador de Palestina, representantes de Kurdistan y del Pueblo Corso, de Escocia.

En el bloque humanitario está previsto llegada de la representante de la Unesco; de la caravana Sáhara y de los campamentos de refugiados para explicar que se están desmontando en Grecia, en Tenerife, etc. Hablaremos con un compañero de Frontera Sur sobre lo que ha pasó tanto en Tarajal como recientemente en Melilla, entre otros temas

Y otro bloque sobre periodismo contará con Javier Couso; la mujer de Pablo González, Oihana Goiriena; Stella Morris, mujer de Assange, desde Gran Bretaña, y, entre otros invitados, participará Zaporeak, colectivo que reparte comida en los campos de refugiados. Han dado más de 2,5 millones de comidas. Digamos que nos juntamos para escuchar y debatir.

Y el próximo domingo, 10 de julio, la jornada empezará a las 10:00 con colectivos de arte urbano, payasos, etc. Entre las 14:00 a 16:00 hacemos una paella vegana y barbacoa, aprovechando que es la fiesta del cordero, y luego habrá diferentes intervenciones de invitados, intercaladas con conciertos de rock.

Si quieres añadir algo, estás a tiempo.

Estoy en huelga de hambre por la libertad de prensa, que lo hago en Santa Perpetua desde un Ayuntamiento de izquierdas hace dos años se puso en marcha un comedor social, y hoy es algo clasista. Y eso también debemos denunciar.